 Крищенко: И полиция, и ГБР будут разбираться в каждом случае применения силы в Киеве 9 февраля

Об этом сообщил во время брифинга начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крищенко о сотруднике, кричавшем "Ложись, Бандера!": "Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом"

На видео с места зафиксировано, что один из участников событий, по мнению журналистов, проявлял особую жестокость: избивал ногами уже лежавшего активиста, причем после этого самого агрессора также уложили на землю как задержанного.

Начальник киевской полиции ушел от ответа о личности зафиксированного мужчины и том, каким образом квалифицированы эти действия. "В том числе и эти действия стали основаниям для открытия дела Государственным бюро расследований и они дадут им оценку. Мы предоставили все видео, которое есть в полиции, предоставим все материалы, все, что будет необходимо", - заявил Крищенко.

Он подчеркнул, что не переводит стрелки на ГБР. "Есть определенная этика и требования законодательства о разглашении материалов досудебного расследования. Всю информацию по статье 365 (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием. - Ред.) должно предоставить, и у них ее больше, Государственное бюро расследований, которое начало и проводит это криминальное производство. Без сомнения, действия полицейского, как он себя назвал, в гражданской одежде, который нанес удары уже человеку, который лежал, недопустимы и им будет дана правовая оценка. Я уверен", - подчеркнул начальник киевской полиции

Также читайте: Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия к митингующим были неадекватными, - Ирина Геращенко о событиях в Киеве 9 февраля

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.