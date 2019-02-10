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 Политика Украины, Происшествия
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 Трое украинских воинов ранены, двое террористов уничтожены, за сутки наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Российско-террористические войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"9 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" – говорится в сводке.

Наемники РФ применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 февраля в районе Авдеевской промзоны во время боевого дежурства погиб старший солдат 93-й ОМБр Игорь Наконечный. ФОТО

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 120 мм - в районе поселка Пески; из минометов калибра 82 мм - вблизи города Авдеевка; из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Старогнатовка; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Чермалык", – отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенные пункты Новотошковское и Крымское.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 9 февраля, двое боевиков НВФ были уничтожены и двое получили ранения. Также, по уточненным данным, 8 февраля военнослужащие ООС уничтожили одну боевую бронированную машину противника.

Источник: https://censor.net.ua/n3110902
 
 
 Топ комментарии
 
Найшвидшего одужання!
Героям Слава!!!
Горіть у пеклі москалі!
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Ой, как неудобно получилось...
Не предупредили зарание, не попросили разрешение, уходя не извинились...
Настоящие циничные бандеровцы.
Трьох українських воїнів поранено, двох терористів знищено, за добу найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9316
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Найшвидшего одужання!
Героям Слава!!!
Горіть у пеклі москалі!
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Як не дивно, але лікування теж загартовує людину. Тому після одужання наші хлопці ще краще будуть воювати та працювати на благо України.
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Ой, как неудобно получилось...
Не предупредили зарание, не попросили разрешение, уходя не извинились...
Настоящие циничные бандеровцы.
Трьох українських воїнів поранено, двох терористів знищено, за добу найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9316
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Позиції ополченців були в Ростовській області? Трьох українських воїнів поранено, двох терористів знищено, за добу найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3077
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...... двое оккупантов РФ уничтожены, за сутки российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС
Должно быть так и не иначе. Надеюсь это правда про уничтоженных. Ибо только активная оборона может прекратить эту бессмысленную войну между .....
Я понимаю, что путин и это предвидел приказав матерям и детям россии отказываться от своих мужей и пап(правда за вознаграждения (кажись три ляма деревянных рубликов) (найду ссылку, уточню) но очень большие потери даже не скроешь и за большие деньги в нищей РФ. Ребята, клепайте! И чем больше. В том числе и за моих.

Русские-кацапы-мокши, ... или как там вас - Очнитесь!
https://www.youtube.com/watch?v=Az2dFUNpKHg

Колпино, опять внезапное массовое захоронение кацапов подохнувших на Донбассеhttps://www.youtube.com/watch?v=rtUYYJkAcHc

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В нашем случаи война с самым коварным врагом мира россией.

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Раненым быстрого выздоровления и возвращения в строй. Рашикам навалять по самые не хочу. Победа будет за нами!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрое украинских воинов ранены, двое террористов уничтожены, за сутки наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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