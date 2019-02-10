 Украине понадобится 50 лет для достижения текущего экономического уровня Польши, и 100 лет - уровня Германии, - Всемирный банк

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил вице-президент Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилл Мюллер во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины.
А для достижения текущего уровня экономического развития стран Западной Европы, таких как Германия, понадобится вдвое больше времени - 100 лет.
По словам Мюллера, в Украине наблюдается значительная концентрация капитала в руках немногочисленной группы населения. Так, 3 самых богатых украинца обладают 6% ВВП страны.
"Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Доля доходов самых богатых людей в ВВП почти не менялась с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способным полностью раскрыть потенциал человеческого капитала", - говорится в исследовании Всемирного банка.
Там отмечают, что крупнейшие факторы, сдерживающие экономическое развитие Украины - слишком большая закредитованность, сильная зависимость от мировых рынков сбыта сырья, слишком позднее начало реформ.
Приоритетными реформами в Украине, по мнению представителей Всемирного банка, должны стать налоговая реформа, улучшение логистики, а также отмена моратория на продажу земли. Кроме этого, важно провести судебную реформу и реформу Антимонопольного комитета.
Ранее в Нацбанке сообщали, что по предварительным данным, в 2018 году экономика Украины выросла наиболее за последние 7 лет - на 3,4%.
Россия пригрозила ЕС проблемами(газ и пушнину будут поставлять порциями, а чёрную икру один раз в год), если откажутся от «Северного потока-2»
Або ж не вір статті.
Особисто я прочитав і плюнув.
...;Без проведения реформ; і ...; налоговая реформа, улучшение логистики, а также отмена моратория на продажу земли...;
Гадаю, основна теза тут- саме продаж землі.
Хотя погодите ка, они уже давно их догнали и обогнали. От так совпадение.
А якщо як всі ці 27 років влада з богоізбхГаних то через 5 років Україна зникає,залишається тільки назва на папері .бо нищать українців, будують ха за рію
і це є ІСТИНА .
- если переизбрать петруху, то надо 55 лет (+ очередные 5 лет стагнации),
- если йуличку, то 100, ( реально ей нада в 2 раза больше, а не меньше)
- каплину 200, (тому в 4 раза, он всегда взует йулю по темпам)
- ))))))))) гриценку 5, (он сказал, шо опозорит любые прогнозы в один срок) ))))))
- по абсолюно всех остальных, типо "зелей&K°", мона не корелировать, там будет начало очередного строительства коммунизма в отдельно взятой новой империи.
делаем вывод: те у кого есть дома маленькая-маленькая черепашка, лучше прошлого года рождения, имеют гипотетический шанс, что один из членов их семьи увидит светлое будущее. но это было ясно и до прогнозов всемирного банка. ))
Это почти вдвое больше, чем в России" - отак руками європейців робиться пропаганда русскава міра.
Иностранцы-бизнесмены, с которыми приходилось общаться, в один голос говорят:
"Какая у вас богатейшая страна!".
Нужно сделать одно - убрать из власти, экономики и прессы людцов одной национальности,
Которые люто разворовывают Украину, а в случае чего - тикают на историческую родину.
Украиной должны править Украинцы-Патриоты.
А не всякие Вальцманы или кагальные подстилки типа Кучки или Юща.
П.С.
Кстати, сейчас кагальные занимают верхние строчки на выборах. Позволим?
- Скажите, при нынешних темпах роста нашей экономики, когда мы сможем догнать, скажем, Японию?
Ответ:
- Вы понимаете, даже если Япония развернётся и начнёт бежать нам навстречу...
вода жесткая, в Берлине, Мюнхене, Гамбурге самая жесткая. Много мусора на улице, турков, арабов..на улицах висят предупреждения чтобы не носили оружие. Стоимость жилья зашкаливает, во многих городах больше 6000 евро за метр. Немецкие машины основа немецкой экономики давно уже стали отстоем. Дизельгейт, не качественные материалы, Ауди етрон, типа флагман от 70 тысяч евро. И рядом с теслой не стоит. Пусть всемирный банк напишет правду, хотим скупить Украину даром, дать под проценты в пять раз выше чем в Европе, загнать в долги, и поиметь вас и ваших детей бесплатно в Польше. Лучше своего дела дома, ничего нет.в Европе можно всю жизнь отпахать за клетку в 50 квадратов.
Киловат\час в Украини стоит 0,07 евро , пенсия 70 евро
Те же яйца, вид сбоку. Висновок: Для зростання доброботу і досягнення рівня Німеччини нам потрібно у п'ять разів підвищити тарифи.
Читайте соевые дятлы пока не дойдёт. Не томос, не образование/медицина, а НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА.
- ось Рінатік тобі металургія і вулільна промисловість
- це Пєтєнька тобі цукрозаводики і заводик для машинок
- це Вітєнька тобі метзаводик
- це Ігорьок тобі нафтозаводик і самольотікі
Хазяйнуйте і щось платіть і обща.... тьху ти в бюджет мать його.... От і дохазяйнувались - виробництво "машинок" з 377 тис 20 років тому до 377 штук в 16-му. Виробництво сталі 22 млн тон в 17-му році (1,3% світового) 30 років тому 54 млн тон (7.5% світового). І так абсолютно по всім галузям, які в руках олігархів. Тим вища технологічність галузі тим швидше згниваю. Радіоелектроніку "крєпкіє хазяйствєннікі" добили моментально.
Не монополізовані галузі (сільське господарство, харчопереробка, ІТ) розвиваються навіть в ******** сучих (створених олігархами) умовах ! До речі з металургією можете попрощатись - доживає останні роки, майже здохла. Страшніше всього що за енергетику вже взялись. Через 10-15 років будемо сидіти без електроенергії, якщо залишиться нинішня влада.
Не можна призначити Пєтю скажімо головним бомбардиром футбольного чемпіонату, Ріната зірковим тенором оперного, а Ігоря головним акробатом в цирку. Такі "посади" - результат багаторічної жорсткої праці і конкуренції. Інакше здохне футбол, здохне опера і всі тарілки в цирку переб'ються. Пєтьку ж призначили а кращих за нього футболістів перестріляли. А в економіці все це сталось 20 років тому! От і результат.
Ніхто не задумувався чому такий скачок авіаперевезень відбувся нещодавно ? "Смотрящего" прибрали ! Ніякі об'єктивні умови (збільшення пасажирів, покращення інфраструктури, платоспроможність пасажирів) не змінились - просто без "смотрящего". Все просто. І так з усією економікою.
1. Надо перевести оплату не в общем, а по часам.
В ЕС в разных странах разная стоимость часа от 3 евро и выше. 10 евро в Словакии - уже норма.
Это при 160 часах в неделю - 1600 евро
2. ПРЕМЬЕРА , который начнет этот перевод , " враги Супрун" порвут на тряпки. Бо попробуйте обьяснить зарплату 3200 гривен в часах?
Коли поляки, скрегочучи зубами, розповідали який Больцерович негідник: пенсія 50 доларів, а за комуналку платити - 100 доларів, і єдина порада від уряду - продавати житло й переселятися в менше за площею - ми їх жаліли й питали: що ви з Польщею зробили?
Потім в Польщі прийняли закони, за якими заборонили колишнім комунякам посідати державні посади й оприлюднили списки "стукачів" - ми обурювалися: що ви з Польщею зробили?
Коли в Польщі палили опудало Бальцеровича, ми дивилися на це й раділи. Он вони на що Польщу перетворили - суцільні злидні й непідйомні ціни. На газ, електрику, воду, мясо, молоко. А в нас - усе слава Богу й Кравчук з "червоними директорами" веде нас у світле майбутнє.
Тепер, їдучи туди на заробітки, ми питаємо в поляків: як ви таке з Польщею зробили?
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