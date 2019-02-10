 Крищенко о сотруднике, кричавшем "Ложись, Бандера!": "Хочу извиниться перед обществом. Несомненно, он будет наказан"

Как передает Цензор.НЕТ, Крищенко извинился в ходе брифинга по вчерашним событиям.

Отвечая на вопрос журналиста относительно этого сотрудника полиции, Крищенко сказал: "По обидному возгласу, который допустил наш сотрудник. Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого сотрудника. Я лично, в силу своего убеждения и понимания исторической ситуации в Украине, считаю это недопустимым. Несомненно, этот работник будет наказан. К тому же там еще употреблялась и нецензурная лексика. Нам есть над чем работать".

Он также пообещал установить "это лицо, когда изучат видео покадрово, и оно будет привлечено к ответственности".

Видео действий сотрудников полиции на Подоле:

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Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.