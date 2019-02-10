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 Киевские новости
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Все про:Борисполь (555) Вишневое (18) Киев (17132) Буча (59) Поворозник (22)

 Идут переговоры об объединении Борисполя, Бучи и Вишневого с Киевом, - Поворозник

Создание агломерации позволит привлечь инвесторов для строительства метро в пригороды столицы. А это в свою очередь может решить проблему километровых пробок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью 44.ua рассказал первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

"Инвесторы будут заинтересованы в строительстве станций метро в сторону того же Вишневого при условии договора об ассоциации. Именно так работает эта система в европейских городах. Создание агломерации для них как гарантия развития регионов. В этом случае инвестор будет готов строить хоть станции метро, хоть продлевать линию скоростного трамвая или даже электричку", - рассказал первый замглавы.

К положительным сторонам агломерации он также отнес развитие социальной инфраструктуры, поскольку появится возможность строительства новых детсадов, школ и больниц в пригородах, а также выработка совместной стратегии в борьбе с накапливаемыми ТБО (твердыми быстовыми отходами) на свалках.

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"Агломерация также нужна, чтобы вынести столичные промзоны за территорию города: на ту локацию, где люди не проживают. Это не значит, что город хочет решить свои вопросы за счет близлежащих городов-спутников. По факту эта проблема общая. Потому что тот же мусор из Вишневого, Боярки также нужно куда-то вывозить. У них собственных свалок нет, а людей там с каждым годом становится все больше", - прокомментировал Николай Поворозник.

Он также отметил, что сейчас Киев ведет диалог с городом Борисполь, Буча, Вишневое: "При оптимистическом сценарии, если говорить об агломерации в полном ее масштабе, это может занять (объединение с пригородом - ред.) около 5 лет".

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Источник: https://censor.net.ua/n3110923
 
 
 Топ комментарии
 
Какой инвестор и сколько уже построил километров и станций метро?Чего оно и кому вообще чешет.
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Бл-я-я.. Вот это баблища кому-то, если прокатит...
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А чё мелочицца? До Даунецка с Киевом можна всё "объединить"! Идут переговоры об объединении Борисполя, Бучи и Вишневого с Киевом, - Поворозник - Цензор.НЕТ 5960 Деб*лы, мля.
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Бл-я-я.. Вот это баблища кому-то, если прокатит...
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Ну то ты лепишь зрада?
За что баблища?
За формальный договор о сотрудничестве?
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А чё мелочицца? До Даунецка с Киевом можна всё "объединить"! Деб*лы, мля.
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Можно только представить скольку трупов останутся на пути формирования единого органа управления новой агломерации: новая налоговая, новая таможня, менты, казначейство, медицина, образование - супербюджет "развития"...
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Сцюка, Вишгород ще років 15 тому референдум за об'єднання проводив і більшість було за. Пішки до кордону з Києвом 2 хвилини йти. про нього ані слова. А до Борисполя по трасі аж півгодини їхати.
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мабудь,між борисполем і києвом більша територія,а раз більша територія - значить більше земельних ресурсів,а від вишгорода ,до києва дві хвилини пішки
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Самые жирные попилы - с разрешений на землю, и строительство, но тут уже делить нечего, поэтому даже Борисполь, который ХЗ где нужно прилепить.
Типичный признак коррупционеров во власти - раздутие бюджетов власти несмотря на развитие электронных систем. Так имеем метостазы от МВД и прокуратуры с миллиардными бюджетами и теперь дошли до захвата территорий. Но не МОЗ, там Супрун, и попилы не сделать, поэтому бюджет чуть ниже уровня инфляции, тоесть реальное сокращение. Если бы скандал начался на пару дней раньше, могла бы успеть подать документы и стать первым нормальным президетном за всю историю
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Какой инвестор и сколько уже построил километров и станций метро?Чего оно и кому вообще чешет.
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Уже более года, в провинциальном Мариуполе- такая же бодяга: пригородные села в состав города принять/ввести. И кое-какие приняли. А кое-какие сопротивляются, почему-то. Я не в курсе- какой в этом глубинный смысл и в чем фишка, но, судя по по тому, что нечто подобное в столице- смысл имеется.
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меньше разнокалиберных дармоедов в служебных кабинетах будут штаны протирать
пускай идут сельское хозяйство поднимать)
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загадять природу-землю містом і всі діла
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и как же это проблему пробок решит?
гамадрилы педальные. ..
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Инвесторы на метро прибегут,насмешил клоун,от нашего завбазаром народ бежит в Европу миллионами,где он инвестора на метро откопает?
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більша територія - більше земельних ресурсів
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Местным Громадам дали столько прав,что у всех трех ветвей власти,(Исполлнительная,Законодательгая и Судебная)столько нет.Власть принадлежит народу? принапдлежит.вперед и с песней.кто мешает?Путлер, Трамп или Порошенко? Идут переговоры об объединении Борисполя, Бучи и Вишневого с Киевом, - Поворозник - Цензор.НЕТ 1482
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И тут "нагавнили" "зраднюки"... Трасса метро с периферии, где живёт основная масса работающих в центре Киева людей - "ЗРАДА"!
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Референдум проходил в небольшом государстве Пуэрто-Рико,о присоединении к США,лет 5 прошло,но Омерикм не хочет кормить Пуэрто-Рико.Это вам не Крым под дулами автоматов Путлера... Тривають переговори про об'єднання Борисполя, Бучі та Вишневого з Києвом, - Поворозник - Цензор.НЕТ 9429Пуэрториканцы 97 % Высказались ЗА...,а Омерика в ус не дует...,Трампыч,Ауу
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А мне вот, как частному собственнику, живущему вблизи крупного областного центра, интересно, как реагируют на такое объединение жители той же Бучи, Борисполя, Вишневого? Ведь тарифы на коммуналку в городе и грубо говоря, деревне, существенно рознятся. Лично я не хочу платить, как в городе. Недостаточная цивилизация компенсируется более низкими тарифами и меня это устраивает.
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А чё именно только Вишневое? А где Софиевская борщаговка, петропавловская.. Чайки? Логичнее как то брать кольцо по окружности а не отдельные городки
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В москве живет 20 миллионов болванов.ну москва ну сталица... в столице США Уошингтоне всего 600 000 ... Тривають переговори про об'єднання Борисполя, Бучі та Вишневого з Києвом, - Поворозник - Цензор.НЕТ 8286
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиИдут переговоры об объединении Борисполя, Бучи и Вишневого с Киевом, - Поворозник
 
 
 
 
 
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