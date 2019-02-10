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Все про:Киев (17132) Нацполиция (8878) расследование (2432) ГБР (219)

 17 человек допросили в рамках уголовного производства о событиях 9 февраля в Киеве, - ГБР

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего 9 февраля около 17:00 возле здания Подольского управления Национальной полиции в Киеве.

В рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 потерпевших и 8 полицейских, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы договорились с начальником управления о возвращении вещей активистов, спустились из кабинета, и в это время всех уже положили лицом вниз, - Маси Найем

Кроме того, в Подольском управлении Национальной полиции изъято и исследуется видео камер наблюдения и продолжаются другие "неотложные следственные действия".

"Государственное бюро расследований с целью объективного установления всех обстоятельств уголовного производства обращается к очевидцам с просьбой присылать в адрес ГБР фото- и видеоматериалы с места событий", - призывают в ГБР.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Штурм подольского РОВД. ВИДЕО Нацполиции

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: "Ложись, Бандера!": Задержание активистов возле Подольского РОВД (обновлено). ВИДЕО

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110950
 
 
 Топ комментарии
 
Дмитро Ярош с Oleg Mikats и ещё 12.
3 ч. ·

Побачив ролик, де «Мусора» б'ють громадян...
Ніколи не ідеалізував МВС, але бачив скільки зусиль докладали мої Побратими, такі як Євгеній Жуков, щоб створити Українську Поліцію...
Тепер же Маршалу пишу таке:
«Вітаю, Брате!
У будь-якій структурі є тварини, які проти Нації, Держави, Бандери...
Ще треба, по моїх суб'єктивних підрахунках, років 10, щоб ненависники української державності та агентура Кремля, відійшли з українських силових структур.
Головне, щоб реакція керівних ланок була українською і адекватною до загрози.
Бо буде біда...»
Зазначу, що найбільше насолоджуються ситуацією Кремль і Путін. Для них - це маленька перемога.
Ми ж, українці, подолаємо і цю перешкоду.
Не забуваймо, що у нас війна з Московією... І вони знову готуються найближчим часом атакувати Україну.
Перемога буде за нами!
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Покажите удстоврение этого мудака.Врадиевка вас ждет.
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Покажите удстоврение этого мудака.Врадиевка вас ждет.
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Ну все, понеслась тягомотина на 3 года, потом суд 2 года, потом апелляция, потом полицейским неустойку выплатят за вынужденый прогул ...
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А таможню допросить не хотят?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=964749567248791&id=625746594482425
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Дмитро Ярош с Oleg Mikats и ещё 12.
3 ч. ·

Побачив ролик, де «Мусора» б'ють громадян...
Ніколи не ідеалізував МВС, але бачив скільки зусиль докладали мої Побратими, такі як Євгеній Жуков, щоб створити Українську Поліцію...
Тепер же Маршалу пишу таке:
«Вітаю, Брате!
У будь-якій структурі є тварини, які проти Нації, Держави, Бандери...
Ще треба, по моїх суб'єктивних підрахунках, років 10, щоб ненависники української державності та агентура Кремля, відійшли з українських силових структур.
Головне, щоб реакція керівних ланок була українською і адекватною до загрози.
Бо буде біда...»
Зазначу, що найбільше насолоджуються ситуацією Кремль і Путін. Для них - це маленька перемога.
Ми ж, українці, подолаємо і цю перешкоду.
Не забуваймо, що у нас війна з Московією... І вони знову готуються найближчим часом атакувати Україну.
Перемога буде за нами!
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Идеализировали Ленина, теперь очередь бандеры
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Мент є мент незалежно від того чи він за Степана Андрійовича, чи проти. Мій дідусь, який воював ще в 1-шу Світову, казав: "З поліцією не дружи, жінці правди не кажи."
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В Facebook объявили охоту на сотрудника национальной полиции который принимал участие в жестком задержании активистов у здания Подольского управления полиции, который кричал "Ложись, Бандера!". Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает издание "Бизнес.медиа" со ссылкой на публикацию в Facebook блогера Сергея Наумовича.

"В сети в одном месте дают 500$, а в другом - 1000$ за любую информацию об этом животном. Скоро пойдет шестой год после Революции Достоинства. Мы продолжаем бороться с Беркутом. На Беркут в этом году налогоплательщики отстегнут 73 миллиарда гривен. С каждой вашей покупки, с каждой вашей зарплаты...", - подписал блог фрагмент видео с задержания.
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Мало того. Они уже получили машины по 50 штук и вертолеты за несколько лимонов зеленью. Ну, чем не жизнь. Все друг друга покрывают. Издевайся на людьми в своё удовольствие.
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"Однажды Сольц (член ЦК, между прочим) ехал на трамвае на заседание ЦК. По одной из версий, он забыл взять билет, по другой, у него сначала произошел конфликт с пассажиром и только потом с кондуктором. Во время выяснения отношений с кондуктором Сольц неоднократно был оскорблен последним «жиденышем», «пархатым стариком» и т.д.

Возмущенный Сольц потребовал вызова милиционера. Однако тот встал на сторону кондуктора, присоединившись к оскорблениям Сольца. Он арестовал Сольца и привел в отделение милиции. Здесь словесные оскорбления в адрес Сольца были продолжены. Дежурный милиционер, признал, что милиционер нехорошо выразился про «жида», но вот оскорблять красных милиционеров никому нельзя. Сольцу было отказано во встрече с начальником отделения и его отправили в тюремную камеру. Отказано Сольцу было и в звонке Дзержинскому. Только после того, как Сольц показал свое удостоверение члена ЦК, Дзержинскому позвонили.

Прибывший через 20 минут Дзержинский освободил Сольца и приказал заколотить помещения отделения досками. В этот же день ОГПУ был отдан приказ о ликвидации данного отделения милиции с увольнением всех его членов."
Собаков так не поступит! Кишка тонка!
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А его, как стопроцентного барыгу, кто будет защищать?
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Пси Авакова не вперше пресують активістів:
17 осіб допитали в рамках кримінального провадження щодо подій 9 лютого в Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 6590
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия17 человек допросили в рамках уголовного производства о событиях 9 февраля в Киеве, - ГБР
 
 
 
 
 
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