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Все про:НАБУ (2587) суд (21782) Гройсман (4566)

 Суд отменил решение НАБУ о закрытии дела против Гройсмана и членов Кабмина

Соломенский районный суд г.Киева отменил постановление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии уголовного дела в отношении Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов Кабинета Министров о злоупотреблении властью и служебным положением.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", согласно определению суда от 4 февраля 2019 года, обнародованному в Едином госреестре судебных решений, к следственному судье поступила жалоба с просьбой отменить постановление старшего детектива НАБУ о закрытии уголовного производства от 21 сентября 2018 года по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) в связи с отсутствием состава преступления в деяниях премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров во время голосования за принятие постановления правительства №662 от 22 сентября 2016 года "Некоторые вопросы выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений".

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Заявитель, имя которого не называется, считает постановление детектива НАБУ о закрытии дела незаконным и преждевременным, а потому просит об его отмене.

Истец ссылается на то, что детектив НАБУ до принятия постановления о закрытии дела не совершил ни одной процессуального действия по установлению количества применений в Украине положения п.19 "Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках", утвержденного постановлением Кабмина №662 от 22 сентября 2016 года. Также он отмечает, что детектив не исследовал все обстоятельства уголовного производства.

Согласно мотивировочной части определения суда, в своем решении о закрытии дела детектив НАБУ ссылается на то, что постановлением Киевского апелляционного административного суда от 4 сентября 2018 года признано противоправным и не действительным с момента принятия постановления в части положения п.19 Порядка о том, что ошибочно зачисленные на текущие счета суммы пенсий по требованию органов Пенсионного фонда возвращаются на счета, с которых производилось финансирование. В ходе досудебного расследования не установлены квалификационные признаки субъективной стороны преступления. Таким образом, детектив сделал вывод, что полученные по результатам расследования сведения как прямо, так и косвенно не подтверждают существование обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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Однако истец утверждает, что детектив во время досудебного расследования ограничился лишь его допросом в качестве свидетеля, а постановление о закрытии дела не мотивировано – в нем не сказано, о каких именно обстоятельствах указывал заявитель в своем сообщении, и такие обстоятельства были установлены в ходе досудебного расследования, которые опровергают указанные в сообщении доводы.

Соломенский райсуд г.Киева своим определением удовлетворил жалобу истца и отменил постановление старшего детектива НАБУ о закрытии уголовного производства от 21 сентября 2018 года. Постановление обжалованию не подлежит.

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Как сообщалось, 22 сентября 2016 года Кабмин принял постановление №662, которым утвердит "Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках". В п.19 этого порядка указывалось, что "ошибочно зачисленные на текущие счета суммы пенсий и денежной помощи зачисляются в счет последующих выплат или по требованию органов Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения возвращаются на счета, с которых производилось финансирование".

4 сентября 2018 года Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и недействительным с момента принятия положение пункта 19 "Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках" постановления Кабмина Украины от 22.09.2016 года №662 "Некоторые вопросы выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений".

Источник: https://censor.net.ua/n3110909
 
 
 Топ комментарии
 
Грося поїде на землю обітованну,накрав багатенько,буде мацу мацати.
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та после выборов туда целый кибуц свалит с Украины
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На нары с конфискацией и побыстрее Суд отменил решение НАБУ о закрытии дела против Гройсмана и членов Кабмина - Цензор.НЕТ 7084
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Ты чьих?Ты Гладких,то есть крепостной принадлежащий помещику Гладкову,не забывай свою родословную кацапский крепостной
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Грося поїде на землю обітованну,накрав багатенько,буде мацу мацати.
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та после выборов туда целый кибуц свалит с Украины
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не свалит. Где еще можно подоить пипл всякими роттердамами, тарифами?
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доить они могут,только находясь у власти,а если выборы проиграют,можно трать в Израиле
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Израиль не задает вопросов по поводу украденного в других странах. Но упаси тебя Яхве Суд отменил решение НАБУ о закрытии дела против Гройсмана и членов Кабмина - Цензор.НЕТ 5921, что-то украсть в самом Израиле. Ни один раввин грехи не отпустить и не один суд не оправдает Суд отменил решение НАБУ о закрытии дела против Гройсмана и членов Кабмина - Цензор.НЕТ 3588.
Суд отменил решение НАБУ о закрытии дела против Гройсмана и членов Кабмина - Цензор.НЕТ 8426
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можно уточнить,это дедушка Гройсмана или Вальцмана?
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Пете будет скучно на свободе без своих корешей
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Якщо помилково виплачували гроші, то треба повертати де було. В чому суть цього звинувачення?
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Жаль, что имя истца не указано. Хотелось бы узнать, кто этот стеснительный баригоборцун.
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Суд отменил решение НАБУ о закрытии дела против Гройсмана и членов Кабмина :
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белорус скибо-вы сначало в своей стране с кацапского на белорусский язык перейдите,а то ваш старший брат поимеет вас в хвост и гриву-вот тогда ты путинская прокладка ЗАВОЕШЬ-ЗРАДА
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"в отношении Премьер-министра Владимира Гройсмана Украины" Источник:https://censor.net.ua/n3110909
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А Израиль своих не выдаёт,но если вина будет доказана,то будет сидеть там !
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Без третьего майдана от этих сук во власти не избавиться!
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Небесная сотня есть - но результат только хуже.... Теперь очередь бесовского десятка хотя бы - и это будет справедливо, петя.
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вот что выьоры животворящие делают Суд отменил решение НАБУ о закрытии дела против Гройсмана и членов Кабмина - Цензор.НЕТ 819
почаще бы их Суд отменил решение НАБУ о закрытии дела против Гройсмана и членов Кабмина - Цензор.НЕТ 4812
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интересно ,как кацапские тролли и задроченцы-патриоты с московии просачиваются на цензор,ведь у себя дома гавно уже сосульками висит и воняет на всю таракановскую россею,а нет- надо со своим вонючим выдохом влезь в благородное издание.
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Это под выборы отличная зрада!!! Пиар о продажной власти отличный! Потом закроют из-за отсутствия состава преступления!!! Извините но там нет сути и нет коррысти!!!
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Завбазаром чуть не отвертелся,там ещё к ревке нужно с обыском придти посмотреть сколько эта мразь золотых батонов припрятала под кроватью.
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А прикольно они с водой придумали ,даже если у тебя счётчик, тебе всё равно начисляют средний расход воды по расходу в Европе .
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***
мы вовсе не против, чтобы наши депутаты и чиновники поскорее попали в рай...
но не при жизни и не на народные деньги...
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Скоро почуємо від соєвих мантру про те, що в Солом'янському суді м. Києва засіли самі "агенти крем*ля".
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и проклятые евробляхеры которые мыролюбность не любят.
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Денег нет,а коррупция есть Суд скасував рішення НАБУ про закриття справи проти Гройсмана та членів Кабміну - Цензор.НЕТ 4485Разве так бывает,Мавзолейные Хмыри?
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А интересные же действия проводят наши суды,теперь они стали очень справедливыми зарание зная что что любые ихние действия растянутся на десятки месяцев а до выборов и смены кабмина считаные дни.И суды снова ,,действуя строго по закону,, никого не посадят но видимость справедливости создадут для тупого нашего народа на все 100.
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