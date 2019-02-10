 Тимошенко: СБУ организовало провокацию против моего митинга по указанию Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на странице в Facebook.

"Президент Порошенко никак не хочет смириться с тем, что на встречи со мной по всей стране приходят тысячи людей. Приходят, чтобы услышать правду о том, что происходит в стране.

Именно поэтому вчера была устроена провокация на моей встрече с жителями Белой Церкви.

Сегодня же (9 февраля. - Ред.), с помощью СБУ власти организовали новую провокацию во время аналогичного мероприятия в Киеве.

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Наш митинг на Подоле прошел мирно, конструктивно, без всякого эксцесса и скандала. 10000 человек собрались на открытой площадке - Контрактовой площади. Каждый, кто хотел прийти и пообщаться, мог сделать это без каких-либо препятствий.

Уже по завершении встречи я узнала, что перед митингом полиция задержала нескольких человек. Это было использовано провокаторами с оружием как повод радикализировать ситуацию в отделении полиции.

Теперь наше событие - встреча с киевлянами - пытаются искусственно привязать к схватке активистов с правоохранителями.

Убеждена: то, что происходит сейчас, - это очередная спецоперация СБУ, организованная по прямому указанию Петра Порошенко. А использованные методы свидетельствуют, что для сохранения своей власти он готов к любым преступным действиям и радикальным шагам.

Я прошу вас анализировать информацию и понимать, что власть устраивает эти скандалы и провокации намеренно.

Спокойствие и ум, друзья. Все будет хорошо!"







Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, Против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.