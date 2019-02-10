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Все про:Госпогранслужба (3176) граница (3178) Россия (71946)

 Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде. За три дня - более 90 человек, - ГПСУ. ВИДЕО

В течение последних трех дней к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители пограничной службы ФСБ РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что только через российский пункт пропуска "Нехотеевка", что напротив украинского "Гоптовка" в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причин не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины.

"Российские пограничники не объясняют причин непропуска, или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как "Toyota-Prado", "Volkswagen- Passat" и другие. Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники отказали во въезде в Украину более 800 гражданам РФ после отмены военного положения, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины обращается к гражданам Украиныс просьбой учесть эту информацию и по возможности воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, поскольку кроме "безосновательных возвратов не исключено влияние на наших граждан российских спецслужб".

Источник: https://censor.net.ua/n3110920
 
   
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Телепорт? Из Японии там хоть морем не прут?
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УКРАИНА если бы хотела по НАСТОЯЩЕМУ показать кузькину мать , то проще два пальца ПОКАЗАТЬ !!! напр. ПЕРЕСЕКАТЬ границу ч\з приднестровье на авто с прид. номерами ЗАПРЕТИТЬ остальные пересекают только через МОЛДОВСКУЮ тер. !!! в крым только ч\з новый мост , а в ЛУГАНДОНИЮ ч\з п. ГОПТИВКА причем что туда , что оттуда !!! обьявить тер. соприкосновения тер. боевых действий : НЕФИГ ШАСТАТЬ !!
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Для поклонников Пашиняна... Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3050

Армения, по просьбе России, направляет военнослужащих в Сирию




Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5028

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Артсрун Ованнисян сообщил, что 83 военнослужащих армянской армии отправятся в Сирию. В составе группы саперы, которые займутся разминированием, и медики - они будут предоставлять медицинскую помощь.
Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", военная миссия направлена в провинцию Алеппо по просьбе России. При этом подчеркивается, что армянские военные не примут участия в военных действиях - перед ними стоят гуманитарные задачи.
Министр обороны России Сергей Шойгу приветствовал решение, отметив, что Армения стала первой страной, откликнувшейся на призыв помочь сирийцам. Армянская оппозиция подвергла решение властей критике. По ее мнению, поддержка российско-сирийского союза повредит отношениям с другими странами.
Добавим, что до начала гражданской войны в Сирии армянская община Алеппо была одной из крупнейших в мире, насчитывая 110.000 человек. Более 20.000 из них переселились в Армению.
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Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3819

"Реформировал Армению за две недели - не то, что наши барИги!" - орали они.

Интересно, хоть кто-то признается, что был дурнем, когда топил за путиняна, чи як там його?
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А тут свого часу верещали шо треба учіцца у нього. Мона підняти архів і подивитись хто верещав.
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В этой новости прекрасно все.
А можно тех козломорлых, кто так в кацапстан рвется сразу расстреливать как предателей?
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Эх, построил бы Сеня полноценную стену - сейчас бы в пограничном рве с водой и электроподогревом этими манкуртами крокодильчиков кормили бы... Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2784
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что кацапчег, за своих сепаров переживаешь? Правильно переживаешь, дома профсоюзов по шашлычкам свинорусов соскучились
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А проблем зі сторони українських прикордонників - немає?!
Особливо для тих хто їде на власному автомобілі?
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а вообще то если ********* Польша , Украина и Турция то МОКШИ в ЕВРОПУ будут ездить ч\з дальний ВОСТОК и АМЕРИКУ !!!
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Сегодня одна кацапка возмущалась в АТБ, что продавцы перешли на украинский. Пусть поедут в Чечню и и расскажут это овцелюбу.
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.....дальше перечисляй НОРВЕГИЮ , ШВЕЦИЮ , я в школе ГЕОГРАФИЮ х.... учил (((((
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УКРАИНА, ПОЛЬША, ЛИТВА, ЛАТВИЯ И ФИНЛЯНДИЯ !!! А ПОТОМ ТОЛЬКО НА ПАРОХОДЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС )))
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Slava Rabinovich
12 ч. ·

Благодаря вашей статье я с удивлением узнал о том, что отец Путина выколол глаз его матери вилами. Президентом России стал человек, воспитанный в примитивных блатных понятиях и плюс профессиональный пособник террористов по своей служебной биографии:
https://www.svoboda.org/a/29758933.html?fbclid=IwAR0pPEtLB83KdsHwtcnZE0_ocozziWluzNFdO6vEydqe-4a4d9aXNYSJufs
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Вы ещё Штатам и ЕС пожалуйтесь, что ваших граждан агрессор на свою территорию не пускает. Не позорьтесь уже...
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В душе не люблю, за каким хреном туда шастать Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2106
Родственники? Есть телефон, есть дохренища средств интернет-связи - соцсети, мессенджеры...
Если родственники адекватные и без хлопкового разуплотнения моска, пусть лучше эмигрируют к нам (не факт, что получится, но шансы есть) или ещё куда-то подальше от медведей с балалайками.
Хотя я ещё в 2015 окончательно прекратил общение с живущими в Мордоре дальними родственниками, которые превратились в абсолютно невменяемую вату (хотя сами этнические украинцы - вот что скрепоизлучатели делают!) Надоело слушать по телефону дичь "ты там ничего не знаешь, нам по телевизору правду показывают!!!111!1"
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Вот приблизительно такой же ватный бред. Плюс - "как вы там живёте?! у вас в магазинах пусто, есть нечего!!! ваши биндеры до голода вас доведут!!!111!1", а потом пошли очешуительные истории, одна из них (внимание!) про семью, якобы уехавшую из Киева (!!!) на россосисию, и женщина из этой семейки рассказывала, что в Киеве есть почти нечего, а в других городах вообще ужас и холокост, есть нечего от слова совсем.
Послушал... вышел в ближайший Varus, потом в АТБ заглянул... там таке зубожіння... такий геноцид... одни повесившиеся мыши на верёвочках болтаются... Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді. За три дні - понад 90 осіб, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5491
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Пора уже украинцам осознать, что пересечение украинской границы в сторону поребрика связана с риском для свободы личности и нефиг туда ездочить. Если туда ездят на работу, то в Словакии, Чехии и Польше сейчас платят больше и не "казачат", отнимая деньги на вокзале, а то и в поезде. Имею несколько негативных примеров, когда приходилось нанимать мацковских мусаров, которые сопровождали украинцев с кровными заработками до поезда ЗА 25% от заработанного!!! ТАК СТОИТ ЛИ ТУДА ЕЗДИТЬ??? В Европе очень распространен русский и в каждой стране, особенно бывшего Варшавского Договора, можно без проблем устроиться на работу. А УКРАИНЦЕВ БЕРУТ НАМНОГО ОХОТНЕЕ, потому что они самые трудолюбивые и ответственные.
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В западном направлении глобуса вполне можно ездить. В южном и юго-восточном - тоже, если осторожно.
Главное - не туда, откуда смердит портянками, сивухой и суточными щами
В Беларусь тоже нежелательно, пока там этот усатый хмырь на троне.
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Свободна людина має рухатись вiльно та необмежено.
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Ок. Можете зробити експеримент - поїхати в Мексику та вночі прогулятися в бандитські квартали Мехіко-Сіті. Або в Ріо-де-Жанейро із екскурсією в фавели.
Не факт, що звідти пощастить вийти живим.
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Вспомнился анекдот:
В самолете стюардесса просит пассажиров застегнуть ремни и добавляет, что может случится как прошлый раз!

- А что было в прошлый раз? - спрашивают ее
- Когда самолет упал многих размазало по стенкам, а кто пристегнулся - выглядели как живые!
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Тоже на тему шастаний по нехорошим местам:

Летит самолёт с туристами в какую-то дичайшую африканскую пердь. Выходит стюардесса и сообщает (на английском):
- Леди и джентльмены, будьте осторожны: в этой стране одна половина населения болеет СПИДом, а вторая половина - туберкулезом!
Мужик, плохо знающий английский, спрашивает соседа:
- Вы не подскажете что она говорит?
- Это... эээ... Кароч, говорит - трахать можно только тех, кто кашляет.
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Как показала практика,от сиденья дома целее не стали! Уменьшились эдак процентов на тридцать...
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Да что все прикопались к погранцам и делаете их крайними.Они только исполняют волю царя и они люди подневольные.А коридоры для получения личных доходов из гособязательными отчислениями чемоданной налички в валюте предусмотренны самим правительством Украины.
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Украiньско - кацапський кордон...
Пан прикордонник! Це хто? Заробiтчане?
Та нi. Камiкадзе
Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4726
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А шо, у японців фюзеляж був повністю скляний??? Враження,що їде задом наперед.☹️🙃🙃🙃
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Жiнка, вона i е жiнка Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді. За три дні - понад 90 осіб, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2682! Навiщо вам таки подробицi Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді. За три дні - понад 90 осіб, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6665? Та гаразд. Дарую вам фото японського лiтака легендарного ZERO. Гадаю питань бiльш нема

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Не понял! А как, *****, Ракицкий тогда смог туда прошмыгнуть?
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"Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді, - ДПСУ. ВIДЕО"
Цензор не плутай лайно з повидлом!

"зверталися громадяни України" - це не означає, що вони були українцями!
Це тільки в РФ усіх хто там проживає називають русскими, бо це не національність! Так само як американець - громадянин США може бути любої національності.
Називати всіх жителів України українцями - совковий пережиток, коли вирощували "человека советского".
Це громадяни України, але хто скаже що це українці або русские?

Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2504
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А разве не украинская власть хвасталась как много они не пустили россиян в Украину? Чего это сейчас про свободу передвижения заблеяли?
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Видимо, пропускали туда за деньги - теперь ни денег нет, нет ни хрена! Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді. За три дні - понад 90 осіб, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7582
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Кацапорило, а тобі що від цього?
Не пускають? От і прекрасно. А ти йди до дупи, свине.
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Scheisse, как дойче das портянкен засмердель. Унд альзо бойарищен шнапс унд негодний зауэркраут, фуй, фуй, шкандаль!
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подбирай слова, ватник. Сообщение это всего констатация факта. А блеют, мычат и рыдают в вашем МИДе и на вашем ТВ
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Подбирай слова, федя. Блеют, ноют и жалуются ваша власть. Кацапы обижали, обижают и будут обижать - защитите, помогите, дайте денег.
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тебя чухонец, не учили, что коверкать чужие ники признак слабоумия?
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А ни кто не блеет, троль пригожинский, просто констатируем факты. Гражданам страны агрессора не чего делать в Украине и гражданам Украины не чего делать в стране агрессоре, просто не до всех это дошло. Лучшее решение проблемы - жесткий визовый режим.
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Блеют запаребриком- это раз. Нвши власти предупреждали о таких мерах- два.
А рф как всегда, подленько, изподтишка. Хотя один хрен, нечего в рф ездить.
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росс пограничники делают петину работу
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А и действительно... Ведь сейчас туда могу ехать только наиболее гибридные патриоты.
Другое дело безотказные мышебратья "призывного возраста", которых, после отмены недолгого гибридного положения, украинские погранцы вновь стали пропускать с всем достоинством.
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мне бы больше понравилось, если бы они НЕ разрешали возвращаться в УКРАИНУ!...))
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КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Более 1100 граждан России не впустили на Украину с начала 2019 года. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Более 1100 россиян не пустили с начала года", - приводит его слова агентство УНН.

Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию", - сказано в сообщении.
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За работой, семьи кормить. С голоду-то пухнуть не хочется.
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Работать на экономику страны агрессора -це є зрада. Очень много вакансий предоставляют для украинцев страны восточной Европы, там и зарплаты выше и отношение к людям не как к рабам.
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Якого хрена, вибачте, туди лізти? Родичі. "Далі від рідні, рідніше будете". Справи? Робіть справи з інших напрямків. На заробітки? В Європу. Чи на провокації, вербування ватними балалайками в погонах.
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Вот если б назад не пускали, тогда я б обрадовался. А так это не новость. Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді. За три дні - понад 90 осіб, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2022
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да слава Богу !! пусть хоть свою Китайскую стену поставят , хорошо бы еще пару -тройку публично повесили на столбах , мож тогда нашим ватномозгим просветлело !!
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в то время, когда 100% расеянцев совершенно справедливо не пускают в неньку, мацкали стали вероломно, безо всяких на то оснований, не пускать мирных украинцев к себев страну....
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Финляндия признала свою вину в убийствах украинских евреев, а Московия вывезла миллионы украинцев с нашей земли и многих поубивали в лагерях и на переселении в своих колониях и цуки не признают ничего и не платят компенсации семьям погибших,а ещё до хрена подселили своих свиней в УкраинуРосійські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді. За три дні - понад 90 осіб, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6375
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Не хер туда шастать! Новость позитивная, я за то, чтоб ни туда, ни обратно никого не пропускать (даже иностранцев других стран)!
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а якого туди взагалі їздити? хіба в якості диверсанта
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Я коли цю йеронду читаю тошнить так кому і до кого більше їхати потрібно..то кичилися що скільки москалів не пустили в тепер плачь..вся наша влада як новини в ракурсі..нас там чекають дєбіли
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Если наши погранцы не могут делать свою работу, то хоть кацапы подсобят!
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эти нехотеевске орки - просто какие-то толстовцы-филантропы, чесслово. В сетях полно постов с фотками и видосами - что творят крымнашескоты с погонами на переезде Сеньковка - 3 - 4 машины и 1 - 2 автобуса ночью, в мороз пропускают по 7 (семь часов) , пассажиров из автобусов гоняют, как скот, туда - сюда 3 - 4 раза за эти 7 часов. Вместе с барахлом . В холодный сарай на пропуске. Биндер вычисляют, мордатые духоскрепы. Немовлята орут, бабушки плачут. Сесть не на что. тачки и автобусы тупо стоят - орки тусуются в своей каптёрке. Вытрясают барахло - туда - сюда. Велкам ту Держiмордоръ, епта! Так шта есть куда расти нехотеевским. Отобрать тачку, арестовать - вообще не вопрос. Братский народ, чо .
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Ну и правильно делают! Что украинцам делать в Мордоре? Зачем туда ездить? Для того чтобы унижали, обманывали и насмехались? Оставьте орков в покое, пускай беснуются как хотят..
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Вперше напевно за багато років одобрямс кацапню, некуй укрогромодянам шастать y той Козлостан
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українці туди не їздять, а хохлярам -- єхай найух!
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Це ПРАВИЛЬНО.За яким дідьком туди їхати ??????????????????
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Соєва падлюка повинна давно ввести візовий режим . Юлька це зробить!
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Кокое огорчение!!! Не пустили в ПаРашу... Как жить то дальше???
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Ще би тим *******, що туда їздять піздюлєй ввалили
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Своочи парашенковские!!! Мешают братскому единению народов!!!Парашенка полностью продался Путину!!!
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Что, определяют тех, кто в состоянии скопления "ихтамнетов" и техники вычислить, сосредоточенных на харьковском направлении возле границы - наступать собираются?
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"онимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, - бараны, нет такого права в отношении государственных границ !!
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И это хорошо.Нечего делать украинцам в Мордоре и мордорчанам в Украине. Російські прикордонники безпідставно відмовляють українцям у в'їзді. За три дні - понад 90 осіб, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2787
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде. За три дня - более 90 человек, - ГПСУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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