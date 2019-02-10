 Мы договорились с начальником управления о возвращении вещей активистов, спустились из кабинета, и в это время всех уже положили лицом вниз, - Маси Найем

Об этом он сообщил Цензор.НЕТ.
"Я зашел в фойе и увидел, что ребят выпустили и в этот момент они начали кричать: "Верните украденное". Во время того, когда говорили с полицией, кто-то начал кричать и качать толпу. Я не могу говорить, кто - я не был впереди, сзади стоял. Начались эти сдвиги в сторону того, чтобы пройти внутрь. С той стороны тоже начались, соответственно, оры, крики и, насколько я видел, несильные удары, толкания, скорее", - уведомил Найем.
Увидев, как развивается ситуация, он попросил участников пропустить его вперед.
"Я подошел вперед, к полиции, показал удостоверение адвоката и сказал: "Можно я зайду к начальнику, переговорю, чтобы снять конфликт, оно назревает и надо остановить". Меня пропустили к полиции. Мы с ребятами договорились, что все будет спокойно и ребята в тот момент успокоились полностью. Мы поднялись с начальником полиции вверх. Мы договорились до того, что сейчас вернут вещи, спустились и в это время всех уже положили лицом вниз", - сообщил адвокат.
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
Это когда ОГА сдавали сепарам и всяким гиркиным на Донбассе и в Крыму.., да?
В Донецке 300 милиционеров перешли на сторону ДНР
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH3pzuzrHgAhWSqIsKHUmhCGUQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FUKRAINE%2Fv-donecke-300-milicionerov-pereshli-na-storonu-dnr-150294_.html&psig=AOvVaw3wwMhuSNvZSl5OQnjowvCQ&ust=1549903547685889
...гражданские жители тоже -- в Киеве, в Крыму и на Донбасе, разные...
Это даже написано в наставлении швейцарским партизанским отрядам в случае оккупации страны агрессором....
В карательные органы идут работать добровольно именно люди с таким мышлением...
ещё и Кота Леопольда приучил к этому...)))
більшого ви , кацапи , і не вартуєте ... добре , що ти це визнаєш
ты ещё скажи что ты украинец - и ты рад что Майдан снёс вашего Овоща...
то что вас там курси української мови заставили пройти - хоть это хорошо...!
розгін Майдану був вигідним лише представникам теперішньої влади , бо інакше їм просто нічого не світило
насрати. Ну а тут МИ, мля! І шо дєлать?!
Майдан був проти Овоча , і розгін його - означав 100% кінець Яника - і навіщо це ******* ?
не стоит тут пытаться устраивать провокации - не прокатит...\беги уже письмо пиши...\
-- 6 секунд и все на пузе лежат, или по домам ховаются... -- ...поверь мне -- я знаю... *)
А то і розстрілювати. Номер з "вониждіти" більше не пройде.
и можно сказать, что взаимная провокация удалась.
из плюсов - у ********** появилась дополнительная тема про выборы в Украине
с чем всех поздравляю
Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир
тать
м. (таить), вор, хищник, похититель, кто украл что-либо, кто крадет заобычай, склонный к сему, малоупотр. крадун. Встарь, вор значило мошенник.
соболезную.
Так что прости родной, но твое место под дверями военкома я занимать не буду.
И списан я, витюша, со службы без группы, т.к. не плачу бабки никому за редким исключением, типа тебя - дотошного клерка с вышестоящей организации. И по сути. - я сейчас пишу по дороге с работы, в маршрутке.
А ты там как? В наряде, да? Ты покушал? Тебе хватает? Если нет-нет пиши, посылку отправим. Как семья, близкие? Скучают поди по тебе?
Что касается:"голосовать не за того, кто деньги за работу платит" - мне кажется, это как за гречку. Т.е. работаешь на победу не своего, ведь плОтят.)))
Пью, но пока не ппохмеляюсь.
3 ч. ·
Побачив ролик, де «Мусора» б'ють громадян...
Ніколи не ідеалізував МВС, але бачив скільки зусиль докладали мої Побратими, такі як Євгеній Жуков, щоб створити Українську Поліцію...
Тепер же Маршалу пишу таке:
«Вітаю, Брате!
У будь-якій структурі є тварини, які проти Нації, Держави, Бандери...
Ще треба, по моїх суб'єктивних підрахунках, років 10, щоб ненависники української державності та агентура Кремля, відійшли з українських силових структур.
Головне, щоб реакція керівних ланок була українською і адекватною до загрози.
Бо буде біда...»
Зазначу, що найбільше насолоджуються ситуацією Кремль і Путін. Для них - це маленька перемога.
Ми ж, українці, подолаємо і цю перешкоду.
Не забуваймо, що у нас війна з Московією... І вони знову готуються найближчим часом атакувати Україну.
Перемога буде за нами!