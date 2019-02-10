 В Болгарии требовали отставки президента Радева из-за его пророссийской позиции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, участники акции протеста требовали отставки Радева за его позицию по Венесуэле и пророссийскую направленность президентской политики.

По словам манифестантов, акция была организована через социальные сети. Пока никто из болгарских политиков не взял на себя ответственность за организацию акции.

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Ранее президент Болгарии Радев призвал правительство воздержаться от поддержки какой-либо из сторон конфликта в Венесуэле, заявив, что для мирного урегулирования конфликта необходим диалог между властью и оппозицией.

Правительство Болгарии, со своей стороны, признало Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

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