 Без оружия и химических веществ, - в МВД призывают не брать на массовые мероприятия то, на что обязана реагировать полиция

Такое мнение высказал во время брифинга директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, просто находиться не запрещено никому, но не применять силу, врываться в двери.
"Мы как Министерство внутренних дел призываем на все мероприятия приходить без оружия, даже если оно легально и зарегистрировано, без предметов, которые могут быть использованы как оружие (это касается ножей, даже если они не являются холодным оружием), без других предметов, даже разрешенных к обращению (это касается газовых баллончиков для самозащиты). Все это может быть использовано как оружие. И без всех остальных химических веществ, начиная от "зеленки" и заканчивая кислотами. Все это на массовых мероприятиях - и тенденция нам это показывает - может быть использовано как оружие и уже используется", - отметил Шевченко.
По его словам в министерстве 10 февраля прошло совещание, на котором заслушали информацию о событиях, подобных вчерашним киевским, которые произошли по всей Украине за последнюю неделю.
"Констатировано, что идет тенденция на эскалацию определенных акций во время избирательных мероприятий (встречи кандидата с избирателями в разных форматах). Все чаще используются запрещенные предметы с провокативной целью, но это может нанести вред участникам этих акций. Дымовые шашки в Белой Церкви - раз, бриллиантовый зеленый раствор в Бердянске еще на позапрошлой неделе, изъятие в Новомосковске 10 литров бриллиантового зеленого раствора позавчера и вчерашние события. Если бы а все эти мероприятия люди приходили без этих растворов, без газовых баллончиков, без ножичков, без пистолетов - травматических, пневматических, даже игрушечных… Полиция обязана реагировать на угрозы. Ежедневно поступают тысячи вызовов. Полиция должна реагировать на каждый", - сообщил Шевченко.
"Мы призываем всех участников таких акций - политических, пиар, троллинг политиков - не брать с собой никаких предметов, даже разрешенных законодательно, от камушка до травматического пистолета. Все это будет превентивно изыматься. Да, потом, если нужно, полиция вернет это", - подчеркнул представитель МВД.
Он отметил, что есть целый ряд страшных примеров, когда под прикрытием дымовых шашек летит боевая граната, в частности, 31 августа 2015 года, когда во время столкновений сотрудников правоохранительных органов и сторонников радикально-националистических движений перед зданием ВР были жертвы.
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
Будут ходить с калашами...
Коли справа незавершена.
но менять его как это пытается сделать бе пи пи перед выборами, для их фальсификации,
нельзя, ибо єто смерти подобно и восхождении во власть диктатора., похлеще хутина. ибо єтот более хитер и изворотлив.
потому и будут нарастать провокации. власть понимает, что без фальсификации она обречена табунами бежать за предыдущими.
но заковыка в том, что многим побег в мордор закрыт, а в ЕС и США опасно. после того сколько они натворили бед стране.
вот они как загнанные крысы могут пойти на ВСЕ.
Ну даже если и не подпадают, разве обязательно приносить его на акцию, где ты должен постоять с плакатиком? Это первое.
Плюс хотелось бы спросить, а знает ли тот товарищ, сколько убийств, совершённых ножами совершается, теми, которые подпадают под те параметры и сколько обычными бытовыми колбасорезно-хлеборезными?