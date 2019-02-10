 Не поддерживаю призывы "Ложись, Бандера", захват зданий и буду защищать свою страну и свой народ, - глава департамента патрульной полиции Киева Жуков

Об этом написал на своей facebook-странице бывший десантник, замначальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает Цензор.НЕТ.
"Я - Бандера.
Я - офицер полиции!
Я служу украинскому народу!
Я не поддерживаю призывы: "Ложись, Бандера"!
Я не поддерживаю захватов любых зданий!
Я защищаю и буду защищать свою страну и свой народ!
Спасибо", - говорится в посте.
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
15 год ·
Євген Карась зараз у прямому ефірі : Ножі, балони, резинові міліціонери, ванільна граната і дутий фарс
Так що сьогодні відбувалося?
Вы полиция
Вы служите Барыге и ворам
Вы ложите на землю людей с криками -ложись Бандера
Вы действительно не поддерживаете абсолютно никаких попыток общественности контролировать вас
Вы защищаете интересы олигархов и их торговых партнёров из -за поребрика
Щира подяка вам від Українського Народа за Правду про вас ...від вас
Ваш нарот за поребриком .Ваш президент Барыга .Ваш хозяин х.йло ....
Жуков, почему на мусора, который бил задержанного ногами по голове и кричал "Ложись бендера" тут же не надели наручники???
30 рыл в касках не видели ничего или сделали вид что "не поддерживают"???
За такое нужно увольнять всем подразделением, потому что не реагирование на преступление - само является преступлением!
А для решти поліціянтів ?
- Ииии?
амброськин же спец по этому, знает
дальше запись в фейсбуке
- я цинічний бандера
................
Или сам их отмудохай, или арестуй и покажи это всем....
В пустой мусорской базар уже не верит никто....
амброськин же спец по этому.
Побачимо що він "заспіває" після зміни бариги та нинішньої "влади".
как пафосно! лучше озвучь меры которые ты считаешь нужным применить к тем кто поддерживает подобные призывы.
Как передают СМИ со ссылкой на правозащитника Маси Найема, чтобы вручить подозрения «штурмовикам», правоохранителям необходимо провести ряд следственных действий, которые физически невозможно осуществить в течение 24 часов, а потому было принято решение отпустить всех задержанных. В общем юГик и сракааваки договорились,крыщ наливал и подносил...жЮков в роли тапёра....
Странное у вас понятие "порядка"
в детстве отвечали, головка от *УЯ!!!
Дмитро Корчинський
30 хв. ·
На кадрах наданих поліцією ми бачимо, як десяток (може трохи менше) беззбройних хлопців кіпішують в предбаннику Подільського РУВС.
Ми вже знаємо, що ці хлопці вимагають повернути їм гроші, мобілки, куртки й інші речі раніше вкрадені співробітниками поліції.
Поліція називає це обурення "спробою захоплення" РУВС.
РУВС - це велика, кількаповерхова будівля з гратами й залізними дверями, в якій на той момент перебувало не менше сотні поліціянтів, багато яких озброєні.
Поліція хоче, щоб ми повірили, що кілька беззбройних хлопців, яких вже до того побила, принизила й пограбувала значно менша кількість поліціянтів, справді намагаються штурмом захопити підготовлений до оборони об'єкт з озброєною залогою?!
Браття, нас тримають за ідіотів.
Поліція намагається надати вірогідності своєму твердженню частотою повторень. Будьласка, не вірте.
Втім, вірити поліції може тільки та людина, яка мріє сісти в тюрму.
В каком контексте было сказано "Бендера"???
Думаю нормальный чеченец перерезал бы всю семью этого мусора, всесте с козами и курами! Подумай об этом на досуге!
ПОЛИЦИЯ - это современные ПРЕТОРИАНЦЫ (императора)!
Поэтому, не надо красивых слов, в ГРАЖДАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ (РЕСПУБЛИКЕ настоящей, а не как сегодня бутафорно-декоративной) все ГРАЖДАНЕ ВООРУЖЕНЫ сами и должен быть институт ВЫБОРНЫХ ШЕРИФОВ (с офисом добровольных помощников) и есть ВЫБОРНЫЙ СУД!
Жуков є ветераном кацапо-української війни.
Сподіваюся, що ти відвоював також якщо можеш робити такі заяви на адресу бойового офіцера.