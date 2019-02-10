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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17132) Нацполиция (8878) Найем Маси (44) С14 (44)

 После событий, зафиксированных камерой наблюдения в управлении на Подоле, все успокоились и были готовы расходиться, - Маси Найем

Адвокат Маси Найем находился в Подольском районном управлении Национальной полиции Украины в Киеве 9 февраля.

Об этом он сообщил Цензор.НЕТ.

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"Я зашел в фойе и увидел, что ребят выпустили и в этот момент они начали кричать: "Верните украденное". Во время того, когда говорили с полицией, кто-то начал кричать и качать толпу. Я не могу говорить, кто - я не был впереди, сзади стоял. Начались эти сдвиги в сторону того, чтобы пройти внутрь. С той стороны тоже начались, соответственно, оры, крики и, насколько я видел, несильные удары, толкания, скорее", - уведомил Найем.

Увидев, как развивается ситуация, он попросил участников пропустить его вперед.

"Я подошел вперед, к полиции, показал удостоверение адвоката и сказал: "Можно я зайду к начальнику, переговорю, чтобы снять конфликт, оно назревает и надо остановить". Меня пропустили к полиции. Мы с ребятами договорились, что все будет спокойно и ребята в тот момент успокоились полностью. Мы поднялись с начальником полиции вверх. Мы договорились до того, что сейчас вернут вещи, спустились и в это время всех уже положили лицом вниз", - сообщил адвокат.

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Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110941
 
 
 Топ комментарии
 
Мусора не люди (с) министр МВД Аваков
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2.02. 2019
Аваков заявил, что без решения суда он не может отстранять от должностей в полиции экс-"беркутовцев"

9.02.2019.
"Бандера - ложись" - кричал экс-беркутовец пиная, лежащих граждан Украины
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Крищенко дал команду всех уложить на асфальт, а потом начал мирные переговоры с адвокатом. Это все, что вам нужно знать о мусорах и их методах работы с людьми.
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Мусора не люди (с) министр МВД Аваков
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Крищенко дал команду всех уложить на асфальт, а потом начал мирные переговоры с адвокатом. Это все, что вам нужно знать о мусорах и их методах работы с людьми.
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а какие методы должны были быть в тот момент?
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История мутная до нельзя. Кто эти люди, за что задержали （реальные версии, почему отпустили, если преступники？
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бо це люди однієї системи - просто , випадково , жаба з гадюкою зчепилися ...
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не успели скрыться с места преступления
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Гопота там якраз мусорня і беркутня яка повинна відповісти за свої фашиські дії. Після подій, зафіксованих камерою спостереження Нацполіції, всі заспокоїлися і були готові розходитися, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9484
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2.02. 2019
Аваков заявил, что без решения суда он не может отстранять от должностей в полиции экс-"беркутовцев"

9.02.2019.
"Бандера - ложись" - кричал экс-беркутовец пиная, лежащих граждан Украины
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Это точно. Сейчас уже очевидно, что кроме киевского беркута кто же еще будет защищать барыг у корыта?
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саме тому , в Авакова , зараз вся повнота влади - той (чи та ..) кого він підтримає , той і буде наступним президентом !
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Вася, вы меня простите, но я не понимаю: если хороший гражданин представился тому мусору в гражданке, как Илья Бандера, то о чем сыр-бор?
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качать любую толпу всегда легко. главное её создать. а для этого есть зажигалочки и проффесиональные качки.
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Что то последнее время пуштун номер два...частенько в эфире стал появляться...видать в верховну раду готовится поступить...на пару с брательником бабло косить...
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Ага, вірю... "Я стояв позаду і дивився, чи правильно вони відробляють гроші..." Тепер вірю!
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пан Наем на видео хорошо видно что и как. работа адвоката отмазывать ублюдков. Если бы было желание вернуть свои вещи, их можно было вернуть спокойно через вас. может быть не в тот момент, а на сл день
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Мля,ну нельзя даже близко сравнить наших полицейских с полицией в Японии...!! Почему так ПРоисходит?
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Потому что в Японии император, а у нас барьіга
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Овчарки не понимают переговоров, слабость - это сигнал к нападению, они привыкли к грубости, ХОЗЯЕВА их держат на строгом ошейники, иногда прикармливают объедками с ПАНСКОГО стола и дают спустить пар (гнев и злость) на ОТАРЕ ОВЕЦ (БАРАНАХ)!
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ну мля лысый- ты на видео в первых рядах После событий, зафиксированных камерой наблюдения в управлении на Подоле, все успокоились и были готовы расходиться, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 9807
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Ментьі против сбушников. Чужой против хищника.
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ну вот - мы убедились в очередной раз...- все факты сошлись в точку...

Теперь это уже аксиома и доказательств не требуется.... - Наши нынешние мусора - не люди, а деградированное сепарское быдло с садистскими наклонностями..
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Мы сожрем друг друга еще до выборов: Банковая взяла курс на раскол ,страны чтобы сохранить власть. все по Манафорту. и в угоду кремлю.
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печальный сценарий... типа пусть пропадёт страна и народ, если я не стану вновь президентом?
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к сожалению это так.

«Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения.
Кум докушал огурец
И закончил с мукою :
«Оказался наш Отец
Не отцом, а *****…» Знаменитые строки Александра Галича -
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И конечно там он оказался совершенно случайно.))
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сергей ронин - нет наверное....

Его пригласили скорее всего.... - опыт прежних демонстраций подсказал...
Где менты, - всегда жди провокаций, избиений, подброса "вещь-доков" и других гадостей...
Нужно и впредь брать всегда адвокатов с собой...
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Прохожий.Ну зайшов глянуть одним глазком.чи пацани чесно бабки відробили,ну і підстрахувать,братєльнік підтянеться,єслі-шо.
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Ну вы меня простите, но я не понимаю: если хороший гражданин представился тому мусору в гражданке, как Илья Бандера, то о чем сыр-бор?
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В Афгане было все понятней и ясно,а тут беркутня охреневшая,натасканная бить безоружных...?
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А вірменський?
А кацапський (полЄжаЄв)?
Масі Неєм є ветераном кацапо-української війни. Він може Вам не подобатися, але для чого його ображати?
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Ну раз там случайно оказался мася там точно никаких провокаций не било.
Єто ж и ежу понятно)
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А кто даст оценку на форуме у Петра?

Охранники не давали встать с места активисту и порвали плакат, посвященный убийству Гандзюк.


"Активисту Николаю Выговскому, который пришел на встречу с Петром Порошенко, не дали задать президенту вопрос: когда двое заказчиков убийства Екатерины - Андрей Гордеев и Евгений Рищук - будут сняты с их должностей?

Двое охранников Порошенко держали его за плечи и не давали встать с места и поднять плакат. Требование показать свои документы проигнорировали, а когда активист попытался сфотографировать провокаторов, забрали телефон. Плакат, который держал Николай, порвали", - говорится в сообщении.
Після подій, зафіксованих камерою спостереження Нацполіції, всі заспокоїлися і були готові розходитися, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 3030
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Колись ще совєцькому ментові ми зауважили, щоб ішов наводити порядки туди, де треба. Він відповів, що поставлений слідкувати за порядком, а не за безпорядком.
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Мусора -- исполнители, а не начальники!

Как по-мне, щас надо Авакова с должности удалять -- бо Пэтро с ним ещё нахлебается говна с кровушкой... -- да и все претенденты впридачу. -- до и после!
Это чмо уже командует врастопырку по всем программам...

А хто он такой? -- чиновник простой -- но Порох его боится, чы шо?
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На Майдані також діти збиращлися розходитися, але за чийімось сценарієм йіх вирішили нищити. В мене, крім *уйла, ніхто на думку не спадає..
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Лушпарити потрібно нещадно продажних ублюдків які в такий спосіб заробляють гроші.
А то і розстрілювати. Номер з "вониждіти" більше не пройде.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле событий, зафиксированных камерой наблюдения в управлении на Подоле, все успокоились и были готовы расходиться, - Маси Найем
 
 
 
 
 
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