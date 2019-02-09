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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17122) Нацполиция (8872) Шевченко Артем (147) С14 (36)

 Лица закрыли, вели себя нервно, цель собрания не объясняли, - Артем Шевченко объяснил, почему полиция начала проверку активистов С14 на Контрактовой площади

Закон о Нацполиции разрешает сотрудникам проверять документы, если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение.

Об этом рассказал Цензор.НЕТ директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Он напомнил, что ч.1 п.1 ст. 31 Закон о Нацполиции предполагает среди превентивных полицейских мер проверку документов, ч.1 п. 2. ст. 32 - проверку документов лица, если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение, а п. 4 - то же действие, в частности, если у лица есть оружие, боеприпасы и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен, или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение (если установить такие права другим образом невозможно).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция будет действовать только в рамках закона и не допустит использования силы любым кандидатом в президенты или политсилой, - Антон Геращенко о событиях на Подоле

"У ресторана "Пузата хата" собирались молодые люди. У некоторых лицо было частично закрыто шарфами, что обратило внимание полицейских. Когда к ним обратились полицейские, те вели себя нервно. На просьбу полицейских объяснить обстоятельства и цель собрания - отказались. Полицейские попросили помощи у коллег в соответствии с указанными статьями. Дополнительные полицейские подошли и провели поверхностный осмотр, при котором был обнаружен газовый баллончик "Терен 4м" и нож. Затем в "автозаке" у них было обнаружено три флакона с зеленкой. Это к тому, почему задержали первых правонарушителей", - сообщил Шевченко.

Отметим, что ч. 2 ст. 34 указанного закона подразумевает, что "полицейский для осуществления поверхностной проверки личности может останавливать лиц и/или осматривать их, если существует достаточно оснований полагать, что лицо имеет при себе вещь, оборот которой запрещен или ограничен или которая представляет угрозу жизни или здоровью лица или других лиц".

Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

Также читайте: Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле

По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Известны фамилии 19 задержанных после акции "Хто замовив Катю Гандзюк?", - Маси Найем

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, Против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3110890
 
 
 Топ комментарии
 
Мусора на всё имеют отмазку!
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В сша могли бы и пристрелить
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"активисты порошенка" прикрываясь Гандзюк занимаются тем же чем и титушки во времена яныка - выполняют заказ хозяина, а по своей сути они и есть та же титушня только теперь маскируются как порошенко - вышиванки напялили
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за лишнии вопрос и не выполнение моментально требовании.
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Зеленкой обливать не запрещено и кислотой тоже. Все хорошо. Усбагойся.
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kolxoz - ага., с снайперских винтовок , как это делал ментовский Беркут на Майдане...
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Если б это делал беркут,расследоаание уже б давно завершили.
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а не ты случайно это делал - как когда-то стрелял в чеченцев...\от вас кацапов можно всего ожидать...\
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ну и что - Чикатило с Сумской области...
то что ты родился в Украине\как ты тут пишешь...\ тебе не мешало убивать чеченцев...
да мало ли вас кацапов тут в Украине родилось - от этого вы не перестали ими быть...
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там и Клинтона чуть не выгнали с позором .за то что Монике надавал ...а у нас воруют внаглую и делают умное лицо типа -мы в ЕС и НАТО идем
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Ну, не за то, что надавал, а за то, что соврал под присягой. Сказал, что не давал.
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В стране, которая отражает агрессию паРаши, необходимо смотреть сквозь пальцы на то, что кто-то собирается толпой с непонятной целью?
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В стране нет военного положения, а значит НЕТ ВОЙНЫ(хотя один очень хотел, но укакался), значит работают законы мирного времени! Или как?
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Скажи, что ещё территории не оккупированы и паРаша стала опять славянским православным братом, раз не объявлено военное положение.
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нет воины? сьедь на Донбасс и спои на улице Украинскии гимн.
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К стати, куда пропал твой коллега OldDonkey, он так грозолся, так грозился и ...усрался!
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Мой коллега?... А ты не знаешь, ведь ты с нами за соседним компьютером на Лахте сидишь.
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губкобобовым исланиям приказано друг друга не узнавать
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"активисты порошенка" прикрываясь Гандзюк занимаются тем же чем и титушки во времена яныка - выполняют заказ хозяина, а по своей сути они и есть та же титушня только теперь маскируются как порошенко - вышиванки напялили
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roshenko q - так что..., замочили Гандзюк и ладно?

Арестовали бы заказчиков не было бы и повода у "титушни"... - да?
Что первично..?
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Первична правда, а здесь вальцмановская титушня, прикрываясь правдой, организовала беспорядки. Аваков же, воюя с Вальцманом, заступился за митинги Тимошенко. Тут я на стороне Авакова, хотя его, по большому счёту, то же надо сажать в тюрьму. Идёт разборка между Аваковым и Вальцманом. Их банды и дерутся между собой.
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Виктор Потоцкий c0ec5c80 - вот мне плевать на эти банды...

Ясная истина в том, что избили граждан Украины, которые вышли с плакатами за Ганздюк....
Били жестоко с криками бей Бандер....
Поэтому этих ментов нужно жестко наказать....
Если бы граждане жестко избили ментов с криками бей Бандер, то нужно было наказать жестоко этих граждан...
Это чистая правда и справедливость которые должны быть...
Все остальное шелуха...
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Понимаю, вы любите фантазировать. Может это неплохо, но здесь уже не фантазии. В следующей статье на этом сайте уже сообщили, что их выпустили и никого не наказали. Титушня гидранта снова на свободе. Уверен, что титушнёй руководит Медведчук, кум Вальцмана.
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А чем титушня облившая Гандзюк отличается от этой титушни?
Опер, она же своя! ... - Пофиг!
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А кажуть що Барига шукає вбивць "Небесної Сотні",а ось де вони.
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Очередно бенефис СИ-14!Ну сколько можно?Цыган они уже палили,резали,стреляли.Кардио центр штурмом брали,с зеленкой и ножами шарфиками замотанные по Киеву ходили...Да сделайте им перепрошивку и натравите на жопоблоковских титушек.Достали вы с этими проплачеными дебилами.Заплатите больше и отправьте на Донбас против сепаров воевать.
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Собака лаяла на дядю фраера...

...шо там ещё из профильного? : прибыла в Одессу банда из Амура...
...а ещё шо? -- ага -- вот: Ехали по Брайтону два автомобиля -- в первом Ципперович был, а во втором был Миля!

-- в общем -- банда!
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Дааа,Леночка.... пошарпали тебя,наверно, по взрослому!
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Ли, не много ли ты коров наёрдал с такими комментариями?
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а те, що Серожі завидно.
Фото Зеленського можна знайти з будь-яким чуваком - і хорошим і поганим - він же артист.
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Сборище гопников, или кто-то думает, что они идейные?))
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Почему лица закрыты - холодно на улице...
Цель собрания - флешмоб...
Ну, и говорить спокойно и без нервов, вежливо - презрение к мусорам можно и интонацией выразить...)))
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Тогда пройдемте. И погреетесь и флешмоб устроим. Зеленкой помажетесь, газа понюхаете, ножиками порежетесь.
И главное все вежливые!
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Аваков явно почав підтримувати Юльку.
Геращенко надвозначно заявляє, що буде "підтримувати опозицію". Все значно гірше ніж можна собі уявити.
Якщо вОна вилізе у президенти, то виганяти її доведеться ще одним Майданом і крові тоді проллється немало.
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Не вылезет. У Порошенко СБУ, ГПУ и армия. Лица закрыли, вели себя нервно, цель собрания не объясняли, - Артем Шевченко объяснил, почему полиция начала проверку активистов С14 на Контрактовой площади - Цензор.НЕТ 9678
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Не допоможе. Вибори, за допомогою мєнтів будуть сфальсифіковані.
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Это вряд ли, потому что в ЦИК у Порошенко большинство.
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ЦВК нічого не вирішує, вона лиш фіксує результити протоколів ОВК. Все!
Можна трохи підіграти комусь, нарізаючи округи, але це теоретично може дати всього 1-1,5%.
Мєнти ж у смичці з місцевою мішпухою у районах та областях можуть сфальсифікувати що завгодно.
Толік Гєращенко сьогодня чітко заявив, кому мєнти допомагалимуть. "опозиції".
Повторюю. Слід уже зараз готуватися до нового Майдану. Юльку з Аваковим без великої крові поперти не вдасться, а самі вони не підуть.
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"Дополнительные полицейские подошли и провели поверхностный осмотр"

....как знакомо. Да,Арсэн?
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Лица закрыли, вели себя нервно, цель собрания не объясняли,

это он про мусоров так сказал ?
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А вот это уже суперсерьезно! В Украине назревает война силовых ведомств Февраль 9, 2019Без рубрикиКомментарии: 0
Лица закрыли, вели себя нервно, цель собрания не объясняли, - Артем Шевченко объяснил, почему полиция начала проверку активистов С14 на Контрактовой площади - Цензор.НЕТ 4414Никакой не секрет, что эти группы провокаторов действуют в интересах Петра Порошенко и под крышей СБУ. И вот Генпрокуратура фактически подтвердила это!
В Белой Церкви провокаторы кинули в толпу несколько дымовых шашек с намерением сорвать митинг Юлии Тимошенко. Дежурившие на митинге полицейские задержали провокаторов.
Об этом только что написал в Фейсбуке политический аналитик Александр Кочетков.
- СБУ по указанию президента устроила провокации во время выступления Юлии Тимошенко в Белой Церкви - заявление «Батькивщины»
А на следующем митинге Тимошенко, уже в Киеве, полиция сработала на опережение и задержала нескольких молодчиков, маскировавшихся под активистов, еще до того, как они успели применить что-то из своего арсенала. И доставила задержанных в отделение на Подоле.
И тут же у провокаторов появилось подкрепление. Такие же персонажи спортивно-криминальной наружности попытались штурмовать отделение полиции!
Вдумайтесь: какая-то парамилитарная группа чувствует себя настолько безнаказанной, что пытается вломиться помещение полицейских и освободить задержанных! (Напомните, не с этого ли начинался захват Донецка и Луганска?).
Никакой не секрет, что эти группы провокаторов действуют в интересах Петра Порошенко и под крышей СБУ. И вот Генпрокуратура фактически подтвердила это!
Потому что пресс-секретарь Генпрокурора Луценко сообщила, что дело о происшествии на митинге внесено в Единый реестр досудебного расследования. Но не против провокаторов, а ПРОТИВ ПОЛИЦЕЙСКИХ, которые якобы превысили полномочия и применили силу.
Шустро сработано! В течение нескольких часов! В выходной день!
А напомните-ка мне, когда это Генпрокуратура столь решительно и оперативно вставала на сторону протестующих, обиженных силовиками?! Вспомните, к примеру, протестовавших под Радой участников АТО, поставленных на колени. И как отмораживалась прокуратура в этом случае!
То есть, провокаторы на митинге Тимошенко были засланы от ПАПа, и теперь их прикрывают, давя на полицию, чтобы она позволила таким провокаторам бесчинствовать.
Вчера - дымовые шашки, а завтра - что?
загрузка...
И совершенно очевидно, что сейчас начнется сначала скрытый, а потом и явный конфликт между СБУ, ГБР и ГПУ, которыми командует Петр Порошенко и Нацполицией, возглавляемой Арсеном Аваковым.
Потому что порошенковцам надо задавить Нацполицию до выборов, чтобы беспрепятственно устроить масштабные фальсификации, а иначе даже во второй тур ПАПу не попасть.
- Распутье Авакова: готов ли он к лобовому столкновению с Порошенко?
Порошенко - государственник, говорите… Патриот Украины… Который готов устроить здесь войну силовиков, лишь бы удержаться у власти. Он еще и армию постарается втянуть, тем самым открыв недоимперии путь для вторжения.
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Ось що буває,коли Майдан не закінчив свою справу,всі мусара що вбивали людей на Майдані і зараз прислуговують владі Бариги Липецького.
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Вони в даному випадку сліужать Тимошенниці..
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поліція прикривала банер "хто замовив Гандзюк?" щоб жулька зі сцени не побачила цей банер.,
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ГПУ открыла уголовное производство против сотрудников полиции, которые сегодня в Киеве задержали около 40 молодых людей, пытавшихся, по заявлению полиции, штурмовать одно из управлений на Подоле. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"9 февраля 2019 около 17 часов по адресу: г. Киев, ул. Хорива, 20 возле здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим", - написала Сарган.
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"Для всіх нас приготовані кулі, долари" Сашко Білий. Перемогла сцена,а не Майдан...
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Обличчя закрили, нервували, мету зборів не пояснювали, - Артем Шевченко пояснив, чому поліція почала перевірку активістів С14 на Контрактовій площі - Цензор.НЕТ 4646Patriotoff 🇺🇦‏ @PatriotoffUA 32 мин.32 минуты назад
Думаю, что после сегодняшнего дня девизом аваковского МВС должно стать "ложись Бандера", это всё, чего удалось достигнуть за пять лет реформации милиции в полицию.
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А чего Бандера воспринимать как ругательство надо?
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у скацапленых мусоров таки- да. Это те, которые засцали потерять зарплату уйдя к сепарам.
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лицо было частично закрыто шарфами
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Погода Киев - 4, ветер 11м/сек
Єпидемия грипа и кори.
Укутивать шарфами лица нельзя, єто преступление
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Этим голубым из С-14 надо яички отбивать напрочь.Они им не нужны.Мальчики по вызову на чужих свадьбах.Драку заказывали?.Сегодня они самопиаррились на Великомученице Кате Гандзюк,вчера бросали взрывпакеты в мирное собрание избирателей,позавчера гоняли ромов,чуть раньше гоняли битамиЛГБТ,ещё раньше громили рынки и так день за днём с ножами битами,цепями и другим приспособами.Полиция в Англии,ФРГ,Голландии,Франции и особенно Бельгии банально их бы перестреляла за попытку терроризьма.Наша полиция их просто отпустить для следующего чёрного самопиарра на других чужих мероприятиях.В тоже время тысячи Атовцев томятся в СИЗО почти по 5лет.
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Дак это ж был договорняк! Одни пришли с ножами, газ.баллончиками и "вели себя нервно", а другие их "нервно" отп**дили! Обличчя закрили, нервували, мету зборів не пояснювали, - Артем Шевченко пояснив, чому поліція почала перевірку активістів С14 на Контрактовій площі - Цензор.НЕТ 4213 Обличчя закрили, нервували, мету зборів не пояснювали, - Артем Шевченко пояснив, чому поліція почала перевірку активістів С14 на Контрактовій площі - Цензор.НЕТ 4213 Одни получили бабки "на лечение", а другие- "полит. дивиденды" в стиле "Собаков защищает Юлю!" и возможность первому защищать соевые фальсификации. Обличчя закрили, нервували, мету зборів не пояснювали, - Артем Шевченко пояснив, чому поліція почала перевірку активістів С14 на Контрактовій площі - Цензор.НЕТ 4213Всё предельно просто.
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нужно было ментам выкотить пару пулемётов и перехреначить это стадо малолетних наркоманов в труху
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Целиком и полностью подднрживаю ваше предложение

Обличчя закрили, нервували, мету зборів не пояснювали, - Артем Шевченко пояснив, чому поліція почала перевірку активістів С14 на Контрактовій площі - Цензор.НЕТ 7616
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власть дибилы полные перед 5 -летием Майдана -2 опять мусора людей калечат
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Обличчя закрили, нервували, мету зборів не пояснювали, - Артем Шевченко пояснив, чому поліція почала перевірку активістів С14 на Контрактовій площі - Цензор.НЕТ 4533карамультук‏ @latuk22 2 ч.2 часа назад
думаю что фразами гражданских отсечь и лежать бандера революцию достоинства можно считать оконченной
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Ёпт... я тоже на улице часто с шарфом на лице - мима же... та к что это повод меня за шкирку брать ...!?
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Забавно частина зради уже просікла фішку шо авакян почав відкрито топити за жульку і "собаки авакова" там вже стали "улюбленою поліцією", а Сі4 "проплаченою тітушньою" .
А частина ще не прорубила і по інерції кляне порошенка який "нищить патріотів".
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Те, що С14 - мутні провокатори, по-моєму, ні в кого сумнівів вже давно не викликає.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛица закрыли, вели себя нервно, цель собрания не объясняли, - Артем Шевченко объяснил, почему полиция начала проверку активистов С14 на Контрактовой площади
 
 
 
 
 
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