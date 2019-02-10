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 Представителей ПЦУ не пустили в "русский" монастырь на Афоне, - греческие СМИ

"Русский" монастырь Святого Пантелеймона на Святой Горе Афон в Греции не пустил представителей Православной Церкви Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом пишет грецкое издание Romfea.

"Паломничество на гору Афон по благословению Вселенского Патриарха и Святого Общества в эти дни совершает митрополит Одесский Павел с новой Церкви Украины. Сегодня, в субботу, 9 февраля, митрополит Павел хотел посетить Свято-Пантелеймоновский монастырь (русский)", - отмечает издание. Согласно информации, "когда митрополит прибыл в монастырь Святого Пантелеймона, братство сообщило ему, что у него нет благословения для поклонения". "Затем настоятель монастыря приказал закрыть ворота монастыря для представителей новой украинской церкви", - говорится в сообщении.

Кроме того, настоятель пояснил высокопреосвященству и членам сопровождения, что "монастырь не признает их, также не планирует признавать их в будущем". Ранее сообщалось, что спецслужбы РФ предлагают $2 тысячи за поджог храмов бывшей УПЦ МП. На сегодняшний день в Православную церковь Украины уже перешли более 200 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает священникам ПЦУ сообщения с угрозами, - пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3110914
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапи Бога ділять.
Все одно в пекло потраплять.
Нема чого ходити по рюське монастирях, святості там ніколи не було
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Братва мАсковская не пожелала услышать слово божие?!
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сатанисты - пусть весь мир видит, что есть "церкви", в которые пускают только выборочно и преследуют людей....
такие новости, нужно широко транслировать на весь мир!...
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через цих кацапських попів, які показали свою "веру в Иисуса". люди стають атеїстами. я вже. як можна вірувати в цих продажних паскуд?
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Москалі ідуть на конфронтацію по усіх напрямках......
А потім будуть скиглити , що їх ніхто не любить.
Треба біля кожного будинку, де проводяться обряди Московського патріархата, встановити білборди з роз"ясненнями чому РПЦ є не канонічною, самозванною і що ця церква не має права відправляти таїнства.
Що, дійсно, хто хрестився у РПЦ вважається не хрещеним, хто брав шлюб в РПЦ вважається, що живе у гріху з жінкою............
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І що ПЦУ приймає усіх віруючих , хто приходить до її храму.
І цим і відрізняється від ординської церкви.
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Вы считаете, что только на Афоне служки РПЦ закроют двери храма перед иерархами ПЦУ?)) Пусть этот митрополит попробует зайти и справить там службу в обычную церковь МП на юго-востоке Украины. Ему там и ноги отгрызут...)))
Зачем провоцировать ордынскую дичь? На Афоне аж 20 монастырей!
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Бунтівників і в Греції вистачає .
Але рухне Масковія - рухне і їх посіпакська дуполизьска система
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Нечего ездить в гундяевские притоны безбожников от крымля
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кацапи виперлись на зустрічну смугу,та голосять на весь мир,що всі ідуть проти течі(правил) Представників ПЦУ не пустили до "російського" монастир на Афоні, - грецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 7714
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набрид цей попівський шабаш

інших проблем нема, лиш бога ніяк дикуни не поділять?
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Вполне в их духе. Одни орки НАШИ суда через НАШ Керченский пролив не пропускают, другие свихнувшиеся от ведьмовского шабаша в центре мацквы не пускают наших священнослужителей в монастырь на Афоне, якобы тоже "руцкий". Одним словом, придурки, ничего общего не имеющие ни со святостью, ни с Богом и занимающиеся исключительно словоблудием. Пусть вас, уродов, поглотит гиена огненная!
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Эта между поповская возня уже начинает тошнить. Мне фиолетово, чем занимаются эти бездельники. Вместо паломничества за наше бабло со свечек и отпеваний лучше бы капусту выращивал. Охмурители с большой дороги.
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Нічого дивного. Адже цю "церкву" до сих пір не визнала жодна світова церква.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПредставителей ПЦУ не пустили в "русский" монастырь на Афоне, - греческие СМИ
 
 
 
 
 
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