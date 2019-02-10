 Крищенко о сотруднике, кричавшем "Ложись, Бандера!": "Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом"

Как передает Цензор.НЕТ, Крищенко извинился в ходе брифинга по вчерашним событиям.
Отвечая на вопрос журналиста относительно этого сотрудника полиции, Крищенко ответил: "По обидному возгласу, который допустил наш сотрудник. Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого сотрудника. Я лично, в силу своего убеждения и понимания исторической ситуации в Украине, считаю это недопустимым. Несомненно, этот работник будет наказан. К тому же там еще употреблялась и нецензурная лексика. Нам есть над чем работать".
Он также пообещал установить "это лицо, когда изучат видео покадрово, и оно будет привлечено к ответственности".
Видео действий сотрудников полиции на Подоле:
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
За ето время бьіл уничтожен генофонд, наиболее креативного и инициативного населения. Произошел ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЬІЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЬІЙ отбор.
щодо денацификации то я как то в шутку назвал начальника в Берлине группенфюрером
что соответствует его должности
у человека была истерика как так я его назвал как ССовца
а вот таких как ты комуныстов комсомольцев КГБшников не пересажали тому они и продолжают уничтожать украинцев
Так устрой тут битву экстрасенсов из зрадоботов и выясни - с Лахты я, из КГБ, из Минстеця или из Лугандона, который ты ласково назвал лднр.
ПыСы. Вот замес С14 с ментами и нужен был, чтоб эти позорные "23% поддержки" (чи сколько ей там малюють) в глаза не бросались.
Опубликовано видео задержания, на котором видно, как полицейские вышвыривают нацистов из здания и укладывают на землю.
Источник: http://rusvesna.su/news/1549740003
так то робятки беркута лднр и остальніе едияое целое
когда петя сфальсифицирует віборі і поднімеьтсн 3 Майдан петя запросить лднр і хпутіна наводить конституціонній парадок в Києві
мена-звільнити!
Он должен, как Голубан, получить орден, новую квартиру и повышение в звании!
Иначе, это дискредетация высокого звания беркутовца.
стоит, заряженный. Легальный, естественно.ферштейн, к чему я?
Аваков, у тебя ещё много таких "хероев" или все?
А Йулька - варофка!
Александр 087
Очень спорно, я уже замедлил, но уверенности, что было сказано "бендера" нет.
10.02.2019 10:34
ВКЛ_это_мы_01
Я расслышал что-то похожее на Валера... или вали ра..
"Гражданских отсечь"
"Ложись Бандера"
....
Що буде далі?
ну шо, бєркут - бойся ночі!...
У штурмі райвіділку брав участь брат нардепа Мустафи Найєма
откровенно, ситуация с нападением на отделение полиции напомнила про атаки на участки на Донбассе, и, если бы не поведение отдельных ретивых долбо.бов, то полиция вела себя вполне правильно..
ЗЫ незапрещённые изъятые предметы ментам нужно отдавать без вымогательств, как они это *********