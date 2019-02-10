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Все про:акция (1869) Киев (17132) МВД (7728) оружие (3640) Шевченко Артем (147)

 Без оружия и химических веществ, - в МВД призывают не брать на массовые мероприятия то, на что обязана реагировать полиция

Действия активистов в подольском райотделе - помещении с особым режимом доступа, где много оружия - и стали провокацией и причиной для применения мероприятий принуждения.

Такое мнение высказал во время брифинга директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, просто находиться не запрещено никому, но не применять силу, врываться в двери.

"Мы как Министерство внутренних дел призываем на все мероприятия приходить без оружия, даже если оно легально и зарегистрировано, без предметов, которые могут быть использованы как оружие (это касается ножей, даже если они не являются холодным оружием), без других предметов, даже разрешенных к обращению (это касается газовых баллончиков для самозащиты). Все это может быть использовано как оружие. И без всех остальных химических веществ, начиная от "зеленки" и заканчивая кислотами. Все это на массовых мероприятиях - и тенденция нам это показывает - может быть использовано как оружие и уже используется", - отметил Шевченко.

По его словам в министерстве 10 февраля прошло совещание, на котором заслушали информацию о событиях, подобных вчерашним киевским, которые произошли по всей Украине за последнюю неделю.

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"Констатировано, что идет тенденция на эскалацию определенных акций во время избирательных мероприятий (встречи кандидата с избирателями в разных форматах). Все чаще используются запрещенные предметы с провокативной целью, но это может нанести вред участникам этих акций. Дымовые шашки в Белой Церкви - раз, бриллиантовый зеленый раствор в Бердянске еще на позапрошлой неделе, изъятие в Новомосковске 10 литров бриллиантового зеленого раствора позавчера и вчерашние события. Если бы а все эти мероприятия люди приходили без этих растворов, без газовых баллончиков, без ножичков, без пистолетов - травматических, пневматических, даже игрушечных… Полиция обязана реагировать на угрозы. Ежедневно поступают тысячи вызовов. Полиция должна реагировать на каждый", - сообщил Шевченко.

"Мы призываем всех участников таких акций - политических, пиар, троллинг политиков - не брать с собой никаких предметов, даже разрешенных законодательно, от камушка до травматического пистолета. Все это будет превентивно изыматься. Да, потом, если нужно, полиция вернет это", - подчеркнул представитель МВД.

Он отметил, что есть целый ряд страшных примеров, когда под прикрытием дымовых шашек летит боевая граната, в частности, 31 августа 2015 года, когда во время столкновений сотрудников правоохранительных органов и сторонников радикально-националистических движений перед зданием ВР были жертвы.

Читайте: Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110926
 
   
 Топ комментарии
 
если московско-говорящие менты будут избивать украинцев под крики БЕЙ БАНДЕР.., то с камушками и баллончиками на митинги ходить и правда не будут...
Будут ходить с калашами...

Коли справа незавершена.
Без оружия и химических веществ, - в МВД призывают не брать на массовые мероприятия то, на что обязана реагировать полиция - Цензор.НЕТ 6367



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Дежавю,десь це я вже чув,не в часи Майдану так казали мусара Януковуича?
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Може й сірники вже треба заборонити та голими ходити? бо ж одежу можна підпалити і ментів спалити.

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Дежавю,десь це я вже чув,не в часи Майдану так казали мусара Януковуича?
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Ты не ври, как Киселёв, что студенты вышли с палками, а потом их избили, всё было с точностью наоборот, но ты, как и Киселёв, говоришь - "А какая разница в каком порядке показать!?"
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Може й сірники вже треба заборонити та голими ходити? бо ж одежу можна підпалити і ментів спалити.

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Балаболы от сои .Вам один вопрос.Кто это тело,которое с корочками от мвс нарушало закон о полиции.Ос.
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если московско-говорящие менты будут избивать украинцев под крики БЕЙ БАНДЕР.., то с камушками и баллончиками на митинги ходить и правда не будут...
Будут ходить с калашами...

Коли справа незавершена.
Без оружия и химических веществ, - в МВД призывают не брать на массовые мероприятия то, на что обязана реагировать полиция - Цензор.НЕТ 6367



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аваков не святой ,
но менять его как это пытается сделать бе пи пи перед выборами, для их фальсификации,

нельзя, ибо єто смерти подобно и восхождении во власть диктатора., похлеще хутина. ибо єтот более хитер и изворотлив.

потому и будут нарастать провокации. власть понимает, что без фальсификации она обречена табунами бежать за предыдущими.
но заковыка в том, что многим побег в мордор закрыт, а в ЕС и США опасно. после того сколько они натворили бед стране.
вот они как загнанные крысы могут пойти на ВСЕ.
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Балаклави,каски,шини,коктейлі Молотова......кастрюлі,більше трьох не збиратись.
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А в толпе протестующих даже одного такого урода достаточно.Для ментуры,а еще больше для политиков этого вполне достаточно особенно в период избирательной компании.
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P.S.По Закону Украины пневмооружие из бкалибром 4.5 и скоростью пули не более 110 метнов является в поле закона а вот нож в кармане с лезвием более 8см уже является оружием возможного преступления и тянет как минимум на 2года тюрьмы.
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Приехал я на блок-пост, на выезде из Мариуполя, перед получением заказанного в "Розетке" пневмата и спросил: "Вот, хочу я в лесок выехать, пострелять, по бутылкам, можно ли такое проделать?" Мне ответили два офицера: "Можно! Только баллончики должны быть отдельно, пульки- отдельно, тогда- вези через блок-пост спокойно". Я поблагодарил... подумал чуток... и не купил таки.
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99 мм вообще-то и толщина лезвия у основания более 2,5 мм.
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Теперь когда менты тебя лежачего бьют ногами по голове - это называется "применение мероприятий принуждения". Вот как-то так . Янукович лох ...
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Тут вчера один пользователь всё время доказывал, что изъятые ножи не подпадают под понятие холодное оружие ни по каким параметрам.

Ну даже если и не подпадают, разве обязательно приносить его на акцию, где ты должен постоять с плакатиком? Это первое.

Плюс хотелось бы спросить, а знает ли тот товарищ, сколько убийств, совершённых ножами совершается, теми, которые подпадают под те параметры и сколько обычными бытовыми колбасорезно-хлеборезными?
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Опля, кто-то говорил что у овоща драконовские законы? Ну-ну. Давайте поклонники соевого барона, расскажите что это клево и патриотично.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБез оружия и химических веществ, - в МВД призывают не брать на массовые мероприятия то, на что обязана реагировать полиция
 
 
 
 
 
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