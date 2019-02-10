EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  2169  37
Материалы по теме:
Все про:плен (1750) ранение (2019) Донбасс (17916) 128 отдельная горно-пехотная бригада (41)

 Вчера в зоне ООС после обстрела пропал без вести боец 128-й ОГШБр, не исключается контузия и плен

В районе проведения операции Объединенных сил 9 февраля после получения контузии пропал без вести военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook 128-й ОГШБр "Закарпатский легион".

"Вчера во время обстрела противником взводного опорного пункта один наш военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Еще один военнослужащий, вероятно, из-за полученной контузии, потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование 128-й ОГШБ подтверждает пропажу одного из бойцов. Террористы говорят о его пленении и предъявили автомат

Не исключается, что боец мог попасть в плен боевиков.

 "Поиски нашего побратима всеми доступными в условиях текущей ситуации средствами и методами продолжаются", - заявили в бригаде.

Читайте: 128-я бригада подтвердила попадание в плен своего бойца Качинского

Вчера в зоне ООС после обстрела пропал без вести боец 128-й ОГШБр, не исключается контузия и плен 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110955
 
 
 Топ комментарии
 
опять плен херово конечно но это война пора и нашим вылазки делать для обмена
 показать весь комментарий
 
Погано.
Тримайся, солдате.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
опять плен херово конечно но это война пора и нашим вылазки делать для обмена
 показать весь комментарий
 
 
************* своїх не міняють. Вони їм не потрібні.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А в это время в Киеве новоберкутята аваковские бендер пиз-т, да, власть?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
часто стали попадать в плен....
Похоже на хреновую организацию боевой службы...
Контузило....и он ушел, и именно к рашистам...
ХЗ...
 показать весь комментарий
 
 
Почему в новостях об этом ни слова? "Вчера без потерь"
 показать весь комментарий
 
 
Якщо він вижив..
Це погано, полон та знущання..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ksenia VB - лучше бы убило да?

А чем он хуже наших героев-морячков?
Сдаться в плен удачно это самое то сейчас....
Уже так не издеваются как раньше - будут держать для обмена...

Вернется получит 100 000 бонуса и какое нибудь звание...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ksenia VB - Якщо він вижив..
Це погано, полон та знущання..

Ну может мой украинский не ах конечно...
 показать весь комментарий
 
взагалі погано.
чи ви вважаєте, що в цій ситуації є щось хороше ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ksenia VB - да все плохо на самом деле...

Вот комент от вояки по случившемуся...

Вчора в зоні ООС після обстрілу пропав безвісти боєць 128-ї ОГШБр, можливі контузія і полон - Цензор.НЕТ 5309 Ялтинець‏ @YaltaUA1 7 ч.7 часов назад
Потому му что, говоря красивыми словами, "кадровый голод"... Из контрастный, тянувших лямку 3-5 лет, остались еденицы, костяк ушел в прошлом году. Это касается и офицеров. Армию успешно вернули в 2013 год. Собственно как и ментов.
 показать весь комментарий
 
я і так знаю.
кадрів не вистачає в шалених кількостях.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ksenia VB - это да...

Поэтому да... - 99% людской фактор..., а контузия это вторично... - была она или нет..
 показать весь комментарий
 
мені вояка шкода...
може знайдеться
або завтра тролі прибіжать і будуть вихвалятись полоненим
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ksenia VB - да и мне жалко, если конечно он специально не ушел...

Но думаю не ушел... - часть не с того региона...
 показать весь комментарий
 
чому ви думаєте, що він спеціально пішов ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ksenia VB - как раз не думаю так...

Мог по синьки заблудится, а мог действительно по контузии....
Просто так не должно быть, если боевое отделение нормальное....
Хотя ХЗ, я же не вояка и не там...
Но очень часто такие случаи происходят в последнее время - пишут вояки из за кадрового голода....
Спецов все меньше и меньше....., а разложения все больше...
 показать весь комментарий
 
 
тебя аж распирает - ты сам видно захотел на его место...?
что-то ты так часто об этом пишешь - подумываешь и выгоду считаешь...?
 показать весь комментарий
 
 
В основном издеваются над военнопленными местная сепарня пособники оккупанта, родственники которых каждый день переходят КПП за пенсией или за выплатами разными.
 показать весь комментарий
 
 
Какие у вас источники ценные! Всё подсчитали, даже дни появления на КПП родни пособников. Так говорите, каждый день шляются, тудой-сюдой, да? И вот эти пособники, значит- самые-самые палачи. Знаете, у нас, в Мариуполе, много всяких слухов можно услышать, но вот такое я не слышал.
 показать весь комментарий
 
Та бросьте! Ещё как выколет, о чем и говорят многочисленные примеры. И не только глазик. если что. Зажмурят- на счет "раз", бо публика там всякая...
 показать весь комментарий
 
К соседке сестра приезжает в гости оттуда, а племянник нет, так как служит пособником и не все там на блок постах стоят.
 показать весь комментарий
 
Канешна не все! У тех, кто на блок-постах стоят, родне нет необходимости шляться за пенсиями, бо местечко это- хлебное. И даже- очень.
 показать весь комментарий
 
Военных которые попадают в плен нужно в первую очередь стараться обменять . Это беда.
 показать весь комментарий
 
 
Конту́зия (лат. contusio «ушиб») - особый вид общего поражения организма, который возникает при внезапном непрямом воздействии на всё тело, или на его обширные участки. Чаще всего возникает от взрывной воздушной волны.

Характерным признаком контузии является потеря сознания (вплоть до комы). В лёгких случаях сознание утрачивается на несколько минут, в тяжёлых - на несколько дней и даже месяцев. Последствия контузии разнообразны - от временной утраты слуха, зрения, речи с последующим частичным или полным их восстановлением, до тяжёлых нарушений психической деятельности.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На передке идет война. Морячкам, сдавшимся в плен раздают звания и премии. Нацгвардия устраивает флеш-мобы. МВД бьет в Киеве "бандер". СБУ занята прослушкой кандидатов. Так за 5 лет все просрать.
 показать весь комментарий
 
 
Тримайся Козаче! Знаєм що все скажещь це від тортур. Батькам витримки
 показать весь комментарий
 
 
Вже надоїла ця війна і ця раша, скоріше би цей захисник повернувся додому, а ці російськи гниди відправилися в Гаагу
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВчера в зоне ООС после обстрела пропал без вести боец 128-й ОГШБр, не исключается контузия и плен
 
 
 
 
 
 вверх