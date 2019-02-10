 Россия разместила крылатые ракеты 9M729 в Северной Осетии и Подмосковье, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung обнародовала информацию западных разведывательных источников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую редакцию Радио Свобода. По их данным, ракетные дивизионы РФ находятся в Северной Осетии, близ Моздока, и у города Шуя в Подмосковье.
Ранее было известно, что установки крылатых ракет находятся на испытательном полигоне Капустин Яр на юге России и у города Камышлов, к востоку от Екатеринбурга, отмечается в публикации.
Каждый из четырех российских ракетных дивизионов 9M729 имеет четыре колесные пусковые установки, на которых находятся по четыре ракеты, сообщает немецкая газета. Это означает, что Россия располагает по меньшей мере 64 такими ракетами. Они могут быть оснащены как конвенциональными, так и ядерными боеголовками, уточняется в публикации.
Имея радиус действия до 2 тысяч 350 километров, ракеты, при их нынешней дислокации, могут достичь целей в Восточной и Северной Европе, утверждают авторы статьи. При передислокации же ракет на запад, под угрозой может оказаться территория всех европейских стран, исключая Португалию, говорится в статье.
Российская сторона заявляет, что дальность полета крылатых ракет 9M729 не превышает 480 километров.
±100 км, - в чем проблема?
А у ВСУ такие подразделения есть?
Балалаечные понты для внутрикацапского потребления.
Но вся остальная Европа когда поймет, что лучше завалить ********* и потерпеть пару лет, пока там наведется порядок!? А потом спокойно можно будет торговать и все остальное, но уже без ***** и без их ракет любой дальности!!!!
тут какой то любитель лнровской республики на украинских сайтах свою тряпку пропагандирует.... для детской мебели (((
http://avtokrovatki.zzz.com.ua/
Министерство Обороны РФ заявило, что российские межконтинентальные ракеты
нацелены исключительно на поддержание мира и безопасности во всём мире
Это стопудово!!! Ритуалы нужно соблюдать в точности, иначе скрепы заржавеют, и произойдёт всемокшанский апокалипсис. Главный правоверно-духовный жрец гундяй должен всё держать под контролем и быть начеку.
«ПРЕДЛАГАЮ ЛЮБОМУ ЖЕЛАЮЩЕМУ.
1) Выйдите из дома
2) Постучитесь к соседу
3) Плюньте в лицо
4) Ходите с удивленным видоми задавайтесь вопросом: "Почему он Вас не любит. Ведь Вы же больше и сильнее его"
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Ровно то же самое делает Кремль на постсоветском пространстве»
Жил да был на свете Змей Горыныч. Был он очень умный. Такой умный, что в одной голове у него ум не помещался, отросло у него 3 головы. Но пришел однажды Иван-дурак, у которого ума не было совсем, а мозгов с чайную ложечку, зато был меч кладенец. И все три головы мудрому Змею Горынычу снес.
Мораль: какой бы ты ни был умный, будь ты даже о трех головах, у тебя на пути обязательно встанет какой-нибудь дурак с мечом в руке и головы тебе снесет.
Мораль 2: если ты слишком умный, ты уже по определению не такой как все. И каждый дурак при первой же возможности норовит укоротить тебя на голову.