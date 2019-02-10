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 Киевские новости
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Все про:Геращенко Ирина (1310) Киев (17132) Нацполиция (8878)

 Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия были неадекватными, - Ирина Геращенко о событиях в Киеве 9 февраля

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает неадекватными действия сотрудников правоохранительных органов во время событий на Подоле в Киеве 9 февраля.

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов

"Новые фото Кати Гандзюк, опубликованные ее отцом, не могут никого оставить равнодушными. Она умерла мученической смертью. Все убийцы и причастные к организации преступления задержаны и, несомненно, понесут строгое наказание. Это очень важный результат расследования.

Следствие работает, чтобы найти заказчика. Все мы хотим услышать его имя.

Меньше всего хочется, чтобы кто-то использовал эту страшную трагедию в политических игрищах.

Впечатление, что есть те, кому очень хочется, чтобы внимание общества переключилось с трагедии Катерины на участников акций. И особенно это впечатление усиливается в предвыборный период.

Я понимаю состояние ее родителей и друзей. И справедливые требования по расследованию. Но действия определенных лиц, больше похожие на провокации, мне понять трудно.

Также читайте: Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем

Полиция должна защищать общественный порядок. Но ее действия к митингующим были неадекватными.

И, конечно, мы ожидаем от новых полицейских и новой морали. В Украине Бандера - это имя украинского героя, а не ругательство. Личный состав силовых структур должен это знать.

И надеемся на прогресс и точку в расследовании", - написала Геращенко.

Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия были неадекватными, - Ирина Геращенко о событиях в Киеве 9 февраля 01

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110918
 
   
 Топ комментарии
 
Ира .Задаем обычный вопрос.Rто это чучуло,что с криками бей бендер било людей ногами.Покажите его на всю страну.Слабо ира?
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Вполне адекватные действия, в США с этой титушней еще похуже бы поступили при нападении на полицейский участок.
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КрысЮля что Путлер идет по трупам...позорище
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Про чку адекватність можна говорити стосовно хврих психічно людей? Це, як пітбулі, які отримали команду "Фас". Таким просто не можна дозволяти працювати в органах правопорядку. І даремно думати, що вони будуть неухильно виконувати команди. Саме бійцівські пси найбільше шматують своїх господарів.
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Украина это не немытая,где все под ******!
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где то два пуштуна сидят и чешут лысины Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия к митингующим были неадекватными, - Ирина Геращенко о событиях в Киеве 9 февраля - Цензор.НЕТ 8515
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Ира .Задаем обычный вопрос.Rто это чучуло,что с криками бей бендер било людей ногами.Покажите его на всю страну.Слабо ира?
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Да она неадекват и брехуха.
Луцик уже давно заявил что заказчик Гонзюк установлен, но я не скажу.
А Ирка мелет что до сих пор ищут.
Надо провести очное, что бы эти две курицы попались на брехне.
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Ір ина Геращенко, не перебільшуй он є такі які вважають що все було нормально Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия к митингующим были неадекватными, - Ирина Геращенко о событиях в Киеве 9 февраля - Цензор.НЕТ 3190 Василий Казимко

А де ти бачиш ,що він наносить удари ногою? Перше--права нога паралельна поверхносі землі і носок на землі, друге--ліва нога далеко впереді, за лежачим туловищем. При бакому положенні нанести удар неможливо. Не бачу ,щоб стояча людина була поліцейським. І останнє--стояча людина притискає коліном лежачого.
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Ирка решила высказаться, чтоб все понимали чьи это "адекватные" митингующие в РОВД были Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия к митингующим были неадекватными, - Ирина Геращенко о событиях в Киеве 9 февраля - Цензор.НЕТ 3049
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Это не разговор. Когда начнётся десепаратизации органов полиции включая Авакяна?
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Хм, даже вспомнить невозможно когда действия ментов бывают адекватными. Это у них профчерта быть тупыми, неадекватными с преступным мышлением
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я против таких действий полиции, но против митингующих с ножами, кастетами и пистолетами. Какая то разносторонняя инфа о том что произошло.
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Пиарится на смерти любят только идиоты...,был такой и на РАБссии,Игорь Востиков потерявший семью в Зимней Вишне.Сегодня удрал в США...
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Вполне адекватные действия, в США с этой титушней еще похуже бы поступили при нападении на полицейский участок.
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сергей ронин - где там ты увидел титушню?

В США за избиение лежащих задержанных каждый коп кто в этом участвовал получил бы длительный срок тюремного заключения + бутылку в задницу от американского гражданского общества...
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Посмотри видео, того кто бил тут же положили на землю и задержали, он был в гражданском.
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То есть патриоты Украины - титушня? Браво, москалик! А теперь выпей галоперидолу с бояркой и брысь за поребрик - тебя там бутылка ментовская ждет
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А на давай определение как отличить патриота от титушни, как по мне это была проплаченная акция а значит титушня голимая.
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у них на лбу написано, шо они патриоты? А ножи, газбаллоны и зеленка на мирном собрании граждан могут служить отличительным признаком патриота?
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заказчиком будет тот кто может помешать пете стать президентом))) это же очевидно - только Тимошенко
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ага а маси к кому приписать его пуштунская лысина таки отметилась на видосах Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия были неадекватными, - Ирина Геращенко о событиях в Киеве 9 февраля - Цензор.НЕТ 1714
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Ира!!!! Выпей успокоительного!!! Ты власть!!! Перестань быть во власти активисткой!!!! Или выходи из власти!!! При всем позитиве к Ире это жирный негатив!!!
Ира!!! Вам вместе с Ирой Луценко хватит уже вами протолкнутого закона о гендере и регулировании сексуальных отношений в семье!!!
Хватит перестаньте быть "активистками""!!!!
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Так легше вкидати якісь, на її думку, "перли", чим займатися своєю роботою....
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позитив к ирке-переходящее знамя? однако...
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Ирка, ты с твоими корешами (Петя, Юра, Кононенки там всякие) допустили главную ошибку, отдав всех ментов, погранцов, НГ под Арсена-Сеню. Теперь,если что, даже удрать не успеете. А когда вас будут сажать или еще чего похлеще, народ за вас не подпишется - у вас тоже рыльце в пушку!
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парочку-тройку настоящих коллаборантов среди омона жизненно необходимо посадить на парочку...
плюс к ним одного типа, походу мента в гражданке (джинсах) - бил ногами лежащего несопротивляющегося человека...(((((
походу это не реформа мвд, а очередное переодевание................
впрочем, как и остальные успешно удавшиеся власти РЫГФОРМЫ.......((((((((((((((
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зато потомко министра на связи сексота гб маси наем таки честный пуштун и атовец прям как рота торнадо Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия были неадекватными, - Ирина Геращенко о событиях в Киеве 9 февраля - Цензор.НЕТ 3752Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия были неадекватными, - Ирина Геращенко о событиях в Киеве 9 февраля - Цензор.НЕТ 5399
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Бла-бла-бла, успокаивающее шоколадную паству. Но что дальше? Понесет ответственность кто-нибудь? Тот, кто кричал, тот, кто отдавал приказы, тот, кто набирал это быдло и учил их? Сомневаюсь. Небесная сотня до сих пор ждет отмщения. Но от мальдивского главнокомандующего вместе с Геращенко этого она никогда не дождется.
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КрысЮля что Путлер идет по трупам...позорище
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причем здесь юля, кацапчег? Вроде бы шоколадные менты кричали ложись Бандера? или с утра шары боярой залил и методичку не обновлял?
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слабо лижешь. Не получишь порошенку, кацапчег.
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Видео доказывает "глубину" реформ! Обозвать можно по всякому,но откат к 2013 очевиден
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ГЛАВ МУСОР КИЇВА КРИЩЕНКО ЗДАВ ГОРЛІВКУ БЕЗЛЄРУ,
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Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер ушел из Юлиной Матькивщины на время расследования по делу Гандзюк.На воре шапка горит?
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Какая власть,такая и полиция,вы головы одного дракона и тот дракон таки неадекватный. Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия были неадекватными, - Ирина Геращенко о событиях в Киеве 9 февраля - Цензор.НЕТ 6196
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Это не поможет ,Юля будет президентом .
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Да,ибо у остальной весёлой братии и того нема. Поліція має захищати громадський порядок, але її дії були неадекватними, - Ірина Геращенко про події в Києві 9 лютого - Цензор.НЕТ 1160
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Ти уже задовбав своїм відео, навіть не буду розбиратися, що, коли, як, де. У нас в місті була Юля, я не ходив на мітинг, хоча являюся її прихильником і щоб потрапити на мітинг, треба було лише проїхати дві тролейбусні зупинки. так що мітинг це не показник. Юля буде президентом.
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Реформировали реформировали и как было, так все и осталось. Куда ни плюнь, все тоже самое. И эта шобла еще на второй срок лезет, уму не постижимо!
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Сейчас бьют и оскорбляют а если ещё пять лет дать покерувать,то будут просто убивать с ухмылкой на роже.
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Плешивый Путлер предоложил ЮЛЕ новый контракт,уменьшить цену на ГАЗ в 5 раз Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия были неадекватными, - Ирина Геращенко о событиях в Киеве 9 февраля - Цензор.НЕТ 3648Мадуре дал 17 миллиардов,Юле даст 117,ждите карман Шире,,бараны...
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как ты активно своему соевому хозяину лижешь. Юля то, юля се. Наверное у Юли в паРашке заводик конфетный стоял, да кацапчег?
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Тут и так ясно кому это было нужно! Кому пришли не более 300 человек поддержать, чтобы отвлечь от позорища!
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пора кабана крищенко отлучать от кормушки -бордели, наркота, крышевание, а то лопнет от жира
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Очередное доказательство, как оторваны депутаты от народа)
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Мент он и в Африке мент и от их переименования ничего не изменилось. Кто туда идёт служить,одна быдлота,которая не хочет физически работать.
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А шо ж такоє "порохоботи", що трапилось? Ще зовсім нещодавно, ви тут ангелів з ментів робили, коли вони зносили майдан Саакашвілі. Що трапилось? АХенти кремля?
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Мне интересно, а все кто гонит на полицию в данном случае, осознают, что там нет отбора по мерзопакостности, все те полицейские - те же граждане Украины, как и вы. В отношении украинской полиции (сразу оговорюсь - образца 2012-го,с тех пор не сталкивалась) очень справедлива фраза из фильма "Грязь":
- Зачем вы пошли работать в полицию?
- Я вырос в небольшом шахтерском городке и вдоволь насмотрелся в детстве на полицейский беспредел.
- Оо, и вы решили изменить все это изнутри?
- Зачем изменить? Захотел принять активное участие!
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Ну и чего вы скулите об этих гнидах шестерках СБУ? Их давно уже нужно было отметелить, сцыкопехоту способную быть храбрыми когда нужно какого-то пенсионера или продавщицу в книжном магазине закошмарить. Нехер героям в Киеве сытом ошиваться- на фронт в Авдеевку нехо??? Ну вот и получайте!
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заводи диван, сделай селфи с передовой. или слабо? мало вас сепаров кацапских на шашлыки в Одессе пустили.
На словах ты Лев Толстой, а на деле х.. простой.
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Привет "киборгу" с Крещатика. Если бигмак дожрал, залижи лысину карасю
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Ну а если честно, я на видео мало чего увидела неадекватного со стороны полиции. А по поднявшейся шумихе теперь ясно, что опять, в случае каких заварушек, полиция без прямого приказа сверху и пальцем не пошевельнет. Даже если будет совершаться преступление. Арестуешь так мародера или хулигана - а он "активист", а магазин из которого он технику выносит, принадлежит "сепару". И все, попал полицай
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Вообще все свихнулись на "правах человека"...Эти дегенераты ломились с балончиками и ножами в отделение полиции а копы должны были с ними вести светскую беседу типа "Не будете ли вы столь любезны"?! В Штатах их бы вообще всех в расход пустили при подобных обстоятельствах. С-14 мудье конченое
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Права человека - это просто ширма. В ЕС и Штатах громче всех орут про права всех и каждого, но попробуй просто не подчиниться требованиям полиции - тебя вы..ут и высушат. Ты, конечно, можешь потом в суд подать, по судиться, иногда даже компенсацию выиграть, но именно при встрече с полицейским никто с тобой сюсюкаться не станет
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Как то пришлось наблюдать за действиями полиции, когда антиглобалы сперва крушили киоску и поджигали урны, а затем начали цепляться к людям. Так вот полицай завалил одного хряка на асфальт, достал пугач, поднес к уху хряка и выстрелил ..... в воздух. А в другое ухо громко сообщил с улыбкой, что контрольный он уже сделал.
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Спецпідрозділ поліції чітко і професійно зачистив приміщенні управління поліції від осіб, які заблокували його роботу ( відео доводить це безапеляційно).
Пригадую як в кінці березна - на початку квітня 2014 року тітухани блокували одну із частин внутрішніх військ в Маріуполі, вигукуючи в сторону наших хлопців ( більшість яких були з м.Біла Церква) :"Поделитесь оружеим". Отримавши адвектну відповідь, тітухани розбіглись по норам.
Громадяни, які заблокували роботу Подільського управління поліції, мають зрозуміти, що вони вже порушили Закон. а тому "з хлібом і сіллю" зустрічі від поліцеського спецпідрозділу вони даремно чекали.
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Многие не совсем понимают, что на самом деле происходит и просто автоматически накидывают дерьмо на вентилятор. А происходит то, что полиция впервые в истори независимой Украины пытается сегодня остаться нейтральной в очередной грязной предвыборной гонке. И в меру своих возможностей и сноровки одинаково реагировать на любые провокации, независимо от того, как высоко сидит их заказчик. Именно это видимо и расстроило Иру. Но ещё больше это расстраивает её нынешнего хозяина.
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Знову БРЕХНЯ... Не "неадекватними", а ЗЛОЧИННИМИ, діями...

Мусори вже до того знахабніли від безвідповідальності, що НА ОЧАХ у всієї країни фальсифікують карні справи на жертв своїх злочинів. Не буду зараз торкатись ніяких "політичних підгрунтів". Затримали людей. Привезли у свою богадільню, "відділок", ПОГРАБУВАЛИ і викинули на вулицю. На ЗАКОННУ ВИМОГУ ПОВЕРНУТИ ВКРАДЕНІ РЕЧІ викликали антиукраїнський БЕРКУТ. Людей було ПОБИТО ТА ЗААРЕШТОВАНО ЗА ЗАКОННІ ВИМОГИ. Мусори, прикриваючи свої злочини - пограбунок, і злочини беркуту - напад і побиття без причини, ФАЛЬСИФІКУЮТЬ КАРНІ СПРАВИ.
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На самом деле
правомерность действий подчиненных Авакова определяется элементарно. Есть четко
установленные нормы, правила поведения полицейских при задержании граждан.
Регламентировано куда можно наносить удары, а куда нет. И суд, и наблюдатели из
посольств будут оценивать не чьи-то слова, а действия полицейских на
видео. Существуют
и международные нормы.Год назад посол Канады в Украине показывал документ ООН, регламентирующий
поведение полицейских.
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Roman Waschuk‏Підтверджений
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