 Задержанные на Контрактовой площади не имели отношения к акции "Хто замовив Катю Гандзюк?", - Крищенко

Об этом сообщил во время брифинга начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, полицейские во время патрулирования заметили группу лиц, которые были явно организованы и пытались скрыть лица. "Полицейским это дало основания, согласно закону, проверить их документы. Они не смогли объяснить цель, полицейским это дало основания провести поверхностную проверку. Это позволило на месте выявить несколько ножей, стартовый пистолет. Поэтому приняли решение доставить 30 человек в полицейское управление. Во время этого события ни одно лицо не заявило, что оно пришло на акцию под условным названием "Хто замовив Катю Гандзюк?". У них не было символики, атрибутики, баннеров, которые указывали бы на то, что они пришли с этой целью", - сказал Крищенко.

Задержанные провели в полицейском участке около часа. В то же время на Контрактовой площади проходили мероприятие кандидата в Президенты и акция с требованием расследовать дело убийства Гандзюк. Участникам, подчеркнул Крищенко, никто не препятствовал.

Еще одной косвенной причиной для задержания в полиции называют сообщение о заминировании Контрактовой площади, где была запланирована акция с участием 10 тысяч человек.

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Глава киевской полиции также сообщил, что лично давал приказ спецподразделению предотвратить штурм райотдела на Подоле, поскольку в полицейском участке находится огнестрельное оружие и его захват может привести к тяжелым последствиям.

Всего задержали 24 человека, у них изъяли травматический пистолет, газовые баллончики, ножи. Ночью всех отпустили. За помощью к медикам обращались 10 человек, из которых трое полицейских, получивших ожоги глаз. По информации Крищенко, никто не находится в стационаре.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

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В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

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