 Три прихода УПЦ МП на Буковине приняли решение о переходе в ПЦУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Червоний Диброви Глыбоцкого района на собрании религиозной общины церкви великомученика Дмитрия Солунского более двух третей людей проголосовали за переход из Московского патриархата в Православную церковь Украины", - сообщил протоиерей Роман Грищук.

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Также, по данным священника, аналогичные решения приняли в воскресенье религиозные общины села Товтры Заставнивского района и села Михальча Сторожинецкого района.

Как сообщалось, в целом по Украине к ПЦУ присоединились более 250 приходов УПЦ МП.

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