 Крищенко: Я дал команду спецподразделению разблокировать райуправление на Подоле, поскольку был риск захвата огнестрельного оружия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крищенко сообщил сегодня на брифинге по вчерашним событиям на Подоле.
Он рассказал, что к районному управлению полиции Киева на Подоле пришли около 30 человек, "которые под видом того, что у предварительно задержанных забрали вещи, хотя они были изъяты согласно закону, пытались зайти в районное управление, осуществив попытку штурма".
"Мне не понятна такая мотивация, потому что полиция довольно часто при поверхностных осмотрах изымает на массовых мероприятиях вещи и доставляет людей, которые могут совершить правонарушение… Вещи изучаются, а потом возвращаются, согласно закону. Но, пользуясь этим мотивом, 30 человек пытались зайти внутрь районного управления, заблокировали работу районного управления, повредили имущество. Учитывая, что в управлении находится огнестрельное оружие, достаточно большое количество, там несут службу полицейские, захват районного управления может привести к тяжким последствиям. Мной была дана команда специальному подразделению на разблокирование работы райуправления и задержание лиц, которые осуществляют незаконные действия", – продолжил Крищенко.
По его словам, задержали 14 человек.
"С ними проводили необходимые следственные действия, у них были изъяты травматический пистолет, несколько газовых баллончиков, ножи… Еще раз подчеркну: действия спецподразделения я направил для разблокирования работы районного управления, прекращения захвата с возможными тяжелыми последствиями, в том числе завладения огнестрельным оружием в центре города Киев", – сказал Крищенко.
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
15 год ·
Євген Карась зараз у прямому ефірі : Ножі, балони, резинові міліціонери, ванільна граната і дутий фарс
Так що сьогодні відбувалося?
Цитата моєї брехні буде? Чи як завжди у зрадогонів буде "бла-бла-бла"?
И здесь не отмазки, а конкретное заявление отдавшего приказ.
Если есть опровержение, что там нет оружия - тогда другое дело.
А люлєй огрібає Крищенко вроді і непоганий дядька.
Честный и смелый человек. В 2014 году, рискуя жизнью, защитил украинский флаг в Горловке
Не ну а чо?
"Группа С14 (Сич) - это полувоенная правоцентристская (на самом деле С14 является ультраправой организацией - Прим.Ред.) радикальная группа, которая имеет тесные связи с националистической украинской партией "Свобода", - отмечается в сообщении.
Чего этот поц мелит?
Там пацаны молодые были .....и их намерения были ясны...
Скоты мусорские уже не знают что и придумать...
Сначала митинг за Ганздюк.., а потом когда их разгоняли, то мусора стыбрили их шмотки...
Поэтому другие после зашли с единственным требованием вернуть вещи задержанных..
А их избили.....
Что хочет мусор, то и придумывает по ходу, да?
Там же было море видио, журналисты и даже депутаты....
Вот зачем ля-ля?
2.Когда политика или чиновника ловят на взятке/жульничестве, тот кричит" политические преследования".
3. Когда у бандита находят оружие, тот жалуется: "Граждане, мусора патриота прессуют".
4. Этим мужикам ножички и газовые баллончики были нужны для обсуждения программы Ю.Тимошенко? Других аргументов нет?
5. Ходите на митинги без ножей, кастетов и газовых баллончиков, как это делают ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ люди - патриоты Украины. Нам надо снижать напряжение в обществе, а не доводить его до кипения и взрыва..
Ножики и газовые баллоны не запрещено носить в карманах....
Вот нахрен садится добровольно на бутылку и ужесточать закон добровольно?
Такая самоцензура рано или поздно всегда ведет к рабству....
То что на фото не являлось ХО, это я вам как ножеман со стажем ответственно заявляю...
Поэтому и отпустили всех без предъявления объвинений...
А справку об адекватности носителя ножа на массовом скоплении не следует спрашивать?
Терракты и провокации делаются в местах скопления людей или на хуторе?
Может хватит уже маразма и логики раба?
Может хватит уже логики без всяких тормозов? Может логика без тормозов - другое название маразма?
Провокацію на мітінгу ТЮ вчинити не вдалося
Під час затримання також бійки й галасу не сталося
Довелося штурмувати відділок аби хоч якось привернути увагу до того самого мітингу ТЮ. І дати хоч якусь можливість побелькотіти пор "правакаціі злачіннай влади"
Що тут може бути незрозумілого?
Как передают СМИ со ссылкой на правозащитника Маси Найема, чтобы вручить подозрения «штурмовикам», правоохранителям необходимо провести ряд следственных действий, которые физически невозможно осуществить в течение 24 часов, а потому было принято решение отпустить всех задержанных. В общем юГик и сракааваки договорились,крыщ наливал и подносил...жЮков в роли тапёра....
26 хв. ·
На кадрах наданих поліцією ми бачимо, як десяток (може трохи менше) беззбройних хлопців кіпішують в предбаннику Подільського РУВС.
Ми вже знаємо, що ці хлопці вимагають повернути їм гроші, мобілки, куртки й інші речі раніше вкрадені співробітниками поліції.
Поліція називає це обурення "спробою захоплення" РУВС.
РУВС - це велика, кількаповерхова будівля з гратами й залізними дверями, в якій на той момент перебувало не менше сотні поліціянтів, багато яких озброєні.
Поліція хоче, щоб ми повірили, що кілька беззбройних хлопців, яких вже до того побила, принизила й пограбувала значно менша кількість поліціянтів, справді намагаються штурмом захопити підготовлений до оборони об'єкт з озброєною залогою?!
Браття, нас тримають за ідіотів.
Поліція намагається надати вірогідності своєму твердженню частотою повторень. Будьласка, не вірте.
Втім, вірити поліції може тільки та людина, яка мріє сісти в тюрму.
Вы же видели с каким удовольствием они избиваю беззащитных...?
и ведь никого из этих ментов ножичком даже не пацарапали....
В каждом райотделе на входе дежурит минимум три полицая-это полтора десятка охраняют
только себя-умножте на количество рай - гор-обл -мин. трудно сказать сколько тысяч
Мы их кормим одеваем в 45 лет на пенсию люди на которых ещё нужно пахать
А. ,корды и прочие год службы за полтора в 35-38 лет на пенсию за то что ламают ребра нам
Фингал у полицая тяжелые тел повреждения - отбитые почки это лёгкие тел повреждения
Коли ведеш машину є риск потрапити в ДТП, коли працюєш електриком є риск отримати удар током, коли працюєш будівельником є риск зловити на голову цеглину....
Про що цей поц, Крищенко, верещить?