 Три прихода УПЦ МП на Буковине приняли решение о переходе в ПЦУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Червоний Диброви Глыбоцкого района на собрании религиозной общины церкви великомученика Дмитрия Солунского более двух третей людей проголосовали за переход из Московского патриархата в Православную церковь Украины", - сообщил протоиерей Роман Грищук.
Также, по данным священника, аналогичные решения приняли в воскресенье религиозные общины села Товтры Заставнивского района и села Михальча Сторожинецкого района.
Как сообщалось, в целом по Украине к ПЦУ присоединились более 250 приходов УПЦ МП.
да ладно вам....
Рассматривайте это как войсковую операцию... - подрыв диверсионного отдела Кремля в виде его РПЦ...
Хуже и не придумаешь название афонского монастыря!
Христоеды вопят "притчи" и цитатки древних бомжей, одна из которых про "веру и горчичное зерно". А как легкий насморк - бегут в аптеку, даже КирГун, даже "Франциск".
Все! Либо боха нету - либо эта(и все/почти все другие) рылигия - набор отвратительнейшей лжи, передергиваний, лицемерия.
Шо ти ліпиш, "розумнику"? Баз нашийника я хробак? ОК, зате не раб і не бидло, єдина радість якого - лизати чобіт хазяїна та ненавидіти по команді. Такі раби і є братьями русні, а вона їх "захищає"(виживають не всі).
Теперь ФСБ попы будут работать в ПЦУ....
Да и прихожане что то долго тянули... - могли бы уже давно перейти хотя бы в ПЦ КП...
Ну да ладно... - где я, а где дела божьи...
Просто прикольно наблюдать за этими централизованными переходами - туда, сюда...
«Несколько монахов второго по значимости на Афоне греческого монастыря Ватопед покинули его после визита делегации новой Православной церкви Украины (ПЦУ).
.... Ватопед посетил епископ ПЦУ Павел Юристый. После этого семеро русских, украинских и молдавских монахов перешли в русский Свято-Пантелеимонов монастырь. »
1 ч. ·
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция КНДР.https://www.youtube.com/watch?v=u8-E2LswmGk&feature=youtu.be&fbclid=*************************************************************
но напрямую на томос не гонят.
Як написав один спостерігач: "Те, що наступного разу буде 50 тон - зрозуміло. От тільки де?"