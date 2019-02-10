 После событий, зафиксированных камерой наблюдения в управлении на Подоле, все успокоились и были готовы расходиться, - Маси Найем

Об этом он сообщил Цензор.НЕТ.
"Я зашел в фойе и увидел, что ребят выпустили и в этот момент они начали кричать: "Верните украденное". Во время того, когда говорили с полицией, кто-то начал кричать и качать толпу. Я не могу говорить, кто - я не был впереди, сзади стоял. Начались эти сдвиги в сторону того, чтобы пройти внутрь. С той стороны тоже начались, соответственно, оры, крики и, насколько я видел, несильные удары, толкания, скорее", - уведомил Найем.
Увидев, как развивается ситуация, он попросил участников пропустить его вперед.
"Я подошел вперед, к полиции, показал удостоверение адвоката и сказал: "Можно я зайду к начальнику, переговорю, чтобы снять конфликт, оно назревает и надо остановить". Меня пропустили к полиции. Мы с ребятами договорились, что все будет спокойно и ребята в тот момент успокоились полностью. Мы поднялись с начальником полиции вверх. Мы договорились до того, что сейчас вернут вещи, спустились и в это время всех уже положили лицом вниз", - сообщил адвокат.
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
Аваков заявил, что без решения суда он не может отстранять от должностей в полиции экс-"беркутовцев"
9.02.2019.
"Бандера - ложись" - кричал экс-беркутовец пиная, лежащих граждан Украины
Теперь это уже аксиома и доказательств не требуется.... - Наши нынешние мусора - не люди, а деградированное сепарское быдло с садистскими наклонностями..
«Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения.
Кум докушал огурец
И закончил с мукою :
«Оказался наш Отец
Не отцом, а *****…» Знаменитые строки Александра Галича -
Его пригласили скорее всего.... - опыт прежних демонстраций подсказал...
Где менты, - всегда жди провокаций, избиений, подброса "вещь-доков" и других гадостей...
Нужно и впредь брать всегда адвокатов с собой...
А кацапський (полЄжаЄв)?
Масі Неєм є ветераном кацапо-української війни. Він може Вам не подобатися, але для чого його ображати?
Єто ж и ежу понятно)
Охранники не давали встать с места активисту и порвали плакат, посвященный убийству Гандзюк.
"Активисту Николаю Выговскому, который пришел на встречу с Петром Порошенко, не дали задать президенту вопрос: когда двое заказчиков убийства Екатерины - Андрей Гордеев и Евгений Рищук - будут сняты с их должностей?
Двое охранников Порошенко держали его за плечи и не давали встать с места и поднять плакат. Требование показать свои документы проигнорировали, а когда активист попытался сфотографировать провокаторов, забрали телефон. Плакат, который держал Николай, порвали", - говорится в сообщении.
Как по-мне, щас надо Авакова с должности удалять -- бо Пэтро с ним ещё нахлебается говна с кровушкой... -- да и все претенденты впридачу. -- до и после!
Это чмо уже командует врастопырку по всем программам...
А хто он такой? -- чиновник простой -- но Порох его боится, чы шо?
А то і розстрілювати. Номер з "вониждіти" більше не пройде.