EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1381  72
Материалы по теме:
Все про:Батькивщина (1766) Мангер (6)

 "Батькивщина" исключила Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета. ДОКУМЕНТ

Херсонская областная организация ВО "Батькивщина" исключила председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера из членов партии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Батькивщины", опубликованном поздно вечером, 9 февраля.

В нем отмечается, что 8 февраля соответствующее решение было принято на заседании Бюро.

"Тем же решением Бюро рекомендовало Мангеру оставить должность председателя Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.

Батькивщина исключила Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - "Схемы". ФОТО

Ранее Мангер заявил, что приостанавливает членство в "Батькивщине" на время расследования дела Екатерины Гандзюк, а также заявил, что в случае, если депутаты областной рады поддержат решение о его отставке, то он готов уйти с должности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отец Гандзюк ответил Гордееву и Мангеру: "Мной никто не манипулирует. Ради памяти Кати я буду бороться до конца"

Напомним, отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалом, которого подозревают в оргнанизации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москал организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Позже Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк и призвал генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты и в случае их неправдивости найти тех, кто побудил отца Екатерины Гандзюк к "информационной провокации". Гордеев добавил, что "вопрос того, что сказал отец, - это вопрос подковерной игры нечистых на руку политиков".

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" и БПП для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: "Опер, она же своя... - Похер": Организатор убийства Кати Торбин знал, что она помогала его батальону, - отец Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3110907
 
 
 Топ комментарии
 
Розенблат знатно посмеялся с таких раскладов. Его будка своих не бросает.
 показать весь комментарий
 
людині потрібний відпочинок і він його взяв.
ви ж теж відпочивали ? і солдати відпочивали.
всім потрібний перепочинок, не роботи..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
только принимать его надо было на следующий день после обливания кислотой.
 показать весь комментарий
 
 
До речі, його вина не доведена, він лиш один з підозрюваних!
А уже погнали. А якщо це просто кампанія по дискридитації порядної людини? "Батькивщина" исключила Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета - Цензор.НЕТ 3346
 показать весь комментарий
 
 
змусили передвиборчим тиском.
але факт того, що прийшлось змушувати людину Ю, яка пропагує чесність - досить неприємний і кричущий.
 показать весь комментарий
 
 
Нет,кричащий факт,это когда главнокомандующий в разгар войны бросает свою армию и едет принять солнечные ванны на Мальдивы а здесь всё сделано правильно,хоть и не своевременно.
 показать весь комментарий
 
 
людині потрібний відпочинок і він його взяв.
ви ж теж відпочивали ? і солдати відпочивали.
всім потрібний перепочинок, не роботи..
 показать весь комментарий
 
 
Да?Ну более нелепого объяснения и придумать будет сложно,но если вы приведёте мне пример подобного поступка главнокомандующего воюющей армии за всю историю человечества то я буду вам благодарен.
 показать весь комментарий
 
 
Во-первых, какой разгар войны в 2018?
Во-вторых, война у нас может идти десятилетия (пока московия жива).
Третье, - у любого человека есть отпуск. А президент не человек, не?
И четвертое, не переводите стрелки, дурная у вас, вонистов манера, когда кто-то пишет про Вону переводить стрелки на других. Видимо жульку оправдать вам больше нечем.
 показать весь комментарий
 
 
Война у нас будет идти пока Порошенко с Медведчуком мутят или они встречаются у Пети дома для обсуждения поднятий пенсий украинцам,твоя лахтинская лапша уже протухла
 показать весь комментарий
 
Пете нужен не только отдых на Мальдивах,но и вилла в Марбелье,учеба детей в Лондоне,только ничего этого солдаты не видят,так как Родину свою защищали,а не обворовывали
 показать весь комментарий
 
 
І до чого тут вчорашні події з плакатом про "Хто замовив Гандзюк" на мітінгу ТЮ?
 показать весь комментарий
 
 
як до чого ? один з підозрюваних її однопартієць
і тому активісти прийшли запитати в юлі - як так ?
їх одразу пов'язали аваківці.
 показать весь комментарий
 
 
То був сарказм. Може недостатньо яскравий.
 показать весь комментарий
 
 
Аваков парень неглупый и с такой должности прекрасно видит настроения людей и понимает,чем дело кончится для нынешнего гаранта ,поэтому он просто сделал правильный выбор.
 показать весь комментарий
 
 
Розенблат на всю страну опозорился,когда брал взятку,находясь во фракции БПП и ничего Порошенко такие люди нужны,наверное даже гордится
 показать весь комментарий
 
 
Вот, пожалуйста, выше пример типичного жулькинца. Кроме "сам дурак" ничего из себя выдавит не может.
 показать весь комментарий
 
 
Чего ты в каждый пост Тимошенко суешь,хорошо оплачивается фамилия?Напомню для дурочки с плохой памятью,что депутат преступник и взяточник Розенблат не от партии Тимошенко,а от Порошенко,почему не сидит?
 показать весь комментарий
 
Вам не угодишь))
Если бы не убрали,то кричали бы ,-гвалт,защищают убийцу
 показать весь комментарий
 
Зато главу житомирского БЮТ в облраде, сбившего на дикой скорости , в стельку пьяного, насмерть женщину 3 дня назад фракция защищала до последнего! А местный главмусор с трибуны вопил "он не убийца, просто участник ДТП". Посмотрите на ЮТУБЕ САМИ.
 показать весь комментарий
 
 
Може трохи пізніше. Аби підтримати інформацій шум
 показать весь комментарий
 
 
Саид, эта история тянется, как я понял с сюжета, уже давно, с той осени. Убитую женщину по частям собирали, что бы в гроб положить - и ничего! "Он не убийца, он участник ДТП, "свидетель" даже прозвучало в сюжете" - сказал при всех главмент области.
 показать весь комментарий
 
Про це тут не напишуть!
Народний депутат Андрій Немировський під час брифінгу у прямому ефірі каналу «Рада» заявив, що партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко розгортає мережу підкупу виборців по всій Україні. «Основним завданням "технологічних груп "ВО "Батьківщина", що працюють в одномандатних округах, є створення мережі: керівник сектору - "старший виборчої дільниці" (СВД) - агітатор - прихильник, яка фактично є мережею для підкупу виборців» - розповів Андрій Немировський. Також він повідомив, що в подальшому СВД і агітатори під час зустрічей і в приватних бесідах пропонуватимуть «прихильникам» продати свій голос за приблизно 500 грн.
Знайомі журналісти, що були на брифінгу, розповіли мені й ще дещо - депутат Немировський оприлюднив зарплатну відомість певної агітаційної мережі. Ішлося про 151-й округ, де депутат Руслан Богдан з «Батьківщини». Були озвучені такі цифри. По 151-му округу «Батьківщина» має під контролем 8 керівників секторів, 216 СВД і 3250 агітаторів. Розмір зарплатень коливається від 5-8 тис. грн. у керівника сектору, до 800-1500 грн у агітатора. Усього на оплату мережі передбачено 27,4 мільйони (!) грн. і ще біля 3 мільйонів - на оплату «прихильників». Це лише на 1 округ!
Звідки такі гроші у партії, яка не втомлюється заявляти, що вона не пов'язана з жодним олігархом, - здогадайтеся самі. Варіантів може бути два, або таки хтось з олігархів, або Москва.
Казали, що депутат Немировський також оприлюднив списки осіб, яким мусять виплачувати «зарплатню»…
Правду кажуть чи ні - скоро дізнаємося. Депутат передав матеріали до Генеральної прокуратури, а там явно зацікавлені розібратися. Проте варто зауважити кілька деталей. Депутат Немировський повідомив, що такі групи для підкупу створені уже в двох областях України, а їх може бути й більше. Показово, що історія ця вилізла після того, як Юлія Тимошенко звинуватила БПП у створенні мереж для підкупу виборців. Щоправда жодної конкретики вона не надала, а «розслідування» на які посилають політексперти, наближені до «Батьківщини», чомусь стабільно розміщують на сайтах, які не містять матеріалів старших за грудень 2017 р. На офіційному сайті «Батьківщини» про такі «розслідування» - ані мур-мур.
Сам факт скуповування виборців на 151-й ділянці не дивує аж ніяк. Варто згадати що 151-а ділянка на Полтавщині - це як раз та, де влітку 2016 р. був обраний нардепом Руслан Богдан і де у липні 2016 р. спалахнув скандал. На соцмережах було розміщене відео, де керівник штабу кандидата Богдана В'ячеслав Демчук інструктував членів ДВК, як збільшити явку на користь кандидата Богдана. Про гроші в ролику теж ішлося. Вже 18 липня під час обшуку поліцейські знайшли паспорт громадянина Росії на ім'я депутата Лохвицької райради від ВО «Батьківщина» Петра Чорного, виданий на території окупованого Криму у 2015 р. Коли це сталося, на місце події заявилися кандидат у депутати Руслан Богдан і нардеп Іван Крулько і почали штовханину з поліцейськими. Проте поліцейським вдалося вистояти і паспорт «господіна» Чорного потрапив до МВС.
Реакції партії «Батьківщина» не з'явилося.
Очевидно, на самих лише популістичних ідеях виграти вибори Юлія Тимошенко вже не сподівається, як таке. Очевидно - солодкі обіцяночки Тимошенко, народ просто не сприймає. Тому - Алла Шлапак у київському штабі, фаховий спеціаліст з технології «бабусь Черновецького». Тому - такі от мережі.
Очевидно - до виборів такої інформації тільки більшатиме.
 показать весь комментарий
 
 
" в приватних бесідах пропонуватимуть «прихильникам» продати свій голос за приблизно 500 грн "

где можно получить те 500 грн. под обесчание проголосовать за Юлю,
чесное слово, обесчаю проголосовать и за Юлю и за петю, и за вову, и даже за Ляшко,
где можно от их штабов получить деньги,
только деньги вперед
"Батькивщина" исключила Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета - Цензор.НЕТ 9175
 показать весь комментарий
 
 
Так это любимая жулькина тактика - нагадить и сразу обвинить оппонента.
 показать весь комментарий
 
 
Розенблат знатно посмеялся с таких раскладов. Его будка своих не бросает.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Таки Юльку чмирять більше ніж Грицика. Доведеться голосувати за неї в першому турі.
 показать весь комментарий
 
 
Прикольные "новые лица", которые обязательно появятся к выборам?!

Повторю ещё раз свои слова. Кожа, натянутая с жопы на морду - это ни разу не новое лицо.
 показать весь комментарий
 
 
Мені це до сраки. Я не хочу щоб до другого туру пройшли різні дамбасюри та кловуни. Кого більше чмирять, від того і відчувають найбільшу загрозу проходу до другого туру.
 показать весь комментарий
 
 
Так плакатики вчерашние всё ж зацепили вАхиню?
 показать весь комментарий
 
 
Та нє. Це співпадіння. І "правакаціі злачіннай влади"
 показать весь комментарий
 
 
Точно. Нормальные пацаны на такие плакаты не обращают внимание и тикають через задний проход
 показать весь комментарий
 
 
Придумали себе по Фрейду задние проходы и носитесь с ними неделю...
Видео есть, что те "активисты свернули свои плакатики и свалили за полчаса до приезда пороха.

Но намазывайся дальше - не останавлигйся.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня чувака примут в члены БудкиПП "Батькивщина" исключила Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета - Цензор.НЕТ 2846
 показать весь комментарий
 
 
не приймуть
він перечекає передвиборчий шторм і знову увіллється в рідне партійне лоно.
 показать весь комментарий
 
 
Думаете он такой принципиальный в отличие от бывших членов Батькивщины жинкы третього тысячолиття, Леши Петровича артиллериста и прочих ныне панамских патриотов?
 показать весь комментарий
 
 
думаю, так.
недаремно люля його під спідницю ховала і віддавати не хотіла.
 показать весь комментарий
 
 
Владіслав Мангер агент СБУ? Це так, юлеботи?
 показать весь комментарий
 
 
Мангер,жиd? То наша " еліта" його кудись напевно пристроїть.
 показать весь комментарий
 
хтось пам'ятає ще скандал з Лозинський з БЮТ який полював на своїх селян у своєму лісі і одного вбив.
 показать весь комментарий
 
 
И который вышел по "закону Савченко"...
 показать весь комментарий
 
а Гадя Савченко путлеровський агент була номер 1 у переліку БЮТ. А закон Савченко то писали
депутати БЮТ Іван Крулько.
 показать весь комментарий
 
 
Савченко никогда не была в БЮТе, порохобот
 показать весь комментарий
 
 
Ой, извините. Мы же тут вывеску помеменяли на Матькивщину, а это в корне меняет дело!
 показать весь комментарий
 
 
Правильно! Ну тогда и БудкуПП надо называть тогда старой вывеской - партия рыгов
 показать весь комментарий
 
Точно было такое....но как то подзабылось, а вот Панама, Мальдивы, Лолита, Липецкая фабрика, Илловайск с Дебальцево, взорванные арсеналы, коррупционеры и преступники как Гепа,Добкин,Труханов,НАрики,Насировы и ещё тысячи илегионы нечисти на свободе более скажем так актуальны сегодня.
 показать весь комментарий
 
 
фейк про агента "лоліту" повторює або дурень, або троль або агент фсб.
 показать весь комментарий
 
 
Це неможливо забути, бо Лизинський типовий представник БЮТ.
 показать весь комментарий
 
 
"Батькивщина" исключила Мангера из членов партии :
 показать весь комментарий
 
а ********* исключит двух своих фигурантов дела Гандзюк из бэпэпэ?
 показать весь комментарий
 
 
Ой да ладно, виключила ВОНА, Но головой обл рады он остался его депутаты вчера на міськ сесії не сняли с должности. Врет жЮлька., как дышит.
 показать весь комментарий
 
 
а ничего, что облсовет состоит на половину из бэпэпэ и они голосовали против отстранения мангера?
 показать весь комментарий
 
 
Повторю вчерашний свой пост Вам Олечка на "Бис"!
"Олечка, судя по всему Вам очччень давно ничего не "вбивали"....у Юли с этим всё пучком....но Вы не завидуйте"
 показать весь комментарий
 
 
количественный состав: бэпэпэ - 19 рыл, рыгопозиционный блок - 13 рыл, матькивщина - 9 рыл, радиКАЛы - 6 рыл, ну и по мелочи "укроп" и "самопомощь" - их там то ли по 3, то ли по 4.
 показать весь комментарий
 
У путінської хіхікалки (до хі-хі вона була мені одинаково) чоловік громадянин Чехії , дочка громадянка Англії зять кацап тут питання навіщо їй працювати на Україну по мені щоб не нашкодити зятю зливати Україну
 показать весь комментарий
 
 
Вам напомнить как Порошенко руку путину пожимал,Лаврову,и пил с ними шампанское,будучи министром экономики в злочинной владе овоща?))
 показать весь комментарий
 
 
де діти хряка вчаться? а молодший мойша в якій футболці дефілює - подібні питання у стецьків не виникали?

 показать весь комментарий
 
жулька начинает репрессии даже ещё не дорвавшись до власти..
 показать весь комментарий
 
На всякий случай и Мангером сделали себе пиар-акцию. Мангеру все равно, а Тимошенко теперь на каждом углу будет говорить об очистке рядов
 показать весь комментарий
 
Ах-ха) жульки такі жульки)))))))))) виключили с партії, ля... "Батьківщина" виключила Мангера з членів партії і рекомендує піти з посади голови Херсонської облради - Цензор.НЕТ 7654
А вчора вся фракція БЮТ одноголосно проголосувала залишити його головою облради.Які ж покидьки, люди милі...
 показать весь комментарий
 
То ко и слышишь, ЮЛЯ, ЮЛЯ. Ну не дает она покоя некоторым. Баба, а как заправляет. Это вам не ***** МУХА.
 показать весь комментарий
 
тут пишуть про тювт і будь ласка відповідайте українською російська має бути заборонена як всы стосунки з кацапами всі що хто має паспорт російської ********* підори
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" исключила Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх