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 Экономика
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Все про:Всемирный Банк (317) экономика (3483) Мюллер (34)

 Украине понадобится 50 лет для достижения текущего экономического уровня Польши, и 100 лет - уровня Германии, - Всемирный банк

Без проведения реформ и имея текущие темпы роста ВВП Украины понадобится 50 лет, чтобы достичь такого уровня экономического развития, который имеет Польша.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил вице-президент Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилл Мюллер во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины.

А для достижения текущего уровня экономического развития стран Западной Европы, таких как Германия, понадобится вдвое больше времени - 100 лет.

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По словам Мюллера, в Украине наблюдается значительная концентрация капитала в руках немногочисленной группы населения. Так, 3 самых богатых украинца обладают 6% ВВП страны.

"Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Доля доходов самых богатых людей в ВВП почти не менялась с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способным полностью раскрыть потенциал человеческого капитала", - говорится в исследовании Всемирного банка.

Там отмечают, что крупнейшие факторы, сдерживающие экономическое развитие Украины - слишком большая закредитованность, сильная зависимость от мировых рынков сбыта сырья, слишком позднее начало реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк ожидает продолжения сотрудничества с Супрун, - региональный вице-президент Мюллер

Приоритетными реформами в Украине, по мнению представителей Всемирного банка, должны стать налоговая реформа, улучшение логистики, а также отмена моратория на продажу земли. Кроме этого, важно провести судебную реформу и реформу Антимонопольного комитета.

Ранее в Нацбанке сообщали, что по предварительным данным, в 2018 году экономика Украины выросла наиболее за последние 7 лет - на 3,4%.

Источник: https://censor.net.ua/n3110904
 
 
 Топ комментарии
 
вот и вся оценка соевых рехформ! Украине понадобится 50 лет для достижения текущего экономического уровня Польши, и 100 лет - уровня Германии, - Всемирный банк - Цензор.НЕТ 6086
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При нынешней власти - да! Фифры шок, но это правда! в 1991 мы начинали с лучшего чем имела Польша!!! Вот вам объективный результат "керувння кеманычив" за вси рокы!!!
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Странно, у Гройсмана другие прогнозы)))
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Це, перемога! Гарного життя в Україні я не побачу, як і більшість із вас.
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Ти підтримуєш мораторій на продаж землі?
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Я за те, щоб земля була у державній власності і жоден клапоть не мали права передати іноземцям.
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Ну то зросту і не чекай. Перечитай останнє речення статті. Вони вимагають відміни мораторію на продаж землі.
Або ж не вір статті.
Особисто я прочитав і плюнув.
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хотелось бы ссылку Громадского прочесть, а то просто кто то где то сказал.Не верю таким словам. А как же положение той самой Греции или Португалии в Евросоюзе. Там проблемы еще те. Так что давайте реальные данные и со ссылками на зарубежные источники без интерпретации русских.
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Можно и без ссылок, с карандашом в руке подсчитать: на сколько за последние 5 лет поднялтсь зарплаты, пенсии (в жолларовом эквиваленте естественно), сравнить с германскими, польскими, да какими хотите и вуаля: результат перед вами.
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Йуля придет...за 100 дней...Германию догонит...😀...и перегонит...
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Треба читати всю статтю, а не лише початок.
...;Без проведения реформ; і ...; налоговая реформа, улучшение логистики, а также отмена моратория на продажу земли...;
Гадаю, основна теза тут- саме продаж землі.
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политическая воля нужна это бесспорно , и нужна она для того что бы нынешних реформаторов пересадить за решётки хотя бы за то что они наши долги привязали к росту ВВП, чем больше рост тем больше платим , и за это они рано или поздно ответят , а пока о росте более 3% можем забыть и выйти под управлением соевой банды на такой уровень развитие страны , что сравнивать нас надо будет не с Польшей , а с Габоном
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В 70 х годах в Ю Корее был лозунг- Станем богатыми людьми! Экономикой занимались. А мы политикой ещё не известно сколько будем. Страна сделает скачек только если прийдет команда профессиональных экономистов. В нашем случае их из Гарварда надо выписывать. Наши - ПТУ шники нас в дебри заведут. Или 40 лет по пустыне водить будут. В развитых странах борется что б не было бедных а у нас богатых.
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Да подосрали Пете западные партнеры с публикацией такого вывода , тут реформатор неуспевает магазины открывать , а ему прямо в лоб бац-- это не реформа !!!!
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Про яке зростання можна говорити, якщо нам зараз доведеться повертати борги відсотками від ВВП. Більшість з вас навіть не розуміє що, це таке. Наступні 20 років завдяки Яценюку і Порошенко нам гарантовані злидні.
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Сейчас мы отдаём долги кредитов, которые понабирали Кучма, Юля и Янукович. Кредиты они набирали охапками, а реформ не делали.
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а как вы отдаете ?С роста экономики ,или внедрение псевдо реформ принесли золотые доходы ? Или как обычно ,беря кредиты на оплату ранее взятых кредитов ? Тогда чем вы лучше Кучмы,Юли, Януковича ?
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А ты долг Японии видал? Там будут отдавать 1000 лет.
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Украинцы и так сильно не отстают от ЕС ,вот если сравнить частные дома украинца и ватника ,то это земля и небо и не надо говорить ,что у нас тоже халупы есть,в ЕС почти всё население живёт в арендных квартирах а не имущий в вагончиках ,о которых ватники только мечтают. Кто работает тот и получает, европейцы сначала создают блага,покупают дом,а потом планируют себе детей,а не выпускают нищету в свет,как это делаем мы. Україні знадобиться 50 років для досягнення поточного економічного рівня Польщі та 100 років - рівня Німеччини, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 3290
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Метеорит тебе ответил верно. Но даже сейчас Украина берет кредит, то понимаешь, война дорогое "удовольствие". Или вы за мир с расеей любой ценой?
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А сколько времени надо украинским олигархам, чтобы достичь уровня немецких и польских олигархов?
Хотя погодите ка, они уже давно их догнали и обогнали. От так совпадение.
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Польських так, а ось у Німеччині вистачає багатіїв...
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Ссылку в студию! Когда дочитал до строчки с упоминанием России, понял, что статья - фейк. Потому что на самом деле в России концентрация бабла у олигархов запредельная. А тут что написано?
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ты че россию с большой буквы пишешь? ты шо, кацап? ))
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нужно бороться со своими привычками! вон кацапы едят, спят ночью, пользуются туалетной бумагой и говорят по-русски! чтобы не быть как кацап, нужно отказаться от этих привычек! ))
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Розуміння того, що влада узурпована кланами злочинців, приводить людей або у визвольні змагання, або у анабіоз совісті.
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влада від сільради і до ВР з етнічних українців Патріотів Націоналістів і через 5 років Україна на рівні Польщі.

А якщо як всі ці 27 років влада з богоізбхГаних то через 5 років Україна зникає,залишається тільки назва на папері .бо нищать українців, будують ха за рію
і це є ІСТИНА .
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Тоесть в сельах сейчас экономический рай?Изза таких как ты, неспособных в логику страна и в жопе. нужно не этнических украинцев, а этнических лучших в мире управленцев.
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Не читайте прогнозов этой весьма низкоквалифицированной конторы. В отношении нас они ошиблись в два раза. А могли и в три, если бы мы не допустили реванша красноты. Вполне предсказуемые результаты, если бы проверили дипломы этих "эхспертов"
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)) надо скоррелировать (по польше, для примера) по делам и заявлениям всех кандидонов:
- если переизбрать петруху, то надо 55 лет (+ очередные 5 лет стагнации),
- если йуличку, то 100, ( реально ей нада в 2 раза больше, а не меньше)
- каплину 200, (тому в 4 раза, он всегда взует йулю по темпам)
- ))))))))) гриценку 5, (он сказал, шо опозорит любые прогнозы в один срок) ))))))
- по абсолюно всех остальных, типо "зелей&K°", мона не корелировать, там будет начало очередного строительства коммунизма в отдельно взятой новой империи.
делаем вывод: те у кого есть дома маленькая-маленькая черепашка, лучше прошлого года рождения, имеют гипотетический шанс, что один из членов их семьи увидит светлое будущее. но это было ясно и до прогнозов всемирного банка. ))
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Зеленский --Наш Президент !!! Вснх старперов на помойку истории
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все украинцы - русские! потомки Киевской Руси! в отличие от кацапни! потомков татаро-монгольской орды!
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"3 самых богатых украинца обладают 6% ВВП страны.
Это почти вдвое больше, чем в России" - отак руками європейців робиться пропаганда русскава міра.
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Чуть-чуть не так.Через сорок девять дней начинаем ваш отсчёт,но только делим все на десять....А тех троих помножим на ноль,вот только чуть обождите ,надо пережевать шоколад.
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Если в обществе появятся честные и умные лидеры то 5 и 10 лет зто мах.
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Рівень Польщі?- Спитайте в заробітчан. Вигідно заробляти в Польщі, а витрачати в Україні. А якщо жити в Польщі -практично те на те й виходить. Брат дружини лише за квартиру 2000 злотих щомісяця платить плюс ще й комуналка.
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Да не переживай, по коммуналке быстро догоним.))
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Фигня.
Иностранцы-бизнесмены, с которыми приходилось общаться, в один голос говорят:
"Какая у вас богатейшая страна!".
Нужно сделать одно - убрать из власти, экономики и прессы людцов одной национальности,
Которые люто разворовывают Украину, а в случае чего - тикают на историческую родину.
Украиной должны править Украинцы-Патриоты.
А не всякие Вальцманы или кагальные подстилки типа Кучки или Юща.
П.С.
Кстати, сейчас кагальные занимают верхние строчки на выборах. Позволим?
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За учетом того что Польша и Германия будут стоять на месте...А они будут?
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Все прогнозы херня. В 70-х годах прошлого века космические корабли СССР бороздили просторы Большого театра Україні знадобиться 50 років для досягнення поточного економічного рівня Польщі та 100 років - рівня Німеччини, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 6936, а китайцы за воробьями гонялись. Не прошло и полвека и где теперь тот СССР и каким стал Китай? Все было бы гораздо проще, если бы не вонючая соседка - параша
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украинцам всегда соседи мешают! ) соседние страны, соседние области, соседние районы, соседние города, соседние дома и соседние квартиры )) кругом враги, а мы - дартаньяны! )) может проблема в менталитете?
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Москаль размышляет о менталитете Україні знадобиться 50 років для досягнення поточного економічного рівня Польщі та 100 років - рівня Німеччини, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 4595? Знаешь к чему приводит наличие лишней 47хромосомы Україні знадобиться 50 років для досягнення поточного економічного рівня Польщі та 100 років - рівня Німеччини, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 7577 ? А вы же кацапы лишнехромосомные на генетическом уровне
Україні знадобиться 50 років для досягнення поточного економічного рівня Польщі та 100 років - рівня Німеччини, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 3287
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Вопрос армянскому радио:
- Скажите, при нынешних темпах роста нашей экономики, когда мы сможем догнать, скажем, Японию?
Ответ:
- Вы понимаете, даже если Япония развернётся и начнёт бежать нам навстречу...
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Я ещё до оккупации Крыма московской руснёй, предлагал передать Японии полуостров Крым,если бы так сталось тогда,то нам и догонять никого не надо Україні знадобиться 50 років для досягнення поточного економічного рівня Польщі та 100 років - рівня Німеччини, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 584
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И что, опустить руки и не идти вперед?
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Сложно идти вперёд, когда чужие руки постоянно шарят в твоих карманах.
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В Германии очень большая проблема с питьевой водой. Много удобрений
вода жесткая, в Берлине, Мюнхене, Гамбурге самая жесткая. Много мусора на улице, турков, арабов..на улицах висят предупреждения чтобы не носили оружие. Стоимость жилья зашкаливает, во многих городах больше 6000 евро за метр. Немецкие машины основа немецкой экономики давно уже стали отстоем. Дизельгейт, не качественные материалы, Ауди етрон, типа флагман от 70 тысяч евро. И рядом с теслой не стоит. Пусть всемирный банк напишет правду, хотим скупить Украину даром, дать под проценты в пять раз выше чем в Европе, загнать в долги, и поиметь вас и ваших детей бесплатно в Польше. Лучше своего дела дома, ничего нет.в Европе можно всю жизнь отпахать за клетку в 50 квадратов.
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страшно жить в том Берлине Україні знадобиться 50 років для досягнення поточного економічного рівня Польщі та 100 років - рівня Німеччини, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 2674 клетка будет давать 1200-1600 евро в месяц гарантированный доход, в то время как немецкий пенс будет жарить 20ти летних филипинок и которому 1к будет предостаточно на жизнь, а вот что будет делать украинский пенс в это время?
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Московии с её колониями в этом плане не повезло,просто весь Мир скоро кинется на Московию ,чтобы поделить её на штаты ,а московитов отправить в резервации к их индейцам,ой не так к их мордовцамУкраїні знадобиться 50 років для досягнення поточного економічного рівня Польщі та 100 років - рівня Німеччини, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 8919
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Ймовірно, скоро в Україні з'являться маса білбордів, де буде зображений обурений президент Порошенко з «папірусом» в руці і слоган його виборчої кампанії: я приніс вам Томос, а ви, невдячні, хочете від мене - чесності, благополуччя і роботи! Я все зроблю, через 50 років.
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К тому моменту Германия и Польша будут иметь показатели к которым надо будет идти уже 3 тыс лет
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Они имеют ввиду то, что если Украина скажет - догоняю - весь мир замрет офигевший.
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На Майдане не говорили что надо работать. Да еще 100 лет.
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Ну Петя пока давит прища кремлёвского и это если сравнить ,что Украина территориально в тридцать раз меньше Московии с её колониями
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я знову ж, в 2583-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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А у руля - одни и те же люди, "ведущие" нас в "светлое будущее"... Но, твари, ведут нас окольными путями, "шукаючи свій шлях розвитку"... А вся планета развивается по законам экономики...
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Якщо прийняти закон відрубувати корупціонерам і казнокрадам руки то ми наздоженем Німетчину за 10 років.
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Киловат\час в Германии стоит 0,3 евро, пенсия 1000 евро
Киловат\час в Украини стоит 0,07 евро , пенсия 70 евро

Те же яйца, вид сбоку. Висновок: Для зростання доброботу і досягнення рівня Німеччини нам потрібно у п'ять разів підвищити тарифи.
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Недооцінюють,недооцінюють ..З нашим дебільним керівництвом дещо більше.
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Приоритетными реформами в Украине, по мнению представителей Всемирного банка, должны стать налоговая реформа.
Читайте соевые дятлы пока не дойдёт. Не томос, не образование/медицина, а НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА.
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Наша "економіка", яка складалась в "єпоху" Кучми монтувалась приблизно на таких принципах:
- ось Рінатік тобі металургія і вулільна промисловість
- це Пєтєнька тобі цукрозаводики і заводик для машинок
- це Вітєнька тобі метзаводик
- це Ігорьок тобі нафтозаводик і самольотікі
Хазяйнуйте і щось платіть і обща.... тьху ти в бюджет мать його.... От і дохазяйнувались - виробництво "машинок" з 377 тис 20 років тому до 377 штук в 16-му. Виробництво сталі 22 млн тон в 17-му році (1,3% світового) 30 років тому 54 млн тон (7.5% світового). І так абсолютно по всім галузям, які в руках олігархів. Тим вища технологічність галузі тим швидше згниваю. Радіоелектроніку "крєпкіє хазяйствєннікі" добили моментально.
Не монополізовані галузі (сільське господарство, харчопереробка, ІТ) розвиваються навіть в ******** сучих (створених олігархами) умовах ! До речі з металургією можете попрощатись - доживає останні роки, майже здохла. Страшніше всього що за енергетику вже взялись. Через 10-15 років будемо сидіти без електроенергії, якщо залишиться нинішня влада.
Не можна призначити Пєтю скажімо головним бомбардиром футбольного чемпіонату, Ріната зірковим тенором оперного, а Ігоря головним акробатом в цирку. Такі "посади" - результат багаторічної жорсткої праці і конкуренції. Інакше здохне футбол, здохне опера і всі тарілки в цирку переб'ються. Пєтьку ж призначили а кращих за нього футболістів перестріляли. А в економіці все це сталось 20 років тому! От і результат.
Ніхто не задумувався чому такий скачок авіаперевезень відбувся нещодавно ? "Смотрящего" прибрали ! Ніякі об'єктивні умови (збільшення пасажирів, покращення інфраструктури, платоспроможність пасажирів) не змінились - просто без "смотрящего". Все просто. І так з усією економікою.
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Всемирный банк прав.
1. Надо перевести оплату не в общем, а по часам.
В ЕС в разных странах разная стоимость часа от 3 евро и выше. 10 евро в Словакии - уже норма.
Это при 160 часах в неделю - 1600 евро
2. ПРЕМЬЕРА , который начнет этот перевод , " враги Супрун" порвут на тряпки. Бо попробуйте обьяснить зарплату 3200 гривен в часах?
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Почасавая оплата ,с этим согласен и чтобы все знали что она примерно от 5,8 евро до 7,6 евро, многим выгодно брать работников по часам и я за то чтобы у малого и среднего бизнеса, наёмные работники сами отчитывались в ПФУ .
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Треба казати правду. Народ не готовий до саравжніх, проривних реформ. Ми навіть не готові мавпувати те що робили розвинуті країни, а тут потрібно не наслідувати, а наздагонятт...
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Польща передає привіт зрадофілам - Коли в 1991 році поляки їздили до нас скуповувати праски, кип`ятильники, калоші, каструлі, молотки, електродвигуни, сірники, навісні замки, болти тощо - ми з них сміялися й жаліли їх: що ви з Польщєю зробили?!
Коли поляки, скрегочучи зубами, розповідали який Больцерович негідник: пенсія 50 доларів, а за комуналку платити - 100 доларів, і єдина порада від уряду - продавати житло й переселятися в менше за площею - ми їх жаліли й питали: що ви з Польщею зробили?
Потім в Польщі прийняли закони, за якими заборонили колишнім комунякам посідати державні посади й оприлюднили списки "стукачів" - ми обурювалися: що ви з Польщею зробили?
Коли в Польщі палили опудало Бальцеровича, ми дивилися на це й раділи. Он вони на що Польщу перетворили - суцільні злидні й непідйомні ціни. На газ, електрику, воду, мясо, молоко. А в нас - усе слава Богу й Кравчук з "червоними директорами" веде нас у світле майбутнє.

Тепер, їдучи туди на заробітки, ми питаємо в поляків: як ви таке з Польщею зробили?
Україні знадобиться 50 років для досягнення поточного економічного рівня Польщі та 100 років - рівня Німеччини, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 1942 .
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А ведь для этого нужно было,просто,у нас и у Вас,в начале 90-х годов,не пугать народ "страшной шоковой терапией",а быстро внедрять реформы,так,как в Польше,и все было бы нормально! А теперь нужно найти тех подонков,которым нужно было время для воровства и которые тогда не внедрили реформы,а теперь разъезжают "на джипах" и имеют богатеньких отпрысков за счет обворовывания народа!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраине понадобится 50 лет для достижения текущего экономического уровня Польши, и 100 лет - уровня Германии, - Всемирный банк
 
 
 
 
 
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