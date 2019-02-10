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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17132) Нацполиция (8878) Найем Маси (44) С14 (44)

 Мы договорились с начальником управления о возвращении вещей активистов, спустились из кабинета, и в это время всех уже положили лицом вниз, - Маси Найем

Адвокат Маси Найем находился в Подольском районном управлении Национальной полиции Украины в Киеве 9 февраля.

Об этом он сообщил Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Штурм подольского РОВД. ВИДЕО Нацполиции

"Я зашел в фойе и увидел, что ребят выпустили и в этот момент они начали кричать: "Верните украденное". Во время того, когда говорили с полицией, кто-то начал кричать и качать толпу. Я не могу говорить, кто - я не был впереди, сзади стоял. Начались эти сдвиги в сторону того, чтобы пройти внутрь. С той стороны тоже начались, соответственно, оры, крики и, насколько я видел, несильные удары, толкания, скорее", - уведомил Найем.

Увидев, как развивается ситуация, он попросил участников пропустить его вперед.

"Я подошел вперед, к полиции, показал удостоверение адвоката и сказал: "Можно я зайду к начальнику, переговорю, чтобы снять конфликт, оно назревает и надо остановить". Меня пропустили к полиции. Мы с ребятами договорились, что все будет спокойно и ребята в тот момент успокоились полностью. Мы поднялись с начальником полиции вверх. Мы договорились до того, что сейчас вернут вещи, спустились и в это время всех уже положили лицом вниз", - сообщил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крищенко: Я дал команду спецподразделению разблокировать райуправление на Подоле, поскольку был риск захвата огнестрельного оружия

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Луценко о событиях возле РОВД на Подоле: Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110941
 
 
 Топ комментарии
 
Мусора не люди (с) министр МВД Аваков
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Ты видео видел? Чувак уже лежит, мент в гражданском лупашит его с ноги несколько раз по ребрам, с кулака сверху в голову пару раз, и коленом на шею упал в оконцовке. И нахрена это делать? Человек не представлял опасности. Дырявое чмо оно, а не мент.
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Bandera Rosa - Мусора приказ исполняли -- как им и положено! Після подій, зафіксованих камерою спостереження Нацполіції, всі заспокоїлися і були готові розходитися, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9504

Это когда ОГА сдавали сепарам и всяким гиркиным на Донбассе и в Крыму.., да?

В Донецке 300 милиционеров перешли на сторону ДНР

Після подій, зафіксованих камерою спостереження Нацполіції, всі заспокоїлися і були готові розходитися, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9757


https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH3pzuzrHgAhWSqIsKHUmhCGUQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FUKRAINE%2Fv-donecke-300-milicionerov-pereshli-na-storonu-dnr-150294_.html&psig=AOvVaw3wwMhuSNvZSl5OQnjowvCQ&ust=1549903547685889
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Мусора делятся на две категории: тех, кто исполняют приказ и тех, кто не исполняет.
...гражданские жители тоже -- в Киеве, в Крыму и на Донбасе, разные...
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Bandera Rosa - мусора за редким исключением служат любой власти, также как артисты и проститутки.... - доказано не раз и в разных странах..

Это даже написано в наставлении швейцарским партизанским отрядам в случае оккупации страны агрессором....
В карательные органы идут работать добровольно именно люди с таким мышлением...
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ну а ты тут днями целыми за просто так постики шлёпаешь...?
ещё и Кота Леопольда приучил к этому...)))
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твоему собрату с Лахты писал - не обижай его...\выпиши премию на три фанфурика...)\
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на три фанфурика...))

більшого ви , кацапи , і не вартуєте ... добре , що ти це визнаєш
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кому ты тут пытаешься лапшу на уши вешать...?
ты ещё скажи что ты украинец - и ты рад что Майдан снёс вашего Овоща...
то что вас там курси української мови заставили пройти - хоть это хорошо...!
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исландец сегодня как бешеный строчит Після подій, зафіксованих камерою спостереження Нацполіції, всі заспокоїлися і були готові розходитися, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5421
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Я знаю Донецк. Бывала там. Я знаю мусоров. Посылала. Но мы в прямом эфире наблюдали, как овощные беркутА калечили детей по приказу *уйла! Только Гаага! Только хардкор!!! Мєртвєччука - на палю!!!
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як міг ***** віддати наказ беркутам і навіщо це йому було потрібно ?
розгін Майдану був вигідним лише представникам теперішньої влади , бо інакше їм просто нічого не світило
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*уйло, маленьке та бздливе, завжди хотіло пабєдіть когось великого, кому б було на нього
насрати. Ну а тут МИ, мля! І шо дєлать?!
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Після подій, зафіксованих камерою спостереження Нацполіції, всі заспокоїлися і були готові розходитися, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9331

Майдан був проти Овоча , і розгін його - означав 100% кінець Яника - і навіщо це ******* ?
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Пуйло - це те маленьке бздливе хрєнзнашо?!)). І воно лізе до моєйі Нені,бо воно собі намріяло імпердію ?! Та пшло воно нах!І не таких форшмачили!)))
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кому ты пишешь...? у него работа - а ты ему мешаешь её работать...1\как тебе не стыдно...?)))\
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ти тут головний з Ольгіно - намагаєшся вказувати кому писати і на що відповідати ? Після подій, зафіксованих камерою спостереження Нацполіції, всі заспокоїлися і були готові розходитися, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5158
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тиши на адрес - "Спортлото"...\рассмотрят как заявку...\
не стоит тут пытаться устраивать провокации - не прокатит...\беги уже письмо пиши...\
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Маруся, ты ли это? Я тебя не узнаю. Ты что, уже против порохорыгов?
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Тю, так я ж безплатно! Кого хочу, того люблю!
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У меня по другому не бывает. Иначе- можно заболеть. А оно нам не надо).
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Да-да, мусорьонок, оні наши рєбята, іспалняют пріказ. Я вже зверху писав таким умнєцалам, тре було тобі такому правильному в 2014му в Маріїнський сходити, "нашим рєбятам" чаю принести.
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...я, как бы -- наблюдаю -- ...случись такой же Майдан в любой нормальной стране -- там всё уже, заранее, стеной огорожено -- в Париже стеклянной -- трёхметровой!

-- 6 секунд и все на пузе лежат, или по домам ховаются... -- ...поверь мне -- я знаю... *)

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написано ведь!! за трёхметровым стеклом!! (соответственно всё хорошо и проглядывается!!) так как протестующие тщательно его протирают!! Ми домовилися з начальником управління про повернення речей активістів, спустилися з кабінету, і водночас всіх уже поклали обличчям униз, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 1633 Ми домовилися з начальником управління про повернення речей активістів, спустилися з кабінету, і водночас всіх уже поклали обличчям униз, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 3588
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.поверь мне -- я знаю... *) как то глупо!! ведь давно известно!! кто верит тебе не верит богу!! Ми домовилися з начальником управління про повернення речей активістів, спустилися з кабінету, і водночас всіх уже поклали обличчям униз, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 8942 Ми домовилися з начальником управління про повернення речей активістів, спустилися з кабінету, і водночас всіх уже поклали обличчям униз, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 6896
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-- поверь тому, кто был... ...или сам будь! Что б тебе поверили...*)
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Где ты там орков беркутов увидел? Форма ВВ-ая.
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Лушпарити потрібно нещадно продажних ублюдків які в такий спосіб заробляють гроші.
А то і розстрілювати. Номер з "вониждіти" більше не пройде.
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история мутная с обоих сторон.
и можно сказать, что взаимная провокация удалась.
из плюсов - у ********** появилась дополнительная тема про выборы в Украине
с чем всех поздравляю
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Ну и фамилия у тебя,- Тать.
Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир
тать

м. (таить), вор, хищник, похититель, кто украл что-либо, кто крадет заобычай, склонный к сему, малоупотр. крадун. Встарь, вор значило мошенник.
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сам себе не лайкнешь - весь день ходишь нелайкнутым, да?
соболезную.
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100-пудово = в сич припутался провокатор спецом запущенный (или глубоко сидящий клещ-крот)
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Цікаво,за якими критеріями набирають до мусарні,і чи є там в переліку такий пункт,як патріотизм?Як таке лайно могло опинитись в лавах українського силового відомства?Схиляюсь до думки,що він там не один і не два...Хлопці,українські поліціянти,чистіть свої ряди,бо буде чергова біда нам усім.Посіяне чергове зерно недовіри до надважливої державної структури.
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Ага, патриоты вчера попутали участок с военкоматом. Гугуль не туда привел(((
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З першої лінії,носом по клаві тицяє,бо замерзлі руки стискають автомата...
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Витюша, я не нанимаюсь играть в политику, я не бью себя в грудь пропарриотически, и отслужил я столько, сколько Родина приказала.
Так что прости родной, но твое место под дверями военкома я занимать не буду.
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Я не военком, Степан. И в грудь себя копытом не стучу. Коль уж взялся писать и умничать, других обвиняя в отсутствии патриотизма, то будь готов на встречные вопросы. Так вот, Степан, повторюсь, пишешь с окопов, военкомата или сидя за компом в уютной квартире? А?
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Та я знаю что ты не военком, и я не умничаю, и вопросов встречных в жизни не избегал и не избегаю.
И списан я, витюша, со службы без группы, т.к. не плачу бабки никому за редким исключением, типа тебя - дотошного клерка с вышестоящей организации. И по сути. - я сейчас пишу по дороге с работы, в маршрутке.
А ты там как? В наряде, да? Ты покушал? Тебе хватает? Если нет-нет пиши, посылку отправим. Как семья, близкие? Скучают поди по тебе?
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Вооо, теперь на личности перешли. Степан, честно? Работаю, но жене, как всегда, не хватает. Списан. Не воевал в горячке. Покушал. Завтра ребенка в школу и на работу. Хэхэ, ты удивишься, Степан, но на "поле" по выборам нынче работаю, чтобы уж быть действительно честным. Голосовать за кандидата, на которого работаю, не буду. И вообще, выбор из 44-х кандидатов не прельщает, ибо капец. Прошу извинить, если нахамил, это и-нет, Степан. Да и я неудачно похмелившийся. За сим извольте откланяться, но, если есть желание, то можем еще и понаписывать гадостей друг другу. Легко)
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Ещё не кушал. Детей завтра в школу и в садик. Не удивляюсь, что по выборам работаешь. Допускаю, что и на цензора ботаешь. За бабки под другим аккаунтом или по убеждениям.
Что касается:"голосовать не за того, кто деньги за работу платит" - мне кажется, это как за гречку. Т.е. работаешь на победу не своего, ведь плОтят.)))
Пью, но пока не ппохмеляюсь.
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Степан, за бабки не кнопаю и не ботаю, убеждения... гмм. пускай это будет немного личным, за гречку не голосую, налоги плачу с официальной нормальной зарплаты. Честно, начинал с Юльки, в смысле выборов. Но я не юлебот, ибо... гмм. Юля, как Юля, хай работает дальше. Не кичусь патриотизмом, ибо, честно, в окопах не сидел. Выстоял два Майдана, толку, правда,ноль. Тот же любимый порохоботами Аваков, и, например, Пашинский, гадился уже во время захода в КМДА. В 2014. Я НЕ ВИДЕЛ всех этих деятелей реально на Майдане. Кроме сцены, когда не стреляли. Корчинского, дебила, видел на тракторе, Педалю видел, в новостях обсыпанного с огнетушителя. В новостях с Фирташем обоих и Педаля и Сывочолого Педро видел, в 2014м. НО, *****, не было их на дежурствах, не было их на баррикадах, не было их. Он кофе пили, с Фирташем. А ты где в это время был, Степан? Каву пыв?
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Так и скажи,что памперсов не хватает.... Після подій, зафіксованих камерою спостереження Нацполіції, всі заспокоїлися і були готові розходитися, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 1454Ты за одно ********** погоняло ОБЯЗАН безвылазно на передовой сидеть,грехи кацапов замаливать!Сцыкло.
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Еще один патриот под Амэрикан прокси. Ты потерялся, Югик? Безвылазно сидишь на передовой, в то время, как лошары тут налоги платят да субсидируют электорат соевый. Вылази с окопа, бери шинель и гоу хоум.
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И кста, Юрец, чё нечистая занесла в неродные края, или с анонимайзера шпаришь, гаденышь?
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Та да. Они хотели на передок, но не знали где это.)
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На твой передок???? Не,побрезгуют...А вот губами ты классно шевелишь! Після подій, зафіксованих камерою спостереження Нацполіції, всі заспокоїлися і були готові розходитися, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5177
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конкуренцию заподозрил, завидуешь ?

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Вау! Ты спец в конкуренции? Минетишь? Или.... Після подій, зафіксованих камерою спостереження Нацполіції, всі заспокоїлися і були готові розходитися, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 8347
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Ты за свой задок переживай. А то ты им ещьо как вихляешь...))) Хотя, пуйло пупки предпочитает до 6-ти лет. Ты не подходишь. Я тебя вычьоркую))).
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А шо,залижешь? Ну ну,ток лизало наждачкой потри,мой геморрой шершавых не любит. Після подій, зафіксованих камерою спостереження Нацполіції, всі заспокоїлися і були готові розходитися, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 2760
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Чого тобі?! До вєдьмєччука пхайся, збочинець!
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По воскрєсєньям нє подайом! Всосал, кацаб?!)
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Штурм отдела полиции изначально провальная акция, ибо это представители власти, а почему не пошли к начальнику киевского управления, либо к министру. То есть все для картинки, ну если эта картинка кому-то поможет, пусть так и будет. Считаю это заказной провокацией, а если это со стороны полиции, в качестве учений, то провокация удалась... причем силовики об этом могли и не знать, а работали согласно своим внутренним распоряжениям.
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Открытый и наглый грабёж ментами в порядке вещей???
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Вроде бы, то что ты написал процессуально называется "вилучення", а ни как ни ст. 186 уголовного кодекса Украины, по которой тебя привлекали ранее.
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Ты,мразь *************,на меня свои статьи не примеряй,падаль парашная.Как там на петушином уголке тебе обиталось на зоне?
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Юрий, я вас уважаю, я на Ваш угол не претендую)))
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Я сталкивался с новой полицией сразу после майдана, там следак был в адеквате, в отличии от его окружения, все в сравнении. Они его привели ко мне, подставили обыск с собакой, которая где-то что-то унюхала, у меня 5 котов и кошек, то что искали не нашли, но перерыли все, а когда следак начал проверять меня все понял, по крайней мере по нему не видно было что он в чем то меня подозревает.
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Ножики и пистолетики забрали? Айяйяй, какая наглость и грабеж.
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Юрик, а у вас в ольгено наливают в рабочее время, шоб укропов хоть как-то мочить?
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Маси озвучтьте ,кто эта тварь которая на 5 годе революции имеет право бить людей с криками про Бендеру.Покажите удостоверение этого упыря.Небось с блокпостов Славянских.
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його вже шукають - не дарма Луцик обмовився , що його "заарештують" , аби хочаб так захистити від людей
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Не найдут,явный сиделец из дыры.Сракааваки своего пса уже спрятал далеко,и крыщ не признается.
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не сьогодні - завтра дізнаємось ...
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Пуштун ти такий самий брехун як мусора...
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МУСОРА ТЕ ЖЕ БАНДИТЫ ТОЛЬКО БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ !!!
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Брательник Наси...очень хочет в депутаты...и потому рисуется везде где только можно...
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Дмитро Ярош с Oleg Mikats и ещё 12.
3 ч. ·

Побачив ролик, де «Мусора» б'ють громадян...
Ніколи не ідеалізував МВС, але бачив скільки зусиль докладали мої Побратими, такі як Євгеній Жуков, щоб створити Українську Поліцію...
Тепер же Маршалу пишу таке:
«Вітаю, Брате!
У будь-якій структурі є тварини, які проти Нації, Держави, Бандери...
Ще треба, по моїх суб'єктивних підрахунках, років 10, щоб ненависники української державності та агентура Кремля, відійшли з українських силових структур.
Головне, щоб реакція керівних ланок була українською і адекватною до загрози.
Бо буде біда...»
Зазначу, що найбільше насолоджуються ситуацією Кремль і Путін. Для них - це маленька перемога.
Ми ж, українці, подолаємо і цю перешкоду.
Не забуваймо, що у нас війна з Московією... І вони знову готуються найближчим часом атакувати Україну.
Перемога буде за нами!
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И Ярош туда же: "ато Путин нападет" )
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в другой стране с такими активистами не возились бы и в другой стране министр ушел бы с поста...сам
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И чего этот Наем сует туда свой нос? Он не боится этот нос вымазать как об одних, так и о других?
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чому порохоботство так запалало що Зеленського охороняє охоронець Коломойського. Тримайте фото
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СЕЙЧАС САМАЯ БОЛЬШАЯ УГРОЗА УКРАИНЕ, ЭТО - КОЛОМОЙСКИЙ И ПУТИН,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы договорились с начальником управления о возвращении вещей активистов, спустились из кабинета, и в это время всех уже положили лицом вниз, - Маси Найем
 
 
 
 
 
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