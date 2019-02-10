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Все про:брифинг (23) задержание (5283) Нацполиция (8878) провокация (1216) Крищенко (250)

 Крищенко о сотруднике, кричавшем "Ложись, Бандера!": "Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом"

Начальник полиции Киева Андрея Крищенко лично извинился за действия сотрудника полиции, который при задержании активистов на Подоле в Киеве 9 февраля выкрикнул "Ложись, Бандера!".

Как передает Цензор.НЕТ, Крищенко извинился в ходе брифинга по вчерашним событиям.

Отвечая на вопрос журналиста относительно этого сотрудника полиции, Крищенко ответил: "По обидному возгласу, который допустил наш сотрудник. Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого сотрудника. Я лично, в силу своего убеждения и понимания исторической ситуации в Украине, считаю это недопустимым. Несомненно, этот работник будет наказан. К тому же там еще употреблялась и нецензурная лексика. Нам есть над чем работать". 

Он также пообещал установить "это лицо, когда изучат видео покадрово, и оно будет привлечено к ответственности".

Видео действий сотрудников полиции на Подоле:

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг начальника полиции Киева Крищенко по вчерашним событиям на Подоле. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

Читайте также: Известны фамилии 19 задержанных после акции "Хто замовив Катю Гандзюк?", - Маси Найем

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110917
 
 
 Топ комментарии
 
Крищенко о сотруднике, кричавшем "Ложись, Бандера!": "Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом" - Цензор.НЕТ 4499Сергій Стерненко‏ @sternenko 14 ч.14 часов назад

Сьогоднішні крики мусорів «лежать, Бандера» нагадали мені одеських беркутів, які влітку 2017 року гамселили мене ногами по голові під крики «бєй Бандер!».

Це навіть не мусора.

Це росіяни.
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это ришуче-потужная лиформа полиции от "пороха". За ширмой селфи, битых тойот, гламурных кис скрывается оскал старого беркута.
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Просто мусорок зассал.Выведи этого сотрудника на Майдан.Пусть перед всей Украиной извинится.Ты его взял на работу и рядом становись.Покажи всей Украине,которая хоронит своих лучших сынов.Покажи эту мразь которая била людей ногами.
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В СССР сменилось ЧЕТЬІРЕ поколения.
За ето время бьіл уничтожен генофонд, наиболее креативного и инициативного населения. Произошел ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЬІЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЬІЙ отбор.
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Я о том и говорю, что всем надо изменять подход к достижению цели, а не только выбором бого-президента...
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ты сраный мусор из лднр это по тому что ты написал понятно 100%
щодо денацификации то я как то в шутку назвал начальника в Берлине группенфюрером
что соответствует его должности
у человека была истерика как так я его назвал как ССовца
а вот таких как ты комуныстов комсомольцев КГБшников не пересажали тому они и продолжают уничтожать украинцев
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У тебя тоже проснулось ясновидение?
Так устрой тут битву экстрасенсов из зрадоботов и выясни - с Лахты я, из КГБ, из Минстеця или из Лугандона, который ты ласково назвал лднр.
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Вы их не кормите, они кормятся с рук власть предержащих, поэтому кто "кормит", тот и отдаёт приказы, тому и служат палканы!
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смешно и приятная действительность, а то пишут рейтинги, пенсы за Юлю. Пенсы это приближенные к моему возрасту, а значит адекватные.
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Вывсёврёти! То вы просто рано утром снимали. А так миллиона два было.

ПыСы. Вот замес С14 с ментами и нужен был, чтоб эти позорные "23% поддержки" (чи сколько ей там малюють) в глаза не бросались.
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Цю брехуху вже ніхто не підтримує і слухати не хоче!
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Жирная свинья, ты сепаров ногами бей в голову .
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Всі злочинці беркуту продовжують прислужувати теперішній владі, а ми їх утримуєм своїми коштами.ГАНЬБА МУСОРАМ. Крищенко о сотруднике, кричавшем "Ложись, Бандера!": "Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом" - Цензор.НЕТ 4140
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Опубликованы кадры избиения и жёсткого задержания нацистов в Киеве

Опубликовано видео задержания, на котором видно, как полицейские вышвыривают нацистов из здания и укладывают на землю.
Источник: http://rusvesna.su/news/1549740003

так то робятки беркута лднр и остальніе едияое целое
когда петя сфальсифицирует віборі і поднімеьтсн 3 Майдан петя запросить лднр і хпутіна наводить конституціонній парадок в Києві
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Что слышат на инструктаже, то и говорят...бестолочи ,сэр...
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Свиноботы и тут уже умудрились увидеть происки Юльки.
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Та конечна. Ведь Петя Свинорыл всегда ни при чем.
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Вибачення опублікувати у спортлото! Поліцмена -звільнити!
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крищенко уже набрал такой вес, что пора садиться в тюрьму, иначе не похудеет
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Я требую, что бы этот сотрудник, был наказан не меньше Голубана!
Он должен, как Голубан, получить орден, новую квартиру и повышение в звании!
Иначе, это дискредетация высокого звания беркутовца.
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100% так и будет.Накажут "по всей строгости"!
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Да,в старые то добрые времена ,господа офицеры после такого стрелялись а теперь извиняются .. а может они вовсе и не офицеры а просто мусора ? Крищенко о сотруднике, кричавшем "Ложись, Бандера!": "Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом" - Цензор.НЕТ 7301
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Во времена Российской империи, если не в курсе, для армейского офицера было зашкваром подать руку жандарму.
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Народ, ты не возмущайся, а готовся. Либо тебя опять будут метелить беркута, но теперь уже аваковские, либо ты сделаешь выводы. Правильные выводы. Я на даче ночую, даже иногда домик на ночь не закрываю - собачки ходят ночью "до ветру", а у изголовья ствол ф
стоит, заряженный. Легальный, естественно.ферштейн, к чему я?
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Зря Крищенко п оизвенялся, надо было этих (бендер, петлюр, радикал, рейдер, коммуняк и др. нечесть) так отмудохать, что бы и другим не повадно было, что бы полицию обходили десятой дорогой, может тогда был бы порядок в стране. Я обычный гражданин и к ментам ни какого отношения не имею.
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не факт что обычный, Павликов Морозовых еще никто не отменял.
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Ну и что за "я извенюсь" за него. Нет, давайте этого ****** приводите на Майдан пусть сам извиняется . Или "новодельную беркутню" будут также крышовать, как и убивавшую на Майдане. Да, и спасибо Луценку это он "беркутню" зачислил в Небесную сотню, вот они и почувствовали расклад и тоже захотели в герои.
Аваков, у тебя ещё много таких "хероев" или все?
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Да уж... Когда в рихвармированой полиции откровенные украинофобы служат... то толку с такой полиции... Браво Авакову и Порошенко!
А Йулька - варофка!
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Юля звільни того Крища! Рейтинхі падают!
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якщо ти забув то цей Крищенко зкинув ватніка разом з прапором рф з другого поверху РОВД у Горлівці на дамбасі, коли вата штурмувала міліцію.
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Це брехня,він здав Горлівку Безлєру,і того "ватніка" він спасав,держав за комір куртки,щоб він не впав,але "ватнік" викрутився і спригнув.
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Стояли там на коленях пред вчерашними "беркутами"?
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Что значит извиниться . Провести расследование , чем был занят данный подчиненный с 2013 по 2019 год , где служил . И исходя из заключения , или уволить по статье проф непригодный , или завести уголовное дело на бывшего беркута !
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Ага, или отправить на длительный больничный к психологу для психокоррекции)))
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"Я лично, в силу своего убеждения"... Нет у мусоров никаких убеждений, кроме "бабла на карман".К сожалению, на пятом году войни с Россией, большинство мусоров как били,так остаются конченой ватой.Наспілкувався до схочу...
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А зачем нам эти извинения? Только увольнять! Уже был инцидент в Одессе, да и не только, когда менты переходили на сторону сепаратистов,которых с потрохами спонсировала немытая! Понятно, что этот мент уже ненавидит все украинское и Украину! Нужно требовать нам всем,что бы этого мента уволили! Только так!
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Часть полиции как была, так до конца жизни и останется "мусорами".
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Ложись бандера...А этот мент,который полицейский он часом не мАсквич?Вот получается,каким методом рашисты потиху свои войска в Украине размещают.Если подобный персонаж в полиции,то что тогда говорить про всех этих типа титушек и остальных рейдеров,коллекторов и всей это пиндобратии.На вскидку каждый пятый переодетый рашистский фсбэшный ублюдок или ещё какая нечесть.Они за пять лет и по украински шпрехают получше многих украинцев.Акция с Зеленским тому пример.Когда бравые хлопцы,типа львовяне задавали вопросы по украински без какого либо львовского акцента.Да и ещё пару языковых проколов было,когда по привычке среди украинских слов проскакивали,чисто рАссЕйские словечки.Львовяне они,мля,с пагонами ФСБэшников.А главный провокатор,тот вообще классика жанра,все по методичке для провокаторов.Тут вчера в комментах проскакивала такая, кто-то для примера выложил.
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Кріщенко, та не вибачайся у тебе є адвокати
Крищенко про співробітника, який кричав: "Лягай, Бандеро!" "Я особисто як начальник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством" - Цензор.НЕТ 6744 Александр 087

Очень спорно, я уже замедлил, но уверенности, что было сказано "бендера" нет.
10.02.2019 10:34
ВКЛ_это_мы_01

Я расслышал что-то похожее на Валера... или вали ра..
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Вибачайся не вибачайся але ви так і не стали новою поліцією..Ви як були суки ментами , дешевими підкупними ментами так і залишились ними
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На пятом году войны и Майдана,после десятка тысяч погибших-потужни соевые реформы во всей красе
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Народ у нас разношерстный водится в Украине, то медведи московские бродят, то свинки российские и здесь гадят Крищенко про співробітника, який кричав: "Лягай, Бандеро!" "Я особисто як начальник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством" - Цензор.НЕТ 3430
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Подавай в отставку. Если ты за это отвечаешь. А если нет - то кизди дальше, мусор толсторожий.
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Цитати великіх людей:
"Гражданских отсечь"
"Ложись Бандера"
....
Що буде далі?
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шо буде, шо буде...
ну шо, бєркут - бойся ночі!...
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и все равно такие гниды будут работать, нападать на людей и унижать их - потому что поняло, ЭТО БЕЗНАКАЗАННО!... и многое другое бычье это поняло...
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вообще то, "ложись бандера" это простая производная от "циничных бандеровцев". просто теперь всё что можно юпитеру, можно и быкам.
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РеФФормированная беркутня у сывочолого Офшорника набралась усяких "ложись, Бандера", который обвинял циничных бандер в убийстве украинцев? Да и Югик записал беркутню в героев Майдана и Небесную сотню? Порохоботы, ау! Будете кричать "Беркут! Беркут!" также как когда вы защищали кавалера соевого ордена Голубана? Чы переобутеесь опять в майдановцев?
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Этот бывший беркутовец, сидящий на шее у украинского народа и люто ненавидящий его, убивая на Майдане в 2014 году, подвел итог пятилетнего царствования шоколадного барыги и его банды. Вопросы есть? У меня нет!
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если бы все, ну или большая часть его коллег не поддерживали его и не думали так же, он бы это выкрикнул!? вопрос конечно риторический, так что просто надо понимать с кем имеем дело! и пусть свои извинения засунет себе... Крищенко про співробітника, який кричав: "Лягай, Бандеро!" "Я особисто як начальник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством" - Цензор.НЕТ 5039
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Провинившихся полицвев на ковёр до «лыпуза» Крищенки - пусть он им лица обглодает.
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Рехформа потрошенка-авакова.За пять років правління ні один топ чиновник не сидить,справа майдану заглохла у югіка в кабінеті.аваков вернув все шобло у стрій,медвечук собі гуляє як рибка по дунаю,економіка в жопі,бо немає ким робити,всі краще будуть в польщі працювати ніж на якихось там заводах які тут понабудовували,і людям за копійки пропонують працювати,і розказують що це підняття економіки,якщо б не ті гастарбайтери що 11 міліардів валюти переказали і за бугра вже б та економіка схлопнулась в одну мить.Треба дякувати штатам і нашим пацанам на передовій шо тиснуть на рашку,а то б вже всім нам був би руцкій мір в кубі,з тими керовніками.
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Офицер, извиняется перед обществом, пулей в висок.
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Как то мента за " телячу мову " уволили. Может то нквд было?
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мусора вечны и никогда им не стать полицией.
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Я одного не пойму ,столько оружия у людей попрятано,на чёрный день, а эти ватники, коррупционеры, не реформированные менты ,судьи и другая чиновничья коррупционная мразь не подозревает ,что у людей может терпец лопнуть Крищенко про співробітника, який кричав: "Лягай, Бандеро!" "Я особисто як начальник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством" - Цензор.НЕТ 3543
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Dzyndzia Andriy‏ @dzyndzia 53 мин.53 минуты назад

У штурмі райвіділку брав участь брат нардепа Мустафи Найєма

Крищенко про співробітника, який кричав: "Лягай, Бандеро!" "Я особисто як начальник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством" - Цензор.НЕТ 88
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ай как неудобно получилось Крищенко про співробітника, який кричав: "Лягай, Бандеро!" "Я особисто як начальник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством" - Цензор.НЕТ 1874 оказывается там видеонаблюдение есть ещё кроме их телефонов, а они подумали муляжи вместо камер, может не заметили просто тупицы
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странно, но больше всех за это тут возмущённо пишут зрадисти
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юліни мусора були там, які там співчувають їй.... чекають на прихід путін-*****!!!!
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Так что же означают на самом деле эти слова? а то, что у власти остались всё те же сепаратисты, тайно онанирующие на рф и ненавидящие всю Украину и украинцев, они готовы с такой же остервенелой жестокостью стрелять в людей на Майдане, хоть завтра. Ведь только такие кадры выполнят любой приказ за деньги и будут защищать своих хозяев, они не считают Украину своей родиной, они не патриоты, а совсем наоборот, будь там настоящие украинцы они избивали бы авакова и его воровскую свору, а не население.
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Революция, говорите? Гидности? Майдан? Борьба всенародная против олигархов? Воры в тюрьме? Реформированные полицаи? Мотивированные? Жрите покращення... Уже сегодня...
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Я так понимаю сотрудник, который орал ложись должен стать уже бывшим сотрудником?
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Сотрудник, который орал "ложись", должен получить и орал, и анал, и прочие "радости жизни". В переносном смысле, который ещё страшнее прямого сексуального.
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И чем отличаются бывшие менты Януковича от полицаев Порошенко, идеология у них одна и та же.
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шо крищенко понабирал на службу гандонов из старого беркута? так этот сотрудник скоро и тебя крищенко так же головой в землю положит и скажет лежи фашист-бандера !!! ты об этом не думал? голова крищенко нужна чтобы думать , а не только ковбасу домашню и сало жрать.....
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в принципе, адекватные полицаи за подставу от идиотов-"латентных беркутОв" могли бы и сами навалять коллегам за "выстрел в спину", хотя бы из инстинкта самосохранения..
откровенно, ситуация с нападением на отделение полиции напомнила про атаки на участки на Донбассе, и, если бы не поведение отдельных ретивых долбо.бов, то полиция вела себя вполне правильно..
ЗЫ незапрещённые изъятые предметы ментам нужно отдавать без вымогательств, как они это *********
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Как боты запоребриковые возбудились и заактивничали!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрищенко о сотруднике, кричавшем "Ложись, Бандера!": "Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом"
 
 
 
 
 
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