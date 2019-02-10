 17 человек допросили в рамках уголовного производства о событиях 9 февраля в Киеве, - ГБР

В рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 потерпевших и 8 полицейских, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.
Кроме того, в Подольском управлении Национальной полиции изъято и исследуется видео камер наблюдения и продолжаются другие "неотложные следственные действия".
"Государственное бюро расследований с целью объективного установления всех обстоятельств уголовного производства обращается к очевидцам с просьбой присылать в адрес ГБР фото- и видеоматериалы с места событий", - призывают в ГБР.
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=964749567248791&id=625746594482425
3 ч. ·
Побачив ролик, де «Мусора» б'ють громадян...
Ніколи не ідеалізував МВС, але бачив скільки зусиль докладали мої Побратими, такі як Євгеній Жуков, щоб створити Українську Поліцію...
Тепер же Маршалу пишу таке:
«Вітаю, Брате!
У будь-якій структурі є тварини, які проти Нації, Держави, Бандери...
Ще треба, по моїх суб'єктивних підрахунках, років 10, щоб ненависники української державності та агентура Кремля, відійшли з українських силових структур.
Головне, щоб реакція керівних ланок була українською і адекватною до загрози.
Бо буде біда...»
Зазначу, що найбільше насолоджуються ситуацією Кремль і Путін. Для них - це маленька перемога.
Ми ж, українці, подолаємо і цю перешкоду.
Не забуваймо, що у нас війна з Московією... І вони знову готуються найближчим часом атакувати Україну.
Перемога буде за нами!
"В сети в одном месте дают 500$, а в другом - 1000$ за любую информацию об этом животном. Скоро пойдет шестой год после Революции Достоинства. Мы продолжаем бороться с Беркутом. На Беркут в этом году налогоплательщики отстегнут 73 миллиарда гривен. С каждой вашей покупки, с каждой вашей зарплаты...", - подписал блог фрагмент видео с задержания.
Возмущенный Сольц потребовал вызова милиционера. Однако тот встал на сторону кондуктора, присоединившись к оскорблениям Сольца. Он арестовал Сольца и привел в отделение милиции. Здесь словесные оскорбления в адрес Сольца были продолжены. Дежурный милиционер, признал, что милиционер нехорошо выразился про «жида», но вот оскорблять красных милиционеров никому нельзя. Сольцу было отказано во встрече с начальником отделения и его отправили в тюремную камеру. Отказано Сольцу было и в звонке Дзержинскому. Только после того, как Сольц показал свое удостоверение члена ЦК, Дзержинскому позвонили.
Прибывший через 20 минут Дзержинский освободил Сольца и приказал заколотить помещения отделения досками. В этот же день ОГПУ был отдан приказ о ликвидации данного отделения милиции с увольнением всех его членов."
Собаков так не поступит! Кишка тонка!