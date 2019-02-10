 Если НАТО откажется от ядерного оружия, а Россия и Китай сохранят арсенал, мир не станет более безопасным местом, - Столтенберг

"Целью НАТО является мир без ядерного оружия, но если мы откажемся от ядерного оружия, если Россия и Китай сохранят свой арсенал, мир не станет более безопасным местом", - цитирует Столтенберга Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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