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Все про:брифинг (23) задержание (5283) Нацполиция (8878) провокация (1216) Крищенко (250)

 Крищенко о сотруднике, кричавшем "Ложись, Бандера!": "Хочу извиниться перед обществом. Несомненно, он будет наказан"

Начальник полиции Киева Андрея Крищенко лично извинился за действия сотрудника полиции, который при задержании активистов на Подоле в Киеве 9 февраля выкрикнул "Ложись, Бандера!".

Как передает Цензор.НЕТ, Крищенко извинился в ходе брифинга по вчерашним событиям.

Отвечая на вопрос журналиста относительно этого сотрудника полиции, Крищенко сказал: "По обидному возгласу, который допустил наш сотрудник. Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого сотрудника. Я лично, в силу своего убеждения и понимания исторической ситуации в Украине, считаю это недопустимым. Несомненно, этот работник будет наказан. К тому же там еще употреблялась и нецензурная лексика. Нам есть над чем работать". 

Он также пообещал установить "это лицо, когда изучат видео покадрово, и оно будет привлечено к ответственности".

Видео действий сотрудников полиции на Подоле:

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг начальника полиции Киева Крищенко по вчерашним событиям на Подоле. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

Читайте также: Известны фамилии 19 задержанных после акции "Хто замовив Катю Гандзюк?", - Маси Найем

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110917
 
 
 Топ комментарии
 
Крищенко о сотруднике, кричавшем "Ложись, Бандера!": "Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом" - Цензор.НЕТ 4499Сергій Стерненко‏ @sternenko 14 ч.14 часов назад

Сьогоднішні крики мусорів «лежать, Бандера» нагадали мені одеських беркутів, які влітку 2017 року гамселили мене ногами по голові під крики «бєй Бандер!».

Це навіть не мусора.

Це росіяни.
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это ришуче-потужная лиформа полиции от "пороха". За ширмой селфи, битых тойот, гламурных кис скрывается оскал старого беркута.
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Просто мусорок зассал.Выведи этого сотрудника на Майдан.Пусть перед всей Украиной извинится.Ты его взял на работу и рядом становись.Покажи всей Украине,которая хоронит своих лучших сынов.Покажи эту мразь которая била людей ногами.
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Dzyndzia Andriy‏ @dzyndzia 53 мин.53 минуты назад

У штурмі райвіділку брав участь брат нардепа Мустафи Найєма

Крищенко про співробітника, який кричав: "Лягай, Бандеро!" "Я особисто як начальник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством" - Цензор.НЕТ 88
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ай как неудобно получилось Крищенко про співробітника, який кричав: "Лягай, Бандеро!" "Я особисто як начальник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством" - Цензор.НЕТ 1874 оказывается там видеонаблюдение есть ещё кроме их телефонов, а они подумали муляжи вместо камер, может не заметили просто тупицы
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vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 10 мин.10 минут назад

Синопсис для фильма:

Два брата, два Найема.
Один брат типа помогает реформировать полицию.
Другой - сместе со шпаной из С14 штурмует полицию.

В финальной сцене братья Найемы спрашивают друг у друга
"ХтоЗамовивКатюГандзюк".
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семейная драма) можно ехать в болливуд
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Гиг з Вамі це якийсь двуликий анус, Вамі - це іранське прізвище чи шо Крищенко про співробітника, який кричав: "Лягай, Бандеро!" "Я особисто як начальник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством" - Цензор.НЕТ 238
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тебя интересует моя родословная?или ты решил афганцев от ирана защитить? Крищенко про співробітника, який кричав: "Лягай, Бандеро!" "Я особисто як начальник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством" - Цензор.НЕТ 9951
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странно, но больше всех за это тут возмущённо пишут зрадисти
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юліни мусора були там, які там співчувають їй.... чекають на прихід путін-*****!!!!
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Так что же означают на самом деле эти слова? а то, что у власти остались всё те же сепаратисты, тайно онанирующие на рф и ненавидящие всю Украину и украинцев, они готовы с такой же остервенелой жестокостью стрелять в людей на Майдане, хоть завтра. Ведь только такие кадры выполнят любой приказ за деньги и будут защищать своих хозяев, они не считают Украину своей родиной, они не патриоты, а совсем наоборот, будь там настоящие украинцы они избивали бы авакова и его воровскую свору, а не население.
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Революция, говорите? Гидности? Майдан? Борьба всенародная против олигархов? Воры в тюрьме? Реформированные полицаи? Мотивированные? Жрите покращення... Уже сегодня...
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Я так понимаю сотрудник, который орал ложись должен стать уже бывшим сотрудником?
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Сотрудник, который орал "ложись", должен получить и орал, и анал, и прочие "радости жизни". В переносном смысле, который ещё страшнее прямого сексуального.
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Ви на жаль помиляєтесь - цей співробітник скоріш за все піде на підвищення. Памятаєте мусора який вбив студента Індила - погугліть і поцікавтесь де він зараз. Що Ви хочете з "мусорів" якщо їхній шеф собаков організував вбивство Сашка "Білого" а потім раптом став "реформатором"!!!
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И чем отличаются бывшие менты Януковича от полицаев Порошенко, идеология у них одна и та же.
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шо крищенко понабирал на службу гандонов из старого беркута? так этот сотрудник скоро и тебя крищенко так же головой в землю положит и скажет лежи фашист-бандера !!! ты об этом не думал? голова крищенко нужна чтобы думать , а не только ковбасу домашню и сало жрать.....
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в принципе, адекватные полицаи за подставу от идиотов-"латентных беркутОв" могли бы и сами навалять коллегам за "выстрел в спину", хотя бы из инстинкта самосохранения..
откровенно, ситуация с нападением на отделение полиции напомнила про атаки на участки на Донбассе, и, если бы не поведение отдельных ретивых долбо.бов, то полиция вела себя вполне правильно..
ЗЫ незапрещённые изъятые предметы ментам нужно отдавать без вымогательств, как они это *********
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Как боты запоребриковые возбудились и заактивничали!
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"Ложись бандера" Це світогляд цього сепара. Его сейчас уволят и он пойдет боевиком к тем же Тимошенко,Вилкулу,Медведчуку,,Новинскому... Вы например знаете, что руководитель С14 Сергей Мазур- помощник народного депутата от "Батькивщины" Игоря Луценко Есть подозрения, что именно Тимошенко, выгоден весь цей безлат. Ну и конечно Авакову. Только отставка Авакова нас устроит
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Не знаю кому выгодно, но Игорю Луценко я доверяю.
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ты думаешь он один там такой? ведь никто из его коллег не сделал ему замечание, потому что они сами там все поголовно сепары
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Все это нужно было предвидеть, теперь мы видим как полиция (милиция) убивают лежачих на земле патриотов, реформы практически не проведены в государстве, беркут практически в полном составе перетекли в "новую" полицию и правят бал, а мы с вами будем теперь расхлебывать последствия этих "реформ"!
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Кто адекватный скажите мне Бандера это слово среди украинцев оскорбительное ?
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Давайте ка я лучше приведу вам картинку советского агитпрома, которую вы оцените "обидно или нет.
Крищенко про співробітника, який кричав: "Лягай, Бандеро!" "Я особисто як начальник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством" - Цензор.НЕТ 9296
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Заметте, что небыло других народов, которых так боялся Совок. Для вас выражение из совковой песни "Моше Даян стерва одноглазая" обидно?
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Я Бандеровец а ты Старый Кинь?
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Ставлення до Бандери - індикатор патріотизму чи промосковських настроїв - одні героїзують, інші демонізують. Якось, виступаючи перед конторськими (птєнцамі гнєзда андроповського), в запалі пєца (Порошенко) видав: "Цинічні бандери! Бандити зі зброєю в руках в милітарній формі грабують людей!", шо свідчить про "рефлекторну" неприязнь до імені Бандери
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Мусор по ходу ватник.Патриот бы не стал использовать имя Героя Украины в той ситуации
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Я таки старий кінь, на котором и Будённый скакал, и Мартын землю пахал. Крищенко про співробітника, який кричав: "Лягай, Бандеро!" "Я особисто як начальник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством" - Цензор.НЕТ 1537 Мне больше по душе вольное поле и анархия. По-ходу, поздий Бандера эволюционировал до республиканца. Его лозунг "Свобода народам, свобода человеку" далёк от национализма.
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Рядом с бандеровцем Коломойский бежит?
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в совєцьку пору більшовицька пропаганда демонізувала Бандеру, тому ім'я Бандери сприймалось нарівні з "гітляр", "есесовець", "фашист", "поліцай". Для совків це до сих пір як страшна лайка. А для патріотів - взірець та герой.
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Если он среди украинцев как герой то почему украинцы требуют извинений?
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потому что мент не считает себя бандеровцем, он спит и видит ***** в себе, ну т.е. внутри себя, в общем москва, кремль и т.д. для этого мусорка бандера и фашист это слова синонимы, так понятней? кадыровская ты подстилка.
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Аааа.На кол мента значит посадить на Майдане под плакаты Бандеры и Шухевича!Слава Украине.
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Требуют извинений за мацкальский клич, с которым бройлер кинулся крушить. "Бей бандер", это традиционный клич агрессоров, подобно как в Израиле полицейский кричал бы на русском: "Бей пархатых"
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тому шо поліцай використав його в призирливому значенні. Пам'ятаю, під час Революції на граніті в жовтні 1990 на Майдані якийсь чоловік обізвав голодуючих студентів бандерівцями, а симпатики російськомовні жіночки-киянки захищали тих: "Какійє же оні бандеровці? Ані харошійє рєбята!" Наскільки ж вони були обєскуражені, коли студент-активіст заявив: "Да - я бандерівець! І не соромлюсь цього", адже для тих милих тіточок "бандерівець" - безперечно і апріорі вкрай негативна оцінка.
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Ой, не так! Той студент заявив так: "Так! Я - бандерівець! І цим пишаюсь!"
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Это всего лишь говорит о том что в полиции остался и никуда не делся мусор, который там был...
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Вибачення від Крищенка прийму тільки з вироком суду у вигляді позбавлення волі цьому мусору - беркуту. ЗА НАНЕСЕННЯ ШКОДИ ЗДОРОВ'Ю ГРОМАДЯНИНУ УКРАЇНИ.
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Бандеровец это как оскорбление выходит ?
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Что значит "Хочу извенится" и будет наказан? А как с тем, что задержаного лежащего на земле бьют ногой в голову, может премию выписать?
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Во, набежало "зраднюков отечественных" и "батраков заграничных"... "Наговнили выше крыши"... А "в реале" - служебное расследование, и "пинок под жопу"... Протестующий, может быть, и неправ, однако, "полицай", реально, защищая "бандеровскую" власть и обладая ею же предоставленными, полномочиями, паскудит ей же... Как говорится - "Насрал себе в карман"...
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Реформированый беркут во всей красе
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так они исполнительные псы любой власти: проукраинской или антиукраинской или делающий вид что проукраинской. А на оккупированном кремлёвскими фашистами украинском Донбассе они гадкие шавки на службе у кровавых оккупантов )(уйла.
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А раз этот мусор так кричал у всех на виду, значит остальные мусора разделяют его убеждения!
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все у власти там такие , им С Бандера , как 3 яйцо . - Циничный Бандера - .Но мы опять хотим выбрать этих мразей .
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Як це нагадує всім добре відоме "цинічні бандери". Ні, шановні, це не помилка. "Люстрована " собаківська беркутня, непокарана після Майдану, інше казати ніколи не буде. Ось це - візитівка ціє влади
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Видимо они не бандеровцы!Пусть извинится мусор!
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Пусть на коленях перед всей страной извиняется,а по правильному - купить ему билет на засрашку и пусть едет,а кирущенко и авакян должны отправиться в армянию.
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еще адно
мусор кричал Бандеры! и что ему ночью в казарме набили морду и уволили
как бы не так
это указывает что большинство Беркутов антиукраинцы
а тому
Комитету по обороне Украины
необходимо поднять и опубликовать данные об нацгадах
сколько украинцев сколько русских сколько с западной Украины сколько с донбасса
как бы не оказалось что 99% там русские с донбасса
если десант хйла на Киев то вот готовое передовое подразделение которое захватит госучреждения и аэродромы
1 день и Украине ******
Бутусов сделай официальный запрос в Раде
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Сколько мозги украинцам не промывают, а Бандеру героем не считают. Правильно, 80% украинцев в КА воевало, против бандеровцев. Генетическая память!
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А чего вы удивляетесь?
Разве та мразь, что сейчас занимает кресло президента, ничего не говорила про "циничных Бандер"?
Это одна банда, своих..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрищенко о сотруднике, кричавшем "Ложись, Бандера!": "Хочу извиниться перед обществом. Несомненно, он будет наказан"
 
 
 
 
 
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