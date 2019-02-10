 Наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в т.ч. с применением минометов у Гнутово, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск вблизи села Гнутово - из минометов калибра 82 мм; вблизи города Красногоровка - из стрелкового оружия.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Светлодарск.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.
- Створити війська безпілотних засобів розвідки та ураження, для постійного бойового чергування сотень безпілотників в повітрі (на морі) для миттєвого виявлення будь якої активності терористів в ближній зоні (20км) до лінії фронту і миттєвої реакції на будь яку активність терористів - ударними дронами та мобільними патрулями ствольної артилерії.
- Створити маневрені групи на MRAP бронемашинах та важких БМПТ-64 для швидкого захоплення розбитих артилерією позицій ворога, арешту терористів і конвоювання їх в тил ЗСУ.
- Від позицій ЗСУ на найближчі 5-10км не має бути жодних позиції терористів, це головне завдання штабу АТО та Генштабу ЗСУ.
- ЗСУ мають патрулювати маневреними групами на MRAP бронемашинах сіру зону, за підтримки розвідувальних та ударних дронів.
- Будь які переміщення терористів на окупованих територіях мають відслідковуватись дронами, а терористи негайно знищуватись!
Через тиждень.
Тезісно.
- В війська безпілотних засобів передаються волонтерські БПЛА які безсистемно працюють по всій ліній фронту і ми вже маємо сотні БПЛА готових цілодобово надавати розвідувальну інформацію для штабів.
- Війська БПЛА отримують відповідне матеріальне забезпечення та штат в який можна набрати висококваліфікованих фахівців в галузі управління БПЛА, експлуатації та ремонту БПЛА, виробництва БПЛА, галузі робототехніки для наземних дронів, галузі управління морськими дронами/кораблями/суднами/катерами, експлуатації та ремонту морських дронів, галузі програмування, зв'язку та ІТ.
- Українські виробники дронів отримують замовлення та авансове фінансування на розвідувальні та ударні дрони і в стислі терміни забезпечують ЗСУ широкою номенклатурою власної продукції.
- Протягом 2019 року ми отримуємо безпілотні засоби ДРЛОіУ, безпілотні ретранслятори сигналу, безпілотні станції візуального спостереження, безпілотні ударні та розвідувальні системи і отримуємо тотальну перевагу над армією окупанта на глибину до 300 км від лінії фронту!
Здоровья и боевой удачи Братьям из ЗСУ и Азова!!!
***
А кажуть, що історія нас вчить,
Які нам пОмилки потрібно оминати.
Чи легше досвід віковий в вогні спалить,
І знову... на ті ж граблі наступати?
Бажали миру всім, ... отримали війну.
Хотіли щастя, і щоб біди не знати...
Та знову вишні цього року зацвітуть,
І знов синів з війни чекає мати..
Кому болить гібридна та війна?
Скільки життів потрібно ще забрати?
І де шукати відповіді нам,
Коли ніхто не хоче нам допомогати
Так кожен день з надією живу,
Що Україна зможе все здолати.
Онукам, у майбутньому скажу,
Що не змогли вони нам крила обламати.
Червень 2015. Ганна А.