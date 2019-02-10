 В Болгарии требовали отставки президента Радева из-за его пророссийской позиции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, участники акции протеста требовали отставки Радева за его позицию по Венесуэле и пророссийскую направленность президентской политики.
По словам манифестантов, акция была организована через социальные сети. Пока никто из болгарских политиков не взял на себя ответственность за организацию акции.
Ранее президент Болгарии Радев призвал правительство воздержаться от поддержки какой-либо из сторон конфликта в Венесуэле, заявив, что для мирного урегулирования конфликта необходим диалог между властью и оппозицией.
Правительство Болгарии, со своей стороны, признало Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ДУМАЮТ ГОЛОВОЙ , а не Холодильником ЗАВИСТЬЮ и Телевизором !!
,
БЕЗУСЛОВНО Порошенко - В МИНУСЕ !
НО !!
,
А КТО с РЕАЛЬНЫХ ЛУЧШЕ !
,
ЛУЧШЕ СЕБЯ ПОКАЗАЛ !!!???!!
.
АФЕРЮГА и НАРКОМНАКА с КОСОЙ ( ее газовые " КОНТРАКТЫ " ?? )
Зенеленсский-- ставленник КОЛОМОЙССКОГО-который хочет ВЕРНУТЬ отобранное - ПО ЗАКОНУ ПРИВАТ и Т Д ??.
.
Порошенко-- хотя себя зыбыл- НО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !-- Это РЕАЛЬНО и ХОРОШО ДЛЯ СТРАНЫ и НАРОДА !!
.
Экономика -ДАЖЭ с войной-- ПРИРОСТ !!
.
А В ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ--- просто 5 !!
.
ОН СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ НА ПЬЯТЬ !!
.
.
Мировая геополитика молчалива.