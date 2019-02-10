 Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия были неадекватными, - Ирина Геращенко о событиях в Киеве 9 февраля

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Новые фото Кати Гандзюк, опубликованные ее отцом, не могут никого оставить равнодушными. Она умерла мученической смертью. Все убийцы и причастные к организации преступления задержаны и, несомненно, понесут строгое наказание. Это очень важный результат расследования.

Следствие работает, чтобы найти заказчика. Все мы хотим услышать его имя.

Меньше всего хочется, чтобы кто-то использовал эту страшную трагедию в политических игрищах.

Впечатление, что есть те, кому очень хочется, чтобы внимание общества переключилось с трагедии Катерины на участников акций. И особенно это впечатление усиливается в предвыборный период.

Я понимаю состояние ее родителей и друзей. И справедливые требования по расследованию. Но действия определенных лиц, больше похожие на провокации, мне понять трудно.

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Полиция должна защищать общественный порядок. Но ее действия к митингующим были неадекватными.

И, конечно, мы ожидаем от новых полицейских и новой морали. В Украине Бандера - это имя украинского героя, а не ругательство. Личный состав силовых структур должен это знать.

И надеемся на прогресс и точку в расследовании", - написала Геращенко.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.