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Все про:крылатые ракеты (11) Подмосковье (38) Россия (71946) Северная Осетия (20)

 Россия разместила крылатые ракеты 9M729 в Северной Осетии и Подмосковье, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Россия разместила ракетные дивизионы в местах, о которых ранее не сообщалось. Ракеты, при их нынешней дислокации, могут достичь целей в Восточной и Северной Европе.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung обнародовала информацию западных разведывательных источников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую редакцию Радио Свобода. По их данным, ракетные дивизионы РФ находятся в Северной Осетии, близ Моздока, и у города Шуя в Подмосковье.

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Ранее было известно, что установки крылатых ракет находятся на испытательном полигоне Капустин Яр на юге России и у города Камышлов, к востоку от Екатеринбурга, отмечается в публикации.

Каждый из четырех российских ракетных дивизионов 9M729 имеет четыре колесные пусковые установки, на которых находятся по четыре ракеты, сообщает немецкая газета. Это означает, что Россия располагает по меньшей мере 64 такими ракетами. Они могут быть оснащены как конвенциональными, так и ядерными боеголовками, уточняется в публикации.

Имея радиус действия до 2 тысяч 350 километров, ракеты, при их нынешней дислокации, могут достичь целей в Восточной и Северной Европе, утверждают авторы статьи. При передислокации же ракет на запад, под угрозой может оказаться территория всех европейских стран, исключая Португалию, говорится в статье.

Российская сторона заявляет, что дальность полета крылатых ракет 9M729 не превышает 480 километров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110945
 
 
 Топ комментарии
 
давайте, європейці підкиньте бібізянам ще грошиків, нехай спрямовують на вас свої ракети..
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===Россия разместила крылатые ракеты 9M729 ....и Подмосковье===

Воронеж нервно закурил в сторонке...
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Весь "поток" бабла от "Северного потока-2" они как раз перенаправят на эти ракеты
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в данном контексте насчет пишется вместе...
±100 км, - в чем проблема?
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В высшей математике это плюс минус бесконечность.
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Плюс-минус бесконечность это когда восьмёрка на боку лежит после +-, а +- давно пишут и это может быть, например, допуском, но не на чертежах, а где-то в тексте...
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Резиновая промышленность засрахи неубиваема Россия разместила крылатые ракеты 9M729 в Северной Осетии и Подмосковье, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - Цензор.НЕТ 953
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Интересно в какую сумму рашистской армии обошлись все надувные имитаторы,которые изображают грозное рашистское оружие.Начиная с танков и заканчивая надувными авионосцами с самолетиками.А солдатики у них тоже есть или у китайцев стремных надувных сексшоповских кукол закупили,чтобы изображать многочисленные рашистские войска.Пади солдатня их пользует,пока те к службе не преступили.Ой,мля,цирк задротов.
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Вот все смеются, а если даже 10% ракет противника "поведутся" на ложные, в т.ч. надувные, цели,то смеяться будет уже он.
А у ВСУ такие подразделения есть?
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Попандопуло: Вот три штуки - ничего, а вот другие три штуки - один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет… А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки.
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Кстати, насчет Осетии. Примерно в тех краях ракетчики и стояли при СССР, а входила та ракетная часть в состав 43 РА, штаб В Виннице! Меня другое волнует, их попытки восстановить "Пионеры". Хотя, уверен, воткинские наработки уже есть в этой, типа новой, ракете.
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будут пионэры - будут и Першинги с Лансами только уже с новой начинкой,вон амеры уже арту 155мм с дальностью 100 км испытали на замену паладину и говорят шо продолжат с дальностью в плюс колядовать бо реально могут
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А раше хватит и старого Першинга-2! Тем более, что разместить их можно будет куда ближе к раше. Но ты прав, амеры много чего модернизировали.думаю, эти раша-понты больше для внутреннего употребления.
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Ой, пардон, Воткинск, это баллистика, а крылатки, например, Х-55, это Дубно и, кстати, Харьков!
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Всей верхушки россии дети, жены в Америке и Европе и что они будут стрелять?
Балалаечные понты для внутрикацапского потребления.
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Португалия - ладно, им легче.
Но вся остальная Европа когда поймет, что лучше завалить ********* и потерпеть пару лет, пока там наведется порядок!? А потом спокойно можно будет торговать и все остальное, но уже без ***** и без их ракет любой дальности!!!!
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Крылатая ракета Р-500 (9М728) комплекса "Искандер" в контейнере. 9М729 его модификация.


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Ха-ха-ха...Представила,летит ракета,а рядом в другой ракете летит *****!Показывает ракете куда лететь надо.Помните,как он аистов сопровождал на самолетике...
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по поводу размещений..... правда чуть других , но то же гибридных...

тут какой то любитель лнровской республики на украинских сайтах свою тряпку пропагандирует.... для детской мебели (((
http://avtokrovatki.zzz.com.ua/



Росія розмістила крилаті ракети 9M729 у Північній Осетії та Підмосков'ї, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - Цензор.НЕТ 2868
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Интересно кого эти дикари боятся. Неужели кто-то на них собирается нападать. Если только сами небудут провоцировать.
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Схоже на якусь домовленість між кацапією та Меркель. Щоб, лякаючи німецьких обивателів, виправдовувати свою ганебну позицію щодо північного газогону.
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***
Министерство Обороны РФ заявило, что российские межконтинентальные ракеты
нацелены исключительно на поддержание мира и безопасности во всём мире
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Это патамуша есть замечательный анонс от вяликага фараона ихтанета. ))
Росія розмістила крилаті ракети 9M729 у Північній Осетії та Підмосков'ї, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - Цензор.НЕТ 3173
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к стати.. я всегда говорю, что когда хутин откинет копыта, его как фараона ихтамнета всея сруси... надо хоронить вместе с его халуями, слугами, кабмином, представителями культуры и науки...короче со всеми ж*полизами... с его любимой ладой-калиной, планером журавлеводом, батискафом с амфорой и письковым с лавровым глистом.... не забыть ходульки и костюмчики...короче все... в одной яме (как это было принято в Древнем Египте)
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Это стопудово!!! Ритуалы нужно соблюдать в точности, иначе скрепы заржавеют, и произойдёт всемокшанский апокалипсис. Главный правоверно-духовный жрец гундяй должен всё держать под контролем и быть начеку. Росія розмістила крилаті ракети 9M729 у Північній Осетії та Підмосков'ї, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - Цензор.НЕТ 9972
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и самосчечься тут же... чтобы пепел...(жаль не радиоактивный) развеяли над кремлем Росія розмістила крилаті ракети 9M729 у Північній Осетії та Підмосков'ї, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - Цензор.НЕТ 266
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Не, всё таки лучше самовозгорется, причём до тла, чтобы и следа не осталось. Росія розмістила крилаті ракети 9M729 у Північній Осетії та Підмосков'ї, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - Цензор.НЕТ 9677
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Из просторов WWW
«ПРЕДЛАГАЮ ЛЮБОМУ ЖЕЛАЮЩЕМУ.
1) Выйдите из дома
2) Постучитесь к соседу
3) Плюньте в лицо
4) Ходите с удивленным видоми задавайтесь вопросом: "Почему он Вас не любит. Ведь Вы же больше и сильнее его"
----
Ровно то же самое делает Кремль на постсоветском пространстве»
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Исходя из всего Вашего поста, в виде заключения резюмируемой последней фразой, я так понимаю, что Вы меня хотите меня убедить в обратном? Росія розмістила крилаті ракети 9M729 у Північній Осетії та Підмосков'ї, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - Цензор.НЕТ 9493
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Трёп, трёп,трёп... Прежде чем ядерный потенциал восстанавливать, для начала роззброювачів следовало бы если не в тюрму сажать то хоть лишить это быдло государственный привилегий, орденов, дурных пенсий а так Дурень думкою багатіє! Росія розмістила крилаті ракети 9M729 у Північній Осетії та Підмосков'ї, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - Цензор.НЕТ 5161
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Ну тогда привилегий им нужно добавить, трижды Героями Украины назначить. Гулять так гулять! Подумаешь подорвали обороноспособность страны на десятки миллиардов долларов. Мелочь!
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Иванушка-дурачок и Змей Горыныч

Жил да был на свете Змей Горыныч. Был он очень умный. Такой умный, что в одной голове у него ум не помещался, отросло у него 3 головы. Но пришел однажды Иван-дурак, у которого ума не было совсем, а мозгов с чайную ложечку, зато был меч кладенец. И все три головы мудрому Змею Горынычу снес.
Мораль: какой бы ты ни был умный, будь ты даже о трех головах, у тебя на пути обязательно встанет какой-нибудь дурак с мечом в руке и головы тебе снесет.
Мораль 2: если ты слишком умный, ты уже по определению не такой как все. И каждый дурак при первой же возможности норовит укоротить тебя на голову.
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Хотят диалога с Трампом мабуть.Ким чен Ыын ракетами популял и Трамп приехал.Зараз пацаки жуть нагоняют,щоб на них звернули увагу
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия разместила крылатые ракеты 9M729 в Северной Осетии и Подмосковье, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
 
 
 
 
 
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