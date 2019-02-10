 "Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов

Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Сергей Князев, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная избирательная неделя. Очередное обвинение полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и, как ни прискорбно, очередные противостояния. Градус повышается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем

Четверг. Первая кровь в Житомире. Как всегда - полицейских. Накал страстей затих.

Пятница. Львов, Белая Церковь. Первые задержанные за совершение уголовно-наказуемого деяния. Суббота. Киев. Задерживаем молодежь на Подоле", - сообщил он.

Князев подчеркнул, что "радикализация избирателей, сторонников" - это не демократические принципы.

"Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?! Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы.

Также читайте: Лица закрыли, вели себя нервно, цель собрания не объясняли, - Артем Шевченко объяснил, почему полиция начала проверку активистов С14 на Контрактовой площади

Результат при "освобождении" 15 патриотов - полиция задерживает 40 "освободителей". При них - ножи, пистолеты, газ, кастеты. Что в этом демократического?

Трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз.

Бердянск - флакон зеленки. Новомосковск - 10 литров зеленки... Расстояние между событиями 10 дней. Что дальше? Сегодня зеленка, завтра - серная кислота...

Будем действовать законно, правильно, но бескомпромиссно", - резюмировал глава Нацполиции.

Читайте также: Нацполиция будет действовать только в рамках закона и не допустит использования силы любым кандидатом в президенты или политсилой, - Антон Геращенко о событиях на Подоле

Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, Против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.