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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (21025) Порошенко (16308) провокация (1216) СБУ (13216) Тимошенко (24106)

 Тимошенко: СБУ организовало провокацию против моего митинга по указанию Порошенко

Лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявляет об организованной Службой безопасности Украины провокации на ее встрече с избирателями в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на странице в Facebook.

"Президент Порошенко никак не хочет смириться с тем, что на встречи со мной по всей стране приходят тысячи людей. Приходят, чтобы услышать правду о том, что происходит в стране.

Именно поэтому вчера была устроена провокация на моей встрече с жителями Белой Церкви.

Сегодня же (9 февраля. - Ред.), с помощью СБУ власти организовали новую провокацию во время аналогичного мероприятия в Киеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Наш митинг на Подоле прошел мирно, конструктивно, без всякого эксцесса и скандала. 10000 человек собрались на открытой площадке - Контрактовой площади. Каждый, кто хотел прийти и пообщаться, мог сделать это без каких-либо препятствий.

Уже по завершении встречи я узнала, что перед митингом полиция задержала нескольких человек. Это было использовано провокаторами с оружием как повод радикализировать ситуацию в отделении полиции.

Теперь наше событие - встреча с киевлянами - пытаются искусственно привязать к схватке активистов с правоохранителями.

Убеждена: то, что происходит сейчас, - это очередная спецоперация СБУ, организованная по прямому указанию Петра Порошенко. А использованные методы свидетельствуют, что для сохранения своей власти он готов к любым преступным действиям и радикальным шагам.

Я прошу вас анализировать информацию и понимать, что власть устраивает эти скандалы и провокации намеренно.

Спокойствие и ум, друзья. Все будет хорошо!"

Тимошенко: СБУ организовало провокацию против моего митинга по указанию Порошенко 01
Тимошенко: СБУ организовало провокацию против моего митинга по указанию Порошенко 02
Тимошенко: СБУ организовало провокацию против моего митинга по указанию Порошенко 03

Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, Против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110903
 
   
 Топ комментарии
 
яка ще провокація ?
пригріла біля себе вбивць та мафіозів
то відповідай.
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Треба було всім йти на відкритий діалог.

Тимошенко: СБУ организовало провокацию против моего митинга по указанию Порошенко - Цензор.НЕТ 3438
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Тимошенчиха переплюнула "ольгінських" дебілів.
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Народний депутат Андрій Немировський під час брифінгу у прямому ефірі каналу «Рада» заявив, що партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко розгортає мережу підкупу виборців по всій Україні. «Основним завданням "технологічних груп "ВО "Батьківщина", що працюють в одномандатних округах, є створення мережі: керівник сектору - "старший виборчої дільниці" (СВД) - агітатор - прихильник, яка фактично є мережею для підкупу виборців» - розповів Андрій Немировський. Також він повідомив, що в подальшому СВД і агітатори під час зустрічей і в приватних бесідах пропонуватимуть «прихильникам» продати свій голос за приблизно 500 грн.
Знайомі журналісти, що були на брифінгу, розповіли мені й ще дещо - депутат Немировський оприлюднив зарплатну відомість певної агітаційної мережі. Ішлося про 151-й округ, де депутат Руслан Богдан з «Батьківщини». Були озвучені такі цифри. По 151-му округу «Батьківщина» має під контролем 8 керівників секторів, 216 СВД і 3250 агітаторів. Розмір зарплатень коливається від 5-8 тис. грн. у керівника сектору, до 800-1500 грн у агітатора. Усього на оплату мережі передбачено 27,4 мільйони (!) грн. і ще біля 3 мільйонів - на оплату «прихильників».
Звідки такі гроші у партії, яка не втомлюється заявляти, що вона не пов'язана з жодним олігархом, - здогадайтеся самі. Варіантів може бути два, або таки хтось з олігархів, або Москва.

Казали, що депутат Немировський також оприлюднив списки осіб, яким мусять виплачувати «зарплатню»…
Правду кажуть чи ні - скоро дізнаємося. Депутат передав матеріали до Генеральної прокуратури, а там явно зацікавлені розібратися. Проте варто зауважити кілька деталей. Депутат Немировський повідомив, що такі групи для підкупу створені уже в двох областях України, а їх може бути й більше. Показово, що історія ця вилізла після того, як Юлія Тимошенко звинуватила БПП у створенні мереж для підкупу виборців. Щоправда жодної конкретики вона не надала, а «розслідування» на які посилають політексперти, наближені до «Батьківщини», чомусь стабільно розміщують на сайтах, які не містять матеріалів старших за грудень 2017 р. На офіційному сайті «Батьківщини» про такі «розслідування» - ані мур-мур.
Сам факт скуповування виборців на 151-й ділянці не дивує аж ніяк. Варто згадати що 151-а ділянка на Полтавщині - це як раз та, де влітку 2016 р. був обраний нардепом Руслан Богдан і де у липні 2016 р. спалахнув скандал. На соцмережах було розміщене відео, де керівник штабу кандидата Богдана В'ячеслав Демчук інструктував членів ДВК, як збільшити явку на користь кандидата Богдана. Про гроші в ролику теж ішлося. Вже 18 липня під час обшуку поліцейські знайшли паспорт громадянина Росії на ім'я депутата Лохвицької райради від ВО «Батьківщина» Петра Чорного, виданий на території окупованого Криму у 2015 р. Коли це сталося, на місце події заявилися кандидат у депутати Руслан Богдан і нардеп Іван Крулько і почали штовханину з поліцейськими. Проте поліцейським вдалося вистояти і паспорт «господіна» Чорного потрапив до МВС.
Реакції партії «Батьківщина» не з'явилося.
Очевидно, на самих лише популістичних ідеях виграти вибори Юлія Тимошенко вже не сподівається, як таке. Очевидно - солодкі обіцяночки Тимошенко, народ просто не сприймає. Тому - Алла Шлапак у київському штабі, фаховий спеціаліст з технології «бабусь Черновецького». Тому - такі от мережі.
Очевидно - до виборів такої інформації тільки більшатиме.
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Напомни-у кого в подчинении фСБУ,МВД,ГПУ????Почему нет ни одного уголовного дела по подкупам бютом избирателей?Гидрант тимошенчиху прикрывает?
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МВД у Авакова, а злигався з тимошенницею. Поліцаї не лише заплющують очі, а і допомагають фальшуванню виборів.
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Это называется - мне врать, вам записывать.
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це світовий заколот проти партії "родіна з косою"... Головні там Зорян зі Шкіряком і моджахєд Яценюк...
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Бабушка хоть бы для приличия поблагодарила полицию.
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Быть юлефаном - это значит не уметь отличать враньё от правды, принимать за чистую монету плохую игру плохой актрисы, которая сильно переигрывает и фальшивит.
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А уж что значит,быть порохоботом и минстецьком-даже думать брезгливо,не то что представлять и видеть воочию!!!!
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У нее или шезофрения или мания преследования. За каждым ее митингом следит сбу.
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я думаю порохоботам настав час міняти хазяїна... на хазяйку.
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Юлефаны! Вы хотите, что бы она опять подписала контракт с Путиным на газ по 470 баксов? Вы серьёзно?
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Классическая спланированная подстава!!! А если бы полиция не сработала? А если бы пацаны кого-то подрезали, избили депутата от Юли или бабушку эпилептичку???
Сегодня бы собирали майданы против злочинной влады!!! Парни из С14 включайте мозг, подумайте кто вами манипулирует, это не ваша игра!!!
И еще респект фото на Цензор с митинга!!! Это же надо было на пенсионерском митинге отыскать несколько молодых людей и выставлять это селфи!!!!
Это не люди Юля!!!! Это зброд пенсионеров и бомжей!!!!
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Я так хочу до корита, так хочу... Тимошенко: СБУ організувала провокацію проти мого мітингу за вказівкою Порошенка - Цензор.НЕТ 4069
Тимошенко: СБУ організувала провокацію проти мого мітингу за вказівкою Порошенка - Цензор.НЕТ 9831
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Классическая спланированная подстава!!! А если бы полиция не сработала? А если бы пацаны кого-то подрезали, избили депутата от Юли или бабушку эпилептичку???
Сегодня бы собирали майданы против злочинной влады!!! Парни из С14 включайте мозг, подумайте кто вами манипулирует, это не ваша игра!!!
И еще респект фото на Цензор с митинга!!! Это же надо было на пенсионерском митинге отыскать несколько молодых людей и выставлять это селфи!!!!
Это не люди Юля!!!! Это зброд пенсионеров и бомжей!!!!
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И как один умрём, в борьбе за это! (с) Тимошенко: СБУ організувала провокацію проти мого мітингу за вказівкою Порошенка - Цензор.НЕТ 4702
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Вот нам рассказывают страшные истории, какие плохие Тимошенко, Зеленский, Садовой, Гриценко и т.д. и как важно их не допустить во власть, этих "агентов Путина" ( а агенты Путина все у нас, если кто забыл "Или Порошенко, или Путин"). Однако, ребята, у вас было пять лет, вы имели всю полноту власти, во всяком случае вы до сих пор голосуете в 335 голосов по изменению Конституции. Так, вот почему вы этих гадов не размазали не пересажали? Почему агенты Путина вольготно себя чувствуют и даже обгоняют действующего президента? Что спереди у него агенты Путина, что сзади смрадным дыханием своим заволакивают европерспективу. И что ж это получается, что если "агенты Путина" имеют такие рейтинги, то получается что народ поддерживает Путина? Это ж как до такого позора мы могли дожиться при таких успехах, когда и Томос вам, и безвиз, и евроассоциацию на блюдечке, и дороги ремонтируются утром и вечером ( особенно вечером держите крепче водительские права), и медицинская реформа такая успешная им. Супрун, и про мову радеют, и про культуру, и военное положение организовали оперативно, а народец-то с гнильцой оказался. Не оценил, предпочитает "агентов Путина", воротит нос, ворчит, миллионами за границу валит в поисках работы и не хочет потерпеть еще пять лет. Ну странные люди, ей Богу! Что вам еще надо!?
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.....у БАБЫ юли началась чисто ЖЕНСКАЯ истерия !!!
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Не знаю, як в неї, а в тебе словесна дизентерія вже стала хронічною.
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Яхик не срака, нехай балака.
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Язик не срака, нехай балака.
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Фото №2.Батько сина не жаліє.Собі одні очі відкриті залишив....
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До чего ж мерзкая тварь эта юля....
Своих заслуг - ноль.
Вся агитация - это лить грязь на всех остальных..
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Дохтур політології Бушанський, звичайно, ще той кавалок юлєфобського лайна. Але цей його спіч, я вважаю, буде цікавим якраз тому, що він "ідейний" юлєфоб.
"Я казав і не раз: Порошенко в неадекваті. Він керується ірраціональною ненавистю до людей. Мені не вірили. Мені казали, що це все хитрі ігри в стилі «Карткового будинку».
Немає ніяких ігор, немає ніяких інтриг: є хворий на голову придурок, який дорвався до влади і йому дах знесло!!!
Я мав би радіти в ці дні. Але мені чомусь нерадісно. Чому? Бо я досі в цій країні, а хворий на голову псих цією країною керує. Чи знову скажете мені, що я перебільшую?
А тепер до суті справи. А суть справи така: Порошенко не просто псих, він псих буйний і небезпечний. І небезпечний він не тільки тому, що він в неадекваті. Ситуація набагато гірша.
Петро Порошенко, і я кажу це абсолютно відповідально, - державний зрадник і агент Кремля.
Річ не тільки в розписках «Лоліти» (про них можна й не згадувати). Подивімося на всі діла Порошенка:
1. Мовчання про Крим - в інтересах Путіна.
2. Мінські домовленості, легітимація ДНР/ЛНР, фактична федералізація унітарної України. Що це? - в інтересах Путіна.
3. Іловайськ і Дебальцеве: солдат і добровольців відправили на неминучу смерть. Що це? - в інтересах Путіна.
4. «Роттердам+», торгівля з окупованими територіями, торгівля з агресором - в інтересах Путіна.
5. Чотири роки йде війна, а в країні не збудовано патронний завод. Нонсенс? Ні. Все дуже раціонально, якщо дивитись очима Путіна. Армія, яка воює проти армії РФ, повинна бути без ***********.
Жоден президент України, та хай би він був останній довбень! - ані дня не зволікав би з будівництвом заводу. Петро Порошенко зробив усе можливо, щоб такий завод не був збудований. То в чиїх це інтересах? В інтересах Путіна.
Ось така ситуація. Пасьянс складається: Порошенко - агент Кремля. Чи в когось є сумніви? А ви поміркуйте."
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Стільки бабла витрачено, стільки бруду вилито. А судячи по "багатотисячному" мітингу, гроші на вітер. Тимошенко: СБУ організувала провокацію проти мого мітингу за вказівкою Порошенка - Цензор.НЕТ 843
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зараз ця партія дуже впевнена, а буде як з договором по газу: "ну нє шмагла я, не шмагла" і от "маємо те, що маємо". В часи війни країні такі випробування, як поразка
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко: СБУ организовало провокацию против моего митинга по указанию Порошенко
 
 
 
 
 
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