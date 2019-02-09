EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  564  48
Материалы по теме:
Все про:Дания (187) Швейцария (298) Швеция (497) Донбасс (17912) ПРООН (15)

 Дания, Швеция и Швейцария выделят $14 млн на программу по эффективному управлению и содействию социальной сплоченности на Донбассе, - ПРООН

Дания, Швеция и Швейцария объявили о запуске на востоке Украины нового проекта "Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охране окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Программы развития ООН в Украине, в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира этот проект, рассчитанный до 2022 года, призван способствовать эффективному управлению и социальной сплоченности в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг семь раз обстреливал позиции ОС, в том числе из минометов калибра 120 мм в районе Песков, потерь не допущено, - штаб

"Кризис доверия можно преодолеть только создавая рабочие места, преодолевая бедность, реализуя антикоррупционные меры, внедряя правоохранительную и судебную реформы, а также обеспечивая права человека. Именно поэтому проект "Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охране окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины" будет полностью интегрирован в Программу ООН по восстановлению и развитию мира. Общий вклад Дании (9,045 млн долларов), Швеции (3 млн долларов) и Швейцарии (2 млн долларов) в размере 14,045 млн долларов США позволит начать поиск путей для решения этих ключевых проблем в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в сообщении.

Программа ООН по восстановлению и развитию мира направлена ​​на обеспечение приоритетных потребностей на востоке Украины после начала российской агрессии весной 2014 года. Программу реализуют четыре агентства ООН: Программа развития ООН (ПРООН), ООН Женщины, Фонд народонаселения ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация.

Также читайте: Общество Красного Креста в Украине предоставило пострадавшим от конфликта на Донбассе помощь на более 1 млрд грн

Программу поддерживают девять международных партнеров: Европейский союз, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Швейцарии и Японии. Общий бюджет на 2019-2022 годы составляет более 50 млн долл.

По данным ООН, из-за конфликта на востоке Украины, который продолжается уже пятый год, гражданское население понесло значительные потери, в частности за период с 2014 года погибли 3 300 мужчин, женщин и детей, получили ранения около 9 тысяч мирных жителей. 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а многие другие, живущие в пострадавших от конфликта районах, сталкиваются с различными проблемами.

Источник: https://censor.net.ua/n3110884
 
   
 Топ комментарии
 
"Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охране окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины"

Дания, Швеция и Швейцария выделят $14 млн на программу по эффективному управлению и содействию социальной сплоченности на Донбассе, - ПРООН - Цензор.НЕТ 3344 Такая мутная тема и 14 лимонов. Растащат.
 показать весь комментарий
 
Та диабетик просто казел и его нужно вынести, бляхамуха
 показать весь комментарий
 
...але під час війни відпочиває на Мальдівах!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«Порошенко открыто призвал всех украинцев за него не голосовать»

Порошенко назвал три приоритета своей предвыборной программы:
- путь в ЕС и НАТО
- мир на Донбассе без сдачи национальных интересов Украины
- борьба с бедностью.
То есть, Порошенко открыто призвал всех украинцев за него не голосовать
Поскольку именно Порошенко-президент:
- сделал все, чтобы Украина с 2014 года поставила «крест» на перспективах вступления в ЕС и НАТО
- помог Путину начать войну на Донбассе и подписал написанные Путиным Минские соглашения, которые дают полную автономию Донбассу под политическим контролем России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором)
- превратил с 2014 года всех украинцев в нищих.
 показать весь комментарий
 
 
Та диабетик просто казел и его нужно вынести, бляхамуха
 показать весь комментарий
 
 
Я это и имел в виду. От себя добавлю--не только вынести, но и ещё посадить на нары с конфискацией всего награбленного. Только вынести--это слишком мягко.
 показать весь комментарий
 
 
ИМХО
Сначало выносим, потом по твоему сценарию. Гдето в июне июле этого года
 показать весь комментарий
 
 
...але під час війни відпочиває на Мальдівах!
 показать весь комментарий
 
 
"Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охране окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины"

Такая мутная тема и 14 лимонов. Растащат.
 показать весь комментарий
 
 
Таких граждан, которые у Янины Соколовой на вопрос хотели бы вы обменять пасторт ЛНР на российский, "голосовали" двумя руками за российский и говорили на камеру, что и без пасспорта щитают себя россеянами
 показать весь комментарий
 
 
Их не личить ,а уничтожать нужно. Ничего хорошего из них не было и не будет.
 показать весь комментарий
 
 
The owner of this website (durdom.in.ua) does not allow hotlinking to that resource (/public/sys2/2018_09/img_5b8ffd103b014.jpg).

Видимо нужна ссылка на всю страничку...
 показать весь комментарий
 
Эту страшилку для жителей оккупированных территорий я где-то на паРаша ТВ слышал...
 показать весь комментарий
 
Наверное на смертельные инъекции высылают...
 показать весь комментарий
 
там, на донбасе мало стырили, раз такие страны скидываются на подобное, да?
 показать весь комментарий
 
 
Чиновникам этих денег и на неделю не хватит
 показать весь комментарий
 
 
Птички выживают, только в условиях, когда все любят кошек и мышек.
 показать весь комментарий
 
 
А можно у нас в Чернигове рабочие места насоздавать?Желательно с той средней зарплатой,(но чтоб она минимальной была)про которую нам тут Рева рассказывает!А в Донбассе уже по факту,после завершения войны.А то опять в никуда деньги пойдут.
 показать весь комментарий
 
Не давайте. Бо це один раз гідранту з кабміном, під час війни, на островах відпочити.
 показать весь комментарий
 
 
А можно просто мне их отдать?
Зачем добро выбрасывать на козлов типа Грымчака и др из мин оккупированных!
 показать весь комментарий
 
Ниочем, дадут деньги чинушам где их благополучно разворуют, отчитавшись о улучшении эффективности управления и улучшении доступа к правосудию.
 показать весь комментарий
 
 
Ещё напомни, что денег не дают, т.к. Запад знает, что разворуют...
 показать весь комментарий
 
Выбери одно из трех - выключись, вырубись или пойди на... - догадайся сам, бо забанят
 показать весь комментарий
 
Все три позиции за тобой зарезервированы, когда тебе подобные под одной статьёй пишут, что денег не дают, т.к. знают, что разворуют, а когда дают, то они, глупые, уже не знают, что разворуют... :D
 показать весь комментарий
 
три лыбы в дном посте в сети - признак идиота. ты на самом деле такой?
 показать весь комментарий
 
14 млн кому нашим ворам или сепарам подарят?
 показать весь комментарий
 
 
Шведы представили свой новый истребитель Saab Gripen E созданый специально для уничтожения СУхостоя. Ничем особенным он не отличается, кроме способности подходить практически незаметно в плотную к противнику за счёт подавления его радио-электронных средств, типа: опаньки, саечка за испуг.
Дания, Швеция и Швейцария выделят $14 млн на программу по эффективному управлению и содействию социальной сплоченности на Донбассе, - ПРООН - Цензор.НЕТ 3841
 показать весь комментарий
 
 
Как только он включит подавление, он сразу станет видимым как рождественсая ёлка. Тут либо подавление, либо невидимость.
 показать весь комментарий
 
Чет не пойму, спонсоры ДНР что ли?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
надеюсь перечислят не через киев, а то денежка уйдет на барыгин офшор
 показать весь комментарий
 
Кому? Корупціонерам і розкрадачам коштів?... Чи московським оркам, типа "новоросам"? Що це за формуліровка - "на програму з ефективного управління та сприяння соціальної згуртованості", згуртованості зайвохромосомних проти України?
 показать весь комментарий
 
а не проще все западное бабло сразу перевести Штепе и Со.?..
 показать весь комментарий
 
Мда....за 14 лимонов!!! можно было бы ...ЛЕГКО!!!(слегка покуривая и ковырясь сопельками в носу) восстановить пирамиду Хеопса. Прогнать палками оттуда туристов и найти или сделать новое кольцо......
Яяяяя вааще не понимаю, для чего они льют из бетона эти космодромы???? ну ..например Восточный(вообще гомерическая ржака)?
И ...... ах да ..чуть не забыл, и бог Ра - это не бог Солнца. дуримары!!1Это бог "КОЛЬЦА" - читай дороги жизни во Вселенной. Без этой дороги цивилизация ...обречена!! И никакие ракетки с космонавтиками вам не помогут! Последняя фраза ..наверное шок?

 показать весь комментарий
 
Да нет, не шок. Все прекрасно поняли. Банальные, всем известные вещи говорите, как будто какую-то истину открываете.
 показать весь комментарий
 
Їм що гроші нікуди витратити Чим скоріше даунбасці поздихають тим краще ні на кого буде звернути що там шахтарі а не москалі там кажуть взагалі хана вода чомусь з шахт витікає в поля а казали що там вугілля добувають забрать територію і військові навчання там промодить
 показать весь комментарий
 
а можно... лучше патронами, снарядами и огнеметами...
это не только сплотит... но меньше стырят
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДания, Швеция и Швейцария выделят $14 млн на программу по эффективному управлению и содействию социальной сплоченности на Донбассе, - ПРООН
 
 
 
 
 
 вверх