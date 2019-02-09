 Холодницкий возобновил расследование дела в отношении Вилкула

Об этом theБабелю сообщила Ольга Постолюк из пресс-службы САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Расследование дела возобновлено по личному распоряжению главы САП Холодницкого", - сказала она.

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Решение было принято 8 февраля в связи с тем, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) не проанализировали доходы и расходы Вилкула и не сдали план расследования.

Напомним, летом 2018 года НАБУ проводило досудебное расследование в уголовном производстве о возможном декларирования недостоверной информации народным депутатом от фракции "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом. Детективы установили, что Вилкул в 2015-2016 годах пользовался жилым домом площадью почти 379 кв. м и двумя земельными участками в Козине Киевской области, а по документам недвижимость принадлежит его теще Марии Кондратюк.

Сам Вилкул в декларациях за 2015-2016 годы указывал недвижимое имущество в Днепре и Кривом Роге. В Киеве нардеп задекларировал лишь пользования номером площадью 25,8 кв. м в отеле "Национальный".

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В сентябре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о снятии неприкосновенности с трех народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок"

Юрий Луценко просит Раду снять неприкосновенность с трех народных депутатов: Вилкула, Дунаева, Колесникова, однако 16 октября Рада отказалась снять неприкосновенность с Александра Вилкула. ГПУ подозревает его в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Дело против Вилкула НАБУ закрыло 28 декабря прошлого года в связи с отсутствием в действиях нардепа состава преступления.