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Все про:Киев (17132) Нацполиция (8878) расследование (2432) Крищенко (250) ГБР (219)

 Крищенко: И полиция, и ГБР будут разбираться в каждом случае применения силы в Киеве 9 февраля

Действиям спецназа и полицейских дадут оценку и следователи Госбюро расследований, и служебное расследование Нацполиции. Причем, как по первому задержанию, так и по второму.

Об этом сообщил во время брифинга начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крищенко о сотруднике, кричавшем "Ложись, Бандера!": "Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом"

На видео с места зафиксировано, что один из участников событий, по мнению журналистов, проявлял особую жестокость: избивал ногами уже лежавшего активиста, причем после этого самого агрессора также уложили на землю как задержанного.

Начальник киевской полиции ушел от ответа о личности зафиксированного мужчины и том, каким образом квалифицированы эти действия. "В том числе и эти действия стали основаниям для открытия дела Государственным бюро расследований и они дадут им оценку. Мы предоставили все видео, которое есть в полиции, предоставим все материалы, все, что будет необходимо", - заявил Крищенко.

Он подчеркнул, что не переводит стрелки на ГБР. "Есть определенная этика и требования законодательства о разглашении материалов досудебного расследования. Всю информацию по статье 365 (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием. - Ред.) должно предоставить, и у них ее больше, Государственное бюро расследований, которое начало и проводит это криминальное производство. Без сомнения, действия полицейского, как он себя назвал, в гражданской одежде, который нанес удары уже человеку, который лежал, недопустимы и им будет дана правовая оценка. Я уверен", - подчеркнул начальник киевской полиции

Также читайте: Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия к митингующим были неадекватными, - Ирина Геращенко о событиях в Киеве 9 февраля

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110919
 
   
 Топ комментарии
 
Дебил лупасит человека, а потом расказывают что личность дебила это "тайна следствия". Тайна следствия распространяется на следственные действия, а не на лицо совершившее преступление. Негодяи прячут очередную беркутовскую рожу от наказания
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Начальник киевской полиции ушел от ответа о личности зафиксированного мужчины и том, каким образом квалифицированы эти действия. "В том числе и эти действия стали основаниям открытия Государственным бюро расследований и они дадут им оценку. Мы предоставили все видео, которое есть в полиции, предоставим все материалы, все, что будет необходимо", - заявил Крищенко.

Вот так, витиевато, послал на хер.
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как с убийствами небесной сотни они "будут разбираться"
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Начальник киевской полиции ушел от ответа о личности зафиксированного мужчины и том, каким образом квалифицированы эти действия. "В том числе и эти действия стали основаниям открытия Государственным бюро расследований и они дадут им оценку. Мы предоставили все видео, которое есть в полиции, предоставим все материалы, все, что будет необходимо", - заявил Крищенко.

Вот так, витиевато, послал на хер.
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Начальник Кіївської мусарні зрадник Украєни,який здав Горлівку Безлєру.
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скажите, а нормы спортивные уже не существуют для служащих, будь то полиция или Армия? А то чем выше пост тем шире талия.
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Это мозги, которые в голову не поместились. И ГБР, и полиция будут разбираться в каждом случае применения силы в Киеве 9 февраля, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1220
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Дебил лупасит человека, а потом расказывают что личность дебила это "тайна следствия". Тайна следствия распространяется на следственные действия, а не на лицо совершившее преступление. Негодяи прячут очередную беркутовскую рожу от наказания
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как с убийствами небесной сотни они "будут разбираться"
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Надеюсь, что ГБР адекватно оценит действия тимошенковской полиции.
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Пожурят негодяя, покажут пальцем "низзя" и ...выпустят воздух.
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Та да,ну кому же ещё верить,как не мусорским И ГБР, и полиция будут разбираться в каждом случае применения силы в Киеве 9 февраля, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4398ну блин рассмешил.. И ГБР, и полиция будут разбираться в каждом случае применения силы в Киеве 9 февраля, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4398
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Я вообще не понимаю, как можно голосовать или вообще поддерживать хоть кого то, кто хоть раз был у власти. Ибо ВСЕ предыдущие власти, включая нынешнюю, ничего хорошего для нас не то, что не сделали, а даже не пытались.
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а что тут разбираться - такую власть как сейчас могут защищать только те, кто защищал яныка - это же все понимают, поэтому беркутня получила новое название и улучшенное довольствие с новой экипировкой
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Этот мусор ни за что не отвечает. Просто прикрывает свой зад перед шоколадным начальством. После таких действий подчиненных результат должен быть только один - отставка. А потом уже все остальное - расследование, суд, оргвыводы. А так... Сплошное визави а-ля кацапский мир.
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Навскидку....- 80% полисиантов - бывшие "беркутовцы"....
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І 40 5 з них,це ті хто здавав Донбас кацапам.
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Пам"ятаю навіть відео де гаішники їх зустрічали на кордоні і супроводжували з мигалками.
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А этих "хероев"- полициантов в звании уже повысили с премией впридачу?
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Полицаи адекватно реагировали. Может и вломили кому лишку, так за дело, ибо нефиг!
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"адекватное" реагирование полиции ....При "неадекватной ВЛАСТИ"....- как,понять? Суды-адекватны? Прокуратура- адекватна? Так,кто - Даун? - выходит -простой НАРОД.
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Судя по клиентам так и есть. Радует только то, что мой народ далеко не весь отмечается в каментах на цензора. И не носит с собой на молитвами зелёнку, газ, ножики. И не пойдет мой народ штурмовать ментуру, после того как оттуда отпущены задержанные. И дрочить ментов психованых мой народ не станет. А картинка вероятно нужна была ЮВТ.
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Ага...
Там десь опр ьюднять інфу про двох людей шо прийшли писати заяву про викрадення барсетки з докумннтами... так їх беркут теж побив
Адекватно так ...
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Вітділ поліції це бойова частина, яка несе службу по захисту порядку, якісь невідомі не погоджуючи своїх дій вламуються в приміщення.Одне питання до чергового чому не відкрив вогонь на ураження.
Ці дії розраховані на підрив державності, буцім то Україна не спроможна підтр порядок , навіть в столиці !!
Пам'ятаймо , українці , що московія вкидає шалені гроші під ці вибори , щоби було побільше таких випадків , як вчора на Подолі !
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Правильно надо было растрелять всех всех до единого и тех кто атоковал и тех кто стоял рядом (как ту писали ибо нефиг) и даже тех кто просто смотрел в окно ИБО НЕФИГ!! Раз МУСОР ВЫШЕЛ ВСЕ ДОЛЖНЫ ПАДАТЬ НА КОЛЕНИ И СМОТРЕТЬ В ЗЕМЛЮ ИБО НЕФИГ ЭТО ЖЕ САМ МУСОР ХРАНИТЕЛЬ ПОРЯДКА!!
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Чого Крищенко не захищав Горлівське УМВС,так як вчора робили на Подолі?
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В законе о полиции четко прописаны действия сотрудников полиции.Бить людей с криками вы биндеры ну точно нет.
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Будет тщательно проведено служебное расследование, по его итогам отличившихся сотрудников строго накажут!
Кому орден, как Голубану, кому новую квартиру, кого повысят в должности, остальных повысят в звании, а про служебное расследование, все забудут через пару недель.
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при сегодняшних - никто не будет разбираться, не для того строили, строили и наконец построили! а при абсолютно всех кандидатах на завтра, может быть только хуже. обапдейтят, в лучшем случае, то шо есть от папередныка. в худшем - обапгрейдят.
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А что мы все хотели ? Кто идет работать в полицию ? Мне кажется что на постсоветском пространстве 99% шли работать или "служить" в милицию - полицию только по причине льгот, бесплатной формы и самое главное хоть какой но ВЛАСТИ … Так и у нас. Амеры дали форму но не мозги , дали направление, но не сказали как добраться и каким путем идти . А потом появляется политдоговорняки между держимордами и у нас появляются Луценки, Аваковы , Крищенки и вся прочая шелупонь которая к этим службам ни морально ни юридически ни профессионально не имеет никакого отношения.
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С-14 неонацистская организация, которую сейчас использует СБУ в целях влияния на возможный исход выборов. В этом нет ни малейших сомнений. Сомневающимся трезвый взгляд и гугл в помощь. (Думку про те, що C14 є неонацистською організацією висловлювали відомі дослідники пострадянських ультраправих рухів Андреас Умланд , Антон Шеховцов, та В'ячеслав Ліхачов[, керівник міжнародної «Групи моніторингу прав національних меншин». )
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После 5 лет раследований по небесной сотне.... токо дебилы будут верить что мусора что то там где то раследуют!!
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Крищенко не включай заднюю.Кто этот п..р с корочкой.Если не покажите его,вы обычные балоболы.
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Жаль просраных 5 лет на псевдо реформы... Для того чтобы увидеть реформу милиции посчитайте сколько на вашей улице находится аля "Лото", которые на самом деле казино. Эта пилиция их крышует и их доит вот такая вот она реформированая пилиция...Фууу блин, а ж противно
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А вы пятую колонну ищете. Вы в ней находитесь. Так получается
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наверное уже не нужно вам разбираться товарищ Крищенко.... І ДБР, і поліція розбиратимуться в кожному випадку застосування сили в Києві 9 лютого, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5557
Отдыхай..., - без тебя справятся....
І ДБР, і поліція розбиратимуться в кожному випадку застосування сили в Києві 9 лютого, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3619
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А что есть страны, в которых штурмуют десятки людей полицейские участки, а полиция стоит в сторонке и словами пытается уговорить в вежливой форме, не делать этого?!
Интересно, при таком раскладе, посмотреть на действия полиции, где нибудь в Европе или не дай бог в США!
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В Штатах - пристрелят "активистов" нахрен, в момент, и правильно сделают.
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в штатах не токо пристрелят а еще целый район газом отравят а чтобы надежнее еще и радиацией зальют! ТАКИЕ ВОТ СУРОВЫЕ МУСОРА В ШТАТАХ!!
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Це ти звідки таке придумав? В кіно побачив? І ДБР, і поліція розбиратимуться в кожному випадку застосування сили в Києві 9 лютого, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4442
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это я сделал выводы на основе постов некоторых ДАУНОВ!!
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В штатах полиция не ворует личные вещи как гопник
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А в штатах полицейских с Марса присылают? Они не из граждан США набираются?
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A тем временем каждый день где-то проходят похороны ещё одного бойца ВСУ, убитого на Донбассе...
Есть идея: всем "активистам" вручить повестки в военкомат. В случае неявки, выдать отсидку по соответствующей статье УК.
Желание "активничать" выветрится со скоростью реактивного истребителя.
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Да да идет война
но почему то на фронт надо отправить гражданских а не мусоров
почему то у нас армии 130тыс и ЗП рядового от 7000 грн
а мусоров 300тыс и ЗП мусора от 10тыс грн
Вопрос мы с кем воюем?!! Хотя кого я спрашиваю?! ПОРОХОБОТА!!
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Я спрашиваю: почему "активисты" не на фронте ? Они ведь отъявленные патриоты.
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а я спрашиваю почему МУСОРА не на фронте?!!
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Да тут на цензоре, 90% стратегов и потенциальных воинов и реформированных полицейских! Только по клавишам стучать и умничать со стороны это проще всего делать! Поэтому они все четко знают как всё надо делать, но только не делать самим!
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аквариум, эти активисты от твоего кумира, смотри чтобы тапки переобувать не пришлось
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И где потом искать этого садиста-мусора? В кацапстане?
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Реформована мусорня чекала своїх а прийшли бандерівці. І що помінялось після 2014 року? І ДБР, і поліція розбиратимуться в кожному випадку застосування сили в Києві 9 лютого, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2834
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Кто это чучело,которое било людей.Нужно сделать его известным.
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І ДБР, і поліція розбиратимуться в кожному випадку застосування сили в Києві 9 лютого, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5237Сергей Наумович‏ @sergonaumovich 25 мин.25 минут назад
В сети в одном месте дают 500$, а в другом - 1000$ за любую информацию об этом животном. Скоро пойдет шестой год после Революции Достоинства...

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1094566465997549568



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не надо активистам провоцировать и демонстрировать агрессию в отношении других людей . в т.ч и против полиции. Приносить кастеты, газ, ножи.Полиция обязана уложить их на землю любым способом, а затем изолировать этих провокаторов.
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меня напрягает фраза ЛЮБЫМ СПОСОБОМ! Разнести соседний дом из гранатомета то же способ, токо я не думаю что такой способ понравится жильцам дома!!
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Ruslan Tkachenko - ванюшки как правило всегда за ментов...

Все кто не согласен с властью провокаторы и смутьяны....
для них все способы хороши... - лучше всего расстрелы конечно по приговорам чекистких троек...
Неплохо самим бы участвовать в экзекуциях... І ДБР, і поліція розбиратимуться в кожному випадку застосування сили в Києві 9 лютого, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5114
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Руся. Расслабься. Когда это чмо в балаклаве с ножом в толпе тебя пырнет в печень или почку любой способ тебе покажется совершенством.Держись подальше от этих т.н активистов.Дольше проживешь.
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Лучше держаться подальше от мусоров, потому что даже если парень в балаклаве достанет нож я имею право ему сопротивлятся а вот по закону если меня ****** мусор (просто так настроение у него хреновое) то я даже не имею права сопротивлятся, так что лучше я буду подальше от мусоров держаться!!
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Та хоть поубивайте там друг друга! І ДБР, і поліція розбиратимуться в кожному випадку застосування сили в Києві 9 лютого, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3268 Беркутня и нанятые соей титуханы! І ДБР, і поліція розбиратимуться в кожному випадку застосування сили в Києві 9 лютого, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6748
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У мене особисто ГЕТЬ НЕМА вже ніякої довіри до поліції. Все, що ці кривоохоронні органи починають "розслідувати" покривається товстим шаром БРЕХНІ.
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Ну так тебе и карты в руки! Вступай в ряды новой полиции! На своем примере изменяй страну, что тебе мешает?! И вопросы задавать только к себе!
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Странно почему Томос не помог решучей реформе
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Соя пока вы не покажите того п..который бил людей ,вы обычные балоболы,с чем вас и поздравляю
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Вспомните, как 18 февраля 2014 в Киеве Беркут и ВВ избивали людей, специально били по голове, стреляли по глазам, не щадили ни женщин, ни стариков! Никто не наказан и они также служат. Если народ выйдет с протестом - они также будут калечить людей и стрелять, как и 5 лет назад!
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Ну а що тобі жирна свиня ще залишається ніж як "розбиратись". Сам виконав наказ собакова а тепер "розбиратись" будеш? З Захарченко розбираються вже 4 роки і до розбирались до того що повернули йому все майно - твої "розбори" закінчаться тим самим. Господи які ж ви все таки ПОКИДЬКИ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрищенко: И полиция, и ГБР будут разбираться в каждом случае применения силы в Киеве 9 февраля
 
 
 
 
 
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