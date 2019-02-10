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 Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает священникам ПЦУ сообщения с угрозами, - пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ. ФОТО

В Житомирской области священники, перешедшие в Православную Церковь Украины, получают смс-сообщения с угрозами от имени иерарха УПЦ Московского патриархата Виссариона.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Житомирской епархии Православной церкви Украины.

"На священников, которые перешли в Православную Церковь Украины, оказывается давление иерархом Российской церкви в Украине митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом. Он рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию. Также митрополит Виссарион предупреждает, что в общины, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые "могут помочь покаяться", - говорится в сообщении.

Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает священникам ПЦУ сообщения с угрозами, - пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ 01

Отмечается, что о действиях митрополита РПЦ в Украине проинформировал секретаря Житомирской епархии протоиерея Павла Ядчишина иерей Владислав Сеник, который недавно перешел в ПЦУ из Российской церкви.

Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает священникам ПЦУ сообщения с угрозами, - пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ 02

В епархии сообщают, что давление со стороны митрополита Виссариона оказывается на религиозные общины с. Гранитное, с. Маклаевка, с. Федоровка Малинского района и других районов Житомирской области.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110913
 
   
 Топ комментарии
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виссарион, надо же! В миру у него фамилия не сталин, случайно？
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Накласти анафему на цього шайтаніста рпц і вигнати до гундяя на московію! Нехай там свою секту тримає! Митрополит УПЦ МП Віссаріон розсилає священикам ПЦУ повідомлення з погрозами, - прес-служба Житомирської єпархії ПЦУ - Цензор.НЕТ 8534 адепт сатанинський-ще й погрожує! Нам в Україні тільки сектантів невистачало кацапських! За парєбрік!
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судя по тексту СМС куча говна что это поп Висарион одной куче создавались....
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в нього і так вдома весь асортимент забавок з сексшопу
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Леночка, а Вы решили в "антимоскальские игрушки" поиграть? Куратор разрешил? Ваши "лахтинские мульки" уже все оценили, меняйте ник...
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ну може ж СБУ в один день провести обшуки у всіх цих мацковських гнид і знайти по 20-30 грн коксу..... і цирк закінчено
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Чому він і досі в Україні ?
Нехай їде на вотчину своєї церкви, яку сталін заснував.
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А ви запитайте в нашого Гаранта, чому такі як він ще в Україні!
Це ж не Саака вигнати! Тут мабуть Мертветчук не дозволяє!
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то запитайте..
вам скажуть що це наступ на релігію, який поки що неможливий.
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А разве нет статьи в УК Украины "за угрозы"?
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ну это дело Авакова угрозы проверять и попов наказывать.
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я бы не сказал что это угрозы . скорее похоже на нытье обиженки
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Мені особисто один коментатор погрожував, мабуть він прихильник УПЦ МП (РПЦ).
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Вам допоможуть "просветить", якою мовою це написано?
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/// Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает священникам ПЦУ сообщения с угрозами, - пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ - Цензор.НЕТ 6256 Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает священникам ПЦУ сообщения с угрозами, - пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ - Цензор.НЕТ 2430 Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает священникам ПЦУ сообщения с угрозами, - пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ - Цензор.НЕТ 3495... православные говорите...ну-ну...
Оккультное объединение с громким названием "Империя сильнейших ведьм" провело на этой неделе в Москве шабаш, чтобы послать положительную энергию президенту Владимиру Путину, поднять его рекордно упавший рейтинг рейтинг доверия и таким образом посодействовать укреплению России. А врагам Путина ведьмы послали проклятия...
С этой целью десятки женщин, называющих себя ведьмами и колдуньями, организовали в одном из особняков в центре столицы "внеурочный магический круг". Организатор и вдохновитель шабаша, основатель "Империи" Алена Полынь выразила уверенность в том, что Путин уже почувствовал эффект от ведьминского обряда...... Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает священникам ПЦУ сообщения с угрозами, - пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ - Цензор.НЕТ 3495
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1989 год - объединение сильнейших ученых и инженеров построило для генсека СССР новую ракету.
2019 год - объединение сильнейших ведьм послало царю Рашки положительную энергию.
2049 год - объединение сильнейших камнетесов племени Рашка-Мокша вытесало для Вождя племени Рашка-Мокша новый каменный топор.
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Тоді у двоюрідні.

"С чадами и домочадцами"
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Пожалуй, на SMS нужно ответить. Нах** послать неканонично, а в АД НАПРАВИТЬ вАРФОЛОМЕЯ в самый раз. Вгрызлись в тело ПЦУ хуже клещей! А я вот думаю, зачем людям, отрекшимся от всего мирского, такая куча бабла, за которое собственно они воюют. Если вы истинно верующие, так думайте о Боге, молитесь о мире, крестите, венчайте прихожан и не лезьте в разборки. Но кажется, к МП это не относится.
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Тем более что там на скрине номер его телефона +380971229387 . Что мешает каждому из нас выразить этому расеянскому попу нетрадиционный направленности свою "благодарность" в виде коротенькой СМС-ки? Митрополит УПЦ МП Віссаріон розсилає священикам ПЦУ повідомлення з погрозами, - прес-служба Житомирської єпархії ПЦУ - Цензор.НЕТ 9739
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Погрози та шантаж - основні методи примусу фсб, філією якої є так звана "УПЦ МП", а точніше московітська церква.
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Поповские бодания вокруг кормушки.
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Оедактори ЦН - допоки будете вживати абревіатуру "упц мп", що вводить в оману. Немає ніякого мацкальського патріархату. Є Русскайа Праваславная Церкафь в Украине.
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что за хрень? Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает священникам ПЦУ сообщения с угрозами, - пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ - Цензор.НЕТ 9881
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Соевая! Соевая хрєнь!!! Митрополит УПЦ МП Віссаріон розсилає священикам ПЦУ повідомлення з погрозами, - прес-служба Житомирської єпархії ПЦУ - Цензор.НЕТ 120
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Нехай іде із своєю маячнею під три чорти - *****, гундла і Вельзевула.
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странно, безтомосная самопровозглашенная секта под руководством фсб-кгб угрожает единственно настоящей церкви Руси, это какой-то сюр, их можно привлечь к ответственности?
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Нельзя: о чём же тогда они говорить будут?
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Ну и где украинская власть, где СБУ, другие силовые структуры, почему когда творится беспредел, украинцам массово угрожают, ее не видно, она прячется.
Ценности это то, чтобы украинцы в своей стране чувствовали себя в безопасности, а не то, чтобы соседняя страна чувствовала себя в Украине, как у себя дома и угрожала через своих ставленников украинцам.
Те ставленники, которые угрожают украинцам или Украине, проводят подрывную, диверсионную деятельность, ничем не отличаются от врага на фронте и должны как минимум сидеть в тюрьме или должны быть уничтожены.
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У СБУ зараз багато роботи. Вибори на носі. Треба посадити сою в крісло на другий термін.
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Уже недолго осталось этому филиалу мацквацького сатаната называться УПЦ МП. В марте им по любому придется сменить вывеску.
Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает священникам ПЦУ сообщения с угрозами, - пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ - Цензор.НЕТ 3456
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Да, пусть скулят, как побитые собаки! Не стоит внимания.
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Пора уже владыке висариону съездить на экскурсию на подвал. Возомнил о себе много, алкаш и проходимец.
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.....и что ???? нельзя там его РАЗОК перетянуть кадилом ????
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А що передбачує закон за систематичні погрози відомому поліції зловмиснику?
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якщо ви дерзнете ( !!! )……. Теперь понимаю что попы делятся на дерзких и не очень .
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***** в росії зробило простіше. Взяло і заборонило єгових сектантів. А в Україні влада такого стержня - немає.
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.Касапсскотсские "СМИ "- УТВЕРЖДАЮТ, что- ихние дерижабли 12 поколения
-
БОМБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНФЕТАМИ,,
,

А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---
https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg
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це ж московські попи залишаться без роботи без доходу ...тому і бісяться кацапія велика - роботи багато вперед на парашу...
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людям покажите, люди разберутся... только по умному..
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А куда смотрит филиал ФСБ в Украине, так званная СБУ? Не следит за Законом " О переходе"
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Настав час богословів.......Вони повинні роз"яснити мирянам чому РПЦ не є канонічною,
Чому РПЦ є самопроголошеною і чому не має права відправляти таїнства.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМитрополит УПЦ МП Виссарион рассылает священникам ПЦУ сообщения с угрозами, - пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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