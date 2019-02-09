 Полиция начала уголовное производство по событиям на Контрактовой площади на одного человека, он не относится к С14, - Маси Найем

Об этом написал адвокат Маси Найем на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ. Он отметил, что полиция выносит постановление об освобождении всех лиц.
Также он сообщил, что по факту событий, которые произошли во время акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" на одного из участников зарегистрировали уголовное производство (в 17:06).
"Правовая квалификация уголовного правонарушения: ст. 345 ч. 2. В квалификации отсутствует ст. 296 ч. 4. Изложение обстоятельств: неустановленные лица в количестве 20 человек, действуя по предварительному сговору группой лиц (???) применили предмет, похожий на газовый баллончик, чем нанесли телесные повреждения работникам полиции. Я так понимаю, что именно это и привело к действиям полиции, следствием которых является нанесение телесных повреждений участникам акции. Именно это лицо не является членом организации С14. На данное лицо все еще не составлен протокол", - отметил Найем.
Отметим, что ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса гласит: "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", а ч. 4 ст. 296 УК - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Позже адвокат добавил, что полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ч. 4 ст. 296 УК.
"Основание - не получено достаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного преступления, в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на время фактического задержания.
Отмечается, что необходимо провести ряд следственных действий, которые не могут быть выполнены в течение 24 часов.
Согласно ч. 2 и 3 ст. 278 УПК, подозрение вручается лицу не позднее 24 часов с момента его задержания; если лицу не вручено уведомление о подозрении после 24 часов с момента задержания, такое лицо подлежит немедленному освобождению".
Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, Против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
нові оргірки в старій банці позакисали.
Гамбит Еванса, Amber, Said_. Нехай ці рукоблудники один одного полайкають...
В первый день индеец по имени Сильные Руки попытался разогнуть решетку, но у него ничего не получилось.
Во второй день индеец по имени Высокий Прыгун попробовал перепрыгнуть стену, но не смог.
И только на третий день индеец по имени Зоркий Глаз заметил, что в тюрьме не было одной стены…
-- не хватало нам ещё и политзаключённых...
Полицаев -- поддержал!
А от біля "багатомільярдного" мітингу ТЮ їх, раптом, "покрутили".
Звісно, "жодного замовлення на скандал" аби хоч якось привернути уваху до "події".
Мєнти діяли у інтересах Тимошенки, скрутили хлопців з банером про Гандзюк.
Все значно гірше ніж можна собі уявити.
Мєнти у смичці з місцевою мішпухою у районах та областях можуть сфальсифікувати не лише вибори, а все, що завгодно.
Толік Гєращенко сьогодня чітко заявив, кому мєнти допомагалимуть: "опозиції".
Слід уже зараз готуватися до нового Майдану. Юльку з Аваковим без великої крові поперти не вдасться, а самі вони не підуть.
Повторюю. Мєнти діяли в інтересах Тимошенниці! Їм дали наказ.
Вчителька, фельшер та бугалтерша сільради будуть виявляти чудеса громадської мужності?
Скрутили хлопців з банером "Хто замовив Гандзюк", які нікого не чіпали, але дуже дратували Тимошенко. Їх не скрутили під АП, не скрутили біля ЦВК, їх скрутили і побили на мітингу Тимошенко.
Геращенко заявив що поліцаї захищатимуть опозицію.
Висновки робіть самі.
ЧЕмно вивели з приміщення і не поліцаї, а охорона.
Volodymyr Viatrovych @viatrovych 1 ч.1 час назад
Допоки представники правоохоронних органів вживатимуть слово «бандерівець» як лайку, вони залишатимуться мєнтами і діяти будуть відповідно.
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/212561
Ви Конституцію не чатали, шановний, та воно й не дивно. кроти ж сліпі.