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 С начала года на пожарах погибли более 300 человек, - ГСЧС

С начала 2019 года в Украине на пожарах погибли более 300 человек, еще 171 - получили травмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Только с начала 2019 пожары унесли жизни уже более 300 граждан, еще 171 - получили травмы различной степени тяжести", - сказано в нем.

Спасатели отмечают, что чаще всего во время отопительного сезона пожара в жилом секторе возникают в результате неосторожного обращения с печным отоплением, из-за неисправных бытовых приборов и перегрузки электросети. Поэтому призывают граждан соблюдать правила безопасности в быту для того, чтобы не стать частью неутешительной статистики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала 2019 года на водоемах Украины погибли 30 человек, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3110908
 
 
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Газ дорогой,люди экономят,топятся чёрт знает как и чёрт знает чем,отсюда и эта жуткая статистика.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года на пожарах погибли более 300 человек, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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