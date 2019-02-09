 Против полицейских, которые нанесли телесные повреждения митингующим возле Подольского управления Нацполиции, открыто уголовное производство, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.
"Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах внесены в ЕРДР сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий)", - написала Сарган.
Сформирована следственная группа из сотрудников ГБР. Продолжаются следственные действия.
Напоминаем, 9 февраля в Киеве произошел конфликт между активистами С14 и полицией.
По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" во время митинга Юлии Тимошенко на Контрактовой площади, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, группа лиц пыталась штурмовать управление полиции, за что было задержано около 40 человек. В результате происшествия трое полицейских госпитализированы с химическим ожогом глаз.
Следователи полиции начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
А тут просто и профессионально упаковали недовольных, лицом в асфальт. Особых травм нет, протест задавлен, кто недоволен - тот агент Кремля.
И еще С14 мне не много жалко! Многие из них за Украину! И они бы должны были быть оплотом власти! Взаимодействовать с полицией и спецслужбами!!! Сепарье попугать, тк власть официально этого не может, тк приедут всякие гейпорейские(не европейские конечно, всякая шваль импортная грантоедская, достала уже многие уряды в Европе, Трампа достала, поляков достала) и будут склонять Украину!!!
Включи мозг!!!
Мова не йде про фальсифікацію голосів, чи про фальсифікацію підрахунку, мова йде про фальсифікацію третьої не менш важливої складової виборів. Мова йде про масштабні спроби підірвати легітимність виборів.Сотні рекламних дописів в інтернеті про те, що Порошенко давав комусь 1500 грн. за голос, десятки "експертних" тверджень про те ж саме. Заяви пані Тимошенко про мільярди гривень витрачених Порошенком на підкуп 3 000 00 виборців. Заяви пана Гриценка про те, що Порошенко планує витратити 2 мільярди гривень на підкуп виборців, які були висловлені в студії, в якій знаходився сам пан міністр.Я сподіваюся, що ні в кого немає сумнівів, що всі ці рекламні повідомлення і заяви політиків, значна частина яких була висловлена ще до офіційного оголошення Порошенком про своє висунення в президенти, не кажучи вже про відсутність будь-яких умов чи причин для скупки голосів... що це все ніяким чином не відображає факти.
Всі ці повідомлення - це масштабна, керована, добре організована кампанія підривання легітимності виборів.Тому, я сподіваюся, що пан Аваков, як і обіцяв, припинить протизаконну, організовану і явно антидержавну кампанію, направлену на делегімітизацію виборів і дискредитацію України.АПД. Просив би друзів серйозно сприймати цю тему, скрінити, документувати випадки таких вкидів.
Бо це не просто хі-хі-ха-ха про 1500 грн.
Це спроби делегімітизувати виборний процес і результати виборів.
Один проти сорока трьох... сивочолий гетьман...
И всё это под "Воины Пети, воины бабла, охраняют владу, бьются до утра"
Против мусаров, которые избили активистов, открыли дело по ст. 365 УК.
Порохоботы, мусора таки плохие. Переобувайтесь.
-- от, токо вчера -- запретили школьникам демонстрировать в учебное время... ...сказали, шо родителям это очень дорого обойдётся!
-- и толпа спокойно разошлась...
А теперь, кацапес, оправдывай беркутню)))
Але радіти нема чому, бо обоє швидко об'єднаються проти народу, якщо виникне така потреба... А здебільшого дурнуватий соціум за цих бандитів голоси готов віддати на їхньому шоу "вибори" (легалізація їх озу). Або продати. І це - хвороба хронічна останні 25 років.