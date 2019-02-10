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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Киевские новости
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 "Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов

С четверга по субботу противостояния зафиксировали в Житомире, Львове, Белой Церкви и Киеве.

Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Сергей Князев, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная избирательная неделя. Очередное обвинение полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и, как ни прискорбно, очередные противостояния. Градус повышается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем

Четверг. Первая кровь в Житомире. Как всегда - полицейских. Накал страстей затих.

Пятница. Львов, Белая Церковь. Первые задержанные за совершение уголовно-наказуемого деяния. Суббота. Киев. Задерживаем молодежь на Подоле", - сообщил он.

Князев подчеркнул, что "радикализация избирателей, сторонников" - это не демократические принципы.

"Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?! Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы.

Также читайте: Лица закрыли, вели себя нервно, цель собрания не объясняли, - Артем Шевченко объяснил, почему полиция начала проверку активистов С14 на Контрактовой площади

Результат при "освобождении" 15 патриотов - полиция задерживает 40 "освободителей". При них - ножи, пистолеты, газ, кастеты. Что в этом демократического?

Трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз.

Бердянск - флакон зеленки. Новомосковск - 10 литров зеленки... Расстояние между событиями 10 дней. Что дальше? Сегодня зеленка, завтра - серная кислота...

Будем действовать законно, правильно, но бескомпромиссно", - резюмировал глава Нацполиции.

Читайте также: Нацполиция будет действовать только в рамках закона и не допустит использования силы любым кандидатом в президенты или политсилой, - Антон Геращенко о событиях на Подоле

Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, Против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110893
 
 
 Топ комментарии
 
Дестабилизация, особенно перед выборами, выгодна Кремлю. Точка.
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Двa запитання до тих, хто гoворить, що Пoрошенко зрадив Україну

1. Кoли наші міністри останній раз, саме перед Новим роком, їздили на уклін до Пуйла випрoшувати ціну на газ?
2. Коли вoстаннє росія нам диктувала, які закони ми повинні прийняти?
За останні 300 років, ми досягли найбільшої незалежності від Mоскви, ніж могли лише мріяти! Це незаперечний факт! Цього ми змогли досягнути лише за президентства П.О. Пoрошенка. Можна згaдувати Мазепу, Бандeру... так, вони затято боролися за це, але так і не змогли досягти своєї мети. Можна, до піни в роті, доводити, що це не Порох, а народ досяг цього, але ж Мазепа і Бандера також боролися за Незалежність не самі, а з народом? Їх також оббріхували, приписуючи всiлякі злочини проти свого народу. Україна завжди втрачала незалежність, бо народ вірив в брехню москви. Тоді також тих, хто підтримував Мaзепу - називали мазепинцями, а тих, хто підтримував Бандеру - називали бандeрівцями. Нагадайте, як називають сьогодні тих, хтo підтримує Порoшенка?
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Нацики... Понятно.
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не треба плутати "нацизм" та "націоналізм".
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Как по мне, так всё едино...
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якщо дивитися "ньюзван" то так, все однаково це)
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це простий тест: кацап бачить "С14" а українець "СІЧ"
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Igor Kulakov 02063f9a - "Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов - Цензор.НЕТ 7192

только не скажи это нашим братьям-евреям...
Они в прошлом году утвердили Израиль как национальное государство...
Израиль только для евреев...
Смотри, запишут тебя в антисемиты... - не отмоешься потом...
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"Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов - Цензор.НЕТ 1091

Кремлеботам всех мастей на заметку.
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Аваківці так жваво захищали йулька, що самі і обдєлалісь
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Не захищали вони особисто Юльку , а захищали порядок в місті , щоби люля не верещала , що ії не дають спокійно вести агітацію зі своіми прихильниками !
А тітухани скоріш за все проплачені тією ж ,, Родіною"
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до Юльки им было не добраться по-любому. А ничего, что там было очень много обычных мирных граждан? Для кого были ножи, газ и зеленка?
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а кто такой Мазур?
Там же Карась главный....
Фейк...
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Дестабилизация, особенно перед выборами, выгодна Кремлю. Точка.
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Ты хочешь сказать что пацанчики из С14 прикормыши кремля?
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Работают по заказу, а не по убеждениям?
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а то националисты первый раз на кремль работают?
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когда националисты работали на кремль?
Когда на Майдане гибли от снайперов пуйла или когда на фронте от рашистских оккупантов?
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от снайперов на Майдане гибли рядовые, которым рассказывали байки те, кто расписывался в черной книге ПР и проталкивал мовный закон как самый необходимый, когда Крым и Восток колебались с выбором - в какую сторону качнуться после бегства янека.
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а... так ты крмлебот обыкновенный... который против мовы, против националистов, против патриотов, против независимой Украины и за пуйла и его " русский мир"...
С тобой всё ясно. Дальше можешь не продолжать.
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умиляют оценки стецьковских нулёвок-неофитов, раздающих характеристики участникам форума, которые тут уже десяток лет, и которые таких типа патрийотофф, всех по тупой и затасканной методичке объявляющих огендами крымля, видели несколько сотен, перемололи и давно высрали.
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"высрали, перемололи..." - типичный набор слов кремлебота обыкновенного
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Всех нарушителей порядка нужно запроторить в буцегарню и пусть там бодаются между собой , а город должен жить мирной жизнью !
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Юльки уже облизывают Авакова, забыты прошлые обиды...
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Именно для этого твой шеф и заплатил этим животным.
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«Провокаціі влади» у ході передвиборчих турне кандидатів - найбільш ефективний прийом самих кандидатів для підняття свого рейтингу. І не розуміють цього лише електоральні збоченці
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Полный беспредел ментов! У мирных активистов отобрали зеленку, ножи, газовые баллоны и пистолет.
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Хотели ещё забрать гранатомёт, но он дюже тяжёлый был. Потому и не забрали
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Двa запитання до тих, хто гoворить, що Пoрошенко зрадив Україну

1. Кoли наші міністри останній раз, саме перед Новим роком, їздили на уклін до Пуйла випрoшувати ціну на газ?
2. Коли вoстаннє росія нам диктувала, які закони ми повинні прийняти?
За останні 300 років, ми досягли найбільшої незалежності від Mоскви, ніж могли лише мріяти! Це незаперечний факт! Цього ми змогли досягнути лише за президентства П.О. Пoрошенка. Можна згaдувати Мазепу, Бандeру... так, вони затято боролися за це, але так і не змогли досягти своєї мети. Можна, до піни в роті, доводити, що це не Порох, а народ досяг цього, але ж Мазепа і Бандера також боролися за Незалежність не самі, а з народом? Їх також оббріхували, приписуючи всiлякі злочини проти свого народу. Україна завжди втрачала незалежність, бо народ вірив в брехню москви. Тоді також тих, хто підтримував Мaзепу - називали мазепинцями, а тих, хто підтримував Бандеру - називали бандeрівцями. Нагадайте, як називають сьогодні тих, хтo підтримує Порoшенка?
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второе десятилетие 21 века на исходе. Зачем ездить, если еженедельно по телефону трындеть можно? На крайняк чего материальное передать - кум ***** эксклюзивно из кацапии летает в Киев и в АП по ночам шепчется с сивочолым гетьманом.
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а что на это скажет товарищ Голубан?
Какое его мнение?
после сепара Князева должен высказаться и сепар Голубан....
Кстати о Голубане... - где отчет СБУ?
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Якщо б січ планувала захопити відділення поліція - то захопили б. Спонтанна акція на агресію поліцаїв.
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40 чоловік пішли стихійно. Чи це про те, що той відділок і 10 чоловік могли захопити?
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это про то, что 40 человек спонтанно не собираются напасть на отделение полиции. А ножи, зеленка и газбаллоны у них тоже спонтанно оказались. Просто случайно встретились на улице, взглянули друг другу в глаза и поняли - родственные души. И как молнией всех одна мысль - а пойдемте ка на отделение полиции нападем!
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Аваков в команде Юли, судя по действиям силовиков и выступлении в "Праве на владу".
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Ага, Аваков уже проголосовал на выборах. Интересно, он понимает, что придется бежать в случае победы Порошенко? "Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов - Цензор.НЕТ 5543
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так на это авака и надеется, чнает прекрасно что лола никогда не победит на выборах, ибо она не чиста на руку, и обрезная к тому же.
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Новые методички выдали? Кто больше всего распространяет эту ложь, так это *******. Для того и устроили эту провокацию.
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По-моему, имел место эффект исполнителя со стороны полиции. Аваков дал задание охранять митинг Юли -- менты перестарались. С подобным плакатом и на собрание к ПП один пробрался.
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Ментам не надо было разгонять этих молодчиков с банерами. Они ж не разгоняли активистов с банерами про Гандзюк под ЦИК и АП. У нас кто патрийотов "крышует"? Аваков. Взрастили -- кушайте.
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А что, под АП "активисты" тоже были с ножами, газовыми баллончиками и питардами, как в БЦ?
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Я не верю в такие "совпадения". Так называемые "активисты" почему-то попёрлись не ко Дворцу спорта, где Пепа организовал сходняк, и не к Прокугатуге, т.е. к тем, кто занимается расследованием, члены чьей партии находятся под подозрением и даже не были исключены из ей рядов. Они попхались к Юле, которая НЕ имеет рычагов воздействия на правоохранительные органы, НЕ отвечает за их работу и за расследование этого преступления, и которая исключила подозреваемого из своей партии, хотя обвинения нему, я так понимаю, не выдвинуты! Не логично "борцунам за справедливость" так "перепутать адреса"... "Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов - Цензор.НЕТ 327 НЕ ВЕРЮ В ТАКИЕ "СЛУЧАЙНОСТИ"! И да, один калека с тряпочкой на "форуме" Пепы против 40 титуханов с ножами и огромным банером на митинге Юли? Не смеши меня! )))
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А что они фотку этого ножика везти суют? Есть дело - передавайте в суд. Нет дела, хватит киздеть - идите работайте.
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А я всё никак не мог понять, почему на этих ребятишек, из С14- никакой реакции, практически, даже после цыганских событий, когда озабоченности летели из ЕС и Штатов не раз и не два. Однако- тихо всё проходило... А их, как теперь очевидно- для выборов берегли. Вот щас, как мне кажется- беречь перестанут, если уже не перестали.
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Отказываться от таких шестерок до выборов никто и никогда не будет - еще не известно, что будет после! их, кажись, всех уже повыпускали...
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та да. пусть этот мусор князєв лучше покажет того беркутенка-"патриота", оравшего "ложись бандера!".
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Если показывать, то всех!
Напомню, что когда-то говорил Петро:
"Циничные бандеры... бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев", - заявил Порошенко.

А череэ время он даже появился в военной форме с нашивкой "циничный Бандера"
"Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов - Цензор.НЕТ 4350
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Солидный словарный запас у сотрудников. Не иначе, занятия по служебной подготовке на пользу идут))
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Так розумію, що Князев говорить про цю подію в Житомирі (без Корчинського не обійшлося)

https://www.zhitomir.info/news_181312.html
Як активісти штурмували Житомирську облраду, вимагаючи справедливого розслідування ДТП за участі депутата

Поки депутати обласної ради у залі готуються до проведення сесії, під стінами Житомирської ОДА збирається понад дві сотні активістів, представників громадської організації «Невідомі патріоти» та «Братство». Як стало відомо, останні приїхали з Києва, аби домогтися справедливого розслідування щодо смертельної аварії за участі депутата облради від «Батьківщини» Дмитра Кропачова. Активісти налаштовані були потрапити до сесійної зали, аби познайомитися з Кропачовим й ринулися до входу адмінбудівлі. Втім, правоохоронці, які знаходились в приміщенні, заблокували вхід. Це настільки обурило активістів, що ті взялися штурмом та силою пробиратися в будівлю. В результаті, це призвело до штурханини, розбитого скла у вхідних дверях і застосування димових шашок та газових балончиків. Зрештою, аби не допустити загострення конфлікту й зняти напругу як ззовні, так і з середини, кількох представників обурених активістів таки запрошують до сесійної зали для виступу перед депутатами. Говорити від імені пікетувальників береться лідер української партії «Братство» Дмитро Корчинський. ...
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Vedana - все правильно активисты сделали...

Если бы их не было.., то простых украинцев бонзы специально давили бы на дорогах развлечения ради...
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У ножичка довжина леза 8 сантиметрів. Це на ширину 4 пальців. 4 роки за таку цяцьку. Колись так було.
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Ось тут детально, що вилучено у актістов ФОТО, ВІДЕО https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/u-kievi-shturmuvali-politsiyu-troe-poranenih-foto-i-videofakt.htm
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5 копійок - не смешите мои тапочки...

Вот вам ссылка на Розетку закажите таких ножичков или подлиннее или потолще пару вагонов
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"Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов - Цензор.НЕТ 6771
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Нет, никогда такого не было. То менты просто лохов на бабки разводили. На самом деле причислить нож к холодному оружию может только экспертиза. И параметров там много. У кухонников длина лезвия может быть и 40см, но холодным оружием они от этого не становятся. У этого ножа нет упора, выступов под пальцы, рукоять сужается к клинку. Здесь даже экспертиза не нужна.
Но у ребят еще и травматы были и ножичек с упором, который ,возможно, есть смысл проверить. А значит под "мирное собрание граждан" ребята не подпадают. В общем, мало им наваляли.
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Парни С14!!!! Включайте мозг!!! Поймите кто вас использует!!! Поддерживайте свое государство!!! Работайте вместе с силовыми органами!!! Они делают свою работу!!! А вы свою!!! Полиция не сможет осудить сепара только за убеждения!!! А вы сможете!!! Ну конечено под прикрытием полиции, СБУ , СВР, ССО!!!
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"У нас все были в СС. Чем скорее вы забудете про СС, тем будет лучше, для всех"(с)
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Он давно де факто в будке. Предатели они такие, да.... Вас тоже предадут когда-то, как в свое время предали Тимошенко.
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Аваков за Петьку. Можешь спать спокойно. "Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов - Цензор.НЕТ 9157
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"Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов - Цензор.НЕТ 5796Fake OFF‏ @fakeofforg 4 ч.4 часа назад
Лучший рекламный ролик президентской кампании! Выбирай стабильность! Выбирай традиции! Выбирай тех кто сохранил эту традиционную стабильность! Обратите внимание, что во многих СМИ это избиение называют стычкой. Разницу, между избиением и стычкой надеемся вы знаете?

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1094321439317069825



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Та пофигу как называть. Провокаторы ворвались с ножами и газ.баллончиками к ментам. Видимо знали, что сильно быть не будут. А заработать хотелось.... "Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов - Цензор.НЕТ 8720
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка?" - Князев призвал избегать нецивилизованных предвыборных методов
 
 
 
 
 
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