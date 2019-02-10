 На сторону Гуаидо перешел полковник венесуэльской армии Хименес

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пытаются убедить армию Венесуэлы не поддерживать Мадуро, - Reuters

"90 процентов вооруженных сил недовольны. Солдат используют, чтобы удерживать правительство Мадуро у власти", - приводят слова Хименеса западные СМИ.

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".

Ранее на сторону Хуана Гуаидо перешел генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Янес.

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