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Все про:КНДР (495) НАТО (6215) Россия (71946) ядерное оружие (586) Столтенберг (633)

 Если НАТО откажется от ядерного оружия, а Россия и Китай сохранят арсенал, мир не станет более безопасным местом, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не станет отказываться от ядерного оружия, если Россия и КНР не сделают этого.

"Целью НАТО является мир без ядерного оружия, но если мы откажемся от ядерного оружия, если Россия и Китай сохранят свой арсенал, мир не станет более безопасным местом", - цитирует Столтенберга Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия разместила крылатые ракеты 9M729 в Северной Осетии и Подмосковье, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Источник: https://censor.net.ua/n3110952
 
 
 Топ комментарии
 
ну почему же?
Станет безопаснее....
Вот Украина по совету друзей с США и россии отказалась же от ЯО.... Если НАТО откажется от ядерного оружия, а Россия и Китай сохранят арсенал, мир не станет более безопасным местом, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8103
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причем, шо характерно, совершенно задаром - из чистых пацифистических убеждений
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Тю. Какой-то странный и вовсе необязательный спич. Это он перед кем выступал? Перед дошкольниками?
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ну почему же?
Станет безопаснее....
Вот Украина по совету друзей с США и россии отказалась же от ЯО.... Если НАТО откажется от ядерного оружия, а Россия и Китай сохранят арсенал, мир не станет более безопасным местом, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8103
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причем, шо характерно, совершенно задаром - из чистых пацифистических убеждений
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Vladimir Putny - и мало того..., ведь даже не давили сильно и не угрожали, писали те кто участвовал в переговорах...

Авторитетные пацаны попросили просто...
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Не, ну я видел 100500 лет назад каое-то выступление Кравчука, так он там заливал, шо если бы не сдали, то совместный экспедиционный корпус ВС США и РФ захватил бы Киев через неделю после отказа. Кравчуку, канешно, верить - себя не уважать, но имела место быть и такая версия.
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Vladimir Putny - врет собака...

На него просто надавили для порядка слегка..., а оно и потекло...
Сдало национальные интересы ни за что...
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Кстати вполне реальная. Но реальнее, что все ядерные силы по приказу Масквы двинулись бы на выход и хрен бы кто встал у них на пути.
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Во-Во, когда вы там кацапы летите уже на Луну базу строить...?
ракету смотрю уже проектируете...)))
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Ну вот спроектируем и полетим. Хотя я лично не сторонник обитаемых лунных экспедиций. Марс - другое дело. Человечеству следует приложить усилия к колонизации этой планеты.
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ну конечно полетите - на каких хоть двигателях...?)))
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На ядерных естественно. Лучшие в мире кислород-керосиновые, которые закупает НАСА, не прокатят.
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"пацифизм" - это было на публику, а "под ковром" выкручивание рук, шантаж и угрозы!
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RustIck - не было никакого под ковром...

Ссылку уже не найду, но я читал воспоминания участников переговоров...
Если Украина не согласилась бы отдать ЯО.., никаких бы серьезных последствий не возникло бы...
Рашка тогда была на полураспаде.., а Украина наоборот выглядела более стабильно...
Тогда удивились все.., что раз ... и отдали не трепыхаясь даже...
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Для України-задаром, а для бюджета США-ні. там навіть в конгресі були слухання з метою вияснити куди досить здорові гроші платників податків ділись, а спецслужби пояснювали що мовляв ми вирішили дуже серйозну проблему з ЯЗ і не допитуйтесь що і як, бо воно коштує набагато більше.
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не задаром, просто кравчук все украл.
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Я тоже всегда подозревал, что без личного корыстного интереса в этом пацифиздическом деле не обошлось.
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Что вообще за чушь, для кого весь этот идиотский спич? Будет оружие ещё мощнее ядерного (и уже скоро).
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круче видеокарты появятся и аблегчат труд нашим кочегарам
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Как хранить - то понятно. Непонятно пока как ее дешево производить в значимых хотя-бы для военного использования количествах.
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Антивещество известно как самая дорогая субстанция на Земле - по оценкам НАСА 2006 года, производство миллиграмма позитронов стоило примерно 25 миллионов долларов США. По оценке 1999 года, один грамм антиводорода стоил бы 62,5 триллиона долларов.

Антиматерия; Стоимость за грамм - $100 трлн.
Плутоний
Стоимость за грамм - $4 тыс.
Используется в ядерной энергетике и ядерных боеголовках
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нет, "горючим" будет обычная вода (точнее её составляющая - водород), термоядерная бомба практически неограниченной мощности без ядерного запала - дешевая по себестоимости без радиации при хранении, срок эксплуатации в тысячи лет (нет радиационного распада)
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Фигассе! А шо, уже научились протий+протий->дейтерий реакцию запускать?
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Пока всем миром строят огромную хрень, чтобы удержать управляемую реакцию тритий+дейтерий, но RustIck походу нашёл альтернативный путь
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неуправляемая термоядерная реакция - это ещё "цветочки". многие из нас станут свидетелями управляемой термоядерной энергетики (это "зажгутся искусственные солнца" пока только на Земле в реакторах), а в перспективе на орбите настоящее искусственное Солнце, потому что наше светило уже "засыпает"!
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А вот интересно, как фото здесь на Цензоре вьібирают...
Захарова - королева красотьі, а Столтенберг, урод с перекошенньім ртом...
А потом «удивляются», как так? в Киеве полицейский кричит на украинца « ложись Бандера !!!» ?
Почему так?
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главное, что бы поток ножет Трампа не стартанул, а если стартанет всю гуманитарку сжигать.
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Отказывайтесь, отказывайтесь, не сомневайтесь. Мы же отказались. Мир станет безопасней без ЯО.
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не станет, потому, что только пехота решает владение территорией, лопата рулит и дальше рулить будет.
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Тю. Какой-то странный и вовсе необязательный спич. Это он перед кем выступал? Перед дошкольниками?
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Ещё -- если нихто не знал: Волга впадает в Каспийское море, а лошади едят овёс и сено...
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Андрюха! -- в Бермудский треугольник пароходом в июне -- шо-то мне понравилось каютное житьё... -- шо скажешь -- Рискнуть? *)
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Легко! я там, в 1991-м, в конце апреля, правда чуть не обоср..ся, было дело. Но, почему бы и тебе не попробовать. Предваряя вопрос: я наблюдал, собственными глазами, незапланированный взрыв американского спутника, в верхних слоях атмосферы, с последующим падением обломков, в 13,2 мили от меня. А дело было ночью... А о том, что это спутник- я понятия не имел, только через сутки узнали, из новостей.
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Всё -- уговорил сходу! -- еду, лечу, плыву... ...тьфу ты! -- иду, короче!
Отчитаюсь... ...если вернусь... -- люблю жуть и лють... *)
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Тут кругосветку на 123 дня предлагают! ...незаподорого -- 15 штук всего... ...а мне ещё ж ещё пахать и пахать -- 6 лет до пенсии! Обидно, фля...
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За Лондон ты всё чётко сказал! -- дякую. В Париже холодней было... ...но Брюссель -- круче всех... Харашо! *)
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спасибо, я уже над этим похихикала)))
был такой анекдот времен раннего Горбачева
"А вы слышали, Горбачева в Политбюро никто не поддерживает...
- КАК ТАК?
- А так. Его никто не поддерживает. Он сам ходит"

Судя по поддерживающим его ведьмам, у пути этот этап уже в прошлом)
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если Россия и Китай сохранят свой арсенал, мир не станет более безопасным местом" Источник: https://censor.net.ua/n3110952
...патамушо КНДР и Иран всех зашугают...
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А в Мадриде, тем временем, опять шатают будку. А "Цензор" опять проспал.

Manifestación contra el Gobierno de ***** Sánchez en Madrid
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капитан очевидность, тоже мне.
а не хотите, чтоб вы отказались, а Украина вам териториальную целостность гарантировала?
а то как-то несимметричненько
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К чему эти пустые размышления. Ясно что в таком небезопасном мире ни одна ядерная страна не откажется от такого козыря. Мало того что это является существенной гарантией от нападения врага, так еще чаще используется в качестве шантажа.
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А если США, Англия, Франция, Роисся, Китай откажутся от ядерного оружия, а Индия, Пакистан, КНДР, Израиль этого не сделают, мир станет более безопасным?
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Михаил Кравченко 090f4ef4 США без ядерного може любу державу перетврити на руїну.В нас теж воно має бути,але чи вже буди чи ні,невідомо.
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Про США согласен, но пока есть ЯО они не тронут даже КНДР.
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жаль мы об этом не знали, когда отказывались от ядерного оружия...
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Цікаво, з якого контексту це висмикнули...
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Если кто не знает, крупнейшим поставщиком урановой и титановой руды в паРашку до сих пор является Украина Если НАТО откажется от ядерного оружия, а Россия и Китай сохранят арсенал, мир не станет более безопасным местом, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8397
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А крупнейшим поставщиком ядерного топлива для АЭС в Украину кто является?
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Ответ очевиден.
А вот титана поставляется мизер. Основной экспорт в Эйрбас и Боинг, но уже никто не упоминает про Украину.
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http://ru-stat.com/date-Q201401-201704/RU/import/UA/052612

Сводная информация:Импорт в Россию из Украины товаров из группы «урановые или ториевые руды» за период 1 квартал, 2014 - 4 квартал, 2017 отсутствовал.
В структуре импорта по странам (товаров из группы «урановые или ториевые руды») на первом месте Танзания (61%), на втором месте Франция (30%
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Прикольно. Это как газ из Словакии импортировать
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Всем прекрасно известно, что Танзании, как и Франции, пофиг на импортную урановую руду, но Вы, Гыг с Вами, можете радоваться
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Сталкер‏ @ValBodin 1 дн.1 день назад

- и вам не интересно чем всё закончится?
- нет
- почему?
- потому, что знаю
- откуда?
- от деда
- он ещё жив?
- нет. его расстреляли в 37-ом.
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Так и добили Империю над которой никогда не заходит Солнце. Правда последний выстрел в своего бывшего сюзерена сделали мятежные Штаты
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НАТО не повинно думати,як позбавитись зараз його,а як його в першу чергу забрати в Московії.Можливо потрібно витратити мільярди і підкупити всіх там,хто за нього відповідає.Бо гроші можна потім знову назбирати і примножити.А коли буде світ в руїнах,тоді вже нічого не вдієш.
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Люди, хватит уже этого плача про ЯО, которое отдали. Вы хоть представляете, что значит его иметь, содержать, обслуживать? Что и как делать с боеголовками? Где брать кадры-ракетчиков? Сколько это все стоит? А главное - и применить то нельзя, если что, на самом деле. Отдали и хорошо. Другое дело - не забрали ЯО у рашки. Вот это действительно главная ошибка.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсли НАТО откажется от ядерного оружия, а Россия и Китай сохранят арсенал, мир не станет более безопасным местом, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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