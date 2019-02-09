 Дания, Швеция и Швейцария выделят $14 млн на программу по эффективному управлению и содействию социальной сплоченности на Донбассе, - ПРООН

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Программы развития ООН в Украине, в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира этот проект, рассчитанный до 2022 года, призван способствовать эффективному управлению и социальной сплоченности в регионе.

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"Кризис доверия можно преодолеть только создавая рабочие места, преодолевая бедность, реализуя антикоррупционные меры, внедряя правоохранительную и судебную реформы, а также обеспечивая права человека. Именно поэтому проект "Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охране окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины" будет полностью интегрирован в Программу ООН по восстановлению и развитию мира. Общий вклад Дании (9,045 млн долларов), Швеции (3 млн долларов) и Швейцарии (2 млн долларов) в размере 14,045 млн долларов США позволит начать поиск путей для решения этих ключевых проблем в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в сообщении.

Программа ООН по восстановлению и развитию мира направлена ​​на обеспечение приоритетных потребностей на востоке Украины после начала российской агрессии весной 2014 года. Программу реализуют четыре агентства ООН: Программа развития ООН (ПРООН), ООН Женщины, Фонд народонаселения ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация.

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Программу поддерживают девять международных партнеров: Европейский союз, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Швейцарии и Японии. Общий бюджет на 2019-2022 годы составляет более 50 млн долл.

По данным ООН, из-за конфликта на востоке Украины, который продолжается уже пятый год, гражданское население понесло значительные потери, в частности за период с 2014 года погибли 3 300 мужчин, женщин и детей, получили ранения около 9 тысяч мирных жителей. 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а многие другие, живущие в пострадавших от конфликта районах, сталкиваются с различными проблемами.