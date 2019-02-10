 Херсонский облсовет отказался отправлять в отставку Мангера и Гордеева в связи с делом Катерины Гандзюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облсовета.

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Перед нчалом сессии в пятницу, 8 февраля, Мангер внес на рассмотрение совета вопрос об увольнении: "Я не держусь за должность. Думаю, что Андрей Гордеев - тоже. Но, процедура отставки председателя совета и выражении недоверия главе администрации является сложной и достаточно длительной по сроку. Она предусматривает сбор подписей, обсуждение, тайное голосование бюллетенями. Как показывает опыт, это занимает не один день и даже неделю.

Поэтому предлагаю простой выход: прямо сейчас я поставлю на голосование предложение о том, чтобы рассмотреть сегодня вопрос об освобождении председателя областного совета и выражение недоверия председателю областной государственной администрации. Если решение наберет большинство голосов - тогда сразу же начнем официальную процедуру. Если нет, - будем работать в штатном режиме. Надеюсь, данное голосование четко определит позицию Херсонского областного совета со данному вопросу".

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Депутаты выразили поддержку председателю облсовета Владиславу Мангеру. Таким образом, он продолжает оставаться в должности, которую занимает уже более 2 лет.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

В начале 2019 года отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалой, которого подозревают в оргнанизации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москала организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.