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 Спасатели отыскали трех лыжников, заблудившихся на горе Тростян

В субботу, 9 февраля, в 18:55 спасателям поступило сообщение, что спускаясь с горы Тростян, потерялись трое туристов-лыжников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС, заблудились жители Одессы - две женщины и мужчина.

"Для поисковых работ были привлечены спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы. В 19:30 заблудившихся нашли. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туристку из Украины спустили с Эльбруса после сигнала о помощи

Источник: https://censor.net.ua/n3110949
 
 
 Топ комментарии
 
Навіщо знайшли? Хай би гуляли. Вони ж за цим туди поперлися.
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Ще новина:
«Несколько монахов второго по значимости на Афоне греческого монастыря Ватопед покинули его после визита делегации новой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в Московском патриархате.
По его словам, Ватопед посетил епископ ПЦУ Павел Юристый. После этого семеро русских, украинских и молдавских монахов перешли в русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Собеседник агентства отметил, что среди этнических греков, населяющих Ватопед, много несогласных с позицией руководства монастыря, которое не считает представителей новой украинской церкви раскольниками.»
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всю зиму в прятки со спасателями играют не лыжники так альпинисты.
достало.
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Давайте любители Тимошенко, отличный повод покричать про зраду и как во всём виноват Порошенко. Начинайте...это ж чистая зрада зрадная..
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Олег Тихонов 055f40a1 - совсем наоборот...

Петр Лексеевич лично координировал эту успешную спасательную операцию - как обычно инкогнито, потому что скромный ...
Но какой то лесник слил информацию...
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Выставить счет, чтобы другие недоэкстрималы думали башкой, прежде чем проигнорировать правила техники безопасности.
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Рятуйте лижників, в знак подяки вони даруватимуть вам лижі, буде чим грітись.
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Долбаный стыдhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=964749567248791&id=625746594482425
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Две женщины и мужчина, значит... Я бы, на месте этого мужика, тоже наверное заблудился, чуток. Тока я бы, в такой компании, заблудился на часок дольше. А то шо там он успел, за 35 минут, с двумя тётями??? Вот за полтора часа- уже нормально! Кстати, я бы тоже не нуждался в медицинской помощи, поначалу... Вот через 72 часа- кто знает???
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Чувак конкретный там. Без прилюдий, 35мин на двоих и на морозе, и харош😀
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Тітоньки теж різні бувають, ці хоч 1974 р н, але мужик 1963, може не потянув?
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Можэ и не потянул. Хотя, мне бы сейчас, да белых тёть... я бы потянул, несмотря на 1961-й...
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Нет. Три месяца почти- ни единой женщины белой не видел. Нет их тут.
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При температуре окружающей среды +34??? Никому не посоветую.
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Местные тёти- очень даже употребляют! Я тут- по пиву, в основном.
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Навіщо знайшли? Хай би гуляли. Вони ж за цим туди поперлися.
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Ще новина:
«Несколько монахов второго по значимости на Афоне греческого монастыря Ватопед покинули его после визита делегации новой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в Московском патриархате.
По его словам, Ватопед посетил епископ ПЦУ Павел Юристый. После этого семеро русских, украинских и молдавских монахов перешли в русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Собеседник агентства отметил, что среди этнических греков, населяющих Ватопед, много несогласных с позицией руководства монастыря, которое не считает представителей новой украинской церкви раскольниками.»
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вот правильно...пусть в одну кучку собираются.легче грекам будет их эвакуировать.а ваще конечно,интересное название Ватопед
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Название Ватопед доставляет.
Что-то связанное с воспитанием скрепных отроков получается
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...в 1977, летом -- лазил я по тем Карпатам... ...3 девчонки были с Питера! -- никакие спасатели не спасут...*)

Там группы встречные на ночёвки объединялись... -- моя при мне тёрлась -- Оленька -- 23 года и мне 17... -- хорошая девочка!

...а 2 подружки ейные -- те, строго по проводникам гусарили! -- ...*********, в смысле...
Хорошо было при Совке! -- до сих пор дрожу... *)
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Хорошая горка Тростян! Где только заблудились там? Если только на другую сторону смайнали или от кресла вправо ушли... Давно там не катал. Друг да Пилипец, с Подобовцем жалую. Хотя в Славсько удобнее вечером сел утром на горе. Но столько раз облом со снегом случался, что перестал туда ездить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпасатели отыскали трех лыжников, заблудившихся на горе Тростян
 
 
 
 
 
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