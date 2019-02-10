 Трое украинских воинов ранены, двое террористов уничтожены, за сутки наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
"9 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" – говорится в сводке.
Наемники РФ применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 120 мм - в районе поселка Пески; из минометов калибра 82 мм - вблизи города Авдеевка; из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Старогнатовка; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Чермалык", – отметили в штабе ООС.
Обстрелам также подверглись населенные пункты Новотошковское и Крымское.
"С начала текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.
По данным украинской разведки, 9 февраля, двое боевиков НВФ были уничтожены и двое получили ранения. Также, по уточненным данным, 8 февраля военнослужащие ООС уничтожили одну боевую бронированную машину противника.
Героям Слава!!!
Горіть у пеклі москалі!
Не предупредили зарание, не попросили разрешение, уходя не извинились...
Настоящие циничные бандеровцы.
Должно быть так и не иначе. Надеюсь это правда про уничтоженных. Ибо только активная оборона может прекратить эту бессмысленную войну между .....
Я понимаю, что путин и это предвидел приказав матерям и детям россии отказываться от своих мужей и пап(правда за вознаграждения (кажись три ляма деревянных рубликов) (найду ссылку, уточню) но очень большие потери даже не скроешь и за большие деньги в нищей РФ. Ребята, клепайте! И чем больше. В том числе и за моих.
Русские-кацапы-мокши, ... или как там вас - Очнитесь!
https://www.youtube.com/watch?v=Az2dFUNpKHg
Колпино, опять внезапное массовое захоронение кацапов подохнувших на Донбассеhttps://www.youtube.com/watch?v=rtUYYJkAcHc