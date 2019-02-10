EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  1235  41
Все про:вооружение (3118) Польша (4681) США (14638) закупки (157)

 Польша покупает у США дивизион ракетных артиллерийских систем повышенной мобильности HIMARS

Польша намерена приобрести у США дивизион ракетных артиллерийских систем повышенной мобильности HIMARS за 414 млн долл.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По словам чиновника соответствующий договор будет подписан 13 февраля.

"Безопасность является бесценной. В конце концов, безопасность является одним из приоритетов правительства Матеуша Моравецкого. Я хочу вас заверить, что этот договор касается закупки современного военного снаряжения за хорошую цену. За дивизион HIMARS мы заплатим 414 млн долларов. Это хорошая цена", - сказал Блащак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша планируют разработку новой системы ПВО

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность - 300 км. 

Также читайте: Украина заинтересована в масштабной закупке высокотехнологичного оружия в США, - Климпуш-Цинцадзе

Источник: https://censor.net.ua/n3110958
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Таке враження що це Польша воюю з кацапами,а не Україна.Апачі вже п"ять років чекаємо,Юга та Петрусь мовчать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну чего же молчат? Вот:

«Коли я був обраний Президентом, окупований був весь Донбас. І героїчними й рішучими зусиллями нашої армії, наших волонтерів, наших добровольців, ми звільнили 2/3 окупованого Донбасу» [бурные продолжительные аплодисменты]

Из выступления Петра Алексеевича на форуме «Відкритий діалог»
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
З моменту як обрали Петруся,Лугандон став в двічи більшим,чим до нього,він як завжди бреше.
 показать весь комментарий
 
Какой агент Кремля посмел спамить цитаты нашего любимого Петра Алексеевича?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
У нас таких навалом, "Полонез" называется.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Достаточно, продаем тоже.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Да, хорошая техника. Уважаю.
 показать весь комментарий
 
 
Все одно мало,та й гірший він.Полонез не високоточна зброя,в ньому електроніка не дотягує до Himarsa/
 показать весь комментарий
 
Беларусь струсит воевать против РФ,сдадитесь на милость победителей со всем вооружением
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Первые мы конечно не нападем, не хватало, что бы нас ООН признало агрессором.
 показать весь комментарий
 
Когда на вас нападет РФ и будут насиловать ваших жен,главное что бы ООН вас жертвами признал,такой ваш хитрый план
 показать весь комментарий
 
Lena Lena 1ccc9924 Та яке там воювати,вони повністю під кацапами.
 показать весь комментарий
 
да уж дошли они от рыцарей литвинов до продажных и трусливых белорусов
 показать весь комментарий
 
Lena Lena 1ccc9924 Вони економічно себе загнали в кацапську кабалу і стали повністю віід них залежні.
 показать весь комментарий
 
у вас полно шасси, а ракет сколько Китай скажет - столько и будет)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Китай сказал, делайте сколько хотите.
 показать весь комментарий
 
Ваша армія в Європі на 19 місці, армія України на 10.
 показать весь комментарий
 
Ну дык, и Украина больше Беларуси раз в пять. Так что ваше сравнение не уместно.
 показать весь комментарий
 
Хороші штуки,Польща посилює військову міць.
 показать весь комментарий
 
 
не была бы наша страна такой коррумпированной давно получили высокоточные виды вооружения. а так нам дадут технологии а барыги сразу начнут искать гешефт с мордором.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не только барыги, еще и посипаки.
 показать весь комментарий
 
 
Вернее,прямой наводкой отправят в мордор.И коррумпированная не совсем верное определение в нашем случае.Украина скорее оккупированна рашистскими тварями,не только отдельновзятых регионах но и по всей вертикали власти и во всех структурах изнутри.Считай продал нам,отдал рашистам.Может после выборов шансов больше будет.Надо учитывать,что при этой власти,нам ну очень долго не хотели продавать джевелины...Юлю с её подружкой Ляшкой,вычеркиваем однозначно.Бойки,Вилкулы и жопоблоЧекисты не вариант.Торговцы оружием украинской армии, тоже не вариант...Хоть самой в президенты иди...ДЫк и тут не вариант.Шо делать,как дальше жить?...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Чувствуюте в чем разница ? Польша покупает вооружения у США. А нам даром давали катера пусть и не очень современные, а мы не хотели брать , потому, что у Президента заводик, который продает катера и никто не может узнать цену. Типа вреная тайна, а потгм эти катера просто отдают русским без единоо вытрела. Типа совпадение.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не очень современные катера из США лучше порошенковский лодок с мотором,барыга свои интересы всегда ставит выше государственных,враг народа
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ворье есть везде,а у власти в Украине именно враги народа
 показать весь комментарий
 
Яку зброю дали Україні США і скільки це коштувало: інфографіка

Як США допомагали Збройним силам України
На початку грудня США повідомили про плани надіслати військовий корабель у Чорне море через агресію Росії щодо України. Однак це далеко не перший приклад надання Штатами допомоги за останні п'ять років. Розповідаємо, що зробили США для ЗСУ протягом цього часу і скільки це їм коштувало.

2014 рік
У 2014-му році, коли Росія розпочала агресивні дії на Донбасі та окупувала Крим, США надали Україні військове обладнання в цілому на 118 мільйонів доларів.

Після надання перших 330 тисяч сухпайків та екіпірування (бронежилети, набори медичної допомоги, каски тощо), тодішній президент Штатів Барак Обама заговорив і про намір надати українським Збройним силам військове обладнання на суму 5 мільйонів доларів. Тоді ЗМІ підрахували, що це - вартість 600 приладів нічного бачення і порівнювали цю суму з тією, яку РФ виділяла для бойовиків на Донбасі. За підрахунками, лише за перші два місяці Москва надала їм 250 мільйонів доларів.

Під кінець року Україна отримала від Штатів і нелетальну зброю, зокрема 20 протимінометних радарів. Також - 35 броньованих позашляховиків та понад дві тисячі комплектів уніформи.

Один із переданих Штатами протимінометних радарів

2015 рік
У 2015 році сума допомоги, яку США виділили для забезпечення оборони України, зросла до 175 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про 130 бронеавтомобілів, 5 катерів для ВМС України та радіолокаційні станції. Останні призначені для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних систем залпового вогню противників.

Також цього року США передали Україні військово-польовий госпіталь, вартістю 7,6 мільйона доларів. Він складається з чотирьох наметів і може надавати медичну допомогу трьом тисячам військових. Госпіталь розгортається протягом 24 годин і може діяти автономно без поставки до 10 днів.

Військово-польовий госпіталь

2016 рік
У 2016 році на оборону України Штати виділили 335 мільйонів доларів. На цю суму було закуплено 2500 приладів нічного бачення, 40 автомобілів швидкої допомоги та 14 контрбатарейних радарних систем (призначені для виявлення та відстеження пострілів артилерії та ракетних пусків, для забезпечення контрбатарейного вогню).

Також 12 мільйонів доларів витратили на безпілотники для ЗСУ.

Читайте також: США зробили щедрий подарунок українським прикордонникам

2017 рік
США у 2017 році виділили 560 мільйонів доларів для забезпечення ЗСУ необхідним обладнанням. Зокрема, йдеться і про летальну зброю, яку Америка постачала Україні у 2017-му.

Після партії снайперських гвинтівок калібру 12,7 мм Barrett М82 і М107 для ЗСУ і Нацгвардії США здійснили нову поставку - ручні гранатомети PSRL-1.

Вантажні літаки доправляли зі США в Україну також системи виявлення, що дозволяють артилерії в рази поліпшити точність стрільби. Точну кількість надісланих радарів не вказують, оскільки інформація не підлягає розголосу. Проте відомо, що їх було три типи і вартість кожного - 1,5 мільйона доларів. Крім того, Україна отримала нові автомобілі швидкої допомоги та водолазне спорядження.

2018 рік
У 2018 році США виділили на посилення оборони України 350 мільйонів доларів.

У лютому уряд США передав Збройним силам України 2500 приладів нічного бачення на загальну суму 5,8 мільйона доларів. А у квітні до України прибули протитанкові ракетні системи Javelin, які ЗСУ очікували протягом тривалого часу. Javelin призначені для знищення бронетехніки, захищених об'єктів, вертольотів тощо. Це - один із найдорожчих комплексів ПТРК за всю історію створення і використання подібних систем, його вартість становить близько 100 тисяч доларів.

Протитанкові ракетні системи Javelin

Читайте також: В Україні вперше відбулися запуски ракетних комплексів "Джавелін": відео

Також США передали Україні два контрбатарейні радари, стрілецьку зброю та патрони, міношукачі.

У вересні Україна отримала два кораблі "Айленд" для захисту Азовського моря. Однак Київ ще має оплатити ремонт і дооснащення катерів та навчання екіпажів. Загалом ідеться про понад 10 мільйонів доларів. За прогнозами, в листопаді-грудні 2019 року катери транспортують до порту Одеси.

Як США допомагали ЗСУ за роки конфлікту на Донбасі

Читайте також: США передали Україні патрульні катери типу Island: відео

У проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні 250 мільйонів доларів для посилення оборони.
 показать весь комментарий
 
На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Агнешки Холланд «Мистер Джонс».
Польща купує у США дивізіон ракетних артилерійських систем підвищеної мобільності HIMARS - Цензор.НЕТ 2433

Гаррет Джонс (1905-1935) был амбициозным молодым журналистом из Уэльса. Он опубликовал ряд нашумевших репортажей, взял интервью у Гитлера, работал советником премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа. В 1933 году во время поездки в СССР ему удалось обмануть сопровождающих и побывать в умирающих от голода украинских селах. Вернувшись в Европу, Джонс опубликовал первый репортаж о Голодоморе. Он рассказал о том, что это искусственный голод, организованный по приказу Сталина, и свидетельствовал о гибели миллионов украинцев. Однако заявление Джонса было воспринято со скепсисом. Одни не могли поверить, что в СССР происходит катастрофа таких масштабов, другие знали, но сознательно скрывали информацию. Уолтер Дюранти, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Москве, лауреат Пулитцеровской премии, тайно работал на Сталина и использовал свое влияние, чтобы выставить Джонса лгуном.
В фильме «Мистер Джонс» показана роскошная, декадентская жизнь, которую под надзором советских спецслужб ведут в Москве Дюранти и другие лояльные Сталину иностранцы, и страшная нищета и отчаяние охваченной голодом Украины. Свидетельство Джонса вдохновило Джорджа Оруэлла написать повесть «Скотный двор», отрывки из которой звучат в фильме. В 1935 году Гаррет Джонс погиб при невыясненных обстоятельствах. По одной из версий, он был убит агентами Сталина.
В фильме реальные события сочетаются с вымыслом: так, например, в Москве убивают другого американского журналиста, Пола Клеба, собирающего сведения о Голодоморе - прозрачный намек на убийство Пола Хлебникова в 2004 году.
Роль Гаррета Джонса сыграл Джеймс Нортон. Польскому режиссеру Агнешке Холланд (р.1948) принесли известность картины «Европа, Европа» (1991), "Полное затмение» (1995), «Во мраке» (2011), "След зверя» (2017). В интервью Радио Свобода она рассказывала о своем замысле:
«Это история о молодом британском журналисте, который отправился туда и пытается рассказать миру, что происходит, об ужасной правде, которая ему открылась. И мир ничего не хочет слышать об этом, а некоторые даже врут, как, например, корреспондент "Нью-Йорк Таймс" в Москве Уолтер Дюранти, отрицавший эту реальность, прекрасно зная, что это правда. Это история о фейковых новостях, альтернативной реальности, кризисе медиа и трусливости правительств. К сожалению, это релевантно сегодняшнему дню».
В производстве фильма «Мистер Джонс» участвовали Польша, Украина и другие страны. Он посвящен памяти миллионов жертв Голодомора.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы у Украины "Ольху" купили. Она дешевле и точней.
 показать весь комментарий
 
 
Качество американской военной техники не обсуждается...
Потому, что лучшее высокоточное оружие в мире находится на вооружении армии США и производится американцами...
А качество нашего отчестченного оружия под вопросом. Достаточно вспомнить постоянные поломки миномёта "молот", не говоря уже о ракетах...
В ракетном вооружении американцам нет равных.
Так, что всё закономерно. Поляки не дураки и это знают.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша покупает у США дивизион ракетных артиллерийских систем повышенной мобильности HIMARS
 
 
 
 
 
 вверх