 Крищенко о сотруднике, кричавшем "Ложись, Бандера!": "Хочу извиниться перед обществом. Несомненно, он будет наказан"

Как передает Цензор.НЕТ, Крищенко извинился в ходе брифинга по вчерашним событиям.
Отвечая на вопрос журналиста относительно этого сотрудника полиции, Крищенко сказал: "По обидному возгласу, который допустил наш сотрудник. Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого сотрудника. Я лично, в силу своего убеждения и понимания исторической ситуации в Украине, считаю это недопустимым. Несомненно, этот работник будет наказан. К тому же там еще употреблялась и нецензурная лексика. Нам есть над чем работать".
Он также пообещал установить "это лицо, когда изучат видео покадрово, и оно будет привлечено к ответственности".
Видео действий сотрудников полиции на Подоле:
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
У штурмі райвіділку брав участь брат нардепа Мустафи Найєма
Синопсис для фильма:
Два брата, два Найема.
Один брат типа помогает реформировать полицию.
Другой - сместе со шпаной из С14 штурмует полицию.
В финальной сцене братья Найемы спрашивают друг у друга
"ХтоЗамовивКатюГандзюк".
откровенно, ситуация с нападением на отделение полиции напомнила про атаки на участки на Донбассе, и, если бы не поведение отдельных ретивых долбо.бов, то полиция вела себя вполне правильно..
ЗЫ незапрещённые изъятые предметы ментам нужно отдавать без вымогательств, как они это *********
мусор кричал Бандеры! и что ему ночью в казарме набили морду и уволили
как бы не так
это указывает что большинство Беркутов антиукраинцы
а тому
Комитету по обороне Украины
необходимо поднять и опубликовать данные об нацгадах
сколько украинцев сколько русских сколько с западной Украины сколько с донбасса
как бы не оказалось что 99% там русские с донбасса
если десант хйла на Киев то вот готовое передовое подразделение которое захватит госучреждения и аэродромы
1 день и Украине ******
Бутусов сделай официальный запрос в Раде
Разве та мразь, что сейчас занимает кресло президента, ничего не говорила про "циничных Бандер"?
Это одна банда, своих..