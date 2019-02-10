 Тимошенко: СБУ организовало провокацию против моего митинга по указанию Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на странице в Facebook.
"Президент Порошенко никак не хочет смириться с тем, что на встречи со мной по всей стране приходят тысячи людей. Приходят, чтобы услышать правду о том, что происходит в стране.
Именно поэтому вчера была устроена провокация на моей встрече с жителями Белой Церкви.
Сегодня же (9 февраля. - Ред.), с помощью СБУ власти организовали новую провокацию во время аналогичного мероприятия в Киеве.
Наш митинг на Подоле прошел мирно, конструктивно, без всякого эксцесса и скандала. 10000 человек собрались на открытой площадке - Контрактовой площади. Каждый, кто хотел прийти и пообщаться, мог сделать это без каких-либо препятствий.
Уже по завершении встречи я узнала, что перед митингом полиция задержала нескольких человек. Это было использовано провокаторами с оружием как повод радикализировать ситуацию в отделении полиции.
Теперь наше событие - встреча с киевлянами - пытаются искусственно привязать к схватке активистов с правоохранителями.
Убеждена: то, что происходит сейчас, - это очередная спецоперация СБУ, организованная по прямому указанию Петра Порошенко. А использованные методы свидетельствуют, что для сохранения своей власти он готов к любым преступным действиям и радикальным шагам.
Я прошу вас анализировать информацию и понимать, что власть устраивает эти скандалы и провокации намеренно.
Спокойствие и ум, друзья. Все будет хорошо!"
Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, Против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
Знайомі журналісти, що були на брифінгу, розповіли мені й ще дещо - депутат Немировський оприлюднив зарплатну відомість певної агітаційної мережі. Ішлося про 151-й округ, де депутат Руслан Богдан з «Батьківщини». Були озвучені такі цифри. По 151-му округу «Батьківщина» має під контролем 8 керівників секторів, 216 СВД і 3250 агітаторів. Розмір зарплатень коливається від 5-8 тис. грн. у керівника сектору, до 800-1500 грн у агітатора. Усього на оплату мережі передбачено 27,4 мільйони (!) грн. і ще біля 3 мільйонів - на оплату «прихильників».
Звідки такі гроші у партії, яка не втомлюється заявляти, що вона не пов'язана з жодним олігархом, - здогадайтеся самі. Варіантів може бути два, або таки хтось з олігархів, або Москва.
Казали, що депутат Немировський також оприлюднив списки осіб, яким мусять виплачувати «зарплатню»…
Правду кажуть чи ні - скоро дізнаємося. Депутат передав матеріали до Генеральної прокуратури, а там явно зацікавлені розібратися. Проте варто зауважити кілька деталей. Депутат Немировський повідомив, що такі групи для підкупу створені уже в двох областях України, а їх може бути й більше. Показово, що історія ця вилізла після того, як Юлія Тимошенко звинуватила БПП у створенні мереж для підкупу виборців. Щоправда жодної конкретики вона не надала, а «розслідування» на які посилають політексперти, наближені до «Батьківщини», чомусь стабільно розміщують на сайтах, які не містять матеріалів старших за грудень 2017 р. На офіційному сайті «Батьківщини» про такі «розслідування» - ані мур-мур.
Сам факт скуповування виборців на 151-й ділянці не дивує аж ніяк. Варто згадати що 151-а ділянка на Полтавщині - це як раз та, де влітку 2016 р. був обраний нардепом Руслан Богдан і де у липні 2016 р. спалахнув скандал. На соцмережах було розміщене відео, де керівник штабу кандидата Богдана В'ячеслав Демчук інструктував членів ДВК, як збільшити явку на користь кандидата Богдана. Про гроші в ролику теж ішлося. Вже 18 липня під час обшуку поліцейські знайшли паспорт громадянина Росії на ім'я депутата Лохвицької райради від ВО «Батьківщина» Петра Чорного, виданий на території окупованого Криму у 2015 р. Коли це сталося, на місце події заявилися кандидат у депутати Руслан Богдан і нардеп Іван Крулько і почали штовханину з поліцейськими. Проте поліцейським вдалося вистояти і паспорт «господіна» Чорного потрапив до МВС.
Реакції партії «Батьківщина» не з'явилося.
Очевидно, на самих лише популістичних ідеях виграти вибори Юлія Тимошенко вже не сподівається, як таке. Очевидно - солодкі обіцяночки Тимошенко, народ просто не сприймає. Тому - Алла Шлапак у київському штабі, фаховий спеціаліст з технології «бабусь Черновецького». Тому - такі от мережі.
Очевидно - до виборів такої інформації тільки більшатиме.
Сегодня бы собирали майданы против злочинной влады!!! Парни из С14 включайте мозг, подумайте кто вами манипулирует, это не ваша игра!!!
И еще респект фото на Цензор с митинга!!! Это же надо было на пенсионерском митинге отыскать несколько молодых людей и выставлять это селфи!!!!
Это не люди Юля!!!! Это зброд пенсионеров и бомжей!!!!
Сегодня бы собирали майданы против злочинной влады!!! Парни из С14 включайте мозг, подумайте кто вами манипулирует, это не ваша игра!!!
И еще респект фото на Цензор с митинга!!! Это же надо было на пенсионерском митинге отыскать несколько молодых людей и выставлять это селфи!!!!
Это не люди Юля!!!! Это зброд пенсионеров и бомжей!!!!
Своих заслуг - ноль.
Вся агитация - это лить грязь на всех остальных..
"Я казав і не раз: Порошенко в неадекваті. Він керується ірраціональною ненавистю до людей. Мені не вірили. Мені казали, що це все хитрі ігри в стилі «Карткового будинку».
Немає ніяких ігор, немає ніяких інтриг: є хворий на голову придурок, який дорвався до влади і йому дах знесло!!!
Я мав би радіти в ці дні. Але мені чомусь нерадісно. Чому? Бо я досі в цій країні, а хворий на голову псих цією країною керує. Чи знову скажете мені, що я перебільшую?
А тепер до суті справи. А суть справи така: Порошенко не просто псих, він псих буйний і небезпечний. І небезпечний він не тільки тому, що він в неадекваті. Ситуація набагато гірша.
Петро Порошенко, і я кажу це абсолютно відповідально, - державний зрадник і агент Кремля.
Річ не тільки в розписках «Лоліти» (про них можна й не згадувати). Подивімося на всі діла Порошенка:
1. Мовчання про Крим - в інтересах Путіна.
2. Мінські домовленості, легітимація ДНР/ЛНР, фактична федералізація унітарної України. Що це? - в інтересах Путіна.
3. Іловайськ і Дебальцеве: солдат і добровольців відправили на неминучу смерть. Що це? - в інтересах Путіна.
4. «Роттердам+», торгівля з окупованими територіями, торгівля з агресором - в інтересах Путіна.
5. Чотири роки йде війна, а в країні не збудовано патронний завод. Нонсенс? Ні. Все дуже раціонально, якщо дивитись очима Путіна. Армія, яка воює проти армії РФ, повинна бути без ***********.
Жоден президент України, та хай би він був останній довбень! - ані дня не зволікав би з будівництвом заводу. Петро Порошенко зробив усе можливо, щоб такий завод не був збудований. То в чиїх це інтересах? В інтересах Путіна.
Ось така ситуація. Пасьянс складається: Порошенко - агент Кремля. Чи в когось є сумніви? А ви поміркуйте."