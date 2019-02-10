 Польша покупает у США дивизион ракетных артиллерийских систем повышенной мобильности HIMARS

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
По словам чиновника соответствующий договор будет подписан 13 февраля.
"Безопасность является бесценной. В конце концов, безопасность является одним из приоритетов правительства Матеуша Моравецкого. Я хочу вас заверить, что этот договор касается закупки современного военного снаряжения за хорошую цену. За дивизион HIMARS мы заплатим 414 млн долларов. Это хорошая цена", - сказал Блащак.
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность - 300 км.
«Коли я був обраний Президентом, окупований був весь Донбас. І героїчними й рішучими зусиллями нашої армії, наших волонтерів, наших добровольців, ми звільнили 2/3 окупованого Донбасу» [бурные продолжительные аплодисменты]
Из выступления Петра Алексеевича на форуме «Відкритий діалог»
Як США допомагали Збройним силам України
На початку грудня США повідомили про плани надіслати військовий корабель у Чорне море через агресію Росії щодо України. Однак це далеко не перший приклад надання Штатами допомоги за останні п'ять років. Розповідаємо, що зробили США для ЗСУ протягом цього часу і скільки це їм коштувало.
2014 рік
У 2014-му році, коли Росія розпочала агресивні дії на Донбасі та окупувала Крим, США надали Україні військове обладнання в цілому на 118 мільйонів доларів.
Після надання перших 330 тисяч сухпайків та екіпірування (бронежилети, набори медичної допомоги, каски тощо), тодішній президент Штатів Барак Обама заговорив і про намір надати українським Збройним силам військове обладнання на суму 5 мільйонів доларів. Тоді ЗМІ підрахували, що це - вартість 600 приладів нічного бачення і порівнювали цю суму з тією, яку РФ виділяла для бойовиків на Донбасі. За підрахунками, лише за перші два місяці Москва надала їм 250 мільйонів доларів.
Під кінець року Україна отримала від Штатів і нелетальну зброю, зокрема 20 протимінометних радарів. Також - 35 броньованих позашляховиків та понад дві тисячі комплектів уніформи.
Один із переданих Штатами протимінометних радарів
2015 рік
У 2015 році сума допомоги, яку США виділили для забезпечення оборони України, зросла до 175 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про 130 бронеавтомобілів, 5 катерів для ВМС України та радіолокаційні станції. Останні призначені для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних систем залпового вогню противників.
Також цього року США передали Україні військово-польовий госпіталь, вартістю 7,6 мільйона доларів. Він складається з чотирьох наметів і може надавати медичну допомогу трьом тисячам військових. Госпіталь розгортається протягом 24 годин і може діяти автономно без поставки до 10 днів.
Військово-польовий госпіталь
2016 рік
У 2016 році на оборону України Штати виділили 335 мільйонів доларів. На цю суму було закуплено 2500 приладів нічного бачення, 40 автомобілів швидкої допомоги та 14 контрбатарейних радарних систем (призначені для виявлення та відстеження пострілів артилерії та ракетних пусків, для забезпечення контрбатарейного вогню).
Також 12 мільйонів доларів витратили на безпілотники для ЗСУ.
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2017 рік
США у 2017 році виділили 560 мільйонів доларів для забезпечення ЗСУ необхідним обладнанням. Зокрема, йдеться і про летальну зброю, яку Америка постачала Україні у 2017-му.
Після партії снайперських гвинтівок калібру 12,7 мм Barrett М82 і М107 для ЗСУ і Нацгвардії США здійснили нову поставку - ручні гранатомети PSRL-1.
Вантажні літаки доправляли зі США в Україну також системи виявлення, що дозволяють артилерії в рази поліпшити точність стрільби. Точну кількість надісланих радарів не вказують, оскільки інформація не підлягає розголосу. Проте відомо, що їх було три типи і вартість кожного - 1,5 мільйона доларів. Крім того, Україна отримала нові автомобілі швидкої допомоги та водолазне спорядження.
2018 рік
У 2018 році США виділили на посилення оборони України 350 мільйонів доларів.
У лютому уряд США передав Збройним силам України 2500 приладів нічного бачення на загальну суму 5,8 мільйона доларів. А у квітні до України прибули протитанкові ракетні системи Javelin, які ЗСУ очікували протягом тривалого часу. Javelin призначені для знищення бронетехніки, захищених об'єктів, вертольотів тощо. Це - один із найдорожчих комплексів ПТРК за всю історію створення і використання подібних систем, його вартість становить близько 100 тисяч доларів.
Протитанкові ракетні системи Javelin
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Також США передали Україні два контрбатарейні радари, стрілецьку зброю та патрони, міношукачі.
У вересні Україна отримала два кораблі "Айленд" для захисту Азовського моря. Однак Київ ще має оплатити ремонт і дооснащення катерів та навчання екіпажів. Загалом ідеться про понад 10 мільйонів доларів. За прогнозами, в листопаді-грудні 2019 року катери транспортують до порту Одеси.
Як США допомагали ЗСУ за роки конфлікту на Донбасі
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У проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні 250 мільйонів доларів для посилення оборони.
Гаррет Джонс (1905-1935) был амбициозным молодым журналистом из Уэльса. Он опубликовал ряд нашумевших репортажей, взял интервью у Гитлера, работал советником премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа. В 1933 году во время поездки в СССР ему удалось обмануть сопровождающих и побывать в умирающих от голода украинских селах. Вернувшись в Европу, Джонс опубликовал первый репортаж о Голодоморе. Он рассказал о том, что это искусственный голод, организованный по приказу Сталина, и свидетельствовал о гибели миллионов украинцев. Однако заявление Джонса было воспринято со скепсисом. Одни не могли поверить, что в СССР происходит катастрофа таких масштабов, другие знали, но сознательно скрывали информацию. Уолтер Дюранти, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Москве, лауреат Пулитцеровской премии, тайно работал на Сталина и использовал свое влияние, чтобы выставить Джонса лгуном.
В фильме «Мистер Джонс» показана роскошная, декадентская жизнь, которую под надзором советских спецслужб ведут в Москве Дюранти и другие лояльные Сталину иностранцы, и страшная нищета и отчаяние охваченной голодом Украины. Свидетельство Джонса вдохновило Джорджа Оруэлла написать повесть «Скотный двор», отрывки из которой звучат в фильме. В 1935 году Гаррет Джонс погиб при невыясненных обстоятельствах. По одной из версий, он был убит агентами Сталина.
В фильме реальные события сочетаются с вымыслом: так, например, в Москве убивают другого американского журналиста, Пола Клеба, собирающего сведения о Голодоморе - прозрачный намек на убийство Пола Хлебникова в 2004 году.
Роль Гаррета Джонса сыграл Джеймс Нортон. Польскому режиссеру Агнешке Холланд (р.1948) принесли известность картины «Европа, Европа» (1991), "Полное затмение» (1995), «Во мраке» (2011), "След зверя» (2017). В интервью Радио Свобода она рассказывала о своем замысле:
«Это история о молодом британском журналисте, который отправился туда и пытается рассказать миру, что происходит, об ужасной правде, которая ему открылась. И мир ничего не хочет слышать об этом, а некоторые даже врут, как, например, корреспондент "Нью-Йорк Таймс" в Москве Уолтер Дюранти, отрицавший эту реальность, прекрасно зная, что это правда. Это история о фейковых новостях, альтернативной реальности, кризисе медиа и трусливости правительств. К сожалению, это релевантно сегодняшнему дню».
В производстве фильма «Мистер Джонс» участвовали Польша, Украина и другие страны. Он посвящен памяти миллионов жертв Голодомора.
Потому, что лучшее высокоточное оружие в мире находится на вооружении армии США и производится американцами...
А качество нашего отчестченного оружия под вопросом. Достаточно вспомнить постоянные поломки миномёта "молот", не говоря уже о ракетах...
В ракетном вооружении американцам нет равных.
Так, что всё закономерно. Поляки не дураки и это знают.