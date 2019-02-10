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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:задержание (5283) избиение (9278) Нацполиция (8878) Крищенко (250)

 Крищенко: Я дал команду спецподразделению разблокировать райуправление на Подоле, поскольку был риск захвата огнестрельного оружия

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко лично отдавал приказ разблокировать здание Подольского райотдела в субботу, 9 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крищенко сообщил сегодня на брифинге по вчерашним событиям на Подоле.

Он рассказал, что к районному управлению полиции Киева на Подоле пришли около 30 человек, "которые под видом того, что у предварительно задержанных забрали вещи, хотя они были изъяты согласно закону, пытались зайти в районное управление, осуществив попытку штурма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крищенко о сотруднике, кричавшем "Ложись, Бандера!": "Хочу извиниться перед обществом. Несомненно, он будет наказан"

"Мне не понятна такая мотивация, потому что полиция довольно часто при поверхностных осмотрах изымает на массовых мероприятиях вещи и доставляет людей, которые могут совершить правонарушение… Вещи изучаются, а потом возвращаются, согласно закону. Но, пользуясь этим мотивом, 30 человек пытались зайти внутрь районного управления, заблокировали работу районного управления, повредили имущество. Учитывая, что в управлении находится огнестрельное оружие, достаточно большое количество, там несут службу полицейские, захват районного управления может привести к тяжким последствиям. Мной была дана команда специальному подразделению на разблокирование работы райуправления и задержание лиц, которые осуществляют незаконные действия", – продолжил Крищенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанные на Контрактовой площади не имели отношения к акции "Хто замовив Катю Гандзюк?", - Крищенко

По его словам, задержали 14 человек.

"С ними проводили необходимые следственные действия, у них были изъяты травматический пистолет, несколько газовых баллончиков, ножи… Еще раз подчеркну: действия спецподразделения я направил для разблокирования работы районного управления, прекращения захвата с возможными тяжелыми последствиями, в том числе завладения огнестрельным оружием в центре города Киев", – сказал Крищенко.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

Читайте также: Известны фамилии 19 задержанных после акции "Хто замовив Катю Гандзюк?", - Маси Найем

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110933
 
   
 Топ комментарии
 
А тем зимой 2014-го мало вломили или нет?
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Відділок не був заблокований, загрози нападу на відділок не було, було брутальне порушення закону з боку поліції і неадекватне застосування сили, а наказ віддавав не Крищенко а сам Аваков, про це сказали самі менти! Крищенко піде під суд як виконавець, але Аваков теж сяде!
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мало вломили этим "активистам".
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А тем зимой 2014-го мало вломили или нет?
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совсем другая ситуация. хотя под АП, в те времена, шобла Корчинского, удивительным образом не пострадала, а пострадали другие люди, вспомни историю с цепями.
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Т.е. там было "звіряче побиття діточок", а ныне нет? А может, что тогда, что ныне, ментам надо действовать в рамках того самого закона, который они требуют выполнять, а не добивать лежичих ногами?
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про "детей" Наему с Корчинской расскажи, которые защищают этих безпредельщиков, им понравится, или Ирке Геращенко Крищенко: Я дал команду спецподразделению разблокировать райуправление на Подоле, поскольку был риск захвата огнестрельного оружия - Цензор.НЕТ 3075
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Відділок не був заблокований, загрози нападу на відділок не було, було брутальне порушення закону з боку поліції і неадекватне застосування сили, а наказ віддавав не Крищенко а сам Аваков, про це сказали самі менти! Крищенко піде під суд як виконавець, але Аваков теж сяде!
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да, и видеозаписей нет с РОВД, так что оставь влажные мечты Карася и его защитников при себе
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Є відеозаписи активістів та патріотів, на яких видно що захоплення відділку не було!
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Digest. Дайджест української блогосфери поширює відео наживо.
15 год ·

Євген Карась зараз у прямому ефірі : Ножі, балони, резинові міліціонери, ванільна граната і дутий фарс
Так що сьогодні відбувалося?
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Чёрное это белое, спс, я понял. Есть ещё видеозаписи с камер наблюдения и что? Судя по видеозаписям твоих "активистов", я своё отношение к этому инциденту не меняю.
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Жоден активіст не заходив за межі приймальні РУВС, тобто поліція бреше. Вимоги активістів стосувались викрадених в активістів речей, викрадених співробітниками спецпідрозділу поліції - колишнього Беркуту! Речі вкрадені, поліціянти мають бути звільнені з роботи та засуджені за крадіжки! Такі крадіжки відбуваються постійно!
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спасибо за ещё одно объяснение, но я видел как они двери "не" выламывали, мне достаточно.
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Джерелом влади в Україні є народ, якщо не знаєте Конституції України, або не погоджуєтесь з її положеннями, звільняйтесь з поліції і йдіть роздавати листівки на мітингах! Прийшов працювати в поліцію - дотримуйся Конституції України та законодавства України!
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Наему расскажи, может ему пригодиться, как минимум три уголовных дела завели.
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Серед побитих активістів патріотів під РУВС були учасники АТО, які реально перебували на лінії фронту і були учасниками бойових зіткнень з ворогом. А Ви брешете що активісти не хочуть їхати в АТО, вони вже з АТО приїхали, відслуживши в спецпідрозділах і отримавши досвід реальних бойових дій, на відміну від мусорів які зараз їх б'ють!
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"А Ви брешете що активісти не хочуть їхати в АТО, вони вже з АТО приїхали, відслуживши в спецпідрозділах і отримавши досвід реальних бойових дій, на відміну від мусорів які зараз їх б'ють!"

Цитата моєї брехні буде? Чи як завжди у зрадогонів буде "бла-бла-бла"?
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ти мьогодні далеко підеш вломільщик
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Нестор Иванович про "...мало вломили" вряд ли писал бы. Так что "ряженый" он 100%
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Он просто узнал, что в том месте было много оружия, а до этого мог и с тобой во всём соглашаться...
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Не думаю, что с оружием можно шутить...
И здесь не отмазки, а конкретное заявление отдавшего приказ.
Если есть опровержение, что там нет оружия - тогда другое дело.
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це потрібно конченим ідіотом бути щоб лізти на зброю . шо воно чеше!
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У него бумажка с текстом закончилась, поэтому сочиняет на ходу... В следующем выступлении про изъятые наркотики будет чесать.
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анатолик, и какое отношение это твое художество имеет отношение к теме новости? Абсолютно никакого и посему в спам.
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Крищенко який здав Горловку і його підлеглі шкувались прід беса, почінає нести пургу...Кабан а хто дав команду в Княжичах? Подонки ви мусора..
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Схоже там підставили дві сторони.
А люлєй огрібає Крищенко вроді і непоганий дядька.
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Гівно він...непагане. Мала знаєте його.
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Х.з. Чувак реально скинув з даху триколор разом з орком в Горлівці.
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Крищенко: Я дал команду спецподразделению разблокировать райуправление на Подоле, ради сохранения жизни на Земле!
Не ну а чо?
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Ребята зеленкой угрожали ? Требование честного диалога - это конечно самая страшная угроза для донецких, а то что реакция и поведение ментов-беркутов было чисто донецким сразу видно, этих животных и не увольняли после 2014-года, их защищает и бережет власть.
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Украинскую националистическую ультраправую организацию С14 внесли в список международных террористических организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте консорциума Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.
"Группа С14 (Сич) - это полувоенная правоцентристская (на самом деле С14 является ультраправой организацией - Прим.Ред.) радикальная группа, которая имеет тесные связи с националистической украинской партией "Свобода", - отмечается в сообщении.
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Вот как раз в 2014 и была захвачена военная часть с арсеналом во Львове мирными протестувальниками с "зеленкой" в руках.
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я все ждал когда же написанное секретаршей закончится и полезет бред от самого Крищенка … Не долго музыка играла ..
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В горловке когда у него захватывали горотдел этот **** не увидел угрозы захвата оружия
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какой нахрен риск захвата оружия?
Чего этот поц мелит?
Там пацаны молодые были .....и их намерения были ясны...
Скоты мусорские уже не знают что и придумать... Крищенко: Я дал команду спецподразделению разблокировать райуправление на Подоле, поскольку был риск захвата огнестрельного оружия - Цензор.НЕТ 5572
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Когда к ним подошли с спросили - "С какой целью вы собрались?", они ответили - "Нахрен нам захват оружия?" или что-то подобное ответили?
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ВКЛ_это_мы_01 - там ситуация была ясна....

Сначала митинг за Ганздюк.., а потом когда их разгоняли, то мусора стыбрили их шмотки...
Поэтому другие после зашли с единственным требованием вернуть вещи задержанных..
А их избили.....
Что хочет мусор, то и придумывает по ходу, да?
Там же было море видио, журналисты и даже депутаты....
Вот зачем ля-ля?
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1. Сколько можно спекулировать на теме патриотизма? Хватит!
2.Когда политика или чиновника ловят на взятке/жульничестве, тот кричит" политические преследования".
3. Когда у бандита находят оружие, тот жалуется: "Граждане, мусора патриота прессуют".
4. Этим мужикам ножички и газовые баллончики были нужны для обсуждения программы Ю.Тимошенко? Других аргументов нет?
5. Ходите на митинги без ножей, кастетов и газовых баллончиков, как это делают ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ люди - патриоты Украины. Нам надо снижать напряжение в обществе, а не доводить его до кипения и взрыва..
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Виктор Олегович - а это уже не мусорское дело в чем и как ходить на митинги... - и не вам тоже решать....

Ножики и газовые баллоны не запрещено носить в карманах....
Вот нахрен садится добровольно на бутылку и ужесточать закон добровольно?
Такая самоцензура рано или поздно всегда ведет к рабству....
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Про "ножики" ви брешете. Є певні обмеження. І дещо з того, що є на фото під ті обмеження попадає.
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Said_ - не надо писать о чем вы не имеете представления...

То что на фото не являлось ХО, это я вам как ножеман со стажем ответственно заявляю...
Поэтому и отпустили всех без предъявления объвинений...
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Не треба брати на масовi заходи будь-яких ножiв, навiть дозволених I балончикiв не треба. Бiльшicтьвбивств та тiлесных ушкоджень - з застосуванням звичайних кухоних ножiв. Нам у цiй передвибочий кампанi тiльки рiзнанини не вистачае.
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Все на массовое скопление людей с разрешенными ножичками?
А справку об адекватности носителя ножа на массовом скоплении не следует спрашивать?
Терракты и провокации делаются в местах скопления людей или на хуторе?
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ВКЛ_это_мы_01 - тогда и в кино и на концертах у людей тоже нужно спрашивать справки от психиатров....

Может хватит уже маразма и логики раба?
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А в кинотеатре показывают предвыборные фильмы Тимошенко или ходят на предвыборные концерты Тимошенко?
Может хватит уже логики без всяких тормозов? Может логика без тормозов - другое название маразма?
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Если бы правоохренители прошмонали задержанных как следует, то нашли бы и наркоту, и георгиевские ленточки вместе с триколором, и символику ЛДНР. Адназначна!
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Если ты ходишь на сборища без трусов,то не считай что остальные не нормальные.... Крищенко: Я дав команду спецпідрозділу розблокувати райуправління на Подолі, оскільки був ризик захоплення вогнепальної зброї - Цензор.НЕТ 2447
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Все досить зрозуміло і прозоро.

Провокацію на мітінгу ТЮ вчинити не вдалося
Під час затримання також бійки й галасу не сталося
Довелося штурмувати відділок аби хоч якось привернути увагу до того самого мітингу ТЮ. І дати хоч якусь можливість побелькотіти пор "правакаціі злачіннай влади"

Що тут може бути незрозумілого?
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Крищенко паскуда яка здала Горлівку Безлєру без жодного опору,це зрадник України.
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Осландець,так то я був начальником ГУ ВМС України у Горлівці,чи цей мусор Крищенко?
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Хорошая отмазка,типа у меня там в столе в ящике лежал боевой презерватия,и я боялся что его захватят враги.... Крищенко: Я дал команду спецподразделению разблокировать райуправление на Подоле, поскольку был риск захвата огнестрельного оружия - Цензор.НЕТ 6270Крыс(Щ),****,сидеть тебе вместе со сракойаваки ,труссельманом и барыгой на колу!
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Полиция Киева вынесла постановления об освобождении всех активистов, задержанных в субботу, 9 февраля, за попытку организованного штурма районного управления. Как выяснили журналисты, правоохранители не смогли найти доказательств вины каждого из задержанных.
Как передают СМИ со ссылкой на правозащитника Маси Найема, чтобы вручить подозрения «штурмовикам», правоохранителям необходимо провести ряд следственных действий, которые физически невозможно осуществить в течение 24 часов, а потому было принято решение отпустить всех задержанных. В общем юГик и сракааваки договорились,крыщ наливал и подносил...жЮков в роли тапёра....
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Да менты просто не хотят накалять обстановку. Ни им, ни Порошенко, никому из вменяемых людей Врадиевка-2 не нужна. Напомнить, как два дебила (для кого-то они - патриоты) бросили боевую гранату под Верховной Радой? Результат: погибшие, раненые, ликование в Кремле и ПАДЕНИЕ рейтинга ВО "Свобода". На тех выборах националисты не набрали требуемые 5%. Вопрос к ребятам с ножичками: вы чего добиваетесь?
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Крищенко: Я дав команду спецпідрозділу розблокувати райуправління на Подолі, оскільки був ризик захоплення вогнепальної зброї - Цензор.НЕТ 8942Дмитро Корчинський
26 хв. ·

На кадрах наданих поліцією ми бачимо, як десяток (може трохи менше) беззбройних хлопців кіпішують в предбаннику Подільського РУВС.
Ми вже знаємо, що ці хлопці вимагають повернути їм гроші, мобілки, куртки й інші речі раніше вкрадені співробітниками поліції.
Поліція називає це обурення "спробою захоплення" РУВС.

РУВС - це велика, кількаповерхова будівля з гратами й залізними дверями, в якій на той момент перебувало не менше сотні поліціянтів, багато яких озброєні.
Поліція хоче, щоб ми повірили, що кілька беззбройних хлопців, яких вже до того побила, принизила й пограбувала значно менша кількість поліціянтів, справді намагаються штурмом захопити підготовлений до оборони об'єкт з озброєною залогою?!
Браття, нас тримають за ідіотів.
Поліція намагається надати вірогідності своєму твердженню частотою повторень. Будьласка, не вірте.
Втім, вірити поліції може тільки та людина, яка мріє сісти в тюрму.
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Навiщо тi хлопцi принесли з собою ножi та баллончики на масовий захiд? Ковбасу нарiзати та мух труiтри? З цього починяйте, пане Корчинський! З причин, а не наслiдкiв!
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Виктор Олегович - от ментов защищаться....

Вы же видели с каким удовольствием они избиваю беззащитных...?
и ведь никого из этих ментов ножичком даже не пацарапали....
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Про ножи бред. Все это мусорские провокации, как и баллончики с надписью CIЧ
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виктор олегович шо то много гавкаешь невпопад.
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Полиция очень очень озабочена
В каждом райотделе на входе дежурит минимум три полицая-это полтора десятка охраняют
только себя-умножте на количество рай - гор-обл -мин. трудно сказать сколько тысяч
Мы их кормим одеваем в 45 лет на пенсию люди на которых ещё нужно пахать
А. ,корды и прочие год службы за полтора в 35-38 лет на пенсию за то что ламают ребра нам
Фингал у полицая тяжелые тел повреждения - отбитые почки это лёгкие тел повреждения
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Якого оружія, млять?! Тим кому воно потрібне вже давно його мають!
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Просмотрев видео о том, что происходило внутри райотдела полиции - решение о "деблокиовании" законно и нужное ! А вот с тем петухом, что прыгал и бил лежачих - нужно разобраться по всей строгости закона !
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Вот это уже ближе к делу. Значит дал команду своим псам и они с криком лежать, бандера, начали дубасить лежачих. Следовательно, только в отставку. Если офицер, а не очередной чинуша у корыта.
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Крищенко все правильно сделал. Стоит только "дать слабину",и повторится 2014 год,с захватом отделений милиции.
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мордатий Крищенко повинен піти у відставку - інакше побиття будуть звичним явищем !
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Крищенко: Я дал команду спецподразделению разблокировать райуправление на Подоле, поскольку был риск захвата огнестрельного оружия

Коли ведеш машину є риск потрапити в ДТП, коли працюєш електриком є риск отримати удар током, коли працюєш будівельником є риск зловити на голову цеглину....
Про що цей поц, Крищенко, верещить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрищенко: Я дал команду спецподразделению разблокировать райуправление на Подоле, поскольку был риск захвата огнестрельного оружия
 
 
 
 
 
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