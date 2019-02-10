 Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает священникам ПЦУ сообщения с угрозами, - пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Житомирской епархии Православной церкви Украины.

"На священников, которые перешли в Православную Церковь Украины, оказывается давление иерархом Российской церкви в Украине митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом. Он рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию. Также митрополит Виссарион предупреждает, что в общины, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые "могут помочь покаяться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о действиях митрополита РПЦ в Украине проинформировал секретаря Житомирской епархии протоиерея Павла Ядчишина иерей Владислав Сеник, который недавно перешел в ПЦУ из Российской церкви.

В епархии сообщают, что давление со стороны митрополита Виссариона оказывается на религиозные общины с. Гранитное, с. Маклаевка, с. Федоровка Малинского района и других районов Житомирской области.

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