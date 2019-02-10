 Спасатели отыскали трех лыжников, заблудившихся на горе Тростян

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС, заблудились жители Одессы - две женщины и мужчина.

"Для поисковых работ были привлечены спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы. В 19:30 заблудившихся нашли. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.

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