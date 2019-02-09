 Нацполиция будет действовать только в рамках закона и не допустит использования силы любым кандидатом в президенты или политсилой, - Антон Геращенко о событиях на Подоле

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Приводим его сообщение полностью:

"Определенные кандидаты в Президенты Украины решили использовать энергию патриотически настроенных граждан в своих грязных целях, ради достижения желаемой победы на выборах.

Национальная полиция Украина будет действовать исключительно в рамках Закона и не допустит использования силы любым кандидатом в Президенты или политической силой.

Каждый, кто решит силой срывать законные политические акции любого кандидата в Президенты и, таким образом, препятствовать законной предвыборной компании, понесет ответственность, предусмотренную законом.

Напоминаю, что ст. 39 Конституции предоставляет право любому собираться мирно, без оружия, без применения силы и доносить свою позицию до общества и органов власти.

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Приходить с кастетами, ножами, газовыми баллончиками, обливать кандидатов в Президенты зеленкой, грязью и пытаться сорвать законные политические акции - это нарушение закона.

Если сейчас кандидат в Президенты, штабы которого решили использовать силу для срыва кампании других кандидатов, не остановится, то полиция будет вынуждена, во-первых, назвать имя этого кандидата, а, во-вторых, предъявлять подозрения не только исполнителям, а и заказчикам этих грязных акций против оппозиционных кандидатов, как только они будут установлены".

Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

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По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.