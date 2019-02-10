 На сегодня в 10% украинских школ туалеты расположены на улице, - Парцхаладзе

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, заявил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

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Для решения этой проблемы МОН уже начало программу по обустройству туалетов в зданиях школ с условным названием "Достоинство ребенка" в рамках инициативы "Новая украинская школа".

Сейчас для создания комфортных условий обучения детей в Новой украинской школе внедряют проект "Новое образовательное пространство". И уже в более чем 300 школах и детских садах создается яркий современный мотивирующий пространство, в котором детям хочется учиться. "Принципами НОП является энергоэффективность, современное оборудование, мотивирующее пространство и безбарьерность. И обеспечение детей в школах комфортными и современными туалетными комнатами не менее важно, чем обустройство тепла в классах или закупка необходимого оборудования", - подчеркнул он.

По словам Льва Парцхаладзе, сейчас более 30% даже туалетов, находящихся в помещениях школ, требуют срочного ремонта. Есть случаи, когда ремонт проведен, но не установлены дверцы кабинки или нет туалетов для нужд детей с инвалидностью. И это тоже нужно менять.

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