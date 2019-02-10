 Крищенко: И полиция, и ГБР будут разбираться в каждом случае применения силы в Киеве 9 февраля

Об этом сообщил во время брифинга начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.
На видео с места зафиксировано, что один из участников событий, по мнению журналистов, проявлял особую жестокость: избивал ногами уже лежавшего активиста, причем после этого самого агрессора также уложили на землю как задержанного.
Начальник киевской полиции ушел от ответа о личности зафиксированного мужчины и том, каким образом квалифицированы эти действия. "В том числе и эти действия стали основаниям для открытия дела Государственным бюро расследований и они дадут им оценку. Мы предоставили все видео, которое есть в полиции, предоставим все материалы, все, что будет необходимо", - заявил Крищенко.
Он подчеркнул, что не переводит стрелки на ГБР. "Есть определенная этика и требования законодательства о разглашении материалов досудебного расследования. Всю информацию по статье 365 (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием. - Ред.) должно предоставить, и у них ее больше, Государственное бюро расследований, которое начало и проводит это криминальное производство. Без сомнения, действия полицейского, как он себя назвал, в гражданской одежде, который нанес удары уже человеку, который лежал, недопустимы и им будет дана правовая оценка. Я уверен", - подчеркнул начальник киевской полиции
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
Вот так, витиевато, послал на хер.
Там десь опр ьюднять інфу про двох людей шо прийшли писати заяву про викрадення барсетки з докумннтами... так їх беркут теж побив
Адекватно так ...
Ці дії розраховані на підрив державності, буцім то Україна не спроможна підтр порядок , навіть в столиці !!
Пам'ятаймо , українці , що московія вкидає шалені гроші під ці вибори , щоби було побільше таких випадків , як вчора на Подолі !
Кому орден, как Голубану, кому новую квартиру, кого повысят в должности, остальных повысят в звании, а про служебное расследование, все забудут через пару недель.
Отдыхай..., - без тебя справятся....
Интересно, при таком раскладе, посмотреть на действия полиции, где нибудь в Европе или не дай бог в США!
Есть идея: всем "активистам" вручить повестки в военкомат. В случае неявки, выдать отсидку по соответствующей статье УК.
Желание "активничать" выветрится со скоростью реактивного истребителя.
но почему то на фронт надо отправить гражданских а не мусоров
почему то у нас армии 130тыс и ЗП рядового от 7000 грн
а мусоров 300тыс и ЗП мусора от 10тыс грн
Вопрос мы с кем воюем?!! Хотя кого я спрашиваю?! ПОРОХОБОТА!!
В сети в одном месте дают 500$, а в другом - 1000$ за любую информацию об этом животном. Скоро пойдет шестой год после Революции Достоинства...
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1094566465997549568
Все кто не согласен с властью провокаторы и смутьяны....
для них все способы хороши... - лучше всего расстрелы конечно по приговорам чекистких троек...
Неплохо самим бы участвовать в экзекуциях...