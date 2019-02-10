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 В Краматорске почтили память 17 погибших во время обстрела террористами города из РСЗО "Смерч" 10 февраля 2015 года. ФОТО

Сегодня, 10 февраля, в Краматорске в Сквере героев почтили память жертв ракетного обстрела со стороны наемников РФ в 2015 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В Краматорске почтили память 17 погибших во время обстрела террористами города из РСЗО Смерч 10 февраля 2015 года 01

Напомним, 10 февраля 2015 г., когда Краматорск уже был под контролем Вооруженных Сил Украины, а его жители постепенно возвращались к мирной жизни, город был обстрелян боевиками из РСЗО "Смерч". В результате обстрела погибли 17 человек, и 64 (среди которых 5 детей) получили ранения. Среди погибших и раненых были как военнослужащие, так и гражданские жители города.

В Краматорске почтили память 17 погибших во время обстрела террористами города из РСЗО Смерч 10 февраля 2015 года 02

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В Краматорске почтили память 17 погибших во время обстрела террористами города из РСЗО Смерч 10 февраля 2015 года 03

Сегодня в 12.00 в Краматорске была объявлена ​​общегородская минута молчания по жертвам теракта. Кроме того, в знак скорби по погибшим в Краматорске был приспущен Государственный Флаг Украины на административных зданиях органов местного самоуправления.

В Краматорске почтили память 17 погибших во время обстрела террористами города из РСЗО Смерч 10 февраля 2015 года 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3110956
 
 
 Топ комментарии
 
Земля пухом загиблим від рук нелюдей. Та хотілося би почути, що думають про сепарів від самих краматорців.
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Де в світі ще є такі терористи, які стріляють з РЗСО Смерч. Пишіть правильно "російські війська", не вводьте людей в оману.
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Земля пухом загиблим від рук нелюдей. Та хотілося би почути, що думають про сепарів від самих краматорців.
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Поедьте в Мариуполь, и там сможете узнать.
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Nikolay Bilyi - не знаю..., с ними дел не имел и там был только проездом давно...

В Мариуполе много завезенной ваты с рашки... - город-сепар...
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ватне все що східніше та південніше
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Ksenia VB - мне несколько ватанов с Мариуполя еще недавно доказывали, что Мариуполь обстреляло ВСУ....

Как кого то из сепаров убьют - ходят понурые...(пацаны погибли)..
Ну может мне просто не везло на встречи... - попадались именно такие..
Так что это мой только, личный опыт...
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я так і написала - від себе відраховувала.
якось потрібно перевчати, інакше не буде діла.
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Про Маріуполь мені відомо, а от Краматорськ має свої відмінності. Тому потрібна лише їхня пряма мова.
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Ali Hasan - ну да..., хотелось бы послушать...

Но учитывая регион, я не думаю что нам напишут что то радостное...
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Звичайно, що позитивного мало. Я чекаю правду, яку вони бачать, а не радісне та позитивне. Від їхніх слів, думок та переконань буде формуватися ставлення українців до цього міста.
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В Краматорську зупиняли колони ЗСУ в 14 році, не даючи їм просуватись далі. Вати там вистачає.

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Що змінив обстріл з боку сепарів? Чи прийшло до багатьох розуміння суті русского міру?
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Треба було давити,а не віддавати зброю та техніку.Вони знали,що їх не тронуть,бо був наказ.
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Не верьте никому, там ещё работы не початый край с сепарами.
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Помню,как именно после этих событий Краматорск стал украинским.Не тогда,когда украинская армия в него вошла,а именно после сепарских подарочков начались шествия с украинскими флагами и лозунгами Краматорск-это Украина!А"казачков засланых"и продавшейся швали там полно,как и везде.Про властные структуры напомнить?Что уж про обычного обывателя говорить.
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Одни в городе чтят память погибших...а иные там же ждут руцгэ мир...И кого там больше, а кого меньше х.з...
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Сєпарів тут багато,влада міста,вся сєпарська,але є одне но,вони за ДурНР,тільки у Донецьку,немає в них великого бажання щоб "рюзге мир" повертався,скоріше вони за "мир братніх наротів",тільки без Бабая та Гіркіна у них у місті.
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Цікава думка! Мабуть це те, що я чекав. Розумієте, що ті, які мають подібні переконання нема майбутнього? Не можна сидіти у болоті та чекати русского міру і радіти українським реаліям?
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Це так само,як у Криму,там теж є ті що ******* Україну,но з паспортом РФ у кармані,та з Українським закордонним паспортом з безвізом до Європи.
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Кремль це татарська архитектура, тому це залишиться. Знищувати на росії треба рабство, російську культуру, нерівність націй... Тобто треба знищити росію, як державу. Нелегка ця справа - тягнути росію з мокшанського болота🙄
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Де в світі ще є такі терористи, які стріляють з РЗСО Смерч. Пишіть правильно "російські війська", не вводьте людей в оману.
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Вже тисячі доказів російської агресії...Європа мовчить...а агресія йде далі як і амбіції злобного карліка
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А шо, Европу из "Градов" обстреливали ? Им не чешется, от слова совсем...буфер между ними и орками (Украина) пока есть, это наших убивают, а не их...
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Ви спілкувалися з європейцями у нестандартних ситуаціях, коли вони не можуть брехати? От мені багато рвзів прийшлося це робити. Тому відповідаю: їм українці, війна, наші страждання... не хвилюють.
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Російську агресію може зупинити тільки військова сила.Пам'ятаємо кожного загиблого. Українська армія зробе все можливе і навіть неможливе, щоб захистити майбутнє українського народу! Слава Україні!
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Ваты конечно побольше. Парадокс в том что они понимают что в днр жопа но их туда тянет.
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Ви не праві,вони туди не прагнуть,але підтримують ДурНР у Донецьку.
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Я у той час ще був у Горлівці,я чув як полетіли ті ракети з мого міста,це був звук схожий на звук декількох реактивних літаків,я це чув один раз,ні до,не після такого не було.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Краматорске почтили память 17 погибших во время обстрела террористами города из РСЗО "Смерч" 10 февраля 2015 года. ФОТО
 
 
 
 
 
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