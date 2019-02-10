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Все про:Киев (17132) Нацполиция (8878) Жуков Евгений (15)

 Не поддерживаю призывы "Ложись, Бандера", захват зданий и буду защищать свою страну и свой народ, - глава департамента патрульной полиции Киева Жуков

Офицер полиции служит украинскому народу, защищает и будет защищать свою страну и свой народ.

Об этом написал на своей facebook-странице бывший десантник, замначальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без оружия и химических веществ, - в МВД призывают не брать на массовые мероприятия то, на что обязана реагировать полиция

"Я - Бандера.
Я - офицер полиции!
Я служу украинскому народу!
Я не поддерживаю призывы: "Ложись, Бандера"!
Я не поддерживаю захватов любых зданий!
Я защищаю и буду защищать свою страну и свой народ!
Спасибо", - говорится в посте.

Не поддерживаю призывы Ложись, Бандера, захват зданий и буду защищать свою страну и свой народ, - глава департамента патрульной полиции Киева Жуков 01

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

Также читайте: Крищенко: Я дал команду спецподразделению разблокировать райуправление на Подоле, поскольку был риск захвата огнестрельного оружия

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110936
 
   
 Топ комментарии
 
ну тогда Жуков называй фамилии своих коллег, кто кричал Лежать Бандера и били ногами задержанных....
Или сам их отмудохай, или арестуй и покажи это всем....
В пустой мусорской базар уже не верит никто....
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пізно всрались, вас вже шукають.
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Что такое " Я не поддерживаю"?? Что это значит???
Жуков, почему на мусора, который бил задержанного ногами по голове и кричал "Ложись бендера" тут же не надели наручники???
30 рыл в касках не видели ничего или сделали вид что "не поддерживают"???
За такое нужно увольнять всем подразделением, потому что не реагирование на преступление - само является преступлением! Не підтримую заклики "Лягай, Бандеро", захоплення будівель та захищатиму свою країну і свій народ, - глава департаменту патрульної поліції Києва Жуков - Цензор.НЕТ 7252
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Жуков ти вже претворився в аваківського пса, ти вже не мусор і при чому гнойний..
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Это тип, который верещал, что цинични бандеры убивают и грабят украинцев? И чем он отличается от того мусора?
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Digest. Дайджест української блогосфери поширює відео наживо.
15 год ·

Євген Карась зараз у прямому ефірі : Ножі, балони, резинові міліціонери, ванільна граната і дутий фарс
Так що сьогодні відбувалося?
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Вы кацапы
Вы полиция
Вы служите Барыге и ворам
Вы ложите на землю людей с криками -ложись Бандера
Вы действительно не поддерживаете абсолютно никаких попыток общественности контролировать вас
Вы защищаете интересы олигархов и их торговых партнёров из -за поребрика
Щира подяка вам від Українського Народа за Правду про вас ...від вас
Ваш нарот за поребриком .Ваш президент Барыга .Ваш хозяин х.йло ....


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сколько можно это дерьмо постить? сильно палишся, петушок, тебя из троллей тоже выбросят)))
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Вибачете помилка, "Жуков ти мусор..такій самий як твої підлеглі і керівництво".. Якщо що в тебе керує Зозуля дебіл і подонок то що казати про всіх вас..Люди вже все бачать і оцінюють..
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Це той жЮков що в 28 років висосав посаду глави патрульних? Що в 30 мав три квартири і два мерси 500-х? Тоді так....Істинний патріот!!! Не поддерживаю призывы "Ложись, Бандера", захват зданий и буду защищать свою страну и свой народ, - глава департамента патрульной полиции Киева Жуков - Цензор.НЕТ 6690Йому мона вірить... Не поддерживаю призывы "Ложись, Бандера", захват зданий и буду защищать свою страну и свой народ, - глава департамента патрульной полиции Киева Жуков - Цензор.НЕТ 8844
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Что такое " Я не поддерживаю"?? Что это значит???
Жуков, почему на мусора, который бил задержанного ногами по голове и кричал "Ложись бендера" тут же не надели наручники???
30 рыл в касках не видели ничего или сделали вид что "не поддерживают"???
За такое нужно увольнять всем подразделением, потому что не реагирование на преступление - само является преступлением!
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Треба було кричати "цинічний бандеравець"!! Таке кричати можна.
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Если бы кричали,ценичный жид? Нечего не имею против евреев.
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Для Кіборга це дійсно так.
А для решти поліціянтів ?
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люди разные - слишком их не мало - да и за их заплату не все хотят там работать
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Ненавижу людей заканчивающих письмо или пост фразой "спасибо".
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Насправді він закінчив листа словом «дякую». То просто рускоязичний переклад, не нервуйся так. Дякую.
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Так и Петухович на словах не поддерживал силовой разгон и кровь на майдане (и захват зданий, кстати, тоже).
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А порохолюбы это уже забыли , ииии !!! Он тоже был за вступление в ЕС .Только через ,,год" иииии!! Так как нужно было с ,,хазяином " кремпля покалякать про условия .....ииии Не підтримую заклики "Лягай, Бандеро", захоплення будівель та захищатиму свою країну і свій народ, - глава департаменту патрульної поліції Києва Жуков - Цензор.НЕТ 5131
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а для чего они хотели захватить райотдел???????????? кто то настойчиво пытается вбить эту мысль
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Ніхто не хотів нічого захватити це брехня від мусорів..Ви що насправді вірите Жукову яків перетворився в аваківську проститутку?.. Ще вийде Антоха Геращенко і не таке скаже..Чи Шкуряк-звози манду в Такманду..
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шоб оттуда кричать "путен введи вайска!"
амброськин же спец по этому, знает
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)) скоро начнут искать того хто сказал - циничні бандеревці
дальше запись в фейсбуке
- я цинічний бандера
................
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"С девяти утра я сижу на стакане... Мы ах#енная институция..."
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ну тогда Жуков называй фамилии своих коллег, кто кричал Лежать Бандера и били ногами задержанных....
Или сам их отмудохай, или арестуй и покажи это всем....
В пустой мусорской базар уже не верит никто....
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Нехай спершу назове, хто публічно згадував про "цинічних бандер в мілітарній формі"...
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Именно так, Миша. Они просто поспешили, прокололись раньше времени. И сейчас лихорадочно отмазываются и ищут, кого бы назначить стрелочником. Ведь понятно, что народ им это не забудет - не простит. Раз в жизни согласен с Аваковым "мусора не люди". Начиная с самого главного. А у на пока- именно мусора, не полиция. Пара-тройка вменяемых там погоду не сделает, увы.
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Вроде уже есть запись , где нет никакого "ложись, Бандера", а есть " ложись, б**дь"... Не исключено, что просто кто_то повозился 15 минут в аудиоредакторе...
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Ещё немного терпения и усердия и получится в итоге, что мусор говорил "Прилягте пожалуйста. Слава Україні"
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и ногами вовсе не бил - делал принудительный массаж сердца челу, которому плохо стало
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шоб оттуда кричать "путен введи вайска!"
амброськин же спец по этому.
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"Не поддерживаю призывы "Ложись, Бандера", захват зданий и буду защищать свою страну и свой народ, - глава департамента патрульной полиции Киева Жуков" - это не случайная оговорка, это закономерно, рускоговорящий совок, Авакорюкзак реанимирует мусоров, и мы уже не однажды это наблюдаем, ему не нужен другой през, который наверняка уберёт совкового Пахана и позавчерашнего совкового мусора, потому он будет делать всё, и пойдёт во все тяжкие для победы шоколадного Хряка.
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Ну-ну. Не поддерживаю призывы "Ложись, Бандера", захват зданий и буду защищать свою страну и свой народ, - глава департамента патрульной полиции Киева Жуков - Цензор.НЕТ 2062
Побачимо що він "заспіває" після зміни бариги та нинішньої "влади".
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Я не поддерживаю призывы: "Ложись, Бандера"! Источник: https://censor.net.ua/n3110936
как пафосно! лучше озвучь меры которые ты считаешь нужным применить к тем кто поддерживает подобные призывы.
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Полиция Киева вынесла постановления об освобождении всех активистов, задержанных в субботу, 9 февраля, за попытку организованного штурма районного управления. Как выяснили журналисты, правоохранители не смогли найти доказательств вины каждого из задержанных.
Как передают СМИ со ссылкой на правозащитника Маси Найема, чтобы вручить подозрения «штурмовикам», правоохранителям необходимо провести ряд следственных действий, которые физически невозможно осуществить в течение 24 часов, а потому было принято решение отпустить всех задержанных. В общем юГик и сракааваки договорились,крыщ наливал и подносил...жЮков в роли тапёра....
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как обычно, при барыге - вместо конкретных действий - патриотические лозунги.. жрите, лохи
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Хтось колись чув, щоб менти кричали "Лягай ватник"! Чи "Лягай, путін"???? Для начальника поліції термін "Бандера" - образливе слово. Цікаво, чи в Ізраїлі начальником поліції Ієрусалиму призначать такого, кому образливі імена єврейських героїв?
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Когда перед форумом Порошенко стояли активисты с плакатами "кто замовив Ганзюк" их никто не разгонял. А когда ШлюжЮлька организовала свою гавновстречу в Киеве и почти ник-то из киевлян не пришел , Ававков стал гасить активистов.....совпадение?...
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Брехня порохоботська, ось доказ : https://m.youtube.com/watch?v=OtuFlKaWpG8
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правий був голова окупаційної адміністрації України у 1918р генерал-полковник Герман фон Ейхгорн: "цей народ не хоче ніякого порядку. Він настроєний на анархію. Ніяка європейська система влади тут не втримається".
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Бить ногами по голове, это порядок? 30 рыл в касках смотрели на это , но не заметили???
Странное у вас понятие "порядка" Не підтримую заклики "Лягай, Бандеро", захоплення будівель та захищатиму свою країну і свій народ, - глава департаменту патрульної поліції Києва Жуков - Цензор.НЕТ 3795
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когда говорят много Я!!
в детстве отвечали, головка от *УЯ!!!
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більш ганебне явище що там на відео співробітник поліції у штатському б'є по голові ногою лежачаго, а потім три рази стрибнув коліном по голові тому ж. Це явне перевищення повноважень не на службі.
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може це заявник приходив в поліцію заяву подати, а йому завадили активісти це зробити, от він і висловив своє обурення в такий спосіб ?
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там поруч стояли два десятки спецпризначенців, якщо б це був хтось "невідомий" бив то лежав би поруч.
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"Ложись, Бандера"я буду защищать свою страну и свой народ, - глава департамента патрульной полиции Киева Жуков, для многих так звучит ,как в 1943 году Не підтримую заклики "Лягай, Бандеро", захоплення будівель та захищатиму свою країну і свій народ, - глава департаменту патрульної поліції Києва Жуков - Цензор.НЕТ 6989
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Украина буферная страна, столетиями терпела проход войск соседей и украинцы чувствительные ко всему что связано с соседями,которые считают украинский народ обычными мешками с песком
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о каком захвате зданий мелит этот скоморох Жуков?

Не підтримую заклики "Лягай, Бандеро", захоплення будівель та захищатиму свою країну і свій народ, - глава департаменту патрульної поліції Києва Жуков - Цензор.НЕТ 3416 Дмитро Корчинський
30 хв. ·

На кадрах наданих поліцією ми бачимо, як десяток (може трохи менше) беззбройних хлопців кіпішують в предбаннику Подільського РУВС.
Ми вже знаємо, що ці хлопці вимагають повернути їм гроші, мобілки, куртки й інші речі раніше вкрадені співробітниками поліції.
Поліція називає це обурення "спробою захоплення" РУВС.
РУВС - це велика, кількаповерхова будівля з гратами й залізними дверями, в якій на той момент перебувало не менше сотні поліціянтів, багато яких озброєні.
Поліція хоче, щоб ми повірили, що кілька беззбройних хлопців, яких вже до того побила, принизила й пограбувала значно менша кількість поліціянтів, справді намагаються штурмом захопити підготовлений до оборони об'єкт з озброєною залогою?!
Браття, нас тримають за ідіотів.
Поліція намагається надати вірогідності своєму твердженню частотою повторень. Будьласка, не вірте.
Втім, вірити поліції може тільки та людина, яка мріє сісти в тюрму.
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Провокаторові "корчинському" також не треба вірити.
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Этому Не підтримую заклики "Лягай, Бандеро", захоплення будівель та захищатиму свою країну і свій народ, - глава департаменту патрульної поліції Києва Жуков - Цензор.НЕТ 6035 мудаку нужно просто раскрыть карты, что такие выражения там на слуху и употреблении постоянно, ибо у адекватного человека такое никогда в голове не уместиться, а не то на языке!! Почему он не сказал, ложись Маскаль, Кацап, Ху*ло итд!!!
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Та тому, що вінн вважає термін "Бандера" образливим. Це слово є індикатором. Якщо тільки хтось ображається на "Бендера", то перед вами - ватник. Мишебрат.
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Вырывание одного слова из контекста - это тоже ложь, но подленькая!
В каком контексте было сказано "Бендера"??? Не підтримую заклики "Лягай, Бандеро", захоплення будівель та захищатиму свою країну і свій народ, - глава департаменту патрульної поліції Києва Жуков - Цензор.НЕТ 5889
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Нові мусара,це реформовані Баригой старі,ті хто вбивав людей на Майдані,вони ненавидять все Українське,ні мову,ні культуру,ні наших Героїв.Це паскуди такі самі що були у Донецьку та Луганську,вони по всій Україні чекають на Пуйла з танками,щоб йому служити,як у Криму та на Донбасі.
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Цікаво, а чеченець би образився, якби його обізвали "Дудаєв"? Чи "Шаміль"?
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Назвали Дудаев или Шамиль, кинули на пол и отбацали ногами?
Думаю нормальный чеченец перерезал бы всю семью этого мусора, всесте с козами и курами! Подумай об этом на досуге!
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СБУ Мальдивского через С14 и корчинских взрывает Украину ,как ФСБ -орду!Этих цуценят освободят,мусоров посадят,а тысячи Атовцев продолжают гнить в СИЗО без суда и следствия по нескольку лет.
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ОВЧАРКИ кормятся с рук ХОЗЯЕВ и служат только им, а не стаду БАРАНОВ (отаре ОВЕЦ)!
ПОЛИЦИЯ - это современные ПРЕТОРИАНЦЫ (императора)!
Поэтому, не надо красивых слов, в ГРАЖДАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ (РЕСПУБЛИКЕ настоящей, а не как сегодня бутафорно-декоративной) все ГРАЖДАНЕ ВООРУЖЕНЫ сами и должен быть институт ВЫБОРНЫХ ШЕРИФОВ (с офисом добровольных помощников) и есть ВЫБОРНЫЙ СУД!
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комусь ще не очевидно, що єдині зміни що відбулися в Україні це зміна адрсу проживання Януковича. усе крапка. уся Кучмівська шобла відчуває себе затишно і захищено, незалежно від того хто буде президентом чи Порох чи Тімоха чи Бойко... усі вони Смешки, Медведчуки, Луценки, Ахметови і уже вище перечисленні це одна команда якій нічого не загрожує доки українці знаходяться в коматозному стані. змін в цій країні доки це покоління істот не зникне не буде і не тіште себе..
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Еще один мусорский дебил про захват зданий... Кто и что пытался захватить? Где видео этих попыток?
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Жуков,твой народ на Банковой,его ты и будешь защищать
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Брешеш, людоморе. (с)
Жуков є ветераном кацапо-української війни.
Сподіваюся, що ти відвоював також якщо можеш робити такі заяви на адресу бойового офіцера.
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Пєтуховіч теж витіран . Кондитер теж ВОЮВАВ з кацапами . Та й Льоха його теж воював , бо був снайпером -мінометником .
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Ти, смердяче рило, і півхвилини не протримався б проти Жукова. Ти засрав би штани та обісцявся б кров'ю в його руках. Але тут ти сміливий, кацапське твоє рило.
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Вот послал бы я тебя быдло на *** но модератор вас соевых любит и оберегает . Я хочу посмотреть сколько твоё дерьмо провесит на этой ветке и получишь ли ты за него бан ....
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не флуди тут , кацапа , і не провокуй ! Не підтримую заклики "Лягай, Бандеро", захоплення будівель та захищатиму свою країну і свій народ, - глава департаменту патрульної поліції Києва Жуков - Цензор.НЕТ 5690
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Такое впечатление что ,,беркута" петуховича тут на ветке обиженных корчат прямо из за поребрика Они ведь тоже ,,витераны" . Понимают что им ничего НЕ будет плохого если вернутся . Барыга их на работу обратно взял .Они опять в почёте
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Они что серьёзно хотели захватить райотдел до отказа забитый вооружёнными копами ??? Бред, а вот если бы захватить попробовали кремлёвские террористы , то тогда да ещё с большой радостью им аж бегом ключи поднесли от оружейных комнат. Как это было на временно оккупированном российскими захватчиками ставшим кацапским бандустаном бандитской резервацией " лугандонией " Донбассе.
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яка ще "честь офіцера" може бути в мусара беркутівського ?
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Що б не було,як би не розверталися обставини:ворог є один-кацап!!! Ворог кацапів-мій друг!Жулька,це тварина,що веде Україну до РЕАЛЬНОЇ громадянської війни.Порошенка підтримую як президента,якого люто ненавидить )(уйло!!!Дехто вважає,що зараз живемо гірше нікуди:доповідаю-є куди!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНе поддерживаю призывы "Ложись, Бандера", захват зданий и буду защищать свою страну и свой народ, - глава департамента патрульной полиции Киева Жуков
 
 
 
 
 
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