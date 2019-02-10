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 Общество
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Все про:облсовет (367) Херсонщина (758) Гордеев (28) Мангер (6)

 Херсонский облсовет отказался отправлять в отставку Мангера и Гордеева в связи с делом Катерины Гандзюк

Херсонский облсовет отклонил предложение об отставке своего главы Владислава Мангера и выражении недоверия председателю областной государственной администрации Андрею Гордееву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облсовета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - "Схемы". ФОТО

Перед нчалом сессии в пятницу, 8 февраля, Мангер внес на рассмотрение совета вопрос об увольнении: "Я не держусь за должность. Думаю, что Андрей Гордеев - тоже. Но, процедура отставки председателя совета и выражении недоверия главе администрации является сложной и достаточно длительной по сроку. Она предусматривает сбор подписей, обсуждение, тайное голосование бюллетенями. Как показывает опыт, это занимает не один день и даже неделю.

Поэтому предлагаю простой выход: прямо сейчас я поставлю на голосование предложение о том, чтобы рассмотреть сегодня вопрос об освобождении председателя областного совета и выражение недоверия председателю областной государственной администрации. Если решение наберет большинство голосов - тогда сразу же начнем официальную процедуру. Если нет, - будем работать в штатном режиме. Надеюсь, данное голосование четко определит позицию Херсонского областного совета со данному вопросу".

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Депутаты выразили поддержку председателю облсовета Владиславу Мангеру. Таким образом, он продолжает оставаться в должности, которую занимает уже более 2 лет.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

В начале 2019 года отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалой, которого подозревают в оргнанизации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москала организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3110892
 
 
 Топ комментарии
 
опять пошли кацапские вбросы, поднимай старые мосфильмовские порноролики про Юльку и Саакашвили
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Я бы не банил такую фигню, пусть все видят, что на победу Порошенко работает кацапстан
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славнее петя офшорный и отсечь холопов!!!! Мангер и Гордеев остаются в должностях , - решение Херсонского облсовета - Цензор.НЕТ 1459
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От і славно.
Чекаємо Жулю Володимирівну на трон і в кожній облраді буде свій лозинський).
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опять пошли кацапские вбросы, поднимай старые мосфильмовские порноролики про Юльку и Саакашвили
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Cтарий Кінь - а где там про порно?

Мы все любим Юлю.... , я вот сколько себя помню - с самого детства...Мангер и Гордеев остаются в должностях, - решение Херсонского облсовета - Цензор.НЕТ 2274
Только бы вона, только бы не вона, только бы вона, только бы не вона... и тд ...
Уже и ее друг Паша отсидел...., и Ющенко состарился, и с Порошенко они уже не друзья.... - а мы все про Юлю....
Бессмертная она...
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Я бы не банил такую фигню, пусть все видят, что на победу Порошенко работает кацапстан
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та канешно)
Минулого разу Жуля Газпром озолотила і так вони її з тих пір ********* прям жуть Мангер и Гордеев остаются в должностях, - решение Херсонского облсовета - Цензор.НЕТ 7588
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а барыга порошенко / ничего к рукам не прилипло ?
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То есть бпп-шник вас устраивает в качестве заказчика?
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Мене устраює Жуля Володимирівна як знаний борець з корупцією і Мангер як людина яка не замовляла Катю Ганзюк.
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Ну что вы, куда ей до героически поборовшего коррупцию Святого Петра мальдивского..
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Мангер и Гордеев остаются в должностях, - решение Херсонского облсовета - Цензор.НЕТ 7530

"Соколовский" и "Актриса"
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славнее петя офшорный и отсечь холопов!!!! Мангер и Гордеев остаются в должностях , - решение Херсонского облсовета - Цензор.НЕТ 1459
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Ярик Сус. Фантазия у тебя убогая или методичка. Ничего нового.
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Бабосы пилят, вместе с лесом, всех все устраивает, херсонская клоака своих не сдает!!! Другого результата и не следовало ожидать!
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Я не держусь за должность - це смішно....не тримаєшся - заява на стіл, складання повноважень - і тю-тю на вихід....а то цирк вчинив з голосуванням.....
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Традиція така - лиходіїів можна скинути лише вилами, або з допомогою інших силових методів.
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Пора переходить к активным действиям и устроить салют у дома жЮльки,,как сегодня активисты, сделали у дома Авакова. жЮлкин рейтинг летит в бездну!! )))
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Ось це подібний бардак, як зараз, я передбачав, коли на вибори йшли Юля з Януковичем, якщо переможе Юля. Виграв Янукович, і пройшов план А. Завжди надієшся, що розум владних людей переможе, але все пішшло по гіршому плану Б, бо Янукович за розум і не тримався. І Петро обійшов навіть той бардак, що я уявляв, і зробив бардачище, та ще й тупезне, що соромно комусь показати. З такого бардака може витягнути лише принцеса, бо інших кандидатур я не бачу. Самі подумайте, й не розпорошуйтесь. Вона жінка - а з жінкою переговори вести складно - можуть заступитися. Я дуже надіюсь, що вона хитра, і за неї заступляться так, що і Росія пожалкує. Але є ще й варіант Б.
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та хто за неї заступиться ?
невже саме фуйло ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоХерсонский облсовет отказался отправлять в отставку Мангера и Гордеева в связи с делом Катерины Гандзюк
 
 
 
 
 
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