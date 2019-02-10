 Полиция должна защищать общественный порядок, но ее действия были неадекватными, - Ирина Геращенко о событиях в Киеве 9 февраля

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Новые фото Кати Гандзюк, опубликованные ее отцом, не могут никого оставить равнодушными. Она умерла мученической смертью. Все убийцы и причастные к организации преступления задержаны и, несомненно, понесут строгое наказание. Это очень важный результат расследования.
Следствие работает, чтобы найти заказчика. Все мы хотим услышать его имя.
Меньше всего хочется, чтобы кто-то использовал эту страшную трагедию в политических игрищах.
Впечатление, что есть те, кому очень хочется, чтобы внимание общества переключилось с трагедии Катерины на участников акций. И особенно это впечатление усиливается в предвыборный период.
Я понимаю состояние ее родителей и друзей. И справедливые требования по расследованию. Но действия определенных лиц, больше похожие на провокации, мне понять трудно.
Полиция должна защищать общественный порядок. Но ее действия к митингующим были неадекватными.
И, конечно, мы ожидаем от новых полицейских и новой морали. В Украине Бандера - это имя украинского героя, а не ругательство. Личный состав силовых структур должен это знать.
И надеемся на прогресс и точку в расследовании", - написала Геращенко.
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
Луцик уже давно заявил что заказчик Гонзюк установлен, но я не скажу.
А Ирка мелет что до сих пор ищут.
Надо провести очное, что бы эти две курицы попались на брехне.
А де ти бачиш ,що він наносить удари ногою? Перше--права нога паралельна поверхносі землі і носок на землі, друге--ліва нога далеко впереді, за лежачим туловищем. При бакому положенні нанести удар неможливо. Не бачу ,щоб стояча людина була поліцейським. І останнє--стояча людина притискає коліном лежачого.
В США за избиение лежащих задержанных каждый коп кто в этом участвовал получил бы длительный срок тюремного заключения + бутылку в задницу от американского гражданского общества...
Не знал?
Ира!!! Вам вместе с Ирой Луценко хватит уже вами протолкнутого закона о гендере и регулировании сексуальных отношений в семье!!!
Хватит перестаньте быть "активистками""!!!!
плюс к ним одного типа, походу мента в гражданке (джинсах) - бил ногами лежащего несопротивляющегося человека...(((((
походу это не реформа мвд, а очередное переодевание................
впрочем, как и остальные успешно удавшиеся власти РЫГФОРМЫ.......((((((((((((((
- Зачем вы пошли работать в полицию?
- Я вырос в небольшом шахтерском городке и вдоволь насмотрелся в детстве на полицейский беспредел.
- Оо, и вы решили изменить все это изнутри?
- Зачем изменить? Захотел принять активное участие!
На словах ты Лев Толстой, а на деле х.. простой.
Пригадую як в кінці березна - на початку квітня 2014 року тітухани блокували одну із частин внутрішніх військ в Маріуполі, вигукуючи в сторону наших хлопців ( більшість яких були з м.Біла Церква) :"Поделитесь оружеим". Отримавши адвектну відповідь, тітухани розбіглись по норам.
Громадяни, які заблокували роботу Подільського управління поліції, мають зрозуміти, що вони вже порушили Закон. а тому "з хлібом і сіллю" зустрічі від поліцеського спецпідрозділу вони даремно чекали.
Мусори вже до того знахабніли від безвідповідальності, що НА ОЧАХ у всієї країни фальсифікують карні справи на жертв своїх злочинів. Не буду зараз торкатись ніяких "політичних підгрунтів". Затримали людей. Привезли у свою богадільню, "відділок", ПОГРАБУВАЛИ і викинули на вулицю. На ЗАКОННУ ВИМОГУ ПОВЕРНУТИ ВКРАДЕНІ РЕЧІ викликали антиукраїнський БЕРКУТ. Людей було ПОБИТО ТА ЗААРЕШТОВАНО ЗА ЗАКОННІ ВИМОГИ. Мусори, прикриваючи свої злочини - пограбунок, і злочини беркуту - напад і побиття без причини, ФАЛЬСИФІКУЮТЬ КАРНІ СПРАВИ.
правомерность действий подчиненных Авакова определяется элементарно. Есть четко
установленные нормы, правила поведения полицейских при задержании граждан.
Регламентировано куда можно наносить удары, а куда нет. И суд, и наблюдатели из
посольств будут оценивать не чьи-то слова, а действия полицейских на
видео. Существуют
и международные нормы.Год назад посол Канады в Украине показывал документ ООН, регламентирующий
поведение полицейских.
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