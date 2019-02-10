 Разрушение Керченского моста может привести к замелению, а фрагменты перекроют судоходство, - Тука

Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, комментируя возможность разрушения конструкций моста, передает Цензор.НЕТ.
"Я не могу позитивно воспринимать факт оккупации, но я понимаю, какой вред всем нам нанесет процесс разрушения этого сооружения", - заявил Тука.
"Фрагменты Керченского моста, во-первых, могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, что фактически заблокирует сообщение между Азовским и Черным морем. Во-вторых, это существенно изменит течение в Керченском проливе, что может вызвать такие последствия как замеление", - подчеркнул замминистра.
Как отметил чиновник, это может привести к очень негативным экологическим последствиям как для Азовского, так и для Черного морей.
По словам Туки, он не является "человеком, который хлопает в ладоши, ожидая, когда это сооружение рухнет". Однако то, что такие угрозы существуют - "абсолютный факт", добавил замминистра.
Тука предлагает Украине помочь в укрепление крымского моста, что бы он не рухнул и море не обмелело....
Вообщем прав он.... - Украина помогала его построить и теперь также несет ответственность за экологию...
Вариант заставить паРашу убрать мост во внимание не принимается или злачынная улада не может да этого додуматься, а додумывается только до того, что ты ей приписываешь?
незабаром море його розмиє.
Мост рано или поздно все равно рухнет...это лишь вопрос времени...
Потом конечно же рухнет.
Наскільки я пам'ятаю тиждень в 2012 році, коли був пік холодної зими.
ГТС Украины при малом транзите газа убыточна. Да и власть ее содержать не намерена - ее главная цель - личное обогащение.
нафиг нам мнение каково-то любителя синекур
Особой помехи протоку воды.она сразу не создаст...но посмотриье на это место через месяц-два...и вы увидите вокруг палки нанос грунта ...ила..и прочего...и чем дольше тем нанос больше...
А наслідки вже якось подолаємо.
Покльонська буде гучно волати і погрожувати кулачком Київу
І навіть якщо впаде то знову поставлять, вам то що?
Еще ни одного вессенего ледохода не пережил...и возможно не переживет...
что гадать когда и главное где?...а может он.. красиво упадет ... оставив проход
Ключевое слово - красиво. )))
Бесспорно!
Просто по выступлениям Туки, Грымчака и др опекунов оккупированных территорий - они несут постоянный бред и подымают уже давно устаревшие вопросы, делают бюрю в стакане чтобы хоть как то оправдать свое рыло у народной кормушки.
может привести срочно меняй врача - Кто знает?
Рашка сама и прочистит, т.к. у них 4 крупных порта в Азовском море:
Таганрог, Ростов, Ейск и Азов...
потом интервал километр...
Мост рано или поздно станет напоминать волка из Ну Погоди со штангой,
на которую села бабочка.