 Если НАТО откажется от ядерного оружия, а Россия и Китай сохранят арсенал, мир не станет более безопасным местом, - Столтенберг

"Целью НАТО является мир без ядерного оружия, но если мы откажемся от ядерного оружия, если Россия и Китай сохранят свой арсенал, мир не станет более безопасным местом", - цитирует Столтенберга Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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+9
ну почему же?
Станет безопаснее....
Вот Украина по совету друзей с США и россии отказалась же от ЯО....
Станет безопаснее....
Вот Украина по совету друзей с США и россии отказалась же от ЯО....
+5
причем, шо характерно, совершенно задаром - из чистых пацифистических убеждений
+5
Тю. Какой-то странный и вовсе необязательный спич. Это он перед кем выступал? Перед дошкольниками?
Станет безопаснее....
Вот Украина по совету друзей с США и россии отказалась же от ЯО....
Авторитетные пацаны попросили просто...
На него просто надавили для порядка слегка..., а оно и потекло...
Сдало национальные интересы ни за что...
ракету смотрю уже проектируете...)))
Ссылку уже не найду, но я читал воспоминания участников переговоров...
Если Украина не согласилась бы отдать ЯО.., никаких бы серьезных последствий не возникло бы...
Рашка тогда была на полураспаде.., а Украина наоборот выглядела более стабильно...
Тогда удивились все.., что раз ... и отдали не трепыхаясь даже...
Антиматерия; Стоимость за грамм - $100 трлн.
Плутоний
Стоимость за грамм - $4 тыс.
Используется в ядерной энергетике и ядерных боеголовках
Захарова - королева красотьі, а Столтенберг, урод с перекошенньім ртом...
А потом «удивляются», как так? в Киеве полицейский кричит на украинца « ложись Бандера !!!» ?
Почему так?
Отчитаюсь... ...если вернусь... -- люблю жуть и лють... *)
был такой анекдот времен раннего Горбачева
"А вы слышали, Горбачева в Политбюро никто не поддерживает...
- КАК ТАК?
- А так. Его никто не поддерживает. Он сам ходит"
Судя по поддерживающим его ведьмам, у пути этот этап уже в прошлом)
...патамушо КНДР и Иран всех зашугают...
Manifestación contra el Gobierno de ***** Sánchez en Madrid
а не хотите, чтоб вы отказались, а Украина вам териториальную целостность гарантировала?
а то как-то несимметричненько
А вот титана поставляется мизер. Основной экспорт в Эйрбас и Боинг, но уже никто не упоминает про Украину.
Сводная информация:Импорт в Россию из Украины товаров из группы «урановые или ториевые руды» за период 1 квартал, 2014 - 4 квартал, 2017 отсутствовал.
В структуре импорта по странам (товаров из группы «урановые или ториевые руды») на первом месте Танзания (61%), на втором месте Франция (30%
и да,ты опять сбрехал
- и вам не интересно чем всё закончится?
- нет
- почему?
- потому, что знаю
- откуда?
- от деда
- он ещё жив?
- нет. его расстреляли в 37-ом.
оригинал: