 "Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов

Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Сергей Князев, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередная избирательная неделя. Очередное обвинение полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и, как ни прискорбно, очередные противостояния. Градус повышается.
Четверг. Первая кровь в Житомире. Как всегда - полицейских. Накал страстей затих.
Пятница. Львов, Белая Церковь. Первые задержанные за совершение уголовно-наказуемого деяния. Суббота. Киев. Задерживаем молодежь на Подоле", - сообщил он.
Князев подчеркнул, что "радикализация избирателей, сторонников" - это не демократические принципы.
"Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?! Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы.
Результат при "освобождении" 15 патриотов - полиция задерживает 40 "освободителей". При них - ножи, пистолеты, газ, кастеты. Что в этом демократического?
Трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз.
Бердянск - флакон зеленки. Новомосковск - 10 литров зеленки... Расстояние между событиями 10 дней. Что дальше? Сегодня зеленка, завтра - серная кислота...
Будем действовать законно, правильно, но бескомпромиссно", - резюмировал глава Нацполиции.
Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, Против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
только не скажи это нашим братьям-евреям...
Они в прошлом году утвердили Израиль как национальное государство...
Израиль только для евреев...
Смотри, запишут тебя в антисемиты... - не отмоешься потом...
Кремлеботам всех мастей на заметку.
А тітухани скоріш за все проплачені тією ж ,, Родіною"
Там же Карась главный....
Фейк...
Когда на Майдане гибли от снайперов пуйла или когда на фронте от рашистских оккупантов?
С тобой всё ясно. Дальше можешь не продолжать.
1. Кoли наші міністри останній раз, саме перед Новим роком, їздили на уклін до Пуйла випрoшувати ціну на газ?
2. Коли вoстаннє росія нам диктувала, які закони ми повинні прийняти?
За останні 300 років, ми досягли найбільшої незалежності від Mоскви, ніж могли лише мріяти! Це незаперечний факт! Цього ми змогли досягнути лише за президентства П.О. Пoрошенка. Можна згaдувати Мазепу, Бандeру... так, вони затято боролися за це, але так і не змогли досягти своєї мети. Можна, до піни в роті, доводити, що це не Порох, а народ досяг цього, але ж Мазепа і Бандера також боролися за Незалежність не самі, а з народом? Їх також оббріхували, приписуючи всiлякі злочини проти свого народу. Україна завжди втрачала незалежність, бо народ вірив в брехню москви. Тоді також тих, хто підтримував Мaзепу - називали мазепинцями, а тих, хто підтримував Бандеру - називали бандeрівцями. Нагадайте, як називають сьогодні тих, хтo підтримує Порoшенка?
Какое его мнение?
после сепара Князева должен высказаться и сепар Голубан....
Кстати о Голубане... - где отчет СБУ?
Напомню, что когда-то говорил Петро:
"Циничные бандеры... бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев", - заявил Порошенко.
А череэ время он даже появился в военной форме с нашивкой "циничный Бандера"
https://www.zhitomir.info/news_181312.html
Як активісти штурмували Житомирську облраду, вимагаючи справедливого розслідування ДТП за участі депутата
Поки депутати обласної ради у залі готуються до проведення сесії, під стінами Житомирської ОДА збирається понад дві сотні активістів, представників громадської організації «Невідомі патріоти» та «Братство». Як стало відомо, останні приїхали з Києва, аби домогтися справедливого розслідування щодо смертельної аварії за участі депутата облради від «Батьківщини» Дмитра Кропачова. Активісти налаштовані були потрапити до сесійної зали, аби познайомитися з Кропачовим й ринулися до входу адмінбудівлі. Втім, правоохоронці, які знаходились в приміщенні, заблокували вхід. Це настільки обурило активістів, що ті взялися штурмом та силою пробиратися в будівлю. В результаті, це призвело до штурханини, розбитого скла у вхідних дверях і застосування димових шашок та газових балончиків. Зрештою, аби не допустити загострення конфлікту й зняти напругу як ззовні, так і з середини, кількох представників обурених активістів таки запрошують до сесійної зали для виступу перед депутатами. Говорити від імені пікетувальників береться лідер української партії «Братство» Дмитро Корчинський. ...
Если бы их не было.., то простых украинцев бонзы специально давили бы на дорогах развлечения ради...
Вот вам ссылка на Розетку закажите таких ножичков или подлиннее или потолще пару вагонов
Доставка 3 дня Новой Почтой...
https://rozetka.com.ua/knives_multitools/c239221/
Но у ребят еще и травматы были и ножичек с упором, который ,возможно, есть смысл проверить. А значит под "мирное собрание граждан" ребята не подпадают. В общем, мало им наваляли.
Лучший рекламный ролик президентской кампании! Выбирай стабильность! Выбирай традиции! Выбирай тех кто сохранил эту традиционную стабильность! Обратите внимание, что во многих СМИ это избиение называют стычкой. Разницу, между избиением и стычкой надеемся вы знаете?
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1094321439317069825