 Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе: "Это не политика и не избирательная кампания - это бл#дство"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook. Приводим его текст полностью.
"50 дней до выборов. 44 кандидата. Ложь и правда. Митинги, форумы, встречи. Лозунги и призывы. Искренность и провинциальный драмтеатр.
Партии и активисты. Хмурые личности в карманах с кастетами и флаконами зеленки. Заминированные машины, битвы агитаторов, подкуп и контр-подкуп. Информационная война и гонка популизма до маразма..
Кривой Рог - на подходе к митингу одного из кандидатов остановили гражданина с 10 (вдумайтесь!) литрами зеленки. Литрами!! В 4 городах в течении одного дня изымали зеленку у разного рода активистов… С ума посходили совсем?
Мне позвонил один товарищ – это говорит беспредел, почему полиция выводит с митинга кандидата Х людей? Они же просто стоят и не нападают пока ни на кого.. Возмущется. А то что в карманах у "просто стоящих" порученцев одного штаба против другого – финка и кастет с петардой, газ черемуха и флаконы с зеленкой – посреди собрания тысячи людей - ничего?
А где та грань, и кто ее определяет – когда вместо зеленки обливают оппонента кислотой? Кто ответит, вооружая молодчика с приказами "побузить у оппонента с зеленкой" – кто ответит если будет серная кислота вместо бриллиантовой зелени?? Эксцесс исполнителя скажете?.. Кто определяет эту грань? Битюг с натянутой шапкой на глаза? Ряженные в камуфляж дешёвки никогда не бывшие на фронте?
Это работа штабов такая? Разматывать донельзя спираль ненависти в обществе.?.. Нет это не решить ни законами, ни полицией – остановить этот кураж взаимного неуважения и ненависти можно только совестью и ответственностью. Подумайте же, наконец, о стране, а не политкарьере себя любимого.
Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными – посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги.. А при свете дня - ведь в итоге мы встречаемся с респектабельными, уважаемыми людьми из политических штабов, которые дают команды и нанимают людей делать низости!
Эти люди ходят рядом с нами, здороваются, улыбаются и.. посылают к оппоненту - оскорблять, кидать в тысячную толпу петарды, обливать химикатами, лгать и гнать спираль ненависти..
Это не политика и не избирательная кампания - это бл*дство. Так мы не получим адекватную власть, - мы получим власть бл*дскую, на новом витке ненависти, не способную к созиданию, а способную только к ненависти.
Стоит остановится. Кампания только начинается, господа политики. 50 дней до выборов.
Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь, как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все ненависть и подлые провокации. Ведь это так приятно - честно выиграть выборы.
Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!"
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
35-37сек. видео -лежать бандеры
https://www.youtube.com/watch?v=CatOoF5Fvo0
А чи можна агітувати щоб дурний народ не йшов на вибори?
Когда "Беркут" кричит "Ложись Бендера", "Убей его на ***", "Мало их *******", вот это и есть конкретное ********.
до того ж потрібно враховувати, що частині насення не сподобаються перші ж кроки переможця, отут вже все можливе.
Прочитайте эту статью целиком, подумайте, напрягите мозги. Мы не выбираем президента, мы выбираем сценарий нашего будущего. Хороший сценарий содержит варианты альтернатив, содержит усложнение социума и экономики, содержит надежду и доверие, содержит стратегический взгляд на будущее страны в контексте процессов в мире. Что из этого есть у Порошенко? Сегодня он вышел на форум, где во второй раз выдвинул себя в президенты и он сам сказал, что этот форум будет о будущем. Но вместо будущего президент говорил о конкурентах, о проблемах, и вскользь сказал о нескольких приоритетах второй каденции (борьба с бедностью, окончание войны на условиях приемлемых для Украины, пять секторов экономики). Это все? Пять лет ты управляешь страной, ты хочешь избраться во второй раз, и ты хочешь получить поддержку не рассказав о том в каком сложно контексте оказалась Украина, какие ресурсы у нас реально есть, почему приоритеты должны быть именно такие, какие кадры будут привлечены для выполнения задач, как будет решена задача трудоустройства миллионов человек, сколько это потребует ресурсов, за какие рынки мы будем бороться и с кем, как мы преодолеем демографический кризис, как мы преодолеем фискальный кризис, какая наша стратегия по Донбассу, если Россия его не вернет.
В тему:
- Порошенко на своем форуме соврал о перспективах украинской экономики
- На форуме Порошенко активисту инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» порвали плакат и не давали встать
https://goo.gl/grtBqv
🤑
хтось навмисне роз'єднує український народ, який нарешті вперше з часів незалежності з'єднався щоб відбити агресію росії
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Ай-я-яй, і хто ж цей хтось? Хто ж це все почав? Хто оголосив Саакашвілі агентом Кремля?
Саакашвілі. Агентом. Кремля.
І Гриценко агет.
І Тимошенко агент.
І Зеленський агент.
Хто не агент?
от Медведчук і Ахмєтов - не агенти, а найближчі дружбани.
Ложись бандера! - Кричат киевские полицейские кидая активистов на землю, 5 лет реформ Авакова и щепитильный отбор туда сепаратистов дал такие плоды.
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1805550
Нет, он не болван. Тогда почему же он не искренен? Он или никому не доверяет, или чего-то боится, или что-то затевает и хочет быть кристально чистым.(с)
Я просто фамилии убрал. Можно вставить иные... но, вывод будет единственный.
Посеешь ветер - пожнешь бурю.
Народний депутат Андрій Немировський під час брифінгу у прямому ефірі каналу «Рада» заявив, що партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко розгортає мережу підкупу виборців по всій Україні. «Основним завданням "технологічних груп "ВО "Батьківщина", що працюють в одномандатних округах, є створення мережі: керівник сектору - "старший виборчої дільниці" (СВД) - агітатор - прихильник, яка фактично є мережею для підкупу виборців» - розповів Андрій Немировський. Також він повідомив, що в подальшому СВД і агітатори під час зустрічей і в приватних бесідах пропонуватимуть «прихильникам» продати свій голос за приблизно 500 грн.
Знайомі журналісти, що були на брифінгу, розповіли мені й ще дещо - депутат Немировський оприлюднив зарплатну відомість певної агітаційної мережі. Ішлося про 151-й округ, де депутат Руслан Богдан з «Батьківщини». Були озвучені такі цифри. По 151-му округу «Батьківщина» має під контролем 8 керівників секторів, 216 СВД і 3250 агітаторів. Розмір зарплатень коливається від 5-8 тис. грн. у керівника сектору, до 800-1500 грн у агітатора. Усього на оплату мережі передбачено 27,4 мільйони (!) грн. і ще біля 3 мільйонів - на оплату «прихильників».
Звідки такі гроші у партії, яка не втомлюється заявляти, що вона не пов'язана з жодним олігархом, - здогадайтеся самі. Варіантів може бути два, або таки хтось з олігархів, або Москва.
Казали, що депутат Немировський також оприлюднив списки осіб, яким мусять виплачувати «зарплатню»…
Правду кажуть чи ні - скоро дізнаємося. Депутат передав матеріали до Генеральної прокуратури, а там явно зацікавлені розібратися. Проте варто зауважити кілька деталей. Депутат Немировський повідомив, що такі групи для підкупу створені уже в двох областях України, а їх може бути й більше. Показово, що історія ця вилізла після того, як Юлія Тимошенко звинуватила БПП у створенні мереж для підкупу виборців. Щоправда жодної конкретики вона не надала, а «розслідування» на які посилають політексперти, наближені до «Батьківщини», чомусь стабільно розміщують на сайтах, які не містять матеріалів старших за грудень 2017 р. На офіційному сайті «Батьківщини» про такі «розслідування» - ані мур-мур.
Сам факт скуповування виборців на 151-й ділянці не дивує аж ніяк. Варто згадати що 151-а ділянка на Полтавщині - це як раз та, де влітку 2016 р. був обраний нардепом Руслан Богдан і де у липні 2016 р. спалахнув скандал. На соцмережах було розміщене відео, де керівник штабу кандидата Богдана В'ячеслав Демчук інструктував членів ДВК, як збільшити явку на користь кандидата Богдана. Про гроші в ролику теж ішлося. Вже 18 липня під час обшуку поліцейські знайшли паспорт громадянина Росії на ім'я депутата Лохвицької райради від ВО «Батьківщина» Петра Чорного, виданий на території окупованого Криму у 2015 р. Коли це сталося, на місце події заявилися кандидат у депутати Руслан Богдан і нардеп Іван Крулько і почали штовханину з поліцейськими. Проте поліцейським вдалося вистояти і паспорт «господіна» Чорного потрапив до МВС.
Реакції партії «Батьківщина» не з'явилося.
Очевидно, на самих лише популістичних ідеях виграти вибори Юлія Тимошенко вже не сподівається, як таке. Очевидно - солодкі обіцяночки Тимошенко, народ просто не сприймає. Тому - Алла Шлапак у київському штабі, фаховий спеціаліст з технології «бабусь Черновецького». Тому - такі от мережі.
Очевидно - до виборів такої інформації тільки більшатиме.
тепер вам не віритимуть, коли ви будете говорити навіть правду.
це вам як в тій притчі, про хлопчіка і вовка.
зеленка оружие регионалов и их наследников и последователей би пи пи придуманная в свое время герпесом, который активно звонит за кандидата ПРи власти.
А тимошонкіни тролі перецшли на цілодобовий режим роботи, якщо у 3 години ночі, ви щось про нїх напишете, отримаєте мінімум 3 гнівних відповіді від чергового троля!
Причина очевидна всім, тупо у всіх працівників беркуту, які жорстоко побили активістів, немає знаків ідентифікації (жетонів), як цього вимагає закон!
А «номери» на шоломах закриті комірцем, який унеможливлює фіксацію цього номеру!
смішно, і грішно
То хотів би інформувати пана міністра, що масштабна фальсифікація виборів триває вже, за 2 місяці до їх проведення.
Мова не йде про фальсифікацію голосів, чи про фальсифікацію підрахунку, мова йде про фальсифікацію третьої не менш важливої складової виборів. Мова йде про масштабні спроби підірвати легітимність виборів.
Сотні рекламних дописів в інтернеті про те, що Порошенко давав комусь 1500 грн. за голос, десятки "експертних" тверджень про те ж саме. Заяви пані Тимошенко про мільярди гривень витрачених Порошенком на підкуп 3 000 00 виборців. Заяви пана Гриценка про те, що Порошенко планує витратити 2 мільярди гривень на підкуп виборців, які були висловлені в студії, в якій знаходився сам пан міністр.
Я сподіваюся, що ні в кого немає сумнівів, що всі ці рекламні повідомлення і заяви політиків, значна частина яких була висловлена ще до офіційного оголошення Порошенком про своє висунення в президенти, не кажучи вже про відсутність будь-яких умов чи причин для скупки голосів... що це все ніяким чином не відображає факти.
Всі ці повідомлення - це масштабна, керована, добре організована кампанія підривання легітимності виборів.
Тому, я сподіваюся, що пан Аваков, як і обіцяв, припинить протизаконну, організовану і явно антидержавну кампанію, направлену на делегімітизацію виборів і дискредитацію України.
АПД. Просив би друзів серйозно сприймати цю тему, скрінити, документувати випадки таких вкидів.
Бо це не просто хі-хі-ха-ха про 1500 грн.
Це спроби делегімітизувати виборний процес і результати виборів.
- після Майдану стало все тільки гірше (причому мотивують це тільки зрадою/недолугістю теперішніх керівників держави, відкидаючи вплив на сьогоднішній стан речей - відсутність реформ всі 23 роки( а всі об`єктивні чинники економіки поступово погіршилися( те ж старіння нації),натомість всеосяжний тарифний та соціальний популізм, також тотальне розкрадення коштів попередньою владою,та основного чинника - економічної війни, та бойових дій з північним сусідом.
- лунають заклики до повалення української влади (причому теж є характерна риса таких "революціонерів" - вони не називають конкретних імен наступників, яких хотіли б бачити замість повалених)
- набирає обертів огульний популізм деяких недолугих політиків, причому у різних сферах - від закликів до об`явлення війни москві з бомбардуванням її території, до закликів до зменшення тарифів з одночасним підвищенням зарплат.
З`явилися навіть цілі спільноти в соцмережах, які спеціалізуються тільки на вище згаданих меседжах. Але виникає таке відчуття, що усим цим, якщо не керує, то дуже сильно впливає якась дуже потужна, явно антиукраїнська сила.