 17 человек допросили в рамках уголовного производства о событиях 9 февраля в Киеве, - ГБР

В рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 потерпевших и 8 полицейских, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.

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Кроме того, в Подольском управлении Национальной полиции изъято и исследуется видео камер наблюдения и продолжаются другие "неотложные следственные действия".

"Государственное бюро расследований с целью объективного установления всех обстоятельств уголовного производства обращается к очевидцам с просьбой присылать в адрес ГБР фото- и видеоматериалы с места событий", - призывают в ГБР.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

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По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.