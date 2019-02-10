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 Посол Украины в Канаде Шевченко заявил, что не продавал свою землю в оккупированном Крыму

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что не подписывал никаких документов по российским законам относительно земельного участка в Сакском районе, который он купил до аннексии Крыма Россией.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"По моему участку в Крыму. Это моя официально задекларированная собственность. Никаких документов по российским законам я, конечно, не подписывал. Есть версии о фальсификации и мошенничестве. Будем ждать выводы следствия", - сообщил Шевченко.

Он уточнил, что 10 лет назад вместе со своим отцом купил участок в километре от моря в Сакском районе Крыма. По его словам, до 2014 года он успел посадить там несколько деревьев и "все".

"У меня есть земля в украинском Крыму. Крыма российского для меня не существует. Так же, как и любых фиговых (или фейковых) документов от оккупационной власти. С вопросами собственность буду разбираться после освобождения Крыма и Донбасса от оккупации", - добавил дипломат.

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Как сообщает издание Крым.Реалии, ранее бывший первый заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что суд в Киеве якобы обязал Прокуратуру АРК начать расследование в отношении посла Украины в Канаде Шевченко из-за "владения и распоряжения землей в оккупированном Крыму и оплате за нее налогов в российский бюджет".

В ответ посол Украины в Канаде заявил, что против него и его команды Портнов развернул "юридическую войну" из-за того, что "Канада остается единственной страной, которая сохраняет санкции против Портнова, которого подозревают в причастности к преступлениям при Януковиче".

В декларации посла Шевченко за 2017 год указан земельный участок площадью 20 тыс. кв. м в селе Уютное Сакского района АРК. Так указано, что дипломату принадлежит 100% собственности участка.

Крым.Реалии обратились за комментарием в Прокуратуру АРК по поводу заявления Портнова о "расследовании в отношении посла".

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Источник: https://censor.net.ua/n3110932
 
 
 Топ комментарии
 
петя тоже за малую мзду завод в крыму продал, теперь горюет Посол Украины в Канаде Шевченко заявил, что не продавал свою землю в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3649
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А для тебя это новость? Вся земля которая не входит в категорию "селтскохозяйственного назначения"...продавалась всегда...
Только Йуля и заднеприводный об этом молчат...
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Не понимаю как Андрей пошел в эту рыго-соевую дипломатию под руководством выпускника мацковского физтеха Климкинда?
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А кто поверит!? Ты же принадлежишь к киевской хунте, которую надо убрать...
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А что,в Украине уже земля является предметом купли и продажи?
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А для тебя это новость? Вся земля которая не входит в категорию "селтскохозяйственного назначения"...продавалась всегда...
Только Йуля и заднеприводный об этом молчат...
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Это ты имееш ввиду парки,заповедные зоны,исторические заповедники?Ведь они то не сельскохозяйственные и их можна разбазаривать?А если так то почему никто не изявляет желание из наших ****** олигархов прихватить себе АЭС а только почат друг друга за право владения первым столбом после электростанции?
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ты идиот или прикидываешься? В Украине всегда продавалась и продается земля дачи, под садовые участки и под огороды для ведения личного хозяйства. Или ты с Луны свалился??
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Личное?Ты покажи мне холь одного держурода у которого есть что-то личное.
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Ти дебіле, хоч у школі вчився? Іди читай книжки, бо не будеш знати, що уже кріпосне право відмінили
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Ты идиот оглянись,украинцы более 25-ти лет уже живут в развитом феодальном строю.А ты ****** еще не вышел из рабовластного.
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Я бы сказал иначе,бралась в аренду на 49-лет и неможет быть выставлена на продажу за весь период ,,аренды,,.
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Ты хоть знаеш чем отличаетя рабовладельчиство от феодализма?Анука умник расскажи чтоб на форуме знали все,да и я убогий научилчя,или ума не хватает?Жду определения...
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Это ж зраднюки и на петю так трындели, что у него что-то там в россии.. Посол Украины в Канаде Шевченко заявил, что не продавал свою землю в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7543
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Он не продавал. Они не спросясь купили.
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петя тоже за малую мзду завод в крыму продал, теперь горюет
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Да ты шо...? И у тебя наверное ксерокопия договора купли-продажи есть..да?
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На "Гладреде" есть копия документов купли-продажи. І похоже на правду
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Вы уже задолбали Петю Липецкой фабрикой ,которую Хутин специально оставил для затравки украинского президента, а тут ещё вспомнили за фабрику,которую отжали у Пети в наглую Посол Украины в Канаде Шевченко заявил, что не продавал свою землю в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 931
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А шо за Юлю Бойко радеть или за Зеленского Ляшко?
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Фабрика давно не работает,оборудование с Липецка вывезли в Украину,а здания пусть лучше сгниют,чем за копейки его продавать - Порошенко. И я его в этом поддерживаю.
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Называется дипломат,сказал бы что сдал в аренду, как и весь Крым сдали Московии Посол Украины в Канаде Шевченко заявил, что не продавал свою землю в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5019
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Каждый год бываю в Саках,ну стоят заброшенные участки на дачах,один из них наверное принадлежит послу. Кому они нужны сейчас,отдыхающих нет,а вот когда Крым вернётся,тогда пригодятся.
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"Дача" в 20 тысяч кв. метров. А он не хочет объяснить откуда она у него? Посол явно не бедствует.
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Где в Саках,да ну! Это же не ЮБК. Там земля плохая. Если на побережье моря,то там маленькие участочки,поделены огорожены,а если ближе к городу,то далеко от моря,11 км. Если между дачами,остановка *Прибрежная* и Саками,там нет воды всё высохло. Вообщем завидовать нечему.
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это не очень смешно. это фейк против конкретного чела, у которого из за этого могут быть большие проблемы. для фейкньюз в раше прокатит и ваш вариает посыла лесом. а тут надо отмазываться перед своими, шоб не сняли.
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причем тут биография этого мудака Портнова!
В огороде бузина,а в Киеве дядька... Так нарушил ли посол Канады Закон Украины или нет? Или Закон не один для всех?! Или если он против Рашки,то ему можно?!
Речь шла о продаже земли в Крыму А .Шевченко по законодательству оккупанта РФ! и о махинации при составлении договора. Нах..в отставку отправить этого посла, вышвырнуть из Канады и отправить на Нары!!!. Обложался ты по полной посол.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосол Украины в Канаде Шевченко заявил, что не продавал свою землю в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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