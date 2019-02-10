 "Батькивщина" исключила Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Батькивщины", опубликованном поздно вечером, 9 февраля.
В нем отмечается, что 8 февраля соответствующее решение было принято на заседании Бюро.
"Тем же решением Бюро рекомендовало Мангеру оставить должность председателя Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.
Ранее Мангер заявил, что приостанавливает членство в "Батькивщине" на время расследования дела Екатерины Гандзюк, а также заявил, что в случае, если депутаты областной рады поддержат решение о его отставке, то он готов уйти с должности.
Напомним, отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалом, которого подозревают в оргнанизации убийства.
Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москал организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.
Позже Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк и призвал генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты и в случае их неправдивости найти тех, кто побудил отца Екатерины Гандзюк к "информационной провокации". Гордеев добавил, что "вопрос того, что сказал отец, - это вопрос подковерной игры нечистых на руку политиков".
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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.
А уже погнали. А якщо це просто кампанія по дискридитації порядної людини?
але факт того, що прийшлось змушувати людину Ю, яка пропагує чесність - досить неприємний і кричущий.
ви ж теж відпочивали ? і солдати відпочивали.
всім потрібний перепочинок, не роботи..
Во-вторых, война у нас может идти десятилетия (пока московия жива).
Третье, - у любого человека есть отпуск. А президент не человек, не?
И четвертое, не переводите стрелки, дурная у вас, вонистов манера, когда кто-то пишет про Вону переводить стрелки на других. Видимо жульку оправдать вам больше нечем.
і тому активісти прийшли запитати в юлі - як так ?
їх одразу пов'язали аваківці.
Если бы не убрали,то кричали бы ,-гвалт,защищают убийцу
Народний депутат Андрій Немировський під час брифінгу у прямому ефірі каналу «Рада» заявив, що партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко розгортає мережу підкупу виборців по всій Україні. «Основним завданням "технологічних груп "ВО "Батьківщина", що працюють в одномандатних округах, є створення мережі: керівник сектору - "старший виборчої дільниці" (СВД) - агітатор - прихильник, яка фактично є мережею для підкупу виборців» - розповів Андрій Немировський. Також він повідомив, що в подальшому СВД і агітатори під час зустрічей і в приватних бесідах пропонуватимуть «прихильникам» продати свій голос за приблизно 500 грн.
Знайомі журналісти, що були на брифінгу, розповіли мені й ще дещо - депутат Немировський оприлюднив зарплатну відомість певної агітаційної мережі. Ішлося про 151-й округ, де депутат Руслан Богдан з «Батьківщини». Були озвучені такі цифри. По 151-му округу «Батьківщина» має під контролем 8 керівників секторів, 216 СВД і 3250 агітаторів. Розмір зарплатень коливається від 5-8 тис. грн. у керівника сектору, до 800-1500 грн у агітатора. Усього на оплату мережі передбачено 27,4 мільйони (!) грн. і ще біля 3 мільйонів - на оплату «прихильників». Це лише на 1 округ!
Звідки такі гроші у партії, яка не втомлюється заявляти, що вона не пов'язана з жодним олігархом, - здогадайтеся самі. Варіантів може бути два, або таки хтось з олігархів, або Москва.
Казали, що депутат Немировський також оприлюднив списки осіб, яким мусять виплачувати «зарплатню»…
Правду кажуть чи ні - скоро дізнаємося. Депутат передав матеріали до Генеральної прокуратури, а там явно зацікавлені розібратися. Проте варто зауважити кілька деталей. Депутат Немировський повідомив, що такі групи для підкупу створені уже в двох областях України, а їх може бути й більше. Показово, що історія ця вилізла після того, як Юлія Тимошенко звинуватила БПП у створенні мереж для підкупу виборців. Щоправда жодної конкретики вона не надала, а «розслідування» на які посилають політексперти, наближені до «Батьківщини», чомусь стабільно розміщують на сайтах, які не містять матеріалів старших за грудень 2017 р. На офіційному сайті «Батьківщини» про такі «розслідування» - ані мур-мур.
Сам факт скуповування виборців на 151-й ділянці не дивує аж ніяк. Варто згадати що 151-а ділянка на Полтавщині - це як раз та, де влітку 2016 р. був обраний нардепом Руслан Богдан і де у липні 2016 р. спалахнув скандал. На соцмережах було розміщене відео, де керівник штабу кандидата Богдана В'ячеслав Демчук інструктував членів ДВК, як збільшити явку на користь кандидата Богдана. Про гроші в ролику теж ішлося. Вже 18 липня під час обшуку поліцейські знайшли паспорт громадянина Росії на ім'я депутата Лохвицької райради від ВО «Батьківщина» Петра Чорного, виданий на території окупованого Криму у 2015 р. Коли це сталося, на місце події заявилися кандидат у депутати Руслан Богдан і нардеп Іван Крулько і почали штовханину з поліцейськими. Проте поліцейським вдалося вистояти і паспорт «господіна» Чорного потрапив до МВС.
Реакції партії «Батьківщина» не з'явилося.
Очевидно, на самих лише популістичних ідеях виграти вибори Юлія Тимошенко вже не сподівається, як таке. Очевидно - солодкі обіцяночки Тимошенко, народ просто не сприймає. Тому - Алла Шлапак у київському штабі, фаховий спеціаліст з технології «бабусь Черновецького». Тому - такі от мережі.
Очевидно - до виборів такої інформації тільки більшатиме.
где можно получить те 500 грн. под обесчание проголосовать за Юлю,
чесное слово, обесчаю проголосовать и за Юлю и за петю, и за вову, и даже за Ляшко,
где можно от их штабов получить деньги,
только деньги вперед
Повторю ещё раз свои слова. Кожа, натянутая с жопы на морду - это ни разу не новое лицо.
Видео есть, что те "активисты свернули свои плакатики и свалили за полчаса до приезда пороха.
Но намазывайся дальше - не останавлигйся.
він перечекає передвиборчий шторм і знову увіллється в рідне партійне лоно.
недаремно люля його під спідницю ховала і віддавати не хотіла.
депутати БЮТ Іван Крулько.
"Олечка, судя по всему Вам очччень давно ничего не "вбивали"....у Юли с этим всё пучком....но Вы не завидуйте"
А вчора вся фракція БЮТ одноголосно проголосувала залишити його головою облради.Які ж покидьки, люди милі...