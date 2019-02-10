 Спасатели отыскали трех лыжников, заблудившихся на горе Тростян

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС, заблудились жители Одессы - две женщины и мужчина.
"Для поисковых работ были привлечены спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы. В 19:30 заблудившихся нашли. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.
достало.
Петр Лексеевич лично координировал эту успешную спасательную операцию - как обычно инкогнито, потому что скромный ...
Но какой то лесник слил информацию...
«Несколько монахов второго по значимости на Афоне греческого монастыря Ватопед покинули его после визита делегации новой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в Московском патриархате.
По его словам, Ватопед посетил епископ ПЦУ Павел Юристый. После этого семеро русских, украинских и молдавских монахов перешли в русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Собеседник агентства отметил, что среди этнических греков, населяющих Ватопед, много несогласных с позицией руководства монастыря, которое не считает представителей новой украинской церкви раскольниками.»
Что-то связанное с воспитанием скрепных отроков получается
Там группы встречные на ночёвки объединялись... -- моя при мне тёрлась -- Оленька -- 23 года и мне 17... -- хорошая девочка!
...а 2 подружки ейные -- те, строго по проводникам гусарили! -- ...*********, в смысле...
Хорошо было при Совке! -- до сих пор дрожу... *)