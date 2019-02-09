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Все про:Вилкул Александр (340) расследование (2431) оппозиционный блок (343) Холодницкий (582) САП (973)

 Холодницкий возобновил расследование дела в отношении Вилкула

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий возобновил дело в отношении главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" и кандидата в президенты Александра Вилкула о возможном декларирования недостоверной информации.

Об этом theБабелю сообщила Ольга Постолюк из пресс-службы САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Расследование дела возобновлено по личному распоряжению главы САП Холодницкого", - сказала она.

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Решение было принято 8 февраля в связи с тем, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) не проанализировали доходы и расходы Вилкула и не сдали план расследования.

Напомним, летом 2018 года НАБУ проводило досудебное расследование в уголовном производстве о возможном декларирования недостоверной информации народным депутатом от фракции "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом. Детективы установили, что Вилкул в 2015-2016 годах пользовался жилым домом площадью почти 379 кв. м и двумя земельными участками в Козине Киевской области, а по документам недвижимость принадлежит его теще Марии Кондратюк.

Сам Вилкул в декларациях за 2015-2016 годы указывал недвижимое имущество в Днепре и Кривом Роге. В Киеве нардеп задекларировал лишь пользования номером площадью 25,8 кв. м в отеле "Национальный".

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В сентябре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о снятии неприкосновенности с трех народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок"

Юрий Луценко просит Раду снять неприкосновенность с трех народных депутатов: Вилкула, Дунаева, Колесникова, однако 16 октября Рада отказалась снять неприкосновенность с Александра Вилкула. ГПУ подозревает его в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Дело против Вилкула НАБУ закрыло 28 декабря прошлого года в связи с отсутствием в действиях нардепа состава преступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3110887
 
 
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Вилкул жил-не тужил, пока не полез в президенты. И тут как начало выясняться..
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А когда начнут возбуждать дела по преступлениям соратника Януковчиа Петра Порошенко? Как там насчет Липецка, офшоров, кактания с "томосом" по стране за госудраственный счет, вместо того, чтобы работать???
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Как только разберуца с криминальной группой по отмыву газового бабла ЕЭСУ.
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Открыл-закрыл, Открыл-закрыл, Открыл-закрыл, Открыл-закрыл----и так без конца и края.
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а чего раньше прекратил? команда была? а потом опять команда?
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Скажи. Почему бывшие однопартийцы Яныка считаются врагами Украины, а министр экономики его времен самым большим патриотом?
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а кандидат під слідством має право балотуватися в президенти?
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Ну а почему против хряка не возбудил? Он точно так же указал недостоверную информацию про объекты недвижимости, баблос семьи, корпоративные бумаги. Вилкул- хорошо но слишком избирательное кривосудие. Соевого посадить- вот тогда герои!
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хто ж їх нині посаде, коли панам суддям таку зарплату вгатили....ти думаєш, що будуть кусати руку, яка їх корме?
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Почему об этом Холодницкий вспомнил именно во время предвыборной компании? И почему декларации проверяются так выборочно?
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Борьба с коррупцией по-украински. Если коррупционер - у кормушки, то его никто не ловит. А если - нет, то ловят. Парадокс.
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Люляботы совсем свихнулись уже и Вилкула горой защищают, а Порошенко опять зрада. Ни сикунды не сомневаюсь шо ВОнЯ со своим кодлом завтра легко и с ****** договорица и все эти люляботы тут будут визжать шо ***** не такой уж и плохой, и нужно уметь прощать и т.д..Пинчук у них уже свой в доску стал прям патриот..Люлин корешь
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То, что типа министра финансов забыл про пол лимона фунтов в Лондоне ин САП и НАБУ как то не интересовало. Про Петину фабрику в Германии тоже. То, что уклонился на сотни миллионов от уплаты налогов Пети гибрида при продаже кузни тоже как то никого не заинтересовало.....
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У вілкулаки ж, начебто "імунітет" на період виборів... То до чого це "гримання кулаком по столу"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХолодницкий возобновил расследование дела в отношении Вилкула
 
 
 
 
 
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