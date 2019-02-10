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 Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе: "Это не политика и не избирательная кампания - это бл#дство"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвиняет предвыборные штабы кандидатов в президенты Украины в подкупе избирателей и разжигании ненависти в обществе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook. Приводим его текст полностью.

"50 дней до выборов. 44 кандидата. Ложь и правда. Митинги, форумы, встречи. Лозунги и призывы. Искренность и провинциальный драмтеатр.

Партии и активисты. Хмурые личности в карманах с кастетами и флаконами зеленки. Заминированные машины, битвы агитаторов, подкуп и контр-подкуп. Информационная война и гонка популизма до маразма..

Кривой Рог - на подходе к митингу одного из кандидатов остановили гражданина с 10 (вдумайтесь!) литрами зеленки. Литрами!! В 4 городах в течении одного дня изымали зеленку у разного рода активистов… С ума посходили совсем?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В одном из баров Днепра людям раздавали деньги в обмен на голос за кандидата на президентских выборах. ВИДЕО

Мне позвонил один товарищ – это говорит беспредел, почему полиция выводит с митинга кандидата Х людей? Они же просто стоят и не нападают пока ни на кого.. Возмущется. А то что в карманах у "просто стоящих" порученцев одного штаба против другого – финка и кастет с петардой, газ черемуха и флаконы с зеленкой – посреди собрания тысячи людей - ничего?

А где та грань, и кто ее определяет – когда вместо зеленки обливают оппонента кислотой? Кто ответит, вооружая молодчика с приказами "побузить у оппонента с зеленкой" – кто ответит если будет серная кислота вместо бриллиантовой зелени?? Эксцесс исполнителя скажете?.. Кто определяет эту грань? Битюг с натянутой шапкой на глаза? Ряженные в камуфляж дешёвки никогда не бывшие на фронте?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко: СБУ организовало провокацию против моего митинга по указанию Порошенко

Это работа штабов такая? Разматывать донельзя спираль ненависти в обществе.?.. Нет это не решить ни законами, ни полицией – остановить этот кураж взаимного неуважения и ненависти можно только совестью и ответственностью. Подумайте же, наконец, о стране, а не политкарьере себя любимого.

Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными – посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги.. А при свете дня - ведь в итоге мы встречаемся с респектабельными, уважаемыми людьми из политических штабов, которые дают команды и нанимают людей делать низости!

Эти люди ходят рядом с нами, здороваются, улыбаются и.. посылают к оппоненту - оскорблять, кидать в тысячную толпу петарды, обливать химикатами, лгать и гнать спираль ненависти..

Это не политика и не избирательная кампания - это бл*дство. Так мы не получим адекватную власть, - мы получим власть бл*дскую, на новом витке ненависти, не способную к созиданию, а способную только к ненависти.

Стоит остановится. Кампания только начинается, господа политики. 50 дней до выборов.
Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь, как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все ненависть и подлые провокации. Ведь это так приятно - честно выиграть выборы.

Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала предвыборной кампании в Киеве зарегистрировано 71 обращение о правонарушении, полиция расследует 3 уголовных производства

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

Читайте также: Известны фамилии 19 задержанных после акции "Хто замовив Катю Гандзюк?", - Маси Найем

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110905
 
   
 Топ комментарии
 
А какие еще чувства может испытывать, например, пенсионер, по отношению к Ахметову, Гройсману, Реве и другим?
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Когда штабы занимаются грязной политикой, это не блядство.
Когда "Беркут" кричит "Ложись Бендера", "Убей его на хуй", "Мало их пиздили", вот это и есть конкретное блядство.
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Риторика министров, депутатов, прокуроров и.т.п. четко указывает кто у власти.
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Какая власть такая у нее и избирательная кампания. Все в ваших руках, Аваков. У вас власть, Рада,законы, полиция, прокуратура. Если не справляетесь,идите, ваше место займут те, кто наведет порядок и примет нормальные законы.
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Еслиб Аваков сам не занимался гнилыми делами, его можно было и послушать а так треп предвыборный.
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А де ти бачиш ,що він наносить удари ногою? Перше--права нога паралельна поверхносі землі і носок на землі, друге--ліва нога далеко впереді, за лежачим туловищем. При бакому положенні нанести удар неможливо. Не бачу ,щоб стояча людина була поліцейським. І останнє--стояча людина притискає коліном лежачого. "ЕКспер" ти хренов. Не разводь тупих фотків ,бо це для таких як ти дятлів.
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та да, посмотри полностью видео и да:

35-37сек. видео -лежать бандеры
https://www.youtube.com/watch?v=CatOoF5Fvo0
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посмотри видео с которго скриншот, екперд.
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твою чушь читать невозможно, эксперт- дурачек.
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Агітувати за кандидатів можна,
А чи можна агітувати щоб дурний народ не йшов на вибори?
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Агітувати за зрив виборів заборонено.
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А какие еще чувства может испытывать, например, пенсионер, по отношению к Ахметову, Гройсману, Реве и другим?
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Сабаков, рошенівська шавка,твоє місце на пляшці
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А раньше его разжигание ненависти совсем не смущало.
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Когда штабы занимаются грязной политикой, это не ********.
Когда "Беркут" кричит "Ложись Бендера", "Убей его на ***", "Мало их *******", вот это и есть конкретное ********.
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При этом, стоит учесть- ещё, практически, ничего и началось. Впереди 50 дней. Ох, шо-то будет... Такое, что выборов не состоится. Вот такое у меня впечатление.
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а після ? не думаю, що всі примиряться з перемогою к не їхнього кандидата.
до того ж потрібно враховувати, що частині насення не сподобаються перші ж кроки переможця, отут вже все можливе.
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Не,всё будет в порядке, а вот если накидают миллионы левых голосов и пэтя выйдет во второй тур ,то тогда хавайся .От тогда у народ крышу сорвёт. Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе: "Это не политика, и не избирательная кампания - это бл#дство" - Цензор.НЕТ 8390
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если бы с самого начала ложь наказывали, то было бы спокойнее. Слова как воробьи, вылетели и без наказания. Там внизу есть заявление от Тимошенко. Насколько оно соответствует правде и действительности.....
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если бы с самого начала ложь наказывали..... с какой лжи начнем ? Закончу войну за пару дней или продам бизнес ?
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А это уровень министра МВД...публично материться.
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"Та просто "бляха-муха" якась ! "Это не политика, и не избирательная кампания - это бл#дство", - Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе - Цензор.НЕТ 3621" - ваша Ірка Луценко
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Почему народ поддерживает «агентов Путина», а не Порошенко.

Прочитайте эту статью целиком, подумайте, напрягите мозги. Мы не выбираем президента, мы выбираем сценарий нашего будущего. Хороший сценарий содержит варианты альтернатив, содержит усложнение социума и экономики, содержит надежду и доверие, содержит стратегический взгляд на будущее страны в контексте процессов в мире. Что из этого есть у Порошенко? Сегодня он вышел на форум, где во второй раз выдвинул себя в президенты и он сам сказал, что этот форум будет о будущем. Но вместо будущего президент говорил о конкурентах, о проблемах, и вскользь сказал о нескольких приоритетах второй каденции (борьба с бедностью, окончание войны на условиях приемлемых для Украины, пять секторов экономики). Это все? Пять лет ты управляешь страной, ты хочешь избраться во второй раз, и ты хочешь получить поддержку не рассказав о том в каком сложно контексте оказалась Украина, какие ресурсы у нас реально есть, почему приоритеты должны быть именно такие, какие кадры будут привлечены для выполнения задач, как будет решена задача трудоустройства миллионов человек, сколько это потребует ресурсов, за какие рынки мы будем бороться и с кем, как мы преодолеем демографический кризис, как мы преодолеем фискальный кризис, какая наша стратегия по Донбассу, если Россия его не вернет.
В тему:
- Порошенко на своем форуме соврал о перспективах украинской экономики
- На форуме Порошенко активисту инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» порвали плакат и не давали встать
https://goo.gl/grtBqv
🤑
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петрык сегодня, ето ельцин 1996 года и у него сейчас есть все шансы победить если он даже тут не накосячит, а будет тупо следовать тогдашней предвыборной стратегии и тактики. и только уже потом, он назначит себе приемника типа *****, или тот сам возмёт свалившуюся ему в руки власть. да печалько. но такова сегодня селява.
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Ну, тут у Петрыка два основных сценария в случае успешныго избрания: либо Ельцин 1996, либо Петлюра 1921 года.
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ненависть розпалюється вже кілька років.
хтось навмисне роз'єднує український народ, який нарешті вперше з часів незалежності з'єднався щоб відбити агресію росії
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хтось навмисне роз'єднує український народ, який нарешті вперше з часів незалежності з'єднався щоб відбити агресію росії

==============
Ай-я-яй, і хто ж цей хтось? Хто ж це все почав? Хто оголосив Саакашвілі агентом Кремля?
Саакашвілі. Агентом. Кремля.
І Гриценко агет.
І Тимошенко агент.
І Зеленський агент.
Хто не агент?
от Медведчук і Ахмєтов - не агенти, а найближчі дружбани.
Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе: "Это не политика, и не избирательная кампания - это бл#дство" - Цензор.НЕТ 3022

Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе: "Это не политика, и не избирательная кампания - это бл#дство" - Цензор.НЕТ 7493
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Та хватить тобі, Ксеніє казки розказувати, вовк і віці в одній кошарі не будуть спільні від того, що на них надінуть вишиванку....Коли 1% населення поневолює 99% , жиріє, на курортах за бугром пузо собі чухають, а інші по 1,5-2 тис. в зуби пенсії отримують, коли зарплати 4-7 тис. грн у населення, а втирають що середня під 10 тис. грн , то про яку єдність можна говорити?!!!!!!
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ви відстали від українських реалій.
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Як ви, пані, можете із-за бугра говорити про українські реалії, ви поменше читайте пліток, які вам туди доносять, а приїдьте в Україну, та поговоріть з людьми на вулицях, в громадському транспорті, в магазинах.....тоді реально побачите українські реалії.....
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"Это не политика, и не избирательная кампания - это бл#дство", - Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе - Цензор.НЕТ 7373Ray‏ @Ray_net_ua 12 ч.12 часов назад
Ложись бандера! - Кричат киевские полицейские кидая активистов на землю, 5 лет реформ Авакова и щепитильный отбор туда сепаратистов дал такие плоды.

ВИДЕО: https://vidos.top/v/1805550
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Менты те же дети, только ума поменьше, а член побольше.(Старая ментовская пословица)
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Мусора працюють на Парашенко, а це все одно що на рашку. На пропогандонських расєйських каналах висвітлили цю подію як напад на нівчом нє павінних поллюцейських якимись бандитами
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это действительно бл..во.И началось оно не сегодня.И безнаказанность плодит только новые полчища гнид.И тот сброд который обьявил себя политической элитой в основной своей массе состоит из мошенников и никакого права называться элитой не имеет.Вот ты Аваков имеешь возможность доказать это и посадить хоть часть этого сброда.И кто это должен делать если не силовой блок?А много посадил?И не надо причині рассказівать.Вот Гонзюк єто делала а ты нет
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Задача ГРУ и ФСБ превратить выборы в гражданскую войну .
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А завдання отих "кандидатів" в президенти доїсти те що лишилося від України
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а задача сабакова и сбу предотвратить, вот только как? если бойко и всякая шваль уже кандидаты в президенты, значит власть сама допустила до такого ********?
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Всем надо успокоится Хватит веселить мир. Большинство определилось как голосовать будет или не будет. Поумней и покультурней бы хотелось
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- Я просил несколько дней записывать его разговоры с нашими людьми. Те, кому я безусловно верю, открыто говорят друг другу о трагизме положения, тупости наших военных, кретинизме ... , о болване ... и о том страшном, что ждёт нас всех, если русские ворвутся в .... А ... отвечает: «Ерунда, всё хорошо. Дела развиваются нормально». Любовь к родине заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе. Я спросил себя: «А не болван ли он?» У нас ведь много тупиц, которые бездумно повторяют абракадабру ....
Нет, он не болван. Тогда почему же он не искренен? Он или никому не доверяет, или чего-то боится, или что-то затевает и хочет быть кристально чистым.(с)
Я просто фамилии убрал. Можно вставить иные... но, вывод будет единственный.
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ненависть у людей давно наростає, з того часу як комуняки ввели в 1990 приватну власність на засоби виробництва та відкрито стали буржуями, бо бач ідеологія Леніна не давала в таких масштабах їм набивати кишені....Ще до Кучми вони з оглядкою на народ жиріли, після Кучми оранжево-голубі з цепу зірвалися....тільки між собою гризуться.....а населення України все меншає і меншає, хто тікає, хто вимирає під танці буржуазних ідеологій.
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Это все говорит министр, который в людей на заседании стаканами кидался???
Посеешь ветер - пожнешь бурю.
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"Батоківщина" розгортає мережу з підкупу виборців а МВС це покриває!
Народний депутат Андрій Немировський під час брифінгу у прямому ефірі каналу «Рада» заявив, що партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко розгортає мережу підкупу виборців по всій Україні. «Основним завданням "технологічних груп "ВО "Батьківщина", що працюють в одномандатних округах, є створення мережі: керівник сектору - "старший виборчої дільниці" (СВД) - агітатор - прихильник, яка фактично є мережею для підкупу виборців» - розповів Андрій Немировський. Також він повідомив, що в подальшому СВД і агітатори під час зустрічей і в приватних бесідах пропонуватимуть «прихильникам» продати свій голос за приблизно 500 грн.
Знайомі журналісти, що були на брифінгу, розповіли мені й ще дещо - депутат Немировський оприлюднив зарплатну відомість певної агітаційної мережі. Ішлося про 151-й округ, де депутат Руслан Богдан з «Батьківщини». Були озвучені такі цифри. По 151-му округу «Батьківщина» має під контролем 8 керівників секторів, 216 СВД і 3250 агітаторів. Розмір зарплатень коливається від 5-8 тис. грн. у керівника сектору, до 800-1500 грн у агітатора. Усього на оплату мережі передбачено 27,4 мільйони (!) грн. і ще біля 3 мільйонів - на оплату «прихильників».
Звідки такі гроші у партії, яка не втомлюється заявляти, що вона не пов'язана з жодним олігархом, - здогадайтеся самі. Варіантів може бути два, або таки хтось з олігархів, або Москва.
Казали, що депутат Немировський також оприлюднив списки осіб, яким мусять виплачувати «зарплатню»…
Правду кажуть чи ні - скоро дізнаємося. Депутат передав матеріали до Генеральної прокуратури, а там явно зацікавлені розібратися. Проте варто зауважити кілька деталей. Депутат Немировський повідомив, що такі групи для підкупу створені уже в двох областях України, а їх може бути й більше. Показово, що історія ця вилізла після того, як Юлія Тимошенко звинуватила БПП у створенні мереж для підкупу виборців. Щоправда жодної конкретики вона не надала, а «розслідування» на які посилають політексперти, наближені до «Батьківщини», чомусь стабільно розміщують на сайтах, які не містять матеріалів старших за грудень 2017 р. На офіційному сайті «Батьківщини» про такі «розслідування» - ані мур-мур.
Сам факт скуповування виборців на 151-й ділянці не дивує аж ніяк. Варто згадати що 151-а ділянка на Полтавщині - це як раз та, де влітку 2016 р. був обраний нардепом Руслан Богдан і де у липні 2016 р. спалахнув скандал. На соцмережах було розміщене відео, де керівник штабу кандидата Богдана В'ячеслав Демчук інструктував членів ДВК, як збільшити явку на користь кандидата Богдана. Про гроші в ролику теж ішлося. Вже 18 липня під час обшуку поліцейські знайшли паспорт громадянина Росії на ім'я депутата Лохвицької райради від ВО «Батьківщина» Петра Чорного, виданий на території окупованого Криму у 2015 р. Коли це сталося, на місце події заявилися кандидат у депутати Руслан Богдан і нардеп Іван Крулько і почали штовханину з поліцейськими. Проте поліцейським вдалося вистояти і паспорт «господіна» Чорного потрапив до МВС.
Реакції партії «Батьківщина» не з'явилося.
Очевидно, на самих лише популістичних ідеях виграти вибори Юлія Тимошенко вже не сподівається, як таке. Очевидно - солодкі обіцяночки Тимошенко, народ просто не сприймає. Тому - Алла Шлапак у київському штабі, фаховий спеціаліст з технології «бабусь Черновецького». Тому - такі от мережі.
Очевидно - до виборів такої інформації тільки більшатиме.
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забрехалися соєві.
тепер вам не віритимуть, коли ви будете говорити навіть правду.
це вам як в тій притчі, про хлопчіка і вовка.
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Так а хто лідер по підкупам населення?
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Не знаю что там Аваков , а в цивилизованных странах разрешено мирное собрание граждан. В России смотря за кого. А у нас любое - с пустыми руками и карманами это не собрание.... В любой стране было бы ещё хуже с такими демонстрантами полиция не церемонится ни где.
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******** - це коли людину судять за те що правильно оцінили ганчірки, які називають рюкзаками.
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Кривой Рог - на подходе к митингу одного из кандидатов остановили гражданина с 10 (вдумайтесь!) литрами зеленки. Литрами!! В 4 городах в течении одного дня изымали зеленку у разного рода активистов… С ума посходили совсем? Источник: https://censor.net.ua/n3110905
зеленка оружие регионалов и их наследников и последователей би пи пи придуманная в свое время герпесом, который активно звонит за кандидата ПРи власти.
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Я розумію, що бутускіну хочеться ікру товстим шаром на хліб намазувати, але може досить вже набросів цієї гниди в новинах?
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Тим паче, що тут чомусь ніколи не знайдете нічого, що проти неї..
А тимошонкіни тролі перецшли на цілодобовий режим роботи, якщо у 3 години ночі, ви щось про нїх напишете, отримаєте мінімум 3 гнівних відповіді від чергового троля! Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе: "Это не политика и не избирательная кампания - это бл#дство" - Цензор.НЕТ 3581
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С Беней нужно что-то делать! Его стремление вернуть Приватбанк, ОПЗ, Укрнафту и прочее может стоить многого стане!!!!!
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Уже не только кагтавые реформаторы, но и их порохоботы не выговаривают кляту букву "р" Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе: "Это не политика и не избирательная кампания - это бл#дство" - Цензор.НЕТ 9771
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Наука будет "стане" - не бери чужого. Не бери. И вкладчики 100 ухайдоканых банков сидят в засаде. Гонтареву ждут в петле на "йолке", с возмещением своих потерь из бюджета. Страна еще долго будет выкашливать действия реформаторов...
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Так вот кто у нас виконт де Бражелон увесь у білому
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Ведь это так приятно - честно выиграть выборы."""- знали бы вы как приятно заработать лярды лет в 30-40 чесным трудом... Шо он курит? Конфискат?. И ещё, лично я новой полицией считаю только патрульных (не попадался мне ещё мент, может везет), а вот этих "автобусных" не обновляли - много времени и денег для обучения и тренировок надо. Бывших не бывает - чей девиз?
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Аваков выжил грузинку которая начала реформировать полицию. Если менты говорят" Бандера" это говорит о тех кто ими командует.
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щось мляво проходить агітація щось нема "замахів" на вбивство чи кинути яйцем та отримати тимчасовий інфаркт чи це попереду перед виборами.чому народ не розуміє що після виборів буде краще жити тільки переможець особливо якщо довго не був біля корита.А взагалі все не так пагано якщо при війні лізутб до корита
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Я вас запевняю, що нікого з беркуту не покарають!

Причина очевидна всім, тупо у всіх працівників беркуту, які жорстоко побили активістів, немає знаків ідентифікації (жетонів), як цього вимагає закон!
А «номери» на шоломах закриті комірцем, який унеможливлює фіксацію цього номеру!

Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе: "Это не политика и не избирательная кампания - это бл#дство" - Цензор.НЕТ 2737
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Ось чому наші радикали ні на що не здатні. Вони проти всіх, а не проти того, кого дійсно гнати треба!
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Сабакав дзявкає на таких же виродків, як і сам. І
смішно, і грішно
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Ну да, можно подумать, рюкзаковщина Авакова - одно сплошное законопослушное целомудрие.
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Кандидаты - братья! Мир - дружба - жвачка! Одна на всех.
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Тут Аваков прав. То, что есть 40 кандидатов, у большинства есть боевики- титушки это факт. Платя деньги боевикам и устраивая побоища- поднимают градус ненависти. То, что это может привести к реальной гражданской войне, тоже факт. Но, боюсь все так и будет происходить.
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Міністр внутрішніх справ пан Арсен Аваков якось казав, що буде гарантом чесності виборів і унеможливить фальсифікацію їх результатів

То хотів би інформувати пана міністра, що масштабна фальсифікація виборів триває вже, за 2 місяці до їх проведення.
Мова не йде про фальсифікацію голосів, чи про фальсифікацію підрахунку, мова йде про фальсифікацію третьої не менш важливої складової виборів. Мова йде про масштабні спроби підірвати легітимність виборів.

Сотні рекламних дописів в інтернеті про те, що Порошенко давав комусь 1500 грн. за голос, десятки "експертних" тверджень про те ж саме. Заяви пані Тимошенко про мільярди гривень витрачених Порошенком на підкуп 3 000 00 виборців. Заяви пана Гриценка про те, що Порошенко планує витратити 2 мільярди гривень на підкуп виборців, які були висловлені в студії, в якій знаходився сам пан міністр.

Я сподіваюся, що ні в кого немає сумнівів, що всі ці рекламні повідомлення і заяви політиків, значна частина яких була висловлена ще до офіційного оголошення Порошенком про своє висунення в президенти, не кажучи вже про відсутність будь-яких умов чи причин для скупки голосів... що це все ніяким чином не відображає факти.
Всі ці повідомлення - це масштабна, керована, добре організована кампанія підривання легітимності виборів.

Тому, я сподіваюся, що пан Аваков, як і обіцяв, припинить протизаконну, організовану і явно антидержавну кампанію, направлену на делегімітизацію виборів і дискредитацію України.

АПД. Просив би друзів серйозно сприймати цю тему, скрінити, документувати випадки таких вкидів.
Бо це не просто хі-хі-ха-ха про 1500 грн.
Це спроби делегімітизувати виборний процес і результати виборів.

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Аваков говорив про всі штаби, але проти юлі жодного поганого слова?
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Подаються наступні меседжі :
- після Майдану стало все тільки гірше (причому мотивують це тільки зрадою/недолугістю теперішніх керівників держави, відкидаючи вплив на сьогоднішній стан речей - відсутність реформ всі 23 роки( а всі об`єктивні чинники економіки поступово погіршилися( те ж старіння нації),натомість всеосяжний тарифний та соціальний популізм, також тотальне розкрадення коштів попередньою владою,та основного чинника - економічної війни, та бойових дій з північним сусідом.
- лунають заклики до повалення української влади (причому теж є характерна риса таких "революціонерів" - вони не називають конкретних імен наступників, яких хотіли б бачити замість повалених)
- набирає обертів огульний популізм деяких недолугих політиків, причому у різних сферах - від закликів до об`явлення війни москві з бомбардуванням її території, до закликів до зменшення тарифів з одночасним підвищенням зарплат.
З`явилися навіть цілі спільноти в соцмережах, які спеціалізуються тільки на вище згаданих меседжах. Але виникає таке відчуття, що усим цим, якщо не керує, то дуже сильно впливає якась дуже потужна, явно антиукраїнська сила.

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коли ВСУ пішли в наступ, ця гнида, теж погналась за прапорцями і тишком (мотивуючи потім що в ВСУ в штабі є зрадники) двинула НГ(в основі добробатів) на Іловайск, потім уже ВСУ прийшлось втягуватись на допомогу, а далі результат такої самодіяльності ми знаємо.
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"бл#дство", это поведение Авакова и его мусоров, которые под мацкальские лозунги бьют ногами в голову лежащих на асвальте задержаных. Точно так как сепары в ОРДЛО бьют украинских пленных.
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Говорят что на выборы в Украине Путин кинул 300 млн дол.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе: "Это не политика и не избирательная кампания - это бл#дство"
 
 
 
 
 
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