 Россия разместила крылатые ракеты 9M729 в Северной Осетии и Подмосковье, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung обнародовала информацию западных разведывательных источников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую редакцию Радио Свобода. По их данным, ракетные дивизионы РФ находятся в Северной Осетии, близ Моздока, и у города Шуя в Подмосковье.

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Ранее было известно, что установки крылатых ракет находятся на испытательном полигоне Капустин Яр на юге России и у города Камышлов, к востоку от Екатеринбурга, отмечается в публикации.

Каждый из четырех российских ракетных дивизионов 9M729 имеет четыре колесные пусковые установки, на которых находятся по четыре ракеты, сообщает немецкая газета. Это означает, что Россия располагает по меньшей мере 64 такими ракетами. Они могут быть оснащены как конвенциональными, так и ядерными боеголовками, уточняется в публикации.

Имея радиус действия до 2 тысяч 350 километров, ракеты, при их нынешней дислокации, могут достичь целей в Восточной и Северной Европе, утверждают авторы статьи. При передислокации же ракет на запад, под угрозой может оказаться территория всех европейских стран, исключая Португалию, говорится в статье.

Российская сторона заявляет, что дальность полета крылатых ракет 9M729 не превышает 480 километров.

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