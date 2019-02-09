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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Нацполиция (8872) уголовное дело (2264) Сарган (314) С14 (36)

 Против полицейских, которые нанесли телесные повреждения митингующим возле Подольского управления Нацполиции, открыто уголовное производство, - Сарган

Против сотрудников полиции, которые сегодня в Киеве задержали около 40 молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах внесены в ЕРДР сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий)", - написала Сарган.

Смотрите: Задержание людей возле Подольского РОВД (обновлено). ВИДЕО

Сформирована следственная группа из сотрудников ГБР. Продолжаются следственные действия.

Напоминаем, 9 февраля в Киеве произошел конфликт между активистами С14 и полицией.

По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" во время митинга Юлии Тимошенко на Контрактовой площади, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве. ФОТОрепортаж

По версии Нацполиции, группа лиц пыталась штурмовать управление полиции, за что было задержано около 40 человек. В результате происшествия трое полицейских госпитализированы с химическим ожогом глаз.

Следователи полиции начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Против полицейских, которые нанесли телесные повреждения митингующим возле Подольского управления Нацполиции, открыто уголовное производство, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110885
 
   
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Ответка Авакову от Порошенко быстро прилетела. Против полицейских, которые нанесли телесные повреждения митингующим возле Подольского управления Нацполиции, открыто уголовное производство, - Сарган - Цензор.НЕТ 6825
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Порохоботы, а вы помните за кого вы были год назад?
Против полицейских, которые нанесли телесные повреждения митингующим возле Подольского управления Нацполиции, открыто уголовное производство, - Сарган - Цензор.НЕТ 9236
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Вся сьгоднішня Україна в одному фото

Против полицейских, которые нанесли телесные повреждения митингующим возле Подольского управления Нацполиции, открыто уголовное производство, - Сарган - Цензор.НЕТ 7352
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Уважаемый, не нужно кичиться своим патриотизмом. Ваши кидания фамилиями - фальшь. Ничем - повторяюсь, ничем, твари которые с криком Ложись Бандера - не отличаются от той мразотной беркутни
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Отличие принципиальное. Студентов на Майдане били по провокации, их специально лупили в кровь, а потом показывали по телевизору. Что бы разжечь народные волнения.

А тут просто и профессионально упаковали недовольных, лицом в асфальт. Особых травм нет, протест задавлен, кто недоволен - тот агент Кремля.
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Забыл написать, что это госдеп тогда на майдане организовал...
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посмотри как полиция демократических стран лупить протестующих!!!
И еще С14 мне не много жалко! Многие из них за Украину! И они бы должны были быть оплотом власти! Взаимодействовать с полицией и спецслужбами!!! Сепарье попугать, тк власть официально этого не может, тк приедут всякие гейпорейские(не европейские конечно, всякая шваль импортная грантоедская, достала уже многие уряды в Европе, Трампа достала, поляков достала) и будут склонять Украину!!!
Включи мозг!!!
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и чем это отличается от козлов которые били пацанов на Майдане? Включите мозг, уважаемый. Вы, получается,оправдываете яныка а как следствие - )(уйло?
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Тогда была другая ситуация, нас тянул обратно в СССР, и извини милиция тогда вообще не церемонилась(хотя многие Беркута воевали в АТО, и кровь свой и врагов искупили вину, для единства страны мы должны это принять)! Про Ху№ло то мне пофиг когда они лупят в Моцкве свою дебильную биомассу!!! ОН слепок России! Пусть вместе сдохнут!!!
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стоп стоп. а какже типо они защищают строй государственный и тд? Какая другая ситуация? Чем отличается? Тем что против продажной влады пошли? Так и тут пошли. нет, любезный, ваши виляния хвостом не катят. Все просто - правильно с14 разогнали да избили? Если да, велком ту Майдан за мусоров и овоща.
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Ну то есть вы оправдываете мерзавцев в погонах?
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Всім мідалі, тільки нам ніхрена не далі.
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я вот просто уверен, никакие сарган не вякали если бы полиция задержала провокаторов на митинге порошенки, а все порохнявые боты сейчас вызжали бы, что "все по закону"!!!!!!
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Як вже ці гниди у владі і яки рвуться до неї задолбали Україну, хочеться всіх їх в одну силосну яму закопати навіки.
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це дивна гра Авакова, спочатку та ситуація з Аласанієй, потім він з'являється у четверг у "1+1", перед виступом Тимошенко, що поліція буде вести свою лінію. І ось поліція сьогодні закриває банер "хто замовив Ганзюк?", щоб жулька зі сцени не побачила. Якась трагікомедія.
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Міністр внутрішніх справ пан Арсен Аваков якось казав, що буде гарантом чесності виборів і унеможливить фальсифікацію їх результатівТо хотів би інформувати пана міністра, що масштабна фальсифікація виборів триває вже, за 2 місяці до їх проведення.
Мова не йде про фальсифікацію голосів, чи про фальсифікацію підрахунку, мова йде про фальсифікацію третьої не менш важливої складової виборів. Мова йде про масштабні спроби підірвати легітимність виборів.Сотні рекламних дописів в інтернеті про те, що Порошенко давав комусь 1500 грн. за голос, десятки "експертних" тверджень про те ж саме. Заяви пані Тимошенко про мільярди гривень витрачених Порошенком на підкуп 3 000 00 виборців. Заяви пана Гриценка про те, що Порошенко планує витратити 2 мільярди гривень на підкуп виборців, які були висловлені в студії, в якій знаходився сам пан міністр.Я сподіваюся, що ні в кого немає сумнівів, що всі ці рекламні повідомлення і заяви політиків, значна частина яких була висловлена ще до офіційного оголошення Порошенком про своє висунення в президенти, не кажучи вже про відсутність будь-яких умов чи причин для скупки голосів... що це все ніяким чином не відображає факти.
Всі ці повідомлення - це масштабна, керована, добре організована кампанія підривання легітимності виборів.Тому, я сподіваюся, що пан Аваков, як і обіцяв, припинить протизаконну, організовану і явно антидержавну кампанію, направлену на делегімітизацію виборів і дискредитацію України.АПД. Просив би друзів серйозно сприймати цю тему, скрінити, документувати випадки таких вкидів.
Бо це не просто хі-хі-ха-ха про 1500 грн.
Це спроби делегімітизувати виборний процес і результати виборів.
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Важко Порошку, дуже важко. Прикинь Порошок один проти 43 ніби-то кандидатів, але насправді огендів путлєра

Один проти сорока трьох... сивочолий гетьман...
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А ти чуэш себе що ти написав ? Вдумайся (якщо є чим) про масштаби і суми. Вже неділю особисто шукаю таке підтвердження і бачу тільки як "працюють " юліни найманці. підскажіть конкретно Де дають? НІКОЛИ не видавай свої думки за інших. Брехня вонаж видна.
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Жду 31.03 начало прокурорского майдана Против полицейских, которые нанесли телесные повреждения митингующим возле Подольского управления Нацполиции, открыто уголовное производство, - Сарган - Цензор.НЕТ 4933и мочилова прокурорских и эсбэушных хлопчиками из "отреформированного" беркута....КОРД или как там ?
И всё это под "Воины Пети, воины бабла, охраняют владу, бьются до утра"
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В принципе дебиловатые понты начали на камеру бить лежащих, которые им ничем уже не угрожали. Явное привышение при исполнении, думаю, что всплыть там может ещё много интересного. Вопрос только в том, захочет ли власть чтото делать с этим
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надо было извиниться, а потом вежливо попросить покинуть здание РОВД
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согласно закону, они должны были не только вежливо попросить, а ещё и дать время на осмысление и выполнение. Читай закон о нац полиции.
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По вашему цих дебілів потрібно було вмовляти. В цивілізовапних країнах Європи, канади США,за напад на поліцейсього зразу покладуть на підлогу, або пристрелять. Але там , як правило, це знає населення і сам ручки за спину ідозволяє надіти кайданки. А в нас зразу лізе на храпа. а потім соплі розпускає --мене побили.
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Ничё. Бабок, которые отвалил соевый всей этой пи**абратии во главе с корчинским для того, чтобы они устроили провокацию против Тимошенко и показали, что Собаков ЯКОБЫ "защищает" Тимошенко (чтобы потом он мог спокойно защищать соевые фальсификации), на лечение им точно хватит! Против полицейских, которые нанесли телесные повреждения митингующим возле Подольского управления Нацполиции, открыто уголовное производство, - Сарган - Цензор.НЕТ 5023
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еще один на ходу переобулся. лол. Вы такие смешные
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Славно Аваков своими действиями сегодня, вбил очередной гвоздь в гроб Тимошенко,Молодец!!!
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Олечка, судя по всему Вам очччень давно ничего не "вбивали"....у Юли с этим всё пучком....но Вы не завидуйте
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Оля, рас вам без конца снятся опарыши, то надо наконец-то сходить на рыбалку. На отдыхе вам сразу станет легче. Проти поліцейських, які завдали тілесних ушкоджень учасникам мітингу біля Подільського управління Нацполіції, відкрито кримінальне провадження, - Сарган - Цензор.НЕТ 821
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Не удивлюсь если это нанятые Тимошенко титушки. Бабка настолько свихнулась на власти что на фоне падающего рейтинга сейчас на всё готова...Я лично именно от Тимошенко больше всего жду провокаций, терористических актов, и всякой прочей грязи. У неё крыша поехала на власти, такие люди часто маниакально невменяемые и готовы на всё ради получения\удержания власти.
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Петя твой бесится, мусоров на людей нагоняет.
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Тебя Ульяна лечит ? Обострение, а ей суд запретил лечить ? Сочувствую !
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Этих серливых уродов давно нужно было отмудохать, шестерок СБУшных. Там они герои стаей какого-то пенсионера отметелить или продавшицу в книжном магазине закошмарить. Браво, Аваков!
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А по мне - правильно зделали, что поставили мудаков на место, ибо пока каждый гопник будет позволять себе штурмувать полицейский участок - порядка в стране не будет.
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Проти поліцейських, які завдали тілесних ушкоджень учасникам мітингу біля Подільського управління Нацполіції, відкрито кримінальне провадження, - Сарган - Цензор.НЕТ 884Konstantin Kukuškin‏ @KKKukushkin 31 мин.31 минуту назад

Против мусаров, которые избили активистов, открыли дело по ст. 365 УК.

Порохоботы, мусора таки плохие. Переобувайтесь.
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...я иногда фуею ... ...от тех, хто не видел, как немецкие полицаи фуярят несогласных и возмущенных -- если те переступают за ленточку и флажки, шо им положены, теми же полицаями...*)

-- от, токо вчера -- запретили школьникам демонстрировать в учебное время... ...сказали, шо родителям это очень дорого обойдётся!

-- и толпа спокойно разошлась...
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ахахха, еще один. Походу летопись порохососов нужно вести, кто на ходу переобувается!
А теперь, кацапес, оправдывай беркутню)))
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там сериал Игра Престолов, присаживайся
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Аваков з мусарнею і беркутнею за Юльку-декларацію, а гпу з сбу за офшорного баригу.
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Тепер прояснилось. Аваков з мусарнею і беркутнею за Юльку-декларацію, а гпу з сбу за офшорного баригу.

Але радіти нема чому, бо обоє швидко об'єднаються проти народу, якщо виникне така потреба... А здебільшого дурнуватий соціум за цих бандитів голоси готов віддати на їхньому шоу "вибори" (легалізація їх озу). Або продати. І це - хвороба хронічна останні 25 років.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПротив полицейских, которые нанесли телесные повреждения митингующим возле Подольского управления Нацполиции, открыто уголовное производство, - Сарган
 
 
 
 
 
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