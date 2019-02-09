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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
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Материалы по теме:
Все про:задержание (5277) Киев (17122) Геращенко Антон (961) С14 (36)

 Нацполиция будет действовать только в рамках закона и не допустит использования силы любым кандидатом в президенты или политсилой, - Антон Геращенко о событиях на Подоле

По мнению народного депутата Украины Антона Геращенко, события под Подольским управлением Нацполиции имеют политический подтекст.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против полицейских, которые нанесли телесные повреждения митингующим возле Подольского управления Нацполиции, открыто уголовное производство, - Сарган

Приводим его сообщение полностью:

"Определенные кандидаты в Президенты Украины решили использовать энергию патриотически настроенных граждан в своих грязных целях, ради достижения желаемой победы на выборах.

Национальная полиция Украина будет действовать исключительно в рамках Закона и не допустит использования силы любым кандидатом в Президенты или политической силой.

Каждый, кто решит силой срывать законные политические акции любого кандидата в Президенты и, таким образом, препятствовать законной предвыборной компании, понесет ответственность, предусмотренную законом.

Напоминаю, что ст. 39 Конституции предоставляет право любому собираться мирно, без оружия, без применения силы и доносить свою позицию до общества и органов власти.

Также читайте: Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле

Приходить с кастетами, ножами, газовыми баллончиками, обливать кандидатов в Президенты зеленкой, грязью и пытаться сорвать законные политические акции - это нарушение закона.

Если сейчас кандидат в Президенты, штабы которого решили использовать силу для срыва кампании других кандидатов, не остановится, то полиция будет вынуждена, во-первых, назвать имя этого кандидата, а, во-вторых, предъявлять подозрения не только исполнителям, а и заказчикам этих грязных акций против оппозиционных кандидатов, как только они будут установлены".

Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

Читайте также: Известны фамилии 19 задержанных после акции "Хто замовив Катю Гандзюк?", - Маси Найем

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3110888
 
 
 Топ комментарии
 
"Убей его на х@й", "Ложись, Бандера", "Мало их пиздили"!
Какие Вам ещё надо доказательства, что "Беркут" жил, "Беркут" жив, "Беркут будет жить!
Я сейчас, не собираюсь рассуждать, правильно ли буянить на митингах, устраивать дебоши в отделах полиции.
Наверняка, это неправильно, но это не оправдывает беззакония, беспредела, звериной ненависти беркутов к нарушителям их порядка.
Думается мне, что тот кто крикнул: Ложись, Бандера!
Он, завтра увидев Стрелкова-Гиркина, который представится сотрудником ФСБ, отдаст честь и крикнет: Слава России!
Точно так, как это сделали в Крыму и ОРДЛО.
Запомните, никакое участие в АТО, стояние на блокпостах 2-3 линии, не сделает из них патриотов Украины, это только добавляет им ненависти к Украине и её патриотам.
Ну как, довольны Вы, Революцией Достоинства, или надо повторить?
Вы не переживайте, завтра вам расскажут, что назначено служебное расследование, по его итогам виновных накажут, ну примерно как Голубана, орденом, новой квартирой и повышением в должности.
Почему меня тошнит от этой жизни?
Грабли заботливо разложены вокруг, не забудьте наступить на них снова.
Полиция, как всегда, с народом!
https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/1136831539829880/
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в рамках закона...
Ты о чем жирный упырь?
Это когда беркут бьет ногами лежащих в голову, да?
Нацполиция будет действовать только в рамках закона и не допустит использования силы любым кандидатом в президенты или политсилой, - Антон Геращенко о событиях на Подоле - Цензор.НЕТ 6701
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Пані Олено! Не спішіть з висновком, а уважно читайте абзац де Антон(іна) вже назвала провласного кандидата (виділено мною):
"Если сейчас кандидат в Президенты, штабы которого решили использовать силу для срыва кампании других кандидатов, не остановится, то полиция будет вынуждена, во-первых, назвать имя этого кандидата, а, во-вторых, предъявлять подозрения не только исполнителям, а и заказчикам этих грязных акций против оппозиционных кандидатов, как только они будут установлены"."
Источник:https://censor.net.ua/n3110888

Вважаю, що всі, хто здатен виключити опозиційних кандидатів вже знайшли замовника.
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Не,ну? Всё именно так,как я описала.Бла,бла,бла...и как обычно ***!Только у меня гораздо меньше текста,а смысл тот же.
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Та, да. Но, у нас всего один провластный кандидат... Маски(а) сорваны(а)!
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А может просто хочет жить?Из конца в конец.Не дают жеж тварюки.Только жить начинаешь,опять какая-то пертрубация...Переполнили...
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Міністр внутрішніх справ пан Арсен Аваков якось казав, що буде гарантом чесності виборів і унеможливить фальсифікацію їх результатів

То хотів би інформувати пана міністра, що масштабна фальсифікація виборів триває вже, за 2 місяці до їх проведення.
Мова не йде про фальсифікацію голосів, чи про фальсифікацію підрахунку, мова йде про фальсифікацію третьої не менш важливої складової виборів. Мова йде про масштабні спроби підірвати легітимність виборів.

Сотні рекламних дописів в інтернеті про те, що Порошенко давав комусь 1500 грн. за голос, десятки "експертних" тверджень про те ж саме. Заяви пані Тимошенко про мільярди гривень витрачених Порошенком на підкуп 3 000 00 виборців. Заяви пана Гриценка про те, що Порошенко планує витратити 2 мільярди гривень на підкуп виборців, які були висловлені в студії, в якій знаходився сам пан міністр.

Я сподіваюся, що ні в кого немає сумнівів, що всі ці рекламні повідомлення і заяви політиків, значна частина яких була висловлена ще до офіційного оголошення Порошенком про своє висунення в президенти, не кажучи вже про відсутність будь-яких умов чи причин для скупки голосів... що це все ніяким чином не відображає факти.
Всі ці повідомлення - це масштабна, керована, добре організована кампанія підривання легітимності виборів.

Тому, я сподіваюся, що пан Аваков, як і обіцяв, припинить протизаконну, організовану і явно антидержавну кампанію, направлену на делегімітизацію виборів і дискредитацію України.

АПД. Просив би друзів серйозно сприймати цю тему, скрінити, документувати випадки таких вкидів.
Бо це не просто хі-хі-ха-ха про 1500 грн.
Це спроби делегімітизувати виборний процес і результати виборів.

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раздача денег запланирована на 25-30 марта КАК МАТЕРИАЛЬНО СОЦИАЛЬНАЯ ДОПОМОГА И СУММА АККУРАТ 1000 ГРИВЕН и не фиг тут а Юлю прогоны делать вы батенька идиот в кубе вы на курс валюты смотрели с какого а с какого перепугу вдруг ГРИВНА УКРЕПИЛАСЬ и это через НЕДЕЛЮ как мы отдали МВФ долг крупный по кредитам ранее взятым.. казалось навпаки гривна должна чуть упасть... а нет полезла ГРИВНА вверх ПОЧЕМУ И ДЛЯ ЧЕГО... Нацполиция будет действовать только в рамках закона и не допустит использования силы любым кандидатом в президенты или политсилой, - Антон Геращенко о событиях на Подоле - Цензор.НЕТ 5021 во первых- КУРС ВАЛЮТЫ В СТРАНЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ВО ВТОРЫХ МАРЖА КУРСА ИМЕЕТ 7-10 ГРИВЕН НА КАЖДОМ ЕВРО-ДОЛЛАР спекулятивную составляющую те самые 7-10 гривен от экономически реального курса для гривны.. слабая гривна это счастье для власти Нацполиция будет действовать только в рамках закона и не допустит использования силы любым кандидатом в президенты или политсилой, - Антон Геращенко о событиях на Подоле - Цензор.НЕТ 2191 и второй момент-- да Пециной бригаде нужна наличка что не ну в самом то деле он что с быдлом электоратом будет баксами и евро рассчитываться..
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"Убей его на х@й", "Ложись, Бандера", "Мало их *******"!
Какие Вам ещё надо доказательства, что "Беркут" жил, "Беркут" жив, "Беркут будет жить!
Я сейчас, не собираюсь рассуждать, правильно ли буянить на митингах, устраивать дебоши в отделах полиции.
Наверняка, это неправильно, но это не оправдывает беззакония, беспредела, звериной ненависти беркутов к нарушителям их порядка.
Думается мне, что тот кто крикнул: Ложись, Бандера!
Он, завтра увидев Стрелкова-Гиркина, который представится сотрудником ФСБ, отдаст честь и крикнет: Слава России!
Точно так, как это сделали в Крыму и ОРДЛО.
Запомните, никакое участие в АТО, стояние на блокпостах 2-3 линии, не сделает из них патриотов Украины, это только добавляет им ненависти к Украине и её патриотам.
Ну как, довольны Вы, Революцией Достоинства, или надо повторить?
Вы не переживайте, завтра вам расскажут, что назначено служебное расследование, по его итогам виновных накажут, ну примерно как Голубана, орденом, новой квартирой и повышением в должности.
Почему меня тошнит от этой жизни?
Грабли заботливо разложены вокруг, не забудьте наступить на них снова.
Полиция, как всегда, с народом!
https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/1136831539829880/
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Нацполиция будет действовать только в рамках закона и не допустит использования силы любым кандидатом в президенты или политсилой, - Антон Геращенко о событиях на Подоле - Цензор.НЕТ 8760Konstantin Kukuškin‏ @KKKukushkin 2 ч.2 часа назад
А вот эти крики при избивании "ложись, бандера", это тоже из-за провокации честных мусаров?

Ау, патриоты-порохоботы, вы хоть понимаете, где живете и как вас е*ут?

И в каком месте они на самом деле имеют и Бандеру, и всю эту Украину.
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А вот порохоботы здесь абсолютно ни при чём! Аваков ненавидит Порошенко и в данном конкретном случае защищает Юлю, оппозиционнго кандидата, как откровенно написал Антон Геращенко! Беркутня, все менты, нац.гвардия - под Аваковым! Неужели до сих пор это кому-то не понятно?! Под Порошенко - СБУ!!! Ну, научитесь хоть немного соображать и анализировать...
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Щось мені відео не подобається.На ВЕБ камерах у Києві начебто сніг.На відео з ментами снігу нема.Люди вдягнені скоріше по осінньому.Кияни придивіться.Мабуть це фейк від *****.
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Сам Порохнявый и распостраняет эти слухи, обижают его видете ли....
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в рамках закона...
Ты о чем жирный упырь?
Это когда беркут бьет ногами лежащих в голову, да?
Нацполиция будет действовать только в рамках закона и не допустит использования силы любым кандидатом в президенты или политсилой, - Антон Геращенко о событиях на Подоле - Цензор.НЕТ 6701
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Гм, царь у свій час і стріляв - от би хоч демонстрацію,з робітників, яку повів превелебний піп в рясі Гапон в 1905 році, якщо не помиляюсь, а Тимчасовий уряд в Пітері в липні 1917 як розстріляв демонстрацію робочих, заливши кров'ю вулиці.....такий він капітал, пощади не знає.....
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а твій чЛенін зробив червоний терор, ЧК та розстрільні трибунали революційні.
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Ти бачиш удар ногою.я бачу коліном придавлює до землі. Подивись де носкі і розположення паралельно землі нога. "експерт" хреновий.
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у них в Лахте и не такое напишут...!
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Лахта-это место,где соевого гидранта заводик Рошен,на Рашке?
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вы уже и туда переехали - да вы как воши плодитесь...!
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Это да,порохоботы и минстецьки перед выборами плодяться как воши!Или как гниды!Но через 2 месяца будем гнать этих гнид на их Лахту,там их соратники и коллеги.Если уже медведчук защишает гидранта,то совсем у минстецбков плохо дело.И это радует
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включи 112-й и посмотри там выступление Медведчука. Сам факт, что Медведчук выступает спустя пять лет после Майдана на СВОЕМ канале - это приговор всем "реформам".
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я не смотрю дерьмо - в отличии от тебя...\я в шахматы играю...)\
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злой крот - уже в соц.сетях ищут его.....
Но думаю менты спрячут его...
Нет, не голубан... - какой то другой сепар...
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Где была Нацполиция,когда недогидрант отдавал команду "Отсечь гражданских" ?
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не трудно догадаться откуда фантики летят..........
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Чучело от пети хорошее.
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От же команда - ні справ, ні ідей. Поліція буде діяти. Розмовляюча голова.
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Юрий Бутусов
16 мин. ·

Владимир Зеленский далек от политики и управления государством, это очевидно, и он объединяет не тех, кто "за", а тех "кто против", и, конечно, ему еще надо доказать, что он может стать серьезным государственным деятелем, пока это большой вопрос. Но во Львове, столкнувшись с агрессивно настроенными против него людьми Зеленский не пошел через задний ход, как сделал президент в Центризбиркоме, не вызвал охрану и полицию, а все равно вступил в диалог. Это явно не заслуживало на травлю и оскорбления. Выборы - это не война, это демократическая процедура, и как бы то ни было, права каждого кандидата надо уважать, и не превращать выборы в травлю.
А Зеленский такой травли не заслуживает, потому что он действительно выступал перед бойцами в зоне АТО с концертами в 2014-м, и это имело тогда большое значение, и "95-й квартал" сделал немало очень смешных номеров, которые высмеивают Путина и его банду, и "95-й квартал" жертвовал свои средства на помощь армии. Каждый вносил свой вклад - мы выиграли, потому что тех, кто выбрал Украину стало больше чем тех, кто решил поддержать агрессоров.
Владимир Зеленский в 2014-м году был популярным актером в России, снимался там регулярно в различных проектах, зарабатывал большие деньги. Он все это сразу бросил, в отличие от многих других украинских артистов, бизнесменов и политиков.
Я с Зеленским не знаком, и ни разу с ним не общался, но я не забуду, что он делал то, что было важно для всех нас, это была достойная гражданская позиция. И стыдно его этим попрекать.
Да, за Зеленским стоит олигарх Коломойский, это очевидно, и это должны знать его избиратели. Зеленского крутят на телеканале Коломойского, но и тот кандидат, кто организовал против него акцию во Львове, крутит свои "Рождественские вечера" на телеканале Ахметова, и получает прямые телетрансляции своих мероприятий на телеканалах Медведчука.
Я против того, что страну раздирают на выборах по принципу "кто не с нами - тот против нас!" Это большевизм в самом подлом виде. И тот, кто эту истерику разгоняет, ничем не отличается по своему уровню от российских политтехнологов Януковича, которые делили страну на три сорта.
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через півтора року після виборів будеш плюватися.....Порошенко перед виборами в 2014 мав більше 50% довіри - і що нині? Поки не має партії від народу, доти можна на вибори не ходити.....щоб потім не було тяжко за свій вибір.....
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Я за зеленского голосовать не собираюсь,а то что плеваться буду-так это факт.Особенно если дерибанщика-Барыгу снова протянут админресурсом.Все плеваться будем и проклинать
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Де не кинув він бізнесу--- не придумуйте. Бізнес швидко не кидають.
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Видел,кто это написал?Как думаешь,кому мне больше верить,тебе или Бутусову?
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Вы с Петром Алексеевичем, который продолжал бизнес в эрефии, его не перепутали?
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Он у него и сейчас никуда не делся,это бизнес на Рашке
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Не знаю, как бизнес,но тортиками, судя по рекламе, россиян подкармливают постоянно.)
https://www.kiev-konditer.ru/
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Под Новый год на Лугандоне и в Крыму было валом Рошена,липецкого.Фоток в инете валом
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Учитывая патологическую алчность Кондитера, не удивляет ни капельки.
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Ясно понятно)))
Зеленский молодец - обозвал Украину проституткой перед ржущими пацаками. - Молодец. Получал финансирование с бюджети раши напрямую, крисил бабки в офшорах, по-настоящему крисил. - Достойная гражданская позиция.
Спасибо за разьяснение.
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Зверьё не имеет права типа стоять за правду и справедливость. Так Украина плохо закончит.
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зверье уже пятый год типа стоит за право и справедливость.Потому Украина так и живет,занимая последние места во всех рейтингах,кроме коррупции-там первые места.Правильно сказал Романенко------
Юрий Романенко·

Ахаха, дожились, Медведчук защищает Порошенко, что "партия войны" не дала ему реализовать ему Минские соглашения!
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В рамках БАНДИТСЬКИХ законів! Ще раз повторюю ця банда просто так владу не віддасть і ніякі вибори на превеликий жаль нам вже не допоможуть
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Что на этот раз "советничек" лизнул? Зад Авакова, член Шкиряка или очередную тарелку?
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А де лави шоколадних ватників - кроликів-алкоголіків? Де поділися?
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Передвиборчий виступ Порошенка (багато народу на трибунах було)
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Власть должна быть сильнее любого гражданина!!! И протестувальника и полицейского!
Поэтому надо наказать протестующих и конечно уволить полицейского за такие высказывания!
Все охладитесь!
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З кожним днем останнім часом все більше і більше в українському сегменті інтернету та ЗМІ вирують та нагнітаються всепропальщицькі, чи навпаки, дуже агресивні до чинної української влади настрої, а також різноманітні популістичні заклики відомих, та не дуже, людей.

Подаються наступні меседжі :
- після Майдану стало все тільки гірше (причому мотивують це тільки зрадою/недолугістю теперішніх керівників держави, відкидаючи вплив на сьогоднішній стан речей - відсутність реформ всі 23 роки( а всі об`єктивні чинники економіки поступово погіршилися( те ж старіння нації),натомість всеосяжний тарифний та соціальний популізм, також тотальне розкрадення коштів попередньою владою,та основного чинника - економічної війни, та бойових дій з північним сусідом.
- лунають заклики до повалення української влади (причому теж є характерна риса таких "революціонерів" - вони не називають конкретних імен наступників, яких хотіли б бачити замість повалених)
- набирає обертів огульний популізм деяких недолугих політиків, причому у різних сферах - від закликів до об`явлення війни москві з бомбардуванням її території, до закликів до зменшення тарифів з одночасним підвищенням зарплат.
З`явилися навіть цілі спільноти в соцмережах, які спеціалізуються тільки на вище згаданих меседжах. Але виникає таке відчуття, що усим цим, якщо не керує, то дуже сильно впливає якась дуже потужна, явно антиукраїнська сила.
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Та да,все 95% украинцев,это агенты крымля и не оценили дикие покращення и потужни реформы.И только 5% порохоботов и минстецьков-истинные патриоты и защитники Украины,жизни своей не жалея,диваны свои не жалея и клавиатуры....!!!Если бы не они,Украина бы уже перестала существовать,путлер бы завоевал все
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Минстецьки фотошоп освоили за счет бюджета????А медведчука-партнера и соратника соевого гидранта нафига туда влепили?Накажут за такое.Лайно Московии-это рашабизнесмен,это тот кто допустил уничтожение складов с оружием,кто унижает добровольцев,кто возглавил коррупцию и зарабатывает на войне-недогидрнат по кличке Барыга.
Юрий Романенко
·

Ахаха, дожились, Медведчук защищает Порошенко, что "партия войны" не дала ему реализовать ему Минские соглашения!
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Нулевочкин,ты откуда вылезло?На дежурной смене сегодня,в минстецьке?Или клона создал,из забаненных порохоботов,типа Дрыщатика?
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Після майдану все не стало гірше - після майдану пройшло 5 років, які Петро просто вкрав у України. Понівечив надії країни, а сам розжирів і розбагатів. Керівник ніякий, козаки б такого гетьмана вже на палю б посадили, чи четвертували за ноги-руки до коней. Але козаки Україні лише сняться.
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Следите за больными и умершими.

Уйдет вдова Онассиса - Жаклин.

Я буду мил и смел с миллиардершами,

Лишь только дайте волю, мужуки. (с)
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Ещё в 2015 когда я спрашивал на "цензоре" - нахрена тратить миллионы при переименовании милиции в полицию меня на цензоре регулярно спамили.... Ведь если нет разницы - зачем платить больше???? Нацполиция будет действовать только в рамках закона и не допустит использования силы любым кандидатом в президенты или политсилой, - Антон Геращенко о событиях на Подоле - Цензор.НЕТ 9489
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Порох Президент! -- я, даже и не сомневаюсь -- хоть и голосовал бы не за него.
...а потом придёт Аваков -- ...и к этому надо быть готовым!
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Грося? -- ево зарыжуть перваво! *) -- но не больно и не насовсем -- Израиль не допустит поругания...
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жую попкорн и не делаю никаких прогнозов, только факты
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-- та, я тоже уже остыл душой болеть. За кого? -- за Е-декларантов? -- так их же Украинский Народ выбирает... ..., а не я! *) -- пифуй вже.
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У свій час Ющенкa поливали брудoм ті, хто підтримував Янукoвича, і ті, хто повівся на цей бруд. За рахунoк цього в президентське крісло посадили проросійського виродка - це призвело до втрати всіх надбань Помаранчевої Ревoлюції, та до Революції Гіднoсті. Знову перемогли, але вже не так легко, як в 2004 р, а з вeличезними втратами свідомих патріотів і частини тeриторії України. Після цього пропаганда. по накатаному сценарію, знову дискредитує проєвропейського президента, ********** його, і пропонує нам зграю нових кандидатів, які обіцяють "дружбу" і "мир з Pосією"... здається Янукович брав булаву до рук з такими ж oбіцянками?
Українці, досить вже ходити по колу пекла! Дружби з Pосією вже ніколи не буде! Крапка. Не можна допустити російського реваншу! Будь-які вибори - це вибір кота в мішку, тут як пощастить. А якщо не пощастить? Путін нас вже не відпустить, маючи на всіх кордонах та на території України свої війська, і не дай Бог, ще й свого президента - ми вже не вирвемося з московських пазурів. Хтось дорікає, що Петро Пoрошенко не закінчив війну? Але ж, якщо війна ще не закінчилася - це означає, що ми ще боремося і опираємося Путіну - це означає, що ми ще не здалися і Пoрошенко не капітулював перед росією. Час вже розуміти і вчитися, бо ще однієї революції Україна не переживе!
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А напомни-премьером Бандюкович при ком был?И головою СНБО Багатырева при ком была?
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як ви задовбали з тим ющенком. та саме миздобул, і ніхто інший, витягнув того (вже фактично прибитого) овоча і реанімував меморандумами. не забуваючи на пару з балогою травити юльку. ющ - муд@к, і офшоренко мудак. І повторно його пускати, бо "путін нападе" (на це ще хтось ведеться, до речі?) - нонсенс.

Так, поки війна триває, то порошенко може "боротися" за свої офшори. І саме тому війна при ньому ніколи не закінчиться.

- 4 склади дуже зручна для хутіна "боротьба".
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Если гарант хочет новый Майдан кровь и ВП то он по-любому плохо закончит.
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Он не задумываясь утопит Украину в крови,лишь бы остаться у корыта
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Кто бы что не говорил про Авакова и что бы он не натворил в прошлом но он точно не отдал Харьков как и Коломойский не отдал Днепр а сегодня он единственный кто может спасти Украину от грязных выборов и кровавых последствий. Не забываем что типа патриотов наняли в БПП для убийства Кати. Слишком часто в провокациях используют мутных патриотов превращя их в титушек. Они такие патриоты как порошенко гарант.
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ПУ открыла уголовное производство против сотрудников полиции, которые сегодня в Киеве задержали около 40 молодых людей, пытавшихся, по заявлению полиции, штурмовать одно из управлений на Подоле. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацполиция будет действовать только в рамках закона и не допустит использования силы любым кандидатом в президенты или политсилой, - Антон Геращенко о событиях на Подоле
 
 
 
 
 
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