 Лица закрыли, вели себя нервно, цель собрания не объясняли, - Артем Шевченко объяснил, почему полиция начала проверку активистов С14 на Контрактовой площади

Об этом рассказал Цензор.НЕТ директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Он напомнил, что ч.1 п.1 ст. 31 Закон о Нацполиции предполагает среди превентивных полицейских мер проверку документов, ч.1 п. 2. ст. 32 - проверку документов лица, если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение, а п. 4 - то же действие, в частности, если у лица есть оружие, боеприпасы и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен, или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение (если установить такие права другим образом невозможно).

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"У ресторана "Пузата хата" собирались молодые люди. У некоторых лицо было частично закрыто шарфами, что обратило внимание полицейских. Когда к ним обратились полицейские, те вели себя нервно. На просьбу полицейских объяснить обстоятельства и цель собрания - отказались. Полицейские попросили помощи у коллег в соответствии с указанными статьями. Дополнительные полицейские подошли и провели поверхностный осмотр, при котором был обнаружен газовый баллончик "Терен 4м" и нож. Затем в "автозаке" у них было обнаружено три флакона с зеленкой. Это к тому, почему задержали первых правонарушителей", - сообщил Шевченко.

Отметим, что ч. 2 ст. 34 указанного закона подразумевает, что "полицейский для осуществления поверхностной проверки личности может останавливать лиц и/или осматривать их, если существует достаточно оснований полагать, что лицо имеет при себе вещь, оборот которой запрещен или ограничен или которая представляет угрозу жизни или здоровью лица или других лиц".

Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

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По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, Против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.