 Нацотбор на Евровидение-2019: в финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, победителей полуфинала выбирали за счет зрительского голосования и с помощью жюри.

В жюри Нацотбора вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. По результатам была определена первая тройка финалистов.

В финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO.





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Отметим, прямые эфиры Национального отбора-2019 состоятся 16 (второй полуфинал) и 23 февраля (финал).

Участник от Украины выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится 14 мая.



