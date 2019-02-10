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Все про:Черновицкая область (311) УПЦ МП (935) церковь (1007) ПЦУ (226)

 Три прихода УПЦ МП на Буковине приняли решение о переходе в ПЦУ

В Черновицкой области в воскресенье, 10 февраля, в Православной церкви Украины перешли еще три религиозные общины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Червоний Диброви Глыбоцкого района на собрании религиозной общины церкви великомученика Дмитрия Солунского более двух третей людей проголосовали за переход из Московского патриархата в Православную церковь Украины", - сообщил протоиерей Роман Грищук.

Смотрите: Приход в исторической церкви-крепости XV века на Хмельнитчине перешел в ПЦУ. ФОТО

Также, по данным священника, аналогичные решения приняли в воскресенье религиозные общины села Товтры Заставнивского района и села Михальча Сторожинецкого района.

Как сообщалось, в целом по Украине к ПЦУ присоединились более 250 приходов УПЦ МП.

Также читайте: Российские спецслужбы предлагают 2 тыс. долл. за поджог храмов УПЦ МП, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3110951
 
   
 Топ комментарии
 
кацапня из преданных православию рабов божиих вдруг резко,после томоса стали атеистами Три прихода УПЦ МП на Буковине приняли решение о переходе в ПЦУ - Цензор.НЕТ 8298.
но напрямую на томос не гонят.
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леха косой - Три прихода УПЦ МП на Буковине приняли решение о переходе в ПЦУ - Цензор.НЕТ 8320

да ладно вам....
Рассматривайте это как войсковую операцию... - подрыв диверсионного отдела Кремля в виде его РПЦ...
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Не так військову, як контррозвідувальну та контрдиверсійну. Ну й антитерористичну, звісно.
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"Семь монахов покинули афонский монастырь Ватопед после того, как его посетил епископ Православной церкви Украины Павел. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в РПЦ."
Хуже и не придумаешь название афонского монастыря!
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Вся эта возня, если человек не дурак - должна утрачивать для него актуальность со следующей мыслью:
Христоеды вопят "притчи" и цитатки древних бомжей, одна из которых про "веру и горчичное зерно". А как легкий насморк - бегут в аптеку, даже КирГун, даже "Франциск".
Все! Либо боха нету - либо эта(и все/почти все другие) рылигия - набор отвратительнейшей лжи, передергиваний, лицемерия.
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Навіть, якщо й так, то постає питання "чиєї влади?" - влади своєї держави, чи влади іншої держави-агресора.
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Дурню, навіть німецький поет Гете, що написав свою відому книгу "Фауст," де протиставляв Сатану Богу, і то перед смертю попросив висповідати його. Без духовності і віри ти звичайний хробак у цьому світі.
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Навіть Чикатило носив штани = всі ми збоченці/маньяки.
Шо ти ліпиш, "розумнику"? Баз нашийника я хробак? ОК, зате не раб і не бидло, єдина радість якого - лизати чобіт хазяїна та ненавидіти по команді. Такі раби і є братьями русні, а вона їх "захищає"(виживають не всі).
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Аллилуйя !!!
Теперь ФСБ попы будут работать в ПЦУ.... Три прихода УПЦ МП на Буковине приняли решение о переходе в ПЦУ - Цензор.НЕТ 5065
Да и прихожане что то долго тянули... - могли бы уже давно перейти хотя бы в ПЦ КП...
Ну да ладно... - где я, а где дела божьи...
Просто прикольно наблюдать за этими централизованными переходами - туда, сюда...
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І добрі новини з Афона:
«Несколько монахов второго по значимости на Афоне греческого монастыря Ватопед покинули его после визита делегации новой Православной церкви Украины (ПЦУ).
.... Ватопед посетил епископ ПЦУ Павел Юристый. После этого семеро русских, украинских и молдавских монахов перешли в русский Свято-Пантелеимонов монастырь. »
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Видно, в другом монастыре монахам будут давать булочки сдобные, а не черствые просфири., вот и переметнулись.
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страшне, маразм на расії..... даже не додивився, страшне....
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Греко-католики не перейдут. Лучше бы наоборот -- ...но это врядли...
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От греко-католиков никто и не ожидал перехода...
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-- ну? -- Гыг снизу предположил... -- я поддержал!
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возможно обьединение.но только после воссоединения рима и константинополя после развала мордора и потери влияния мацковской секты.
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...в принципе и Ислама не должно было бы быть... ...однако ж.
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З такими темпами вже за 6-7 років, єдине місце де залишатиметься церква московського статнату буде згарище мокшанського посольства в Києві.
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кацапня из преданных православию рабов божиих вдруг резко,после томоса стали атеистами Три прихода УПЦ МП на Буковине приняли решение о переходе в ПЦУ - Цензор.НЕТ 8298.
но напрямую на томос не гонят.
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Пробували - не пішло. От і мімікрують.
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Ну так потихенечку і перейдемо до церкви від гебнявого кобла!!!
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цікаво а чому законом не передбачено перехід громад церков в великих містах, нема такого щоб наприклад зібралася вся громада в Києві, Харкові чи Одесі, міліон зібрати неможливо, як визначчити в великому місті хто в який храм ходить? Цей закон тільки для сел.
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как стыдно за Киев и область... сидят бизнесмены в РЯСАХ и выжидают , боятся ,а вдруг потеряют сан или доходы...
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Полтавська область взагалі жоден храм навіть в селі не перейшой в ПЦУ. Здається проукраїнська обл., а дивне щось.
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когда уже у РПЦ МП останутся только кокаиновые приходы?
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когда кокс довезут и попам рпц-шным роздадут
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Проблеми з постачанням. То 400 кіло не доїде, то дві тони, то майже десять.
Як написав один спостерігач: "Те, що наступного разу буде 50 тон - зрозуміло. От тільки де?"
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Я не верю в дедамороза! Чего и вам всем желаю! Это делает меня свободной от пуйло-гундяя! И вот это есть реальный КАЙФ!!!)
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Як там у малих,хто последний той и лох Три прихода УПЦ МП на Буковине приняли решение о переходе в ПЦУ - Цензор.НЕТ 5799
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террористическое формирование рпцмп давно пора запретить !
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Такими темпами мацковские попы не скоро отвалят в свое зажопье. Их можно понять. Служба такая - выслуга, звание, пенсия, климат хороший. Я бы на месте власти дал по ляму зелени красноперым попам и они все ломанутся в ПЦУ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТри прихода УПЦ МП на Буковине приняли решение о переходе в ПЦУ
 
 
 
 
 
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