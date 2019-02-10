 Вчера в зоне ООС после обстрела пропал без вести боец 128-й ОГШБр, не исключается контузия и плен

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook 128-й ОГШБр "Закарпатский легион".
"Вчера во время обстрела противником взводного опорного пункта один наш военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Еще один военнослужащий, вероятно, из-за полученной контузии, потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций", - говорится в сообщении.
Не исключается, что боец мог попасть в плен боевиков.
"Поиски нашего побратима всеми доступными в условиях текущей ситуации средствами и методами продолжаются", - заявили в бригаде.
Похоже на хреновую организацию боевой службы...
Контузило....и он ушел, и именно к рашистам...
ХЗ...
Це погано, полон та знущання..
А чем он хуже наших героев-морячков?
Сдаться в плен удачно это самое то сейчас....
Уже так не издеваются как раньше - будут держать для обмена...
Вернется получит 100 000 бонуса и какое нибудь звание...
я такого не писала.
Це погано, полон та знущання..
Ну может мой украинский не ах конечно...
чи ви вважаєте, що в цій ситуації є щось хороше ?
Вот комент от вояки по случившемуся...
Ялтинець @YaltaUA1 7 ч.7 часов назад
Потому му что, говоря красивыми словами, "кадровый голод"... Из контрастный, тянувших лямку 3-5 лет, остались еденицы, костяк ушел в прошлом году. Это касается и офицеров. Армию успешно вернули в 2013 год. Собственно как и ментов.
кадрів не вистачає в шалених кількостях.
Поэтому да... - 99% людской фактор..., а контузия это вторично... - была она или нет..
може знайдеться
або завтра тролі прибіжать і будуть вихвалятись полоненим
Но думаю не ушел... - часть не с того региона...
Мог по синьки заблудится, а мог действительно по контузии....
Просто так не должно быть, если боевое отделение нормальное....
Хотя ХЗ, я же не вояка и не там...
Но очень часто такие случаи происходят в последнее время - пишут вояки из за кадрового голода....
Спецов все меньше и меньше....., а разложения все больше...
что-то ты так часто об этом пишешь - подумываешь и выгоду считаешь...?
Тримайся, солдате.
Характерным признаком контузии является потеря сознания (вплоть до комы). В лёгких случаях сознание утрачивается на несколько минут, в тяжёлых - на несколько дней и даже месяцев. Последствия контузии разнообразны - от временной утраты слуха, зрения, речи с последующим частичным или полным их восстановлением, до тяжёлых нарушений психической деятельности.