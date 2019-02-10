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Все про:Крым (21095) Тука (552) Министерство по вопросам оккупированных территорий (379) Керченский мост (126)

 Разрушение Керченского моста может привести к замелению, а фрагменты перекроют судоходство, - Тука

Построенный оккупантами Керченский мост в случае обрушения фактически отрежет Азовское море от международного судоходства.

Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, комментируя возможность разрушения конструкций моста, передает Цензор.НЕТ.

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"Я не могу позитивно воспринимать факт оккупации, но я понимаю, какой вред всем нам нанесет процесс разрушения этого сооружения", - заявил Тука.

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"Фрагменты Керченского моста, во-первых, могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, что фактически заблокирует сообщение между Азовским и Черным морем. Во-вторых, это существенно изменит течение в Керченском проливе, что может вызвать такие последствия как замеление", - подчеркнул замминистра.

Как отметил чиновник, это может привести к очень негативным экологическим последствиям как для Азовского, так и для Черного морей.

По словам Туки, он не является "человеком, который хлопает в ладоши, ожидая, когда это сооружение рухнет". Однако то, что такие угрозы существуют - "абсолютный факт", добавил замминистра.

Также смотрите: Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - "InformNapalm" опубликовал документы оккупационных властей. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3110915
 
   
 Топ комментарии
 
Иногда создаётся впечатление, что в Украине разогнали все дурдомы и большинство пациентов пристроили на госслужбу
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Из статьи следует, что туке больше жалко того моста, чем Азовского и Черного морей
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Rail Gun - как что?

Тука предлагает Украине помочь в укрепление крымского моста, что бы он не рухнул и море не обмелело....
Вообщем прав он.... - Украина помогала его построить и теперь также несет ответственность за экологию...
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Звідтов: "... народ у нас прекрасный, люди правда - гавно."...
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жулька ,брехлива та підступна...Чого вона так рветься до влади? Толком навіть пояснити не може,що вана хоче... Вана під час війни хоч копійчину до української армії відчислила? Але про які гроші я говорю,в неї їх немає,вана ж бідна-як церковна миша!
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Тука в Истории уже такое было когда 1943 году рухнул мост жел. дорожный построенный немчурами и ничего подогнали краны плавучие... все говно железяки фериу моста выловили дноуглубительные суда прочистили фарватер и все пучком...
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Тука рассматривает последствия и ничего не предлагает.
Вариант заставить паРашу убрать мост во внимание не принимается или злачынная улада не может да этого додуматься, а додумывается только до того, что ты ей приписываешь?
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Це Тука став експертом по морським спорудам ,водній екології та фіг знає яким видам наук та людської діяльності.
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той місток побудували щоб пуцин встиг пофоткатись
незабаром море його розмиє.
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Иногда создаётся впечатление, что в Украине разогнали все дурдомы и большинство пациентов пристроили на госслужбу
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Кто ждет что крымский мост рухнет-тот агент Кремля?
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Це не враження, а це факт. Деградація суспільства і країни це пряме цьому підтвердження. Надія у тому, що просто більшість, а не всих...
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вам ніхто не забороняє особисто з'їздити і все обдивитись
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Ще Тука забув сказати ,якщо на Землю впаде астероїд розміром 2 км то людство може перестати існувати Руйнування Керченського моста може призвести до зміління, а фрагменти перекриють судноплавство, - Тука - Цензор.НЕТ 2138
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Из статьи следует, что туке больше жалко того моста, чем Азовского и Черного морей
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Ви мене випередили. Разрушение Керченского моста может привести к замелению, а фрагменты перекроют судоходство, - Тука - Цензор.НЕТ 1822 Думаю, негоже українському державному мужу, який позиціонує себе українським патріотом переживати за кацапський міст. Хай краще б подумав, як прискорити його кінець.
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К сожалению это все уже неминуемо...
Мост рано или поздно все равно рухнет...это лишь вопрос времени...
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Пока пуйло живое, мост мокшанский будет стоять, никаких денег не пожалеют на поддержание. Єто в первую очередь - памятник, по стечению обстоятельств облечённій в форму моста.
Потом конечно же рухнет.
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Будуть тримати, щоб картинка була, але до пори, до часу. Бо проти природи не попреш, навіть якщо ***** особисто приїде той міст підпирати.
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Хочется задать этому человеку один маленький вопрос.Вы рассчитываете на то что этот мост сам по себе развалится.Это ваш гениальный план.Тука Европа уже договорилась похоронить гтс Украины.
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Именно так он и развалится....против Природы не попрешь...и на стерхе не облетишь...
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Аналогично и с украинской ГТС...жизеь покажет...
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да ви шо? коли ЄЕС останній раз скористалася можливістю українських сховищ?
Наскільки я пам'ятаю тиждень в 2012 році, коли був пік холодної зими.
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Ну, то таке.... Матінка-природа ще може не раз пожартувати і наслати на Європу тріскучі морози. Розум Бозьо вже відняв, що злигалися з пуйлом і його північним потоком, а ще трохи морозів... і буде те, що треба.
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Тука Европа уже договорилась похоронить гтс Украины.

ГТС Украины при малом транзите газа убыточна. Да и власть ее содержать не намерена - ее главная цель - личное обогащение.
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Повторяет слова Вороненкова, мол Украина ничего с мостом делать не будет а он сам развалится))
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нічого страшного не відбудеться , якщо впадуть конструкції моста - підійдуть морські тягачі (буксир Яни Капу) та порозтягують їх в сторони. От і все.
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Украинские или паРаши? А может тогда и не надо будет военные корабли держать паРаше, чтобы не пропускать украинские суда?
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он кто мостостроитель? Разрушение Керченского моста может привести к замелению, а фрагменты перекроют судоходство, - Тука - Цензор.НЕТ 4227
нафиг нам мнение каково-то любителя синекур Разрушение Керченского моста может привести к замелению, а фрагменты перекроют судоходство, - Тука - Цензор.НЕТ 4770
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Сам мост уже сделал дамбу, а пролет для судов это своего рода задвижка. Там по любому будет замеление, будут углублять постоянно. Ну а движение тектонических плит - это зима-лето, перепады температур создают движение разных плит. Тут все зависит от правильных измерений и расчетов, если есть ошибки, то последствия будут скоро.
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Да где там дамба, глянь на расстояние между опорами, ходу воды особой помехи нет.
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🙂 Придет лето....подойдите к любому ручью...и воткните по середине потока палку...
Особой помехи протоку воды.она сразу не создаст...но посмотриье на это место через месяц-два...и вы увидите вокруг палки нанос грунта ...ила..и прочего...и чем дольше тем нанос больше...
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Гидродинамика гласит, сужение не изменяет количества пропускаемой воды а изменяет ее скорость.
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Правильные ищмерения с расчетами..и паРаша...это не совместимые вещи...тем более в проектах которые строятся по приказу партии...😀
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Головне - щоб оте неподобство ґепнулось.
А наслідки вже якось подолаємо.
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Деколи промови наших чиновників нагадують марення сивої кобили.
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Уже бы давно прорыли бы Азовско-черноморский канал (для древних греков это не было технической проблемой 2,5 тыс. лет назад) и "не кланялись" бы кацапам!
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Та пускай уже завалится! Я даже готова потом всплакнуть по этому поводу (((
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"что может вызвать такие последствия как замеление", - подчеркнул замминистра Источник: https://censor.net.ua/n3110915" - какой интересный термин Разрушение Керченского моста может привести к замелению, а фрагменты перекроют судоходство, - Тука - Цензор.НЕТ 4499 вот сколько учился и работаю такого ни разу не слышал Разрушение Керченского моста может привести к замелению, а фрагменты перекроют судоходство, - Тука - Цензор.НЕТ 1005
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А таки рухне це одоробло кримнашинське Разрушение Керченского моста может привести к замелению, а фрагменты перекроют судоходство, - Тука - Цензор.НЕТ 1759 Разрушение Керченского моста может привести к замелению, а фрагменты перекроют судоходство, - Тука - Цензор.НЕТ 4879
Покльонська буде гучно волати і погрожувати кулачком Київу
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Чему быть, того не миновать. Рельеф Азовского моря и селевые потоки дна не подвластны людям. Природными явлениями управлять невозможно.
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Пока толстый сохнет,худой сдохнет.
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Коли ви вже забудете про той міст, який рік вже стоїть, а все впаде впаде, ну дурнями виглядаєте вже.
І навіть якщо впаде то знову поставлять, вам то що?
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Да года еще он не стоит...😀
Еще ни одного вессенего ледохода не пережил...и возможно не переживет...
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А с какого хера он должен разрушиться?
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А тут все просто...Природе на хотелки ***** плевать...😀
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Тука лишь озвучил то...о чем уже давно говорят экологи...ты просто их не слышал..
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Движение тектонических плит никто не отменял. Ученые доказали, что миллионы лет назад континенты имели другую конфигурацию. Так что все может быть.
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А через 5 миллиардов лет погаснет солнце... Как жить?!
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Да никак. Мы превратимся в первичную материю и продолжим существование в другом качестве.
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Тука дал прогноз, что мост развалится. А у Вас прозвучало как-будто через миллионы лет. А по точнее нельзя спрогнозировать.
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Исходя из мировой практики, я полностью разделяю позицию Тука. Каждый материал имеет "срок жизни". Окисление, выветривание, утрата межмолекулярных связей, разрушение кристаллических решеток, процессы достаточно изученные. Но, что бы дать более точный прогноз, необходимо проделать колоссальную научно-исследовательскую работу. К сожалению я ограничен финансово и физически все это проделать.
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Лет 20 , как минимум не разрушится . а вот замеление уже происходит , что может привести к проблемам уже через 5-7 лет . Нужно копать свой канал и отрезать Крым от материка с севера .
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давайте будем решать проблемы по мере поступления проблемы...
что гадать когда и главное где?...а может он.. красиво упадет ... оставив проход
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👌👏
Просто по выступлениям Туки, Грымчака и др опекунов оккупированных территорий - они несут постоянный бред и подымают уже давно устаревшие вопросы, делают бюрю в стакане чтобы хоть как то оправдать свое рыло у народной кормушки.
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ничего пророем подводный фарватер, груз будем переваливать на ПЛ "Запорожье", и хай цей довгоносик подавиця падла...
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Це йому сон приснився про падєніє моста?З чого він це взяв?
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Тот, что при Сралине построили рухнул. И что, была катастрофа, все обмелело, судоходство остановилось?
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Разрушение Керченского моста может привести к замелению, а фрагменты перекроют судоходство, - Тука какого животного будет новый год Тука )))

может привести срочно меняй врача - Кто знает?
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тука, мост еще не упал и ты не профессор мостостроения
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Пусть мост пока стоит. Вернём Крым и Кубань- самим пригодится.
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Тука займається звичайним популізмом, замість того аби виконувати свої безпосередні функції він фантазує на патріотичні теми.
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Судя по практике может это и хорошо что Тука ручками них-на не делает?!
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выходной день и ощущается дефицит новостей.
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Когда мост завалится, то разбирать и доставать фрагменты будут фирмы, которые его строили. Там и немецкие, и нидерландские...
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А українські (запроданці) будуть щебень з бетону виколупувати.
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Место, где ходят суда - узкий пролёт под центральной аркой.
Рашка сама и прочистит, т.к. у них 4 крупных порта в Азовском море:
Таганрог, Ростов, Ейск и Азов...
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Нууу ...Тука, станем вместе с московской ордой на его защиту????
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Тука и швец, и жнец, и на дуде игрец. Спец по мостам и левому баблу. Балабол одним словом и сепар.
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Короче, как в песне: тук, тук - каштани падають на брук.
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Сначала запретят движение большегрузов, потом по 2 легковушки сразу не проезжать,
потом интервал километр...
Мост рано или поздно станет напоминать волка из Ну Погоди со штангой,
на которую села бабочка.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазрушение Керченского моста может привести к замелению, а фрагменты перекроют судоходство, - Тука
 
 
 
 
 
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