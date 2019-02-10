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Все про:Болгария (333) Россия (71946) Радев (2)

 В Болгарии требовали отставки президента Радева из-за его пророссийской позиции

В воскресенье, 10 февраля, перед зданием администрации президента Болгарии Румена Радева прошла акция протеста, участники которой требовали отставки главы государства "за его пророссийскую позицию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, участники акции протеста требовали отставки Радева за его позицию по Венесуэле и пророссийскую направленность президентской политики. 

По словам манифестантов, акция была организована через социальные сети. Пока никто из болгарских политиков не взял на себя ответственность за организацию акции.

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Ранее президент Болгарии Радев призвал правительство воздержаться от поддержки какой-либо из сторон конфликта в Венесуэле, заявив, что для мирного урегулирования конфликта необходим диалог между властью и оппозицией.

Правительство Болгарии, со своей стороны, признало Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110957
 
   
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Не скажи....лишнехромосомные паРашкинцы в сортах говна знают толк... В Болгарии требовали отставки президента Радева из-за его пророссийской позиции - Цензор.НЕТ 9645
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а, ну да - я же не учёл эту поправку...!)))
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Эта реклама хорошо будет смотреться на просроченных батончиках фабрики "Рошен"! У Болгарії вимагали відставки президента Радева через його проросійську позицію - Цензор.НЕТ 1908
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да разве грязная вода может испортить гавно...?)
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Не скажи....лишнехромосомные паРашкинцы в сортах говна знают толк... В Болгарии требовали отставки президента Радева из-за его пророссийской позиции - Цензор.НЕТ 9645
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Пусть иголок туда напихают или стрихнина какого.Этож сразу решает много проблем.И крысы,и пенсионеры подохнут,а за одно и непотреб разновсякий!Опять же,те пенсионеры,что не успели сдохнуть до своей первой пенсии,теперь гарантированно больше не смогут на пенсию претедовать.Ведь в рашка больницах на их лечение бабки не предусмотрены,впрочем как и у нас.
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Ви мене перелякали, хоч це важко було зробити🙄
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Проросійські гниди у всіх нормальних людей викликають огиду.
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В чехии тоже протестуют против земы, но выбирают опять
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Да я уж и не знаю... В основном у чехов к совку отношение было не ахти (середина 80-х), не со слов знаю. Вообще непонятно. Ведь земан плоть и кровь того времени.
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Хочу ОБЪЯСНИТЬ ЛЮДЯМ ,
ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ДУМАЮТ ГОЛОВОЙ , а не Холодильником ЗАВИСТЬЮ и Телевизором !!
,
БЕЗУСЛОВНО Порошенко - В МИНУСЕ !
НО !!
,
А КТО с РЕАЛЬНЫХ ЛУЧШЕ !
,
ЛУЧШЕ СЕБЯ ПОКАЗАЛ !!!???!!
.

АФЕРЮГА и НАРКОМНАКА с КОСОЙ ( ее газовые " КОНТРАКТЫ " ?? )
Зенеленсский-- ставленник КОЛОМОЙССКОГО-который хочет ВЕРНУТЬ отобранное - ПО ЗАКОНУ ПРИВАТ и Т Д ??.
.
Порошенко-- хотя себя зыбыл- НО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !-- Это РЕАЛЬНО и ХОРОШО ДЛЯ СТРАНЫ и НАРОДА !!
.
Экономика -ДАЖЭ с войной-- ПРИРОСТ !!
.
А В ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ--- просто 5 !!
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ОН СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ НА ПЬЯТЬ !!
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якщо по 12-бальній шкалі, то так, на 5! З мінусом В Болгарии требовали отставки президента Радева из-за его пророссийской позиции - Цензор.НЕТ 2499
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Эта реклама хорошо будет смотреться на просроченных батончиках фабрики "Рошен"! У Болгарії вимагали відставки президента Радева через його проросійську позицію - Цензор.НЕТ 1908
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Больше никому это не рассказывай - засмеют.
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Я читал эту новость, там вопросов больше к испанцу, не к русской.
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Кацапы дали болгарам независимость, это сложно забыть. Когда был там пацаном в пионерсколм лагере в Равде (близ Несебра) в начале 90-х, нас специально предупреждали, что болгары будут просто кидаться в брацкие кацапские объятья в нашем лице. В принципе так всё и было, в отличие от поляков, к примеру.. Было странно, но приятно.
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Вру, это было в конце 80-х.
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Не знаю. Почему допустим Сербии, Румынии, Монголии, Финляндии дали?
Мировая геополитика молчалива.
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ты в своем сельском курятнике совсем из ума выжил,за тобой давно рептилойды следят?
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Я вчився із болгарами, працював для болгар, мати і батько були у Болгарії, друзі - болгари... чесні болгари визнають себе тюркютами, а не слов'янами... Чудова країна Болгарія, але вона має психологічні проблеми щодо росіян. Моїй матері казали болгари: щось ви не схожі на русскую. На що вона відповідала: так я не русская. Българи з Ітіля, тобто тепер це Казань, але це інша історія.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Болгарии требовали отставки президента Радева из-за его пророссийской позиции
 
 
 
 
 
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