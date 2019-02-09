 Нацполиция будет действовать только в рамках закона и не допустит использования силы любым кандидатом в президенты или политсилой, - Антон Геращенко о событиях на Подоле

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Приводим его сообщение полностью:
"Определенные кандидаты в Президенты Украины решили использовать энергию патриотически настроенных граждан в своих грязных целях, ради достижения желаемой победы на выборах.
Национальная полиция Украина будет действовать исключительно в рамках Закона и не допустит использования силы любым кандидатом в Президенты или политической силой.
Каждый, кто решит силой срывать законные политические акции любого кандидата в Президенты и, таким образом, препятствовать законной предвыборной компании, понесет ответственность, предусмотренную законом.
Напоминаю, что ст. 39 Конституции предоставляет право любому собираться мирно, без оружия, без применения силы и доносить свою позицию до общества и органов власти.
Приходить с кастетами, ножами, газовыми баллончиками, обливать кандидатов в Президенты зеленкой, грязью и пытаться сорвать законные политические акции - это нарушение закона.
Если сейчас кандидат в Президенты, штабы которого решили использовать силу для срыва кампании других кандидатов, не остановится, то полиция будет вынуждена, во-первых, назвать имя этого кандидата, а, во-вторых, предъявлять подозрения не только исполнителям, а и заказчикам этих грязных акций против оппозиционных кандидатов, как только они будут установлены".
Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
"Если сейчас кандидат в Президенты, штабы которого решили использовать силу для срыва кампании других кандидатов, не остановится, то полиция будет вынуждена, во-первых, назвать имя этого кандидата, а, во-вторых, предъявлять подозрения не только исполнителям, а и заказчикам этих грязных акций против оппозиционных кандидатов, как только они будут установлены"."
Источник:https://censor.net.ua/n3110888
Вважаю, що всі, хто здатен виключити опозиційних кандидатів вже знайшли замовника.
То хотів би інформувати пана міністра, що масштабна фальсифікація виборів триває вже, за 2 місяці до їх проведення.
Мова не йде про фальсифікацію голосів, чи про фальсифікацію підрахунку, мова йде про фальсифікацію третьої не менш важливої складової виборів. Мова йде про масштабні спроби підірвати легітимність виборів.
Сотні рекламних дописів в інтернеті про те, що Порошенко давав комусь 1500 грн. за голос, десятки "експертних" тверджень про те ж саме. Заяви пані Тимошенко про мільярди гривень витрачених Порошенком на підкуп 3 000 00 виборців. Заяви пана Гриценка про те, що Порошенко планує витратити 2 мільярди гривень на підкуп виборців, які були висловлені в студії, в якій знаходився сам пан міністр.
Я сподіваюся, що ні в кого немає сумнівів, що всі ці рекламні повідомлення і заяви політиків, значна частина яких була висловлена ще до офіційного оголошення Порошенком про своє висунення в президенти, не кажучи вже про відсутність будь-яких умов чи причин для скупки голосів... що це все ніяким чином не відображає факти.
Всі ці повідомлення - це масштабна, керована, добре організована кампанія підривання легітимності виборів.
Тому, я сподіваюся, що пан Аваков, як і обіцяв, припинить протизаконну, організовану і явно антидержавну кампанію, направлену на делегімітизацію виборів і дискредитацію України.
АПД. Просив би друзів серйозно сприймати цю тему, скрінити, документувати випадки таких вкидів.
Бо це не просто хі-хі-ха-ха про 1500 грн.
Це спроби делегімітизувати виборний процес і результати виборів.
Какие Вам ещё надо доказательства, что "Беркут" жил, "Беркут" жив, "Беркут будет жить!
Я сейчас, не собираюсь рассуждать, правильно ли буянить на митингах, устраивать дебоши в отделах полиции.
Наверняка, это неправильно, но это не оправдывает беззакония, беспредела, звериной ненависти беркутов к нарушителям их порядка.
Думается мне, что тот кто крикнул: Ложись, Бандера!
Он, завтра увидев Стрелкова-Гиркина, который представится сотрудником ФСБ, отдаст честь и крикнет: Слава России!
Точно так, как это сделали в Крыму и ОРДЛО.
Запомните, никакое участие в АТО, стояние на блокпостах 2-3 линии, не сделает из них патриотов Украины, это только добавляет им ненависти к Украине и её патриотам.
Ну как, довольны Вы, Революцией Достоинства, или надо повторить?
Вы не переживайте, завтра вам расскажут, что назначено служебное расследование, по его итогам виновных накажут, ну примерно как Голубана, орденом, новой квартирой и повышением в должности.
Почему меня тошнит от этой жизни?
Грабли заботливо разложены вокруг, не забудьте наступить на них снова.
Полиция, как всегда, с народом!
https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/1136831539829880/
А вот эти крики при избивании "ложись, бандера", это тоже из-за провокации честных мусаров?
Ау, патриоты-порохоботы, вы хоть понимаете, где живете и как вас е*ут?
И в каком месте они на самом деле имеют и Бандеру, и всю эту Украину.
Ты о чем жирный упырь?
Это когда беркут бьет ногами лежащих в голову, да?
Но думаю менты спрячут его...
Нет, не голубан... - какой то другой сепар...
16 мин. ·
Владимир Зеленский далек от политики и управления государством, это очевидно, и он объединяет не тех, кто "за", а тех "кто против", и, конечно, ему еще надо доказать, что он может стать серьезным государственным деятелем, пока это большой вопрос. Но во Львове, столкнувшись с агрессивно настроенными против него людьми Зеленский не пошел через задний ход, как сделал президент в Центризбиркоме, не вызвал охрану и полицию, а все равно вступил в диалог. Это явно не заслуживало на травлю и оскорбления. Выборы - это не война, это демократическая процедура, и как бы то ни было, права каждого кандидата надо уважать, и не превращать выборы в травлю.
А Зеленский такой травли не заслуживает, потому что он действительно выступал перед бойцами в зоне АТО с концертами в 2014-м, и это имело тогда большое значение, и "95-й квартал" сделал немало очень смешных номеров, которые высмеивают Путина и его банду, и "95-й квартал" жертвовал свои средства на помощь армии. Каждый вносил свой вклад - мы выиграли, потому что тех, кто выбрал Украину стало больше чем тех, кто решил поддержать агрессоров.
Владимир Зеленский в 2014-м году был популярным актером в России, снимался там регулярно в различных проектах, зарабатывал большие деньги. Он все это сразу бросил, в отличие от многих других украинских артистов, бизнесменов и политиков.
Я с Зеленским не знаком, и ни разу с ним не общался, но я не забуду, что он делал то, что было важно для всех нас, это была достойная гражданская позиция. И стыдно его этим попрекать.
Да, за Зеленским стоит олигарх Коломойский, это очевидно, и это должны знать его избиратели. Зеленского крутят на телеканале Коломойского, но и тот кандидат, кто организовал против него акцию во Львове, крутит свои "Рождественские вечера" на телеканале Ахметова, и получает прямые телетрансляции своих мероприятий на телеканалах Медведчука.
Я против того, что страну раздирают на выборах по принципу "кто не с нами - тот против нас!" Это большевизм в самом подлом виде. И тот, кто эту истерику разгоняет, ничем не отличается по своему уровню от российских политтехнологов Януковича, которые делили страну на три сорта.
https://www.kiev-konditer.ru/
Зеленский молодец - обозвал Украину проституткой перед ржущими пацаками. - Молодец. Получал финансирование с бюджети раши напрямую, крисил бабки в офшорах, по-настоящему крисил. - Достойная гражданская позиция.
Спасибо за разьяснение.
Юрий Романенко·
Ахаха, дожились, Медведчук защищает Порошенко, что "партия войны" не дала ему реализовать ему Минские соглашения!
Поэтому надо наказать протестующих и конечно уволить полицейского за такие высказывания!
Все охладитесь!
Подаються наступні меседжі :
- після Майдану стало все тільки гірше (причому мотивують це тільки зрадою/недолугістю теперішніх керівників держави, відкидаючи вплив на сьогоднішній стан речей - відсутність реформ всі 23 роки( а всі об`єктивні чинники економіки поступово погіршилися( те ж старіння нації),натомість всеосяжний тарифний та соціальний популізм, також тотальне розкрадення коштів попередньою владою,та основного чинника - економічної війни, та бойових дій з північним сусідом.
- лунають заклики до повалення української влади (причому теж є характерна риса таких "революціонерів" - вони не називають конкретних імен наступників, яких хотіли б бачити замість повалених)
- набирає обертів огульний популізм деяких недолугих політиків, причому у різних сферах - від закликів до об`явлення війни москві з бомбардуванням її території, до закликів до зменшення тарифів з одночасним підвищенням зарплат.
З`явилися навіть цілі спільноти в соцмережах, які спеціалізуються тільки на вище згаданих меседжах. Але виникає таке відчуття, що усим цим, якщо не керує, то дуже сильно впливає якась дуже потужна, явно антиукраїнська сила.
Юрий Романенко
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Ахаха, дожились, Медведчук защищает Порошенко, что "партия войны" не дала ему реализовать ему Минские соглашения!
Уйдет вдова Онассиса - Жаклин.
Я буду мил и смел с миллиардершами,
Лишь только дайте волю, мужуки. (с)
...а потом придёт Аваков -- ...и к этому надо быть готовым!
тут готовым надо быть ко всему
Українці, досить вже ходити по колу пекла! Дружби з Pосією вже ніколи не буде! Крапка. Не можна допустити російського реваншу! Будь-які вибори - це вибір кота в мішку, тут як пощастить. А якщо не пощастить? Путін нас вже не відпустить, маючи на всіх кордонах та на території України свої війська, і не дай Бог, ще й свого президента - ми вже не вирвемося з московських пазурів. Хтось дорікає, що Петро Пoрошенко не закінчив війну? Але ж, якщо війна ще не закінчилася - це означає, що ми ще боремося і опираємося Путіну - це означає, що ми ще не здалися і Пoрошенко не капітулював перед росією. Час вже розуміти і вчитися, бо ще однієї революції Україна не переживе!
Так, поки війна триває, то порошенко може "боротися" за свої офшори. І саме тому війна при ньому ніколи не закінчиться.
- 4 склади дуже зручна для хутіна "боротьба".