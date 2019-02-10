 Трое украинских воинов ранены, двое террористов уничтожены, за сутки наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"9 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" – говорится в сводке.

Наемники РФ применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

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"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 120 мм - в районе поселка Пески; из минометов калибра 82 мм - вблизи города Авдеевка; из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Старогнатовка; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Чермалык", – отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенные пункты Новотошковское и Крымское.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 9 февраля, двое боевиков НВФ были уничтожены и двое получили ранения. Также, по уточненным данным, 8 февраля военнослужащие ООС уничтожили одну боевую бронированную машину противника.