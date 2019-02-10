 Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде. За три дня - более 90 человек, - ГПСУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что только через российский пункт пропуска "Нехотеевка", что напротив украинского "Гоптовка" в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причин не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины.
"Российские пограничники не объясняют причин непропуска, или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как "Toyota-Prado", "Volkswagen- Passat" и другие. Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию", - сказано в сообщении.
Государственная пограничная служба Украины обращается к гражданам Украиныс просьбой учесть эту информацию и по возможности воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, поскольку кроме "безосновательных возвратов не исключено влияние на наших граждан российских спецслужб".
Армения, по просьбе России, направляет военнослужащих в Сирию
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Артсрун Ованнисян сообщил, что 83 военнослужащих армянской армии отправятся в Сирию. В составе группы саперы, которые займутся разминированием, и медики - они будут предоставлять медицинскую помощь.
Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", военная миссия направлена в провинцию Алеппо по просьбе России. При этом подчеркивается, что армянские военные не примут участия в военных действиях - перед ними стоят гуманитарные задачи.
Министр обороны России Сергей Шойгу приветствовал решение, отметив, что Армения стала первой страной, откликнувшейся на призыв помочь сирийцам. Армянская оппозиция подвергла решение властей критике. По ее мнению, поддержка российско-сирийского союза повредит отношениям с другими странами.
Добавим, что до начала гражданской войны в Сирии армянская община Алеппо была одной из крупнейших в мире, насчитывая 110.000 человек. Более 20.000 из них переселились в Армению.
"Реформировал Армению за две недели - не то, что наши барИги!" - орали они.
Интересно, хоть кто-то признается, что был дурнем, когда топил за путиняна, чи як там його?
А можно тех козломорлых, кто так в кацапстан рвется сразу расстреливать как предателей?
Особливо для тих хто їде на власному автомобілі?
12 ч. ·
Благодаря вашей статье я с удивлением узнал о том, что отец Путина выколол глаз его матери вилами. Президентом России стал человек, воспитанный в примитивных блатных понятиях и плюс профессиональный пособник террористов по своей служебной биографии:
https://www.svoboda.org/a/29758933.html?fbclid=IwAR0pPEtLB83KdsHwtcnZE0_ocozziWluzNFdO6vEydqe-4a4d9aXNYSJufs
Родственники? Есть телефон, есть дохренища средств интернет-связи - соцсети, мессенджеры...
Если родственники адекватные и без хлопкового разуплотнения моска, пусть лучше эмигрируют к нам (не факт, что получится, но шансы есть) или ещё куда-то подальше от медведей с балалайками.
Хотя я ещё в 2015 окончательно прекратил общение с живущими в Мордоре дальними родственниками, которые превратились в абсолютно невменяемую вату (хотя сами этнические украинцы - вот что скрепоизлучатели делают!) Надоело слушать по телефону дичь "ты там ничего не знаешь, нам по телевизору правду показывают!!!111!1"
Послушал... вышел в ближайший Varus, потом в АТБ заглянул... там таке зубожіння... такий геноцид... одни повесившиеся мыши на верёвочках болтаются...
Главное - не туда, откуда смердит портянками, сивухой и суточными щами
В Беларусь тоже нежелательно, пока там этот усатый хмырь на троне.
Не факт, що звідти пощастить вийти живим.
В самолете стюардесса просит пассажиров застегнуть ремни и добавляет, что может случится как прошлый раз!
- А что было в прошлый раз? - спрашивают ее
- Когда самолет упал многих размазало по стенкам, а кто пристегнулся - выглядели как живые!
Летит самолёт с туристами в какую-то дичайшую африканскую пердь. Выходит стюардесса и сообщает (на английском):
- Леди и джентльмены, будьте осторожны: в этой стране одна половина населения болеет СПИДом, а вторая половина - туберкулезом!
Мужик, плохо знающий английский, спрашивает соседа:
- Вы не подскажете что она говорит?
- Это... эээ... Кароч, говорит - трахать можно только тех, кто кашляет.
Пан прикордонник! Це хто? Заробiтчане?
Та нi. Камiкадзе
Цензор не плутай лайно з повидлом!
"зверталися громадяни України" - це не означає, що вони були українцями!
Це тільки в РФ усіх хто там проживає називають русскими, бо це не національність! Так само як американець - громадянин США може бути любої національності.
Називати всіх жителів України українцями - совковий пережиток, коли вирощували "человека советского".
Це громадяни України, але хто скаже що це українці або русские?
Не пускають? От і прекрасно. А ти йди до дупи, свине.
А рф как всегда, подленько, изподтишка. Хотя один хрен, нечего в рф ездить.
Другое дело безотказные мышебратья "призывного возраста", которых, после отмены недолгого гибридного положения, украинские погранцы вновь стали пропускать с всем достоинством.
"Более 1100 россиян не пустили с начала года", - приводит его слова агентство УНН.
Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию", - сказано в сообщении.