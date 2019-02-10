 На сторону Гуаидо перешел полковник венесуэльской армии Хименес

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"90 процентов вооруженных сил недовольны. Солдат используют, чтобы удерживать правительство Мадуро у власти", - приводят слова Хименеса западные СМИ.
Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.
Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".
Ранее на сторону Хуана Гуаидо перешел генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Янес.
бо народ проти нього.
У нас в Крыму за 2 недели все силовики перешли...
Сначала как обычно менты с СБУ..., морячки... - ну а потом и другие по быстрому...
написал у нас.., потому что в то время был наш...
И да..., пускай помирают от жажды, мне не жалко...
А что воинские части должны были сложить оружие, сдаться без сопротивления, и перейти на сторону врага потому что Главком оказался ничтожеством, да?
«Роскосмос» о планах освоения Луны.
В 2031-м году на Луну высадятся первые российские космонавты. И будут летать туда ежегодно. В 2032-м на Луну привезут луномобиль для испытаний. В 2033-м году его будут использовать для поездок на дальние расстояния. В 2034-м начнут строительство российской лунной базы.
«Не беспокойтесь, - сказал Остап, - мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил ... Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира... А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!»
Венесуэла еще не видела смаленого вовка, у нее еще все впереди.
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Россия подготовила собственный проект резолюции по урегулированию политического кризиса в Венесуэле и намерена внести его на рассмотрение членов Совета Безопасности (СБ) ООН.
Копию этого документа получили сотрудники информационного ТАСС, а факт подготовки данного проекта подтвердил источник дипломатических кругах.
"Совет Безопасности призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер и поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео", - приводит ТАСС выдержку из проекта резолюции.
Как отмечает агентство, подготовленный США документ предполагает отмену результатов президентских выборов 2018 года и проведение новых. В нем также содержится призыв к "немедленному началу политического процесса, ведущего к транспарентным выборам при участии международных наблюдателей", пишет 10 февраля газета "Коммерсант".
Источник ТАСС разъясняет, что оба документа находятся на стадии рассмотрения: "экспертные консультации на этот счет пройдут в начале следующей недели".
Издание напоминает, что 7 февраля в столице Уругвая состоялось первое заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Венесуэле с участием представителей ЕС и стран Латинской Америки. По итогам встречи была принята декларация о необходимости мирного решения кризиса в Венесуэле.
Девятнадцать стран Европейского союза признали лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны и выразили ему поддержку. Соответствующее совместное заявление распространило правительство Финляндии.
"Финляндия, а также Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия обращают внимание, что г-н Николас Мадуро решил не запускать избирательный процесс.
Вследствие чего, в соответствии с положениями Конституции Венесуэлы, они признают и поддерживают демократически избранного председателя Национальной ассамблеи г-на Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы, чтобы он призвал к свободным, справедливым и демократическим президентским выборам", - говорилось в этом документе.
Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция поддержали в конфликте Мадуро. В Москве заявляли, что намерены поддерживать "дружественную Венесуэлу", и подчеркнули, что военное вмешательство третьих стран в дела латиноамериканской республики приведет к "неизбежным чрезвычайно негативным последствиям", напоминает сайт
Хуаны, ребята -- они все такие!