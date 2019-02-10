 В Краматорске почтили память 17 погибших во время обстрела террористами города из РСЗО "Смерч" 10 февраля 2015 года. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Напомним, 10 февраля 2015 г., когда Краматорск уже был под контролем Вооруженных Сил Украины, а его жители постепенно возвращались к мирной жизни, город был обстрелян боевиками из РСЗО "Смерч". В результате обстрела погибли 17 человек, и 64 (среди которых 5 детей) получили ранения. Среди погибших и раненых были как военнослужащие, так и гражданские жители города.
Сегодня в 12.00 в Краматорске была объявлена общегородская минута молчания по жертвам теракта. Кроме того, в знак скорби по погибшим в Краматорске был приспущен Государственный Флаг Украины на административных зданиях органов местного самоуправления.
В Мариуполе много завезенной ваты с рашки... - город-сепар...
Как кого то из сепаров убьют - ходят понурые...(пацаны погибли)..
Ну может мне просто не везло на встречи... - попадались именно такие..
Так что это мой только, личный опыт...
якось потрібно перевчати, інакше не буде діла.
Но учитывая регион, я не думаю что нам напишут что то радостное...