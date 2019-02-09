 Лица закрыли, вели себя нервно, цель собрания не объясняли, - Артем Шевченко объяснил, почему полиция начала проверку активистов С14 на Контрактовой площади

Об этом рассказал Цензор.НЕТ директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.
Он напомнил, что ч.1 п.1 ст. 31 Закон о Нацполиции предполагает среди превентивных полицейских мер проверку документов, ч.1 п. 2. ст. 32 - проверку документов лица, если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение, а п. 4 - то же действие, в частности, если у лица есть оружие, боеприпасы и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен, или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение (если установить такие права другим образом невозможно).
"У ресторана "Пузата хата" собирались молодые люди. У некоторых лицо было частично закрыто шарфами, что обратило внимание полицейских. Когда к ним обратились полицейские, те вели себя нервно. На просьбу полицейских объяснить обстоятельства и цель собрания - отказались. Полицейские попросили помощи у коллег в соответствии с указанными статьями. Дополнительные полицейские подошли и провели поверхностный осмотр, при котором был обнаружен газовый баллончик "Терен 4м" и нож. Затем в "автозаке" у них было обнаружено три флакона с зеленкой. Это к тому, почему задержали первых правонарушителей", - сообщил Шевченко.
Отметим, что ч. 2 ст. 34 указанного закона подразумевает, что "полицейский для осуществления поверхностной проверки личности может останавливать лиц и/или осматривать их, если существует достаточно оснований полагать, что лицо имеет при себе вещь, оборот которой запрещен или ограничен или которая представляет угрозу жизни или здоровью лица или других лиц".
Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, Против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
то что ты родился в Украине\как ты тут пишешь...\ тебе не мешало убивать чеченцев...
да мало ли вас кацапов тут в Украине родилось - от этого вы не перестали ими быть...
Арестовали бы заказчиков не было бы и повода у "титушни"... - да?
Что первично..?
Ясная истина в том, что избили граждан Украины, которые вышли с плакатами за Ганздюк....
Били жестоко с криками бей Бандер....
Поэтому этих ментов нужно жестко наказать....
Если бы граждане жестко избили ментов с криками бей Бандер, то нужно было наказать жестоко этих граждан...
Это чистая правда и справедливость которые должны быть...
Все остальное шелуха...
Опер, она же своя! ... - Пофиг!
...шо там ещё из профильного? : прибыла в Одессу банда из Амура...
...а ещё шо? -- ага -- вот: Ехали по Брайтону два автомобиля -- в первом Ципперович был, а во втором был Миля!
-- в общем -- банда!
Фото Зеленського можна знайти з будь-яким чуваком - і хорошим і поганим - він же артист.
Цель собрания - флешмоб...
Ну, и говорить спокойно и без нервов, вежливо - презрение к мусорам можно и интонацией выразить...)))
И главное все вежливые!
Геращенко надвозначно заявляє, що буде "підтримувати опозицію". Все значно гірше ніж можна собі уявити.
Якщо вОна вилізе у президенти, то виганяти її доведеться ще одним Майданом і крові тоді проллється немало.
Можна трохи підіграти комусь, нарізаючи округи, але це теоретично може дати всього 1-1,5%.
Мєнти ж у смичці з місцевою мішпухою у районах та областях можуть сфальсифікувати що завгодно.
Толік Гєращенко сьогодня чітко заявив, кому мєнти допомагалимуть. "опозиції".
Повторюю. Слід уже зараз готуватися до нового Майдану. Юльку з Аваковим без великої крові поперти не вдасться, а самі вони не підуть.
....как знакомо. Да,Арсэн?
это он про мусоров так сказал ?
Никакой не секрет, что эти группы провокаторов действуют в интересах Петра Порошенко и под крышей СБУ. И вот Генпрокуратура фактически подтвердила это!
В Белой Церкви провокаторы кинули в толпу несколько дымовых шашек с намерением сорвать митинг Юлии Тимошенко. Дежурившие на митинге полицейские задержали провокаторов.
Об этом только что написал в Фейсбуке политический аналитик Александр Кочетков.
- СБУ по указанию президента устроила провокации во время выступления Юлии Тимошенко в Белой Церкви - заявление «Батькивщины»
А на следующем митинге Тимошенко, уже в Киеве, полиция сработала на опережение и задержала нескольких молодчиков, маскировавшихся под активистов, еще до того, как они успели применить что-то из своего арсенала. И доставила задержанных в отделение на Подоле.
И тут же у провокаторов появилось подкрепление. Такие же персонажи спортивно-криминальной наружности попытались штурмовать отделение полиции!
Вдумайтесь: какая-то парамилитарная группа чувствует себя настолько безнаказанной, что пытается вломиться помещение полицейских и освободить задержанных! (Напомните, не с этого ли начинался захват Донецка и Луганска?).
Никакой не секрет, что эти группы провокаторов действуют в интересах Петра Порошенко и под крышей СБУ. И вот Генпрокуратура фактически подтвердила это!
Потому что пресс-секретарь Генпрокурора Луценко сообщила, что дело о происшествии на митинге внесено в Единый реестр досудебного расследования. Но не против провокаторов, а ПРОТИВ ПОЛИЦЕЙСКИХ, которые якобы превысили полномочия и применили силу.
Шустро сработано! В течение нескольких часов! В выходной день!
А напомните-ка мне, когда это Генпрокуратура столь решительно и оперативно вставала на сторону протестующих, обиженных силовиками?! Вспомните, к примеру, протестовавших под Радой участников АТО, поставленных на колени. И как отмораживалась прокуратура в этом случае!
То есть, провокаторы на митинге Тимошенко были засланы от ПАПа, и теперь их прикрывают, давя на полицию, чтобы она позволила таким провокаторам бесчинствовать.
Вчера - дымовые шашки, а завтра - что?
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И совершенно очевидно, что сейчас начнется сначала скрытый, а потом и явный конфликт между СБУ, ГБР и ГПУ, которыми командует Петр Порошенко и Нацполицией, возглавляемой Арсеном Аваковым.
Потому что порошенковцам надо задавить Нацполицию до выборов, чтобы беспрепятственно устроить масштабные фальсификации, а иначе даже во второй тур ПАПу не попасть.
- Распутье Авакова: готов ли он к лобовому столкновению с Порошенко?
Порошенко - государственник, говорите… Патриот Украины… Который готов устроить здесь войну силовиков, лишь бы удержаться у власти. Он еще и армию постарается втянуть, тем самым открыв недоимперии путь для вторжения.
"9 февраля 2019 около 17 часов по адресу: г. Киев, ул. Хорива, 20 возле здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим", - написала Сарган.
Думаю, что после сегодняшнего дня девизом аваковского МВС должно стать "ложись Бандера", это всё, чего удалось достигнуть за пять лет реформации милиции в полицию.
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Погода Киев - 4, ветер 11м/сек
Єпидемия грипа и кори.
Укутивать шарфами лица нельзя, єто преступление
думаю что фразами гражданских отсечь и лежать бандера революцию достоинства можно считать оконченной
А частина ще не прорубила і по інерції кляне порошенка який "нищить патріотів".