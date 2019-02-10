EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  4620  61
Все про:Венесуэла (135) Гуаидо (7)

 На сторону Гуаидо перешел полковник венесуэльской армии Хименес

Полковник венесуэльской армии Рубен Хименес объявил, что признает временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пытаются убедить армию Венесуэлы не поддерживать Мадуро, - Reuters

"90 процентов вооруженных сил недовольны. Солдат используют, чтобы удерживать правительство Мадуро у власти", - приводят слова Хименеса западные СМИ.

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".

Ранее на сторону Хуана Гуаидо перешел генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Янес.

Также читайте: МИД Канады не пустил российских пропагандистов на заседание по кризису в Венесуэле

Источник: https://censor.net.ua/n3110947
 
   
 Топ комментарии
 
Публічно один генерал перейшов, один полковник перейшов і їх не розстріляли і не повісили, отже влада Мадуро слабка і він не контролює ситуацію, а це означає що перемога народу неминуча і потрібно переходити на сторону Гуаидо, отримуючи підтримку від влади США.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Один полковник это мало... Нужно хотя бы часть армии.
 показать весь комментарий
 
 
Публічно один генерал перейшов, один полковник перейшов і їх не розстріляли і не повісили, отже влада Мадуро слабка і він не контролює ситуацію, а це означає що перемога народу неминуча і потрібно переходити на сторону Гуаидо, отримуючи підтримку від влади США.
 показать весь комментарий
 
 
все ж таки армія посипалась першою.. саме тому ***** і робить ставку на ФСБ. Там не має проблем із мораллю, честю та гіндістю.
 показать весь комментарий
 
 
ФСБшники зрадять ще скорше, менти взагалі навіть документами НАТО визнаються офіційними зрадниками в будь якій країні - 90% відразу переходить на сторону окупанта. Єдина надія на армію! Тому народ України має годувати в першу чергу саме армію, а не ментів та сбушників! Саме армія скрізь є фактором стабільності та справжнім Гарантом Незалежності та Самостійності країни!
 показать весь комментарий
 
 
Мадуро нікого не розстріляє з військових, тому що військові - клан, а водія автобуса за свого вони повісять зразу і кілок ще кудись заб"ють, що б голова не теліпалась.
 показать весь комментарий
 
 
Как на горизонте появится американский флот, то "дрогнут даже самые преданные" (Мадура -мадурой, а своя задница всё же дороже)!
 показать весь комментарий
 
вот если бы присоединился, с вверенными бойцами, а перешёл, это как дорогу!!
 показать весь комментарий
 
Якщо цей полковник керує сухопутними військами, то це непогано.
 показать весь комментарий
 
 
мадуро не виграє,
бо народ проти нього.
 показать весь комментарий
 
 
Ні це курилка.а щоб в туалет попасти треба на 180 градусів розвернутися. На сторону Гуаидо перешел полковник венесуэльской армии Хименес - Цензор.НЕТ 654 а праворуч-пісюар.
 показать весь комментарий
 
 
Туалети типу "сортир" вже звільнені від стін?????? На бік Гуайдо перейшов полковник венесуельської армії Хіменес - Цензор.НЕТ 8627
 показать весь комментарий
 
Аваківці думайте на чій бік переходити коли сабакова гнати будуть, хоча вам все одно...))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Еще на сторону Гуаидо перешел ефрейтор ******* и ротмистр Перейра !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Михаил Торо - ну все равно медленно как то...

У нас в Крыму за 2 недели все силовики перешли... На сторону Гуаидо перешел полковник венесуэльской армии Хименес - Цензор.НЕТ 3963
Сначала как обычно менты с СБУ..., морячки... - ну а потом и другие по быстрому...
 показать весь комментарий
 
 
У вас в крЕму-90% этих "койотов"-были местной крысчанской "ватой",вот и результат,а теперь-жрите "безвод",экологическую катастрофу и конечно-же ждите "камней с неба",они помогут вам "помереть в тихой говнени",как тот пляшущий морячок.
 показать весь комментарий
 
 
Serhios Bond - да я не с Крыма....

написал у нас.., потому что в то время был наш...
И да..., пускай помирают от жажды, мне не жалко... На сторону Гуаидо перешел полковник венесуэльской армии Хименес - Цензор.НЕТ 5797
 показать весь комментарий
 
 
Военные в Крыму целый месяц держались, а центральная власть ничего внятного им не говорила. Ребята были, по сути, брошены, но все равно держались целый месяц.
 показать весь комментарий
 
 
IgorYakovlevich - с центральной властью все понятно - Турчинов сядет за это когда нибудь...

А что воинские части должны были сложить оружие, сдаться без сопротивления, и перейти на сторону врага потому что Главком оказался ничтожеством, да?
 показать весь комментарий
 
 
В 1941-м очень многие так и делали, не имея связи с командованием. Но была, например, Брестская Крепость.
 показать весь комментарий
 
 
Штати давайте дожимайте Мадуро. Щоб ціни на нафту впали, а далі на газ і мінус лярди баксів з козлорилого бюджету, дохлий рубля і як наслідок розпад підорашки...
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно, чим більше ванюш поїде вмирати в Венесуелу, тим менше до нас припреться. Найгірший для нас варіант якби московіти вийшли з коми та сказали щоб венесуельці самі вирішували свою долю, але на щастя вата не така.
 показать весь комментарий
 
 
Их там, как кур нерезаных. Не убодобайтесь им. Нам думать надо о себе.
 показать весь комментарий
 
Маячня, їх лишилось менше 90 млн, їх ЦВК на останніх виборах дав данні про 63 млн виборців, з них 12 млн інвалідів.
 показать весь комментарий
 
Шо-то я такое где-то уже слышал... А-а-а-а, вспомнил! Тут генерал и полковник, и там тоже были: Руцкой и Алкснис. А потом, у алкаша Бори нашелся ещё один генерал, Паша Грачев, который танкистам, пачки в банковской упаковке, 100 долларовыми бумагами, прямо перед посадкой в танки раздавал. Весь вопрос в том, есть у Мадуро такой генерал, с таким количеством бабла. А танки и экипажи- всегда найдутся.
 показать весь комментарий
 
 
Є Андрій, якись там наркобарон місцевий, але там все гірше для Мадуро і справа навіть не в США, там Колумбія і Бразилія дуже хтять вже втихомирити ситуацію, вже війська на кордон вивели.
 показать весь комментарий
 
 
Да-да, о Колумбии- там к попу не ходи. Это плацдарм, для рывка к Маракайбо. А бразильцы- это отвлекающий удар. По крайней мере, так выглядит если посмотреть на карту.
 показать весь комментарий
 
 
Вот теперь- не знаю! Моему сменщику-поляку исполнился 71 год. Вполне вероятно, что он уже не вернется. Найти сюда желающего- трудновато, таки специфика. Потому, пребываю в непонятках...
 показать весь комментарий
 
 
У него дочь больная. Нужны деньги, очень. Вот и молотит. Так это компания навстречу идет, его многочисленным просьбам. А в принципе- ты прав- какой-то Айрон-Мэн, реально.
 показать весь комментарий
 
а вы где? Я думала в Марике? Тогда спокойного вам времяпровождения на всех направлениях.
 показать весь комментарий
 
 
Благодарю! Надеюсь вернуться в Мариуполь в начале марта. Вам тоже- только положительных эмоций.
 показать весь комментарий
 
 
козломрдые,что вам земное? Стремитесь в космос! =))

«Роскосмос» о планах освоения Луны.

В 2031-м году на Луну высадятся первые российские космонавты. И будут летать туда ежегодно. В 2032-м на Луну привезут луномобиль для испытаний. В 2033-м году его будут использовать для поездок на дальние расстояния. В 2034-м начнут строительство российской лунной базы.

«Не беспокойтесь, - сказал Остап, - мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил ... Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира... А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!»
 показать весь комментарий
 
 
Еще не высадились, лунной базы нет, луномобиля (за водкой в соседний кишлак гонять) нет, а гаишники на луне у них уже есть На бік Гуайдо перейшов полковник венесуельської армії Хіменес - Цензор.НЕТ 2027
 показать весь комментарий
 
А Петро с Климкиным уже перешли на сторону Гуаидо или признают Мадуру ,как Путин и Куба?
 показать весь комментарий
 
 
Вже визнали Гуаідо, але хитро, не як президента, а як голову тимчасового уряду.
 показать весь комментарий
 
 
Один генерал и один полковник - это то, что сообщили. Поскольку нет сведений, чтобы их как-то преследовали, Мадуро реально теряет власть. Но массового перехода военных пока не наблюдается.
 показать весь комментарий
 
 
Эпохальный переход, а главное вовремя. Навеяло переходом гончаренко
 показать весь комментарий
 
На сторону Гуаидо перешел полковник венесуэльской армии Хименес
Венесуэла еще не видела смаленого вовка, у нее еще все впереди.
 показать весь комментарий
 
 
Кремль представит СБ ООН план урегулирования кризиса в Венесуэле
ъ

На бік Гуайдо перейшов полковник венесуельської армії Хіменес - Цензор.НЕТ 7823 На бік Гуайдо перейшов полковник венесуельської армії Хіменес - Цензор.НЕТ 7823 На бік Гуайдо перейшов полковник венесуельської армії Хіменес - Цензор.НЕТ 7823

На бік Гуайдо перейшов полковник венесуельської армії Хіменес - Цензор.НЕТ 7823

Россия подготовила собственный проект резолюции по урегулированию политического кризиса в Венесуэле и намерена внести его на рассмотрение членов Совета Безопасности (СБ) ООН.
Копию этого документа получили сотрудники информационного ТАСС, а факт подготовки данного проекта подтвердил источник дипломатических кругах.
"Совет Безопасности призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер и поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео", - приводит ТАСС выдержку из проекта резолюции.
Как отмечает агентство, подготовленный США документ предполагает отмену результатов президентских выборов 2018 года и проведение новых. В нем также содержится призыв к "немедленному началу политического процесса, ведущего к транспарентным выборам при участии международных наблюдателей", пишет 10 февраля газета "Коммерсант".
Источник ТАСС разъясняет, что оба документа находятся на стадии рассмотрения: "экспертные консультации на этот счет пройдут в начале следующей недели".
Издание напоминает, что 7 февраля в столице Уругвая состоялось первое заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Венесуэле с участием представителей ЕС и стран Латинской Америки. По итогам встречи была принята декларация о необходимости мирного решения кризиса в Венесуэле.
Девятнадцать стран Европейского союза признали лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны и выразили ему поддержку. Соответствующее совместное заявление распространило правительство Финляндии.
"Финляндия, а также Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия обращают внимание, что г-н Николас Мадуро решил не запускать избирательный процесс.
Вследствие чего, в соответствии с положениями Конституции Венесуэлы, они признают и поддерживают демократически избранного председателя Национальной ассамблеи г-на Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы, чтобы он призвал к свободным, справедливым и демократическим президентским выборам", - говорилось в этом документе.
Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция поддержали в конфликте Мадуро. В Москве заявляли, что намерены поддерживать "дружественную Венесуэлу", и подчеркнули, что военное вмешательство третьих стран в дела латиноамериканской республики приведет к "неизбежным чрезвычайно негативным последствиям", напоминает сайт
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
вафлеботи, ви б спитали у свого ПОПи, кого він бздить, що до цього часу Україна не зробила заяви про визнання Гуаидо
 показать весь комментарий
 
 
рома визнала, ще 4 лютого. Методичку зміни, бо бздить.
 показать весь комментарий
 
 
Один, два - не так важно, главное процесс пошел! Помните, как при ГКЧП один майор, один танк перешел на сторону людей - и началось! В венесуэле, конечно, будет дольше, но будет!
 показать весь комментарий
 
 
Я книжку читав Хименеса, толковий мужик. Купляв в АТБ
 показать весь комментарий
 
 
Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо
 Хуаны, ребята -- они все такие!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа сторону Гуаидо перешел полковник венесуэльской армии Хименес
 
 
 
 
 
 вверх