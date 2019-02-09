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Все про:задержание (5277) Киев (17122) Найем Маси (42) С14 (36)

 Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем

По факту событий, которые произошли во время акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" на одного из участников зарегистрировали уголовное производство, 15 человек задержали по ст. 208 УПК.

Об этом написал адвокат Маси Найем на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ. Он отметил, что полиция выносит постановление об освобождении всех лиц.

Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лица закрыли, вели себя нервно, цель собрания не объясняли, - Артем Шевченко объяснил, почему полиция начала проверку активистов С14 на Контрактовой площади

Также он сообщил, что по факту событий, которые произошли во время акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" на одного из участников зарегистрировали уголовное производство (в 17:06).

"Правовая квалификация уголовного правонарушения: ст. 345 ч. 2. В квалификации отсутствует ст. 296 ч. 4. Изложение обстоятельств: неустановленные лица в количестве 20 человек, действуя по предварительному сговору группой лиц (???) применили предмет, похожий на газовый баллончик, чем нанесли телесные повреждения работникам полиции. Я так понимаю, что именно это и привело к действиям полиции, следствием которых является нанесение телесных повреждений участникам акции. Именно это лицо не является членом организации С14. На данное лицо все еще не составлен протокол", - отметил Найем.

Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем 02

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Отметим, что ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса гласит: "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", а ч. 4 ст. 296 УК - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Позже адвокат добавил, что полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ч. 4 ст. 296 УК.

"Основание - не получено достаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного преступления, в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на время фактического задержания.

Отмечается, что необходимо провести ряд следственных действий, которые не могут быть выполнены в течение 24 часов.

Читайте: Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле

Согласно ч. 2 и 3 ст. 278 УПК, подозрение вручается лицу не позднее 24 часов с момента его задержания; если лицу не вручено уведомление о подозрении после 24 часов с момента задержания, такое лицо подлежит немедленному освобождению".

Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем 03

Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, Против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3110891
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков немного заигрался с поддержкой одной старушки. Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 1042
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"Мітингарі" з плакатами про Гандзюк вешталися й під АП, й під ЦВК, й на з'їзді "Солідарності". І нікого ніде не затримали...
А от біля "багатомільярдного" мітингу ТЮ їх, раптом, "покрутили".
Звісно, "жодного замовлення на скандал" аби хоч якось привернути уваху до "події".
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только не ментами..., а мусорней поганной...

Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 5765 Volodymyr Viatrovych‏ @viatrovych 1 ч.1 час назад
Допоки представники правоохоронних органів вживатимуть слово «бандерівець» як лайку, вони залишатимуться мєнтами і діяти будуть відповідно.
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Помітно що поліцію зовсім не реформували.
нові оргірки в старій банці позакисали.
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Аваков немного заигрался с поддержкой одной старушки.
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Як сказав би Луценко: "Целковної"...
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Вот она...эта Крыса.
Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 4600
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Віктор, я згоден. Але не влазь саме в цю тему, бо тут "чоловіча" розмова між порохоботами:
Гамбит Еванса, Amber, Said_. Нехай ці рукоблудники один одного полайкають...
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Уже эти активисты находятся возле дома Авакова.

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Да,реформи все більше і більше проявляються- спочатку накупили поліцаям в Японії автівок,потім-вертольотів....Ахує...я інстітуція-як казав головний бухий ментяра. Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 4136 Забув додоти-успішно реформована Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 6629
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хоча владі і потрібно нагадувати про її боки, як з Гандзюк наприклад, але пані Ксеніє ці хлопці з С-14 більше нагадують гопників, а ніж ідеологічно підкованих борців за права народу.....та й які можуть з них бути борці, коли націоналізм - це суто буржуазна ідеологія, яка не звертає уваги на майнове розшарування суспільства, не розподіляє їх на класи і не визнає класової боротьби....Вам, здається із Франції, не зрозуміти нашої ситуації, ви б краще із своїми профспілками домовились....І чого ви не напряму виходити на цей сайт, а через проксі?
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Ну вот и договорились. Всё схвачено и за всё заплачено. Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 6396
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Посадили злые американские белые угнетатели трех индейцев в тюрму.
В первый день индеец по имени Сильные Руки попытался разогнуть решетку, но у него ничего не получилось.
Во второй день индеец по имени Высокий Прыгун попробовал перепрыгнуть стену, но не смог.
И только на третий день индеец по имени Зоркий Глаз заметил, что в тюрьме не было одной стены…
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уголовное производство ... ...на одного человека, он не относится к С14
-- не хватало нам ещё и политзаключённых...
Полицаев -- поддержал!
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коли є капітал, то при його кризі будуть і політв'язні....ще все попереду.....
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...спочатку будуть в'язні без капіталу... -- потім все у всіх ускляницься...*)
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вот такое еще б 19 февраля отчибучили и диабетик точно б до 31 марта не дотянул
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"Мітингарі" з плакатами про Гандзюк вешталися й під АП, й під ЦВК, й на з'їзді "Солідарності". І нікого ніде не затримали...
А от біля "багатомільярдного" мітингу ТЮ їх, раптом, "покрутили".
Звісно, "жодного замовлення на скандал" аби хоч якось привернути уваху до "події".
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Беркут "живєє всєх живих".Ось що означає успішна реформа від Петра Бариги))
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Мєнти діяли в інтересах Тимошенки. З тим банером де лиш не вешталися і нікогоо не чіпали, але Юлю він дуже дратував, бо її депутати серед обвинувачених.
Мєнти діяли у інтересах Тимошенки, скрутили хлопців з банером про Гандзюк.
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Мусора діяли за бандитською звичкою Євнуховича.
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Аваков явно почав підтримувати Юльку, вОна його купила.
Все значно гірше ніж можна собі уявити.

Мєнти у смичці з місцевою мішпухою у районах та областях можуть сфальсифікувати не лише вибори, а все, що завгодно.
Толік Гєращенко сьогодня чітко заявив, кому мєнти допомагалимуть: "опозиції".
Слід уже зараз готуватися до нового Майдану. Юльку з Аваковим без великої крові поперти не вдасться, а самі вони не підуть.
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Якщо не підуть самі , то винесемо вперед ногами 😂
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Достатньо ОДНОГО нормального члена ДВК, щоб запобігти фальсифікаціям на конкретній дільниці. Якщо йому на допомогу ще дати спостерігача, то шансів на фальсифікації на дільниці 0 цілих і 0 десятих.
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Якщо у мєнтів буде вказівка допомагати фальшуванню на користь Тимошенко ні що не допоможе. Підмінять протоколи при транспортуванні, а документація або пропаде, або її знищать "радикали", що розгромили дільницю після виборів. Можна ще десятки способів придумати.
Повторюю. Мєнти діяли в інтересах Тимошенниці! Їм дали наказ.
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КОЖНОМУ присутньому при підрахунку голосів (і членам ДВК, і споостерігачам) видається окрема копія протоколу з оригінальними підписами усіх членів ДВК і "мокрою" печаткою.
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І що, це сильно допомагало раніше?
Вчителька, фельшер та бугалтерша сільради будуть виявляти чудеса громадської мужності?
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На президентських виборах округ загальнодержавний. Будь-хто може бути у будь-якій ДВК. Було би бажання...
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Ну не все Пете масленница. Был бы не такой жадный - купил бы Авакова первым.
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Купують не грошима, за цим би може діло не стояло. Купують даючи вкрасти і Юля дмсть їм украсти стільки, скільки їм хочеться.
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Там де люля , там тітухани і балаган ! Проплаченими виродками керує вана 100% , щоби догодити своєму кремлівському сцарьку ! Ох і дрянь !!
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Та ні , завдання поліції зберігати спокій і порядок в місті ! А от провокатори , мабуть, є !
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Фактаж:
Скрутили хлопців з банером "Хто замовив Гандзюк", які нікого не чіпали, але дуже дратували Тимошенко. Їх не скрутили під АП, не скрутили біля ЦВК, їх скрутили і побили на мітингу Тимошенко.
Геращенко заявив що поліцаї захищатимуть опозицію.
Висновки робіть самі.
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А еще одного парня с таким же баннером скрутили на форуме Пети во дворце спорта. И телефон отобрали.
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Йому ребра порахували з вигуками "Бєй бендер!"?
ЧЕмно вивели з приміщення і не поліцаї, а охорона.
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только не ментами..., а мусорней поганной...

Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 5765 Volodymyr Viatrovych‏ @viatrovych 1 ч.1 час назад
Допоки представники правоохоронних органів вживатимуть слово «бандерівець» як лайку, вони залишатимуться мєнтами і діяти будуть відповідно.
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«Немедленное возмездие»: В сети показали видео, как ВСУ в ответ на обстрелы уничтожили боевиков
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/212561
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Ментяри валять Петярі рейтинги по-повній! Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 8041
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А что, с-14 вместе с карасем относятся к касте неприкасаемых?
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Порошенко переможе , так що не тратьте , куме , сили та спускайтеся на дно 😄😄😄
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Хоботи Петра,а чому Барига не відправе у відставку Авакяна,якщо він рука Юлі?
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не время сейчас. сейчас срочно цены на электрику нужно поднимать для населения и обязательно распродать землю в Украине.
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Мораторій на продаж землі продовжено ще на рік. Кацап. ти спалився, іди на РУ!
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Він не може його відправити у відставку. Голову МВС призначає коаліція у ВР. і знімає коаліція ВР.
Ви Конституцію не чатали, шановний, та воно й не дивно. кроти ж сліпі.
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рюкзачная сабака-авака онижыдети? и мусора беркутявые - тамжинашилюди?
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От мусоров был провокатор, который всех активистов и подставил? Вот в это охотно верю. Это чисто всё в мусорском стиле.
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это реформа! потужная, безальтернативная и мыролюбная реформа новой полиции - очьень важьно.
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Я, кажется, врубился! Вот, например- Томос и кефалии всякие- для меня сие- темный лес и ни единого просвета, в понимании. Значит- туда лезть- не надА! Я, кстати, и не лез особо. Теперь вот- выборы. Я снова не въезжаю: если всё настолько завернулось, что раскол во мнениях зашкаливает за Красную Черту, то на кой хрен такие выборы? Осталось ещё немало времени, а уже включаются действия, которые приведут к беде, в итоге, бо накал непременно будет возрастать. Потому... я в эти темы более- не лезу, нервные клетки- важнее, на выборы- не пойду, бо в Гане такой возможности нет, а если бы и была- всё равно бы не пошел.
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нада сидеть тихо ато сиваш++ и роттердам с дюссельдорфом +?
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Всё идет к тому,что они пойдут на все,устроят беспорядки с титушками,возобновят боевые действия, может даже и убийства,если будут видеть,что фальсификации их не спасут,вплоть до отмены выборов. Одна надежда на запад,что он не позволит этого.
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