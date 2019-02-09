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 Более 130 тысяч гривен собрали для украинских военных в рамках благотворительного аукциона "Ангелы надежды", - Кабмин

Представители правительства Украины, дипломаты, руководители международных организаций и представители медиа собрали для украинских военных 131 тысячу гривен в рамках благотворительного аукциона "Ангелы надежды".

Мероприятие прошло 8 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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Средства собрали за счет продажи рукописных картин с изображением ангелов на гонтах (деревянных дощечках из старой кровли крыши церкви Святого Юра в Дрогобыче). 19 лотов нарисовали известные в Украине женщины, среди которых певица Анжелика Рудницкая, телеведущая Юлия Бориско, журналистка Наталья Фицич, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко и другие. В аукционе участвовали представители иностранных посольств и представительств, министерств, парламента и общественных организаций.

Участницы проекта рисовали картины под руководством известного художника-иконописца Льва Скопа.

Собранные от продажи картин средства передадут на нужды Центра реабилитации воинов АТО "Феникс".

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Отметим, что "Ангелы надежды" - волонтерский проект, цель которого - помощь украинским военным и их семьям через благотворительные аукционы. Лотами являются рукописные картины с изображением ангелов, которые рисуют известные женщины Украины. 8 февраля состоялся уже седьмой этап проекта. За предыдущие шесть аукционов удалось собрать более 170 тысяч гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3110889
 
 
 Топ комментарии
 
я дико извиняюсь, а кобелев уже начал свои премии, как заявлял-клялся-божился-пиарился перечислять на Армию? или как всегда... просвистел... соловьем и забыл или... забил
а благотворительность важна! но она должна быть сердечным и добровольным дополнение к государственному обеспечению... тем более из бюджета миллионы выделяются вроде как...
да видать...после министерства и липких лап генералитета тот поток в ручеек превращается
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Татьяна Худякова
Телефонные номера удаляются хреново…
Трудно, больно. Иногда равнодушно. Сейчас в основном с мясом.
Вот это ветеринарка, в которую я больше не приеду. Такси, которое я не вызову. Врач, которому я больше не позвоню. Газовщик Гена, для которого у меня больше нет газового котла.
Вот этот номер - мой друг по универу, даже наверное влюблённость.
Просто скис, просто остановился, просто «за мир», просто бухает и звонит только когда в хлам. Только чтоб повспоминать. О тех людях, которых давно уже нет и никогда больше не будет.
Ты в студенчестве застрял намертво, а меня там нет уже 20 лет.
Ты хорохоришься в телефон, но говоришь, что у тебя клиентов «меньше», и что у жены зарплата 7к фублей. До войны ты вообще не знал, какая зарплата у твоей жены. Твой выбор, твоя жизнь. Но я больше не позвоню.
Вот этот номер- тоже друг. Один из лучших, только моих, которых всего два было в моей жизни. Теперь один остался. А этот закончился в 14-м. Келоидным рубцом стал бывший друг, так бывает, да.
Я стояла у себя во дворе, слушала бесконечно жуткий ДАП и слова по телефону. Из Ялты.
Про то, что нужно выбрать победителя.
Что не будет ничего страшного, если я приму эту новую «власть», как принял её он в Крыму.
И что теперь у них безопасно, а у нас ДАП и чеченцы.
Безопасно…Безопасно стать предателем. Безопасно подмахивать оккупанту. Безопасно бледной молью не отсвечивать, пока на подвал тащат соседа, и радоваться, что пока не тебя.
Темнело в глазах и ворочалось где-то под диафрагмой. Как же так. Как же так? Так не может быть.
Мы же вместе покоряли Мангуп, пели Крематорий на ночных перронах, пили с горла ледяной шампусик на Новый Год в Ялте, кормили психованных выдр, делили стол и кров.
Ты снимал видео нашей свадьбы, ещё на касеты, триста лет прошло. Ты плакал у меня на плече о личных своих драмах.
Как же так ты, легко и не больно, стал на сторону оккупанта? Умный, талантливый, образованный? Не может быть!
Как оказалось, может. Может быть вот именно так…
Вот єто- Грин. Музыкант, бард, неформал, интеллигентушко. Такие песни пронзительные пел, про совесть, честь, свободу. Он за мир. Он за всё хорошее против всей @уйни.
Он выехал в Марик, но не получилось у него там. Вернулся. Уже живя в Черновцах, я звонила, я переживала за него. Я говорила: уезжай, Грин, уезжай. Давай ко мне, я двуху снимаю, одна пока здесь, поживешь со мной, найдёшь работу, уезжай оттуда, ты же молодой, здоровый, умный.
Не уехал.
А потом «я за мир» превратилось в более конкретное.
В визиты одного запоребрика из Тулы, музыканта тоже. Знаете, рубаха-парень такой, милый, коммуникабельный. Жил у нас до войны, мы концерты ему устраивали, обнимались даже, друзья @уле.
Теперь ездит он регулярно к Грину, в Донецк, песни поёт за малую мзду. О том, как доблестный партизанский отряд ополченцев ходит укроп косить.
Вот такое вот «я за мир» получилось.
Мызамирыши…Условно патогенная флора.
Пока всё ок- с ними можно жить. Как только какая проблема, они всегда оказываются полезны твоему врагу.
Вот это- Юра и Олег. Первая наша тусовка. Нам всем 19-20. Они с Валеркой матфак, я биофак. Преф, вино, беседы до утра, гитары. Друзья. Тогда казалось- друзья.
Один- бывший ополченец. Не за идею. Тупо за бабло. И точка. Больше в общем-то не о чем писать.
Второго попустило. Он теперь вроде как наш.
Единственный случай, когда я услышала «Тань, я ошибся. Я ошибся и всё про@бал. Я везде теперь чужой». Но уже поздно.
И не потому, что я такая вот «Железный Феликс» непримиримый, клёво сделанный.
А потому, что просто умерла она, дружба. Насовсем.
Вот это Лена и Дима. Семейная пара, математики.
Общение закончилось моим вопросом ещё Вкотактике, в 14-м, «На референдум ходила?» и её ответом «Да». И всё.
Вжух и двадцати лет дружбы как не бывало.
Почему? Всё просто.
Они пошли и поставили свою подпись под тезисом «Сделать Таню бомжом», «Попытаться убить Таниного мужа», «Лишить родины Танину дочь».
Зачем им это понадобилось? Не хочу даже пытаться придумать что-то удобоваримое.
Что они с этого поимели? Разбитый дом, изоляцию в гетто, очередь за гуманитаркой.
А вот это- «Саша Тойота». Мы были почти незнакомы.
Ты ездил на новенькой Тойоте, в хорошем костюме и дорогой обуви.
Ты бесплатно возил наших хвостатых, пачкая кровью и гноем свой красивый салон.
Ты не просил никогда даже «на бензин».
Ты привозил мне домой паштет для моей подопечной с раздробленной челюстью и отёком мозга, когда в Донецке уже нельзя было купить ничего почти.
Ты возил в ДАП воду и еду.
Мне об этом сказал даже не ты, а общие знакомые, по большому большому секрету.
Ты молчал, но мы оба знали, что созвучны в этой нашей донбасской какофонии.
Ты дал мне 500 грн и сказал отправить мужу, хотя я не говорила тебе где он, и что у него там всего одна пара штанов.
Тебе об этом сказал кто-то другой. По большому большому секрету.
А потом ты пропал.
А я тебя искала.
В огромном умирающем городе, где выехали почти все наши. А не выехавшие затихарились в ноль.
И мне сказали, что тебя больше нет.
Совсем нет.
Ты даже не умер.
Ты не умер так, чтоб я могла принести цветы и вылить стопку на землю.
Ты просто исчез в одной из поездок.
Телефонные номера удаляются хреново.
Каждый напоминает о том, как нас разделили.
Мануально, в тупую.
Просто сыграв на какой-то неудовлетворённости людей, которые вот сейчас просто не понимают, НАСКОЛЬКО может быть хуже, чем сейчас.
И нас снова делят.
Нас снова рвут, а мы снова податливые.
Только уже не локально, на Донбассе. Нас делят масштабно.
Делят старательно, упорно, с огромными энергозатратами, не брезгуя самыми позорными методами.
Снова и снова играя на личных, маленьких, пищеварительных таких неудовлетворенностях.
Ненависть, концентрированная, очищенная ненависть друг к другу вливается в наши вены. Ежедневно.
И я реально не знаю, как вам объяснить, что историю Донбасса повторяют.
Для меня это очевидно и очень моторошно.
А для многих - это просто страшилки из шкафа. Повод для поржать и выдать корявый дилетантский диагноз.
Часто думаю, получится ли у них?
Сможем ли мы устоять?
Неужели вот это всё было зря?
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Коболев занят - ждет, когда ему начислят зряплату -2 миллиона грн. В месяц! Не каких-то там 130 тысяч.
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Це зібрали для українських військових - як для блаженних якихось. Фонди для воїнів, як для дому сирот. Я б образився. Так принижувати армію.
Ні, вам тепер Юля потрібна, бо будете блазнями до кінця віку.

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хто б сумнівався, тому й не годиться цей лох у президент
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ого як розщедрились для піару, і на тому дякуємо, а скільки премій виписали пану Коболєву з нафтогазу, здається трохи більше.....
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Так у тої падлюки божевільна потвора-повія-мамуся у США хворіє на гіперсексуалізм, їй гроші більше потрібні
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на пинчука канале диабетика пиарят как Ляшка на Украине рыжего
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со своим карманом сотрудничаю Понад 130 тисяч гривень зібрали для українських військових у рамках благодійного аукціону "Ангели надії", - Кабмін - Цензор.НЕТ 7098
смотрю National Geografic и Fox Понад 130 тисяч гривень зібрали для українських військових у рамках благодійного аукціону "Ангели надії", - Кабмін - Цензор.НЕТ 7098
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что у нас за страна такого нигде в мире нет ???
солдаты на Донбассе кровь проливают а мусора протестующих 3.14здят опять в столице
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Девочки,а не пробовали не поесть один день в рестаранах, а мужиков своих посадить на разгрузочный день,и отправить эти суммы на армию.Реально,если бы все то кодло о котором тут заявили не потратилось один день на рестораны,денег собрали бы раз в 10 больше!
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а петя 500000 долларов потратил на отпуск..
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До Пети и его корпорации вопросов нет.Он регулярно спонсирует и строит.Если не знаете,наберите в поисковике,что именно корпорация"Рашен"сделала и сколько вложила.Це ж вам не Путлер!Это не реклама Порошенко.Просто надо быть объективными.
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Почем сейчас стоит так лизнуть вонючий анус подонка? Зная Порошенко, уверен, максимум - 33 гривны... Но - получите, когда умрете, увы...
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Это шо расценки вашего рашиста *****?Кто бы сомневался,что такую биомассу,как ты,могут как-то по другому оценивать.Вставь писюн Путлера обратно в рот и давай жми на буковки.АрбайтЭн русишь швайн!АрбайтЭн!
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Олена Шарпата - ни помню когда жаловался модератору.., но попросил забанить тебя...

Так и написал - "Забаньте пожалуйста эту пьяную шваль"...
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ДЫк,а чего они тебя до сих пор не забанили?Ты меня ещё матом обзови,може в конце концов получится,как в прошлый раз.
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Оля, он хотел сказать, что вы и умрёте порохососом. Это же так явно видно.
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Само ты Оля,чмо рашистское!Ну и в завершении,тебя нет!
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Фу, какая ты вонючая и не воспитанная. Настоящий варвар и дикарь. Тебе только в Параше и жить. Понад 130 тисяч гривень зібрали для українських військових у рамках благодійного аукціону "Ангели надії", - Кабмін - Цензор.НЕТ 2273
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звичайно треба бути об'єктивним - у пана неПутлєра, тобто нашинського в доску, статки ростуть ого, і в більшості народу ростуть потроху.....от тільки ціни куди шустріші, уже до того дійшло, що ціну на цінниках за 100 гр вказують, а не за кіло як колись, щоб людям прямо до магазинів швидку не викликати....
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Если так грабить, то шо 1 процент пожертвовать на народ. Робин Гут по нашему.
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а у меня вопросов много - как успел подонок шоколадный спереть всю отрасль? ни дня не работая в бизнесе - трется у купола лет 20 и за ноги не оттянешь Понад 130 тисяч гривень зібрали для українських військових у рамках благодійного аукціону "Ангели надії", - Кабмін - Цензор.НЕТ 8508
за это же самое папаше-ворюге висюльку повесить Понад 130 тисяч гривень зібрали для українських військових у рамках благодійного аукціону "Ангели надії", - Кабмін - Цензор.НЕТ 3581
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В марте буду в Киеве... ...потом на Днепр -- к сетрухе -- 30 лет не виделись внатуре!
...шо-то Хлопцам привезу... *)
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порохоботы банят. Козел петя 500000 долларов потратил на отпуск..
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оно успешный бизнесюк - читай наследственный воришка
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я дико извиняюсь, а кобелев уже начал свои премии, как заявлял-клялся-божился-пиарился перечислять на Армию? или как всегда... просвистел... соловьем и забыл или... забил
а благотворительность важна! но она должна быть сердечным и добровольным дополнение к государственному обеспечению... тем более из бюджета миллионы выделяются вроде как...
да видать...после министерства и липких лап генералитета тот поток в ручеек превращается
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Коболев занят - ждет, когда ему начислят зряплату -2 миллиона грн. В месяц! Не каких-то там 130 тысяч.
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дааа... ту он точно хрен отдаст - отстреливаться будет...
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По городу уже реально противно ходить - кругом бигморды, сотни!!! и все обещают устроить мне райскую жизнь. Так вопрос - сколько стоит такая реклама на бигморде?
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це все сиротки з дітячого будинку повилазили....сиротки, як "Двенадцать стульев", все для народу працюють, рук не покладаючи....
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Татьяна Худякова
Телефонные номера удаляются хреново…
Трудно, больно. Иногда равнодушно. Сейчас в основном с мясом.
Вот это ветеринарка, в которую я больше не приеду. Такси, которое я не вызову. Врач, которому я больше не позвоню. Газовщик Гена, для которого у меня больше нет газового котла.
Вот этот номер - мой друг по универу, даже наверное влюблённость.
Просто скис, просто остановился, просто «за мир», просто бухает и звонит только когда в хлам. Только чтоб повспоминать. О тех людях, которых давно уже нет и никогда больше не будет.
Ты в студенчестве застрял намертво, а меня там нет уже 20 лет.
Ты хорохоришься в телефон, но говоришь, что у тебя клиентов «меньше», и что у жены зарплата 7к фублей. До войны ты вообще не знал, какая зарплата у твоей жены. Твой выбор, твоя жизнь. Но я больше не позвоню.
Вот этот номер- тоже друг. Один из лучших, только моих, которых всего два было в моей жизни. Теперь один остался. А этот закончился в 14-м. Келоидным рубцом стал бывший друг, так бывает, да.
Я стояла у себя во дворе, слушала бесконечно жуткий ДАП и слова по телефону. Из Ялты.
Про то, что нужно выбрать победителя.
Что не будет ничего страшного, если я приму эту новую «власть», как принял её он в Крыму.
И что теперь у них безопасно, а у нас ДАП и чеченцы.
Безопасно…Безопасно стать предателем. Безопасно подмахивать оккупанту. Безопасно бледной молью не отсвечивать, пока на подвал тащат соседа, и радоваться, что пока не тебя.
Темнело в глазах и ворочалось где-то под диафрагмой. Как же так. Как же так? Так не может быть.
Мы же вместе покоряли Мангуп, пели Крематорий на ночных перронах, пили с горла ледяной шампусик на Новый Год в Ялте, кормили психованных выдр, делили стол и кров.
Ты снимал видео нашей свадьбы, ещё на касеты, триста лет прошло. Ты плакал у меня на плече о личных своих драмах.
Как же так ты, легко и не больно, стал на сторону оккупанта? Умный, талантливый, образованный? Не может быть!
Как оказалось, может. Может быть вот именно так…
Вот єто- Грин. Музыкант, бард, неформал, интеллигентушко. Такие песни пронзительные пел, про совесть, честь, свободу. Он за мир. Он за всё хорошее против всей @уйни.
Он выехал в Марик, но не получилось у него там. Вернулся. Уже живя в Черновцах, я звонила, я переживала за него. Я говорила: уезжай, Грин, уезжай. Давай ко мне, я двуху снимаю, одна пока здесь, поживешь со мной, найдёшь работу, уезжай оттуда, ты же молодой, здоровый, умный.
Не уехал.
А потом «я за мир» превратилось в более конкретное.
В визиты одного запоребрика из Тулы, музыканта тоже. Знаете, рубаха-парень такой, милый, коммуникабельный. Жил у нас до войны, мы концерты ему устраивали, обнимались даже, друзья @уле.
Теперь ездит он регулярно к Грину, в Донецк, песни поёт за малую мзду. О том, как доблестный партизанский отряд ополченцев ходит укроп косить.
Вот такое вот «я за мир» получилось.
Мызамирыши…Условно патогенная флора.
Пока всё ок- с ними можно жить. Как только какая проблема, они всегда оказываются полезны твоему врагу.
Вот это- Юра и Олег. Первая наша тусовка. Нам всем 19-20. Они с Валеркой матфак, я биофак. Преф, вино, беседы до утра, гитары. Друзья. Тогда казалось- друзья.
Один- бывший ополченец. Не за идею. Тупо за бабло. И точка. Больше в общем-то не о чем писать.
Второго попустило. Он теперь вроде как наш.
Единственный случай, когда я услышала «Тань, я ошибся. Я ошибся и всё про@бал. Я везде теперь чужой». Но уже поздно.
И не потому, что я такая вот «Железный Феликс» непримиримый, клёво сделанный.
А потому, что просто умерла она, дружба. Насовсем.
Вот это Лена и Дима. Семейная пара, математики.
Общение закончилось моим вопросом ещё Вкотактике, в 14-м, «На референдум ходила?» и её ответом «Да». И всё.
Вжух и двадцати лет дружбы как не бывало.
Почему? Всё просто.
Они пошли и поставили свою подпись под тезисом «Сделать Таню бомжом», «Попытаться убить Таниного мужа», «Лишить родины Танину дочь».
Зачем им это понадобилось? Не хочу даже пытаться придумать что-то удобоваримое.
Что они с этого поимели? Разбитый дом, изоляцию в гетто, очередь за гуманитаркой.
А вот это- «Саша Тойота». Мы были почти незнакомы.
Ты ездил на новенькой Тойоте, в хорошем костюме и дорогой обуви.
Ты бесплатно возил наших хвостатых, пачкая кровью и гноем свой красивый салон.
Ты не просил никогда даже «на бензин».
Ты привозил мне домой паштет для моей подопечной с раздробленной челюстью и отёком мозга, когда в Донецке уже нельзя было купить ничего почти.
Ты возил в ДАП воду и еду.
Мне об этом сказал даже не ты, а общие знакомые, по большому большому секрету.
Ты молчал, но мы оба знали, что созвучны в этой нашей донбасской какофонии.
Ты дал мне 500 грн и сказал отправить мужу, хотя я не говорила тебе где он, и что у него там всего одна пара штанов.
Тебе об этом сказал кто-то другой. По большому большому секрету.
А потом ты пропал.
А я тебя искала.
В огромном умирающем городе, где выехали почти все наши. А не выехавшие затихарились в ноль.
И мне сказали, что тебя больше нет.
Совсем нет.
Ты даже не умер.
Ты не умер так, чтоб я могла принести цветы и вылить стопку на землю.
Ты просто исчез в одной из поездок.
Телефонные номера удаляются хреново.
Каждый напоминает о том, как нас разделили.
Мануально, в тупую.
Просто сыграв на какой-то неудовлетворённости людей, которые вот сейчас просто не понимают, НАСКОЛЬКО может быть хуже, чем сейчас.
И нас снова делят.
Нас снова рвут, а мы снова податливые.
Только уже не локально, на Донбассе. Нас делят масштабно.
Делят старательно, упорно, с огромными энергозатратами, не брезгуя самыми позорными методами.
Снова и снова играя на личных, маленьких, пищеварительных таких неудовлетворенностях.
Ненависть, концентрированная, очищенная ненависть друг к другу вливается в наши вены. Ежедневно.
И я реально не знаю, как вам объяснить, что историю Донбасса повторяют.
Для меня это очевидно и очень моторошно.
А для многих - это просто страшилки из шкафа. Повод для поржать и выдать корявый дилетантский диагноз.
Часто думаю, получится ли у них?
Сможем ли мы устоять?
Неужели вот это всё было зря?
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Панове, кожен-кожна з вам може погратися вдома в президента і владу, бо країна - це той же дім. Зробіть в дома ті самі реформи, які зроблено в Україні попом. А потім загляньте в холодильник - чи там щось змінилося? Загляньте в гаманець. На дітей і родичів погляньте. І не страждайте галюцинаціями. І ви зрозумієте, що ви нічого не зробили.
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только попов рехВорматоров нам не хватало Понад 130 тисяч гривень зібрали для українських військових у рамках благодійного аукціону "Ангели надії", - Кабмін - Цензор.НЕТ 3986
и шо у шакаладного за рехВормы которых не видно - зато его толстенный кошель виден за 2 версты Понад 130 тисяч гривень зібрали для українських військових у рамках благодійного аукціону "Ангели надії", - Кабмін - Цензор.НЕТ 9966
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Це так, від тих реформ людям не покращало.....
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люди ладно - главное петюнчику и *********** с прокуворами уже нехило Понад 130 тисяч гривень зібрали для українських військових у рамках благодійного аукціону "Ангели надії", - Кабмін - Цензор.НЕТ 7150
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мона скока угодно про бальцеровича - он себе будок и дворцов не строил Понад 130 тисяч гривень зібрали для українських військових у рамках благодійного аукціону "Ангели надії", - Кабмін - Цензор.НЕТ 4698
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130 тысяч гривен, 280 тысяч рублей... я столько в месяц зарабатываю, побольше даже. Это прикол?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее 130 тысяч гривен собрали для украинских военных в рамках благотворительного аукциона "Ангелы надежды", - Кабмин
 
 
 
 
 
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