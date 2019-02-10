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 Пожилой мужчина умер 7 февраля на блокпосту наемников РФ в селе Кременец, - пресс-центр ОС

7 февраля на блокпосту в селе Кременец, которое временно оккупировано российско-террористическими вооруженными формированиями, в ожидании перехода умер пожилой мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

8 февраля СММ ОБСЕ узнали от врача о том, что накануне, после полудня 7 февраля, он пытался провести реанимационные мероприятия для пожилого мужчины (в возрасте 70 или более лет) на блокпосту на автодороге H15 неподалеку от комбината "Каргилл" в населенном пункте Кременец (к юго западу от Донецка). К сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось. Очевидно, он пытался попасть на подконтрольную власти Украины территорию.

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В Донецке сотрудники морга рассказали международным наблюдателям, что 7 февраля к ним доставили тело умершего старика и добавили, что смерть наступила по естественным причинам.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей, неорганизованность и нервная обстановка в работе блокпостов в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в который раз подвергает опасности мирное население, притом, что среди тех, кто ожидает перехода, преимущественно пожилые люди. Они направляются, как правило, за пенсиями и социальными выплатами.

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Украинская сторона СЦКК в очередной раз предостерегает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ от пренебрежения нормами международного гуманитарного права по обеспечению благоприятных условий для здоровья и жизни гражданского населения.

Источник: https://censor.net.ua/n3110944
 
   
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Ну да,умереть по естественным причинам.Из разряда,тебя разорвало прилетевшим снарядом,ну так,это естественно,было бы не естественно если бы не разорвало!
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И что? Дедушка отжил своё (не там, так ещё где-нибудь ласты склеил бы)!
Меня всегда бесит термин "мирное население", единственно верное в нём это слово НАСЕЛЕНИЕ, которое по факту подразделяется на СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН, защищающих свою страну, собственность и свободу С ОРУЖИЕМ В РУКАХ (от врагов и оккупантов) - ОНИ СОВСЕМ "НЕ МИРНЫЕ" (а принципиальные) и НЕДЕЕСПОСОБНЫХ, в том числе совершеннолетних РАБОВ И ХОЛОПОВ, родина у которых там, чем БАРИН или ПАН сытнее кормит!
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За пенсией на територии хунты ездил ? Ватан старый.
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Вони думали, що будуть жити як в Москві (не в раші), а вийшло зовсім не так, війна принесла біду в їхні домівки, голод, холод, можливо, деякі з них тепер каються, що зустрічали "русскіх" з хлібом-сіллю, і ось така тепер кончина. Пишу не просто так, маю родичів на тій території, які живуть там, м'яко кажучи, не зовсім радісно.
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ДЫк а шо не так?В мАскве все бомжи,которые плохо устроились так живут! Всё как в мАскве.
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Хотелось бы подробно узнать, что делал дед в 2014 году, хотя я догадываюсь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожилой мужчина умер 7 февраля на блокпосту наемников РФ в селе Кременец, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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