 Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает священникам ПЦУ сообщения с угрозами, - пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Житомирской епархии Православной церкви Украины.
"На священников, которые перешли в Православную Церковь Украины, оказывается давление иерархом Российской церкви в Украине митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом. Он рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию. Также митрополит Виссарион предупреждает, что в общины, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые "могут помочь покаяться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о действиях митрополита РПЦ в Украине проинформировал секретаря Житомирской епархии протоиерея Павла Ядчишина иерей Владислав Сеник, который недавно перешел в ПЦУ из Российской церкви.
В епархии сообщают, что давление со стороны митрополита Виссариона оказывается на религиозные общины с. Гранитное, с. Маклаевка, с. Федоровка Малинского района и других районов Житомирской области.
Нехай їде на вотчину своєї церкви, яку сталін заснував.
Це ж не Саака вигнати! Тут мабуть Мертветчук не дозволяє!
вам скажуть що це наступ на релігію, який поки що неможливий.
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2019 год - объединение сильнейших ведьм послало царю Рашки положительную энергию.
2049 год - объединение сильнейших камнетесов племени Рашка-Мокша вытесало для Вождя племени Рашка-Мокша новый каменный топор.
"С чадами и домочадцами"
))
Ценности это то, чтобы украинцы в своей стране чувствовали себя в безопасности, а не то, чтобы соседняя страна чувствовала себя в Украине, как у себя дома и угрожала через своих ставленников украинцам.
Те ставленники, которые угрожают украинцам или Украине, проводят подрывную, диверсионную деятельность, ничем не отличаются от врага на фронте и должны как минимум сидеть в тюрьме или должны быть уничтожены.
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БОМБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНФЕТАМИ,,
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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---
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Чому РПЦ є самопроголошеною і чому не має права відправляти таїнства.