 Нацотбор на Евровидение-2019: в финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, победителей полуфинала выбирали за счет зрительского голосования и с помощью жюри.
В жюри Нацотбора вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. По результатам была определена первая тройка финалистов.
В финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO.
Отметим, прямые эфиры Национального отбора-2019 состоятся 16 (второй полуфинал) и 23 февраля (финал).
Участник от Украины выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится 14 мая.
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РАЗГОРЕЛСЯ СКАНДАЛ,,
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СПРАШИВАЕТЬСЯ ?-
Какое равенство религий
И КАК ЭТО ПОПов ДОПУСТИРИ НА РЕЖЫМНЫЙ ОБЪЕКТ ??
Государство - отделено от религии рпц ,- ИЛИ НЕТ ???
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Де їх відкопали ?
И самый правильный вопрос , где KAZKA ???
- ТАК И НЕ ВЫДАЮТ ЛЮДЯМ СПРАВКИ-
РАЗРЕШАЮЩИЕ им ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯЗЫКОМ,,
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ПРям ФОШИСТЫ !.
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