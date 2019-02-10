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 Нацотбор на Евровидение-2019: в финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. ВИДЕО

В субботу, 9 февраля, состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, победителей полуфинала выбирали за счет зрительского голосования и с помощью жюри.

В жюри Нацотбора вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. По результатам была определена первая тройка финалистов.

В финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO.

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Отметим, прямые эфиры Национального отбора-2019 состоятся 16 (второй полуфинал) и 23 февраля (финал).

Участник от Украины выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится 14 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3110906
 
   
 Топ комментарии
 
Послухала... вуха в'януть.
Де їх відкопали ?
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В одной из исламсской автономии рф , на ВОДОКАНАЛЕ ПОПы рпц "освятили" воду...
.
РАЗГОРЕЛСЯ СКАНДАЛ,,
,
СПРАШИВАЕТЬСЯ ?-
Какое равенство религий
И КАК ЭТО ПОПов ДОПУСТИРИ НА РЕЖЫМНЫЙ ОБЪЕКТ ??

Государство - отделено от религии рпц ,- ИЛИ НЕТ ???
,

.
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Православие отделили от государства для того, чтобьі соединить государство с масонством и каббализмом.
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ты видимо прошлый раз голосовал за педика с линзой в глазу
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Валєнтін, давно з за тобою спостерігаю, у тебе всі думки на темі гомосексуалізму зациклені. Знаючи що ти сидів, і сидів по нехорошій статті, здогадуюся що попервах на зоні тобі було нелегко. Але дивлячись на те що не повісився, роблю висновок що ти таки втігся.
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Надеюсь этот адский инструмент не бутафория.
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Посмотрите их клип в Ютуб. Там о нем рассказывают
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А с ним не случится "хьюстон ви хейв а проблем" прямо на выступлении?
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Украина всегда славилась прекрасными голосами … MARUV и YUKO это дно, я бы вообще не допустила их, ребята хотя бы оригинальные …
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Послухала... вуха в'януть.
Де їх відкопали ?
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Тебя надо было отправить)) Да не вариант... цензор останется без присмотра))))))
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як на мене класнючі були: LETAY із піснею "Мила моя" та ЦеШо із піcнею "Hate".
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Да, ЦеШо это крутяк, но не все вдупляют в такую музыку. Основная масса за попсу. А клип крутяк: https://www.youtube.com/watch?v=gHGr-yDfQMM
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надеюсь YUKO не пройдет, очень неприятный голос, мягко выражаясь.. хотя наши дебилы как не бездарный оторвальд выбирают, так ряженого педика с линзой..
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Да этот конкурс в целом фуета. Смысл его вообще не понятен. Как ностальжи по старой Европе?
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Супер! В финал вошли гражданка россии (Yuko) и певичка,которая после нацотбора едет развлекать москву и питер(Maruv)!
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Из всего этого Brunettes Shoot Blondes для Евровидения лучше всего подходят, особенно если учесть что основная категория голосующих - это женщины. Но как у нас водится выберут в финале совсем не то. Кто то проталкивает MARUV и набор прошедших в финал как бэ намекает, что в конечном итоге выберут ее. YUKO - полная фигня (хоть и самобытно но нихрена не красиво)
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MARUV - писец полный …… трусы рулят , голос не нужен . YUKO вообще ни о чем ….
И самый правильный вопрос , где KAZKA ???
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Относительно MARUV.. - рагульство нынче в моде?
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Ужас...походу, победят и поедут на Евровидение, два юных элтонджона, с их механическим чудо-фортепиано. Ну, и пара чернокожих девиц, на подпевке, лишний плюс, чтобы, ничьи чувства, не задеты были.
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Проходных в первую тройку Евровидения нет. Ну раз нет, то чего переживать кто туда поедет выступать? Сидим, смотрим кинушку и кушаем попкорн
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Хто б ото жюри поменял. Ничего нормального от них ждать не приходится.
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там что не глянь звІзда на звІзде ….
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Обратите внимание - ниодного, с////ука, НИОДНОГО с русским названием - про украинское я уже и не говорю.
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При виде еврогамбургера у бобиков мощь глотательного рефлекса пересиливает способности к рассуждениям.
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Говорят ОКУПАЦЫОННЫЕ "власти ДЫРЫ" ОКУПИРОВАННОЙ ЧАСТИ Донбасса-
- ТАК И НЕ ВЫДАЮТ ЛЮДЯМ СПРАВКИ-
РАЗРЕШАЮЩИЕ им ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯЗЫКОМ,,
,
ПРям ФОШИСТЫ !.
.

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Глобализационньій шабаш евровидение - ето уничтожение наций путем унификации и квазикультурной субверсии. Использовать понятие национальньій в контексте глобализационньіх мероприятий могут только недоумки.
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От скажіть - шановні панове дописувачи - вам зручно писати тексти постійно переключаючи клавіатуру на іноземну мову? Що це за бл@дске поклоніння іноземним літерам?
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У парнишек закос под Coldplay или мне показалось, но песня сыровата, а голос слабоват. Живьём ему петь будет очень сложно. Но, у них хотя бы есть шанс понравиться публике. Почему нет Казки ? 😭
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Після останнього Євробачення його треба закривати. З кожним роком все гірше, гірше й гірше (як приказка про вірші Тичини).
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНацотбор на Евровидение-2019: в финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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