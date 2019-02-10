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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Киевские новости
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 Брифинг начальника полиции Киева Крищенко по вчерашним событиям на Подоле. ВИДЕО

В воскресенье, 10 февраля, в 12:30 в Главном управлении Национальной полиции в г.. Киеве начался брифинг начальника полиции Киева Андрея Крищенко относительно вчерашних событий в Подольском управлении полиции.

Как переждает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции на странице в Facebook.

Адрес проведения брифинга - м. Киев, ул. Владимирская, 15.

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Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110912
 
 
 Топ комментарии
 
Расскажет как циничные бандеры не хотели ложиться, а бравые мальчики в полицейских трусиках предотвратили 5 терактов и ядерную войну.
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Да не надо никаких пресс конференций.Бей бендер услышала вся Украина.Думаю это оценкой новой палиции на ура.
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По делу в Княжичах когда даст брифинг?Уже всех реформированных ментов половили,которые дома грабили по новому?
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Аваківська мразота, брехливий подонок. Замість поліції на 5 році реформи маємо лайно і садистів.
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Это результат того откровенно попустительского отношения полиции и властей к самым разным частным армиям и группам титушек, во многих предыдущих эпизодах столкновений с безоружными и мирными гражданами. Когда в конфликт граждан с титушками полиция не вмешивалась, или когда кого-то самого неловкого арестовывали, а потом в тот же день отпускали. Государство отморозилось и не поддерживало порядок и законность на протяжении 5 лет. По-видимому такие были установки, если не организаторская роль государственных чиновников этих процессов. Это вопиющее беззаконие, провоцируемое властями, если не организованное, имеет место все дальнейшее развитие и обнагление криминальных структур, срощенных с властями на всех уровнях. Эта мерзкая кооперация продолжается до сих пор, о чем свидетельствуют в частности события в Одессе или Херсоне, да и в центре самого Киева, где никак не могут навести порядок, так как там руководят ставленники той же власти. Ну не своих же трогать, которые делятся финансами и фактически покупают такой стиль и образ решения конфликтов. С титушками нужно было разбиратья максимально жестко с самого начала. Не церемониться, ряд из них покалечить, пересажать самых ярых и это движение быстро бы утихло, в силу слишком больших и неоправданных рисков. Но было сделано все наоборот и эта безнаказанность провоцировала все большие преступления.
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Согласен на 100%, мирные митинги забастовки быть должны и чем чаще тем лучше. Но монополия на применение силы, должна быть только у законной власти, какая-бы она не была. Все эти обливания зеленкой надо пресекать на корню и жестко наказывать исполнителей, если те не выдают заказчиков. Я ненавижу эту власть, жду не дождусь, когда мы ее поменяем, но следующему президенту (не сомневаюсь, что это будет Тимошенко) нужно уделить этому явлению большое внимание, в плоть до проведения референдума на тему жесткого подавления, всякого рода организованного радикализма, иначе мы можем потерять суверенитет.
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Почему у всех , кто приходит на руководящие должности власти , лица превращаются в жопы ?
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і це нова ПОЛІЦІЯ? змінили назву а дух старий залишився! Ви тільки проаналізуйте скільки молодих спеціалістів звільнилось з лав МВС за два роки?? тисячі!,а залишились, особливо на командних посадах ось такі які називають нас БАНДЕРАМИ,а завтра дадуть команду -ВОГОНЬ!
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Порошенко вирішив довести що, Кучма був не правий, коли написав що, Україна не Росія
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19 декабря 2014 года Екатерина Згуладзе,долго занимавшая реформированиег грузинской полиции приехала в Украину МВД реформировать,что из этого получилось видите сами
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...риторика приход на мирные акции ножами?)..ну ну!...а криминогенная ситуация в городе как в 1980? время между заявлением и приездом как скорая у супрун (только в летальном исходе)...едьте так и дальше по ушам! брифинг кому за 70)
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Рапорт об отставке на стол, и вся пресс-конференция.
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Крищенке надо в фуражке выступать, но не в обычной, а с дебелым ремнём вместо тренчика - шоб харя не треснула. Скоро, а может и уже, отберёт у Тосика Геращенко титул «самый упитанный пупс МВД». Ну надо ж шота делать - может скентоваться с сидящим «з 9-ї ранку ... на стакані...» Зозулей из «а...#...нной інституції», шоб он у «лыпуза» Крищенки часть жратвы на закуску забирал. Это ж каждые полгода - весной и осенью - в подразделении, отвечающем за проф.подготовку, оформляют липовую ведомость о сдаче зачётов по физ.подготовке «подтянутым в строевом отношении офицером» свинорылым «кендюхом» Крищенко.
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Гопників ваної протрактували як гопників. На допитах мразь вкаже на винаймачів. Кароче, вона черговий раз обхєзалась. Мітинг на 10 000!!! Та там і тисячі не набралось (бачив на власні очі.
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Свинячья морда даёт брифинг,налетай лохи смотреть и слушать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБрифинг начальника полиции Киева Крищенко по вчерашним событиям на Подоле. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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