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 Политика Украины
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 Глава ОБСЕ Лайчак выразил сожаление из-за недопуска международных наблюдателей от РФ на выборы в Украине

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выразил сожаление относительно закона, запрещающего участие международных наблюдателей от РФ на выборах в Украине.

Лайчак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей и не будет ни одного наблюдателя от РФ, - Климкин

"Независимость, беспристрастность и профессионализм мониторинга выборов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ имеют решающее значение. Я убежден, что запрос БДИПЧ об аккредитации всех его наблюдателей ОБСЕ отвечает интересам Украины и ее народа", - заявил Лайчак после разговора.

Он призвал представителей украинской власти "искать все возможные решения", которые позволили бы аккредитовать всех наблюдателей Бюро ОБСЕ на выборах.

Напомним, миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ включила в свой состав двух россиян наблюдателями на украинских выборах.

Украинская сторона решительно выступила против их присутствия.

Также читайте: ЦИК зарегистрировала рекордные 138 общественных организаций для наблюдения на выборах

Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать на территорию Украины наблюдателей от России на выборы президента.

7 февраля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 9524, который запрещает наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3110883
 
 
 Топ комментарии
 
Українці дуже стурбовані вашими співчуттями)))
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На сожеление ОБСЕ мы выражаем глубокую обеспокоенность.
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быстро же он забыл советские танки в Чехословакии в 1968.... досожалеются, скоты....
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как по мне вы упустили фразу: ,,с глубоким проникновением!!"
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Українці дуже стурбовані вашими співчуттями)))
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Я навіть трошки співчуваю його стурбованості )
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А по поводу их допуска на выборы в Крымняш он восторга не выразил?
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На сожеление ОБСЕ мы выражаем глубокую обеспокоенность.
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Кладем на их сожаление свою глубокую обеспокоенность)
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Зашив би він ротяку по саму сраку! Глава ОБСЕ Лайчак выразил сожаление из-за недопуска международных наблюдателей от РФ на выборы в Украине - Цензор.НЕТ 9984
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а мы то как сожалеем!
сожалеем, что до сих пор не можем доказать ОБСЕ и др. почему на нашей земле
всякий русский, без приглашения прилезший, хорош только... 200-м...
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Украина на правильном пути. Враг есть враг и нечего ему в Украине делать.
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Можно конечно ещё выразить Лайчаку сожаление на его сожаление.Вон их сегодня лугандоны не пропустили под Широкино. Тоже все сожалеют.
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особливо сожалеют лугандоны)
мы даже за них немного обеспокоены
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Переживете как нибудь и эту озабоченность
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нифига Лайчак не го хом!
Лайчак го в руки подзорную трубу и вали по ночам убеждаться в использовании рфией в лугандонии лазерным оружием!
Может хоть там мозг у него включится.
лазерно-визуальным путем
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Надеюсь, Климкин выразил ему озабоченность 80-го уровня!!!
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Ви панове спочатку добийтесь того. щоб вам ху?ло "дозволив" вільно пересуватись на Донбасі..
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На оккупацию Крыма и Донбасса они отвечали серьезной обеспокоенностью и озабоченностью, а здесь - всего лишь сожаление. Маленькая, но победа Глава ОБСЕ Лайчак выразил сожаление из-за недопуска международных наблюдателей от РФ на выборы в Украине - Цензор.НЕТ 94
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Сожаление - это легкая форма озабоченности Глава ОБСЕ Лайчак выразил сожаление из-за недопуска международных наблюдателей от РФ на выборы в Украине - Цензор.НЕТ 9462
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А уж как мы сожалеем, даже кушать не можем
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ОБСЕ - самая позорная и конченная организация
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"Співчуття" не підходить до цього випадку. Лайк за користування Гугл перекладачем☺
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Выражали " встревоженность" и "озабоченность". Теперь пусть сколько угодно выражают "сожаление"
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Словакія хоче в склад рашки протекторатом? ;(
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Иногда хочется, что бы у этих уродов лайчеков всё запылало!
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Глава ОБСЕ Лайчак танцует под балалайку кремлёвского Фюрера
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Вот нехай себе в Словакию их и приглашает.А потом приносит сожаления народу словакии,за возврат русьськАгА мира на их территории!А мы уже нахавались сожалениями,озабоченностью и остальными проявлениями безразличия за жизни наших граждан,украинцев!
Так шо ваша очередь.Танки рашистов в студию словацкого ТВ!За возврат 1968!Ура!Товарищи словаки!Ура!
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Сожалеем о твоём сожалении, дорогой.
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Его родина лайчека, как одна область Украины.
Чмошники будут нам советовать.
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Мирослав Лайчак висловив жаль з приводу російських спостерігачів, а ми йому висловлюємо стурбованість😊
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Єдине,що могло би вправити мізки таким діячам--батальйон Вагнера на їх території.Хоча б на тиждень.
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Посему мы выражаем глубочайшую обеспокоенность и посылаем вас по кацапски науй)))
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прогнувся перед працедавцями
лакей русні
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Пусть лучше это ОБСЕ наблюдает за войной на Донбассе.
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«И вьі вєрітє Макарєвічу? », «Макаревич бреше !!!», «Макаревич порохобот !!!»....
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По сожалениям пожалуйста.
В адрес России было высказано 2500 сожалений
В адрес Украины - это первое.
Так, что нам ещё далеко до того, чтобы сравняться с Россией.
Жгите ещё европейцы
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рашка платить великі внескі в обсе тому вони стурбовані, досить і того що на дамбасі вони шпигують на користь рф, деякі спостерігачі.
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Якщо Порошенка виберуть на другий термін, то Скабєєви поїдуть на Колиму з конфіскацією.
(Зарплата Скабєєвой, близько 4 мільйонів рублів)
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а зараз чому не їде? навіщо чекати другий термін? що заважає зараз?
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4 мільйони рублів на місяць - це сльози.
Ось у гниди шапіро-соловьйова цілих 67 мільйонів на місяць.
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Не знаю скільки Лайчаку років і що він знає про події серпня 1968 року, але старші колеги могли би освіжити його пам'ять: Нібито "пасажирський" літак Аерофлоту, який мав летіти кудись у повітряному просторі ЧССР, раптом запросив аварійну посадку в Празі. Йому дозволили. І звідти посипалися зелені чоловічки, які миттєво захопили аеропорт разом з усіма пасажирами.
Кацапам він співчуває, дурик.
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А я выражаю высокую озабоченность из-за выражения сожаления главы ОБСЕ Лайчак.
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А на вьіборьі в США Рашка уже подготовила кандидатов?
Боширов и Петров будут?
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Когда буряты будут разглядывать рожи словаков через пушки танков, ты, гавнюк, также не забудь выразить свое сожаление
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В 1968 такие наблюдатели к ним уже приезжали. Забыли, падлы.
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Лайчак, пригласи на выборы в Словакии наблюдателей от ИГИЛ и Аль-Кайеды. А мы посмотрим.
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ихтамнет (по хйлу) - обычное состояние кацапа.. почему ОБСЕ должно быть исключением?
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выходить ниоткуда не надо)).. а вот строить ОБСЕ надо - пусть засунет себе в задницу свое сожаление - официальный ответ Украины
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Я так подумав що він співчуває кацапам що не поїдуть чого б йому шкодувати. Мені так здається що їм шкода що треба підтримувати Україну а не вести бізнес з кацапами
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Глава ОБСЄ Лайчак висловив жаль через недопуск міжнародних спостерігачів від РФ на вибори в Україні - Цензор.НЕТ 8016

Нам не удивительно, что на Московии боятся принять новую реальность, которую предоставила Украина за последние несколько месяцев. Она не просто стала другой, она стала окончательно другой и теперь - бесконечно враждебной для Московии, что и формализовала целым рядом конкретных шагов. Даже самые «не такие» рухнули после Томоса. Их просто не осталось, а после вчерашнего акта формализации военно-политического курса Украины, один их бывших «не таких» написал примерно следующее. «Все смеялись с потуг Украины получить автокефалию и все поголовно считали, что это - бесплодная фантазия, но теперь все эти предсказатели оказались в дураках. В самом лучшем случае считали, что этот процесс займет десять или больше лет, но теперь уже - другая реальность. То же самое будет и с НАТО».
Самое интересное в таких метаморфозах, это удивление, с которым все это воспринимается. Похоже на то, что никто даже не подозревал, насколько все серьезно, а когда факт свершился, стоят и делают ртом как рыба, пытаясь понять, как теперь обращаться, на «ты» или на «вы».
Но более всего порадовало обсуждение, в котором принимают участие жители «запоребрика», относительно краха договора об РСМД. Общались явно не тупые люди, которые примерно представляют, что и где из военного железа производилось в совке и понимают, что Украина усиленно восстанавливает свой ВПК в связи с войной на Донбассе.
Так вот, они задаются вопросом о том, что Украина будет производить уже без ограничений почившего в Бозе договора. В том смысле, что теперь наши ракеты могут летать намного дальше 500 км, а их мы всегда умели строить как надо. И что самое интересное, они там рассуждают о том, что Штатам нужна мотивация, в случае чего, а Украине ее искать не нужно, её уже хоть отбавляй. И вот теперь до них начинает доходить, что же на самом деле произошло и что уже нельзя изменить.
Но не только в Москве прозевали момент, когда Украина перестала быть младшим родственником, которому можно указывать, где стоять и что делать. Эпопея с предстоящими выборами стала некой лакмусовой бумажкой, которая показала изменение ситуации. Москва, как обычно, попыталась всунуть своих наблюдателей за выборами по различным гуманитарным направлениям, в том числе - по линии ОБСЕ.
Причем, политическое руководство РФ достаточно правильно оценило ситуацию, предполагая, что их наблюдатели получат пинок под зад. Поэтому, в качестве наблюдателей решили отрядить женщин (поскольку мужчин Украина не пускает). Но и женщины получили тем же коленом и под тот же зад. Причем, Украина уже научилась решать это технично, и решение было принято путем голосования в парламенте и обрело силу закона.
Сначала, со стороны Запада свое беспокойство высказал спецпредставитель госдепартамента США по Украине, Курт Волкер, но после общения с нашей стороной и своим руководством, изменил позицию и подчеркнул, что Московия - страна-агрессор для Украины и потому она имеет право отклонить российских наблюдателей.
И то сказать, если бы в Штатах проходили какие-то выборы в 1943 году, например, нам трудно представить, что Вашингтон пустил бы наблюдателей от Германии или Японии. Нам также трудно представить, что на президентские выборы 1968 года, в США прибыла бы группа наблюдателей Северного Вьетнама. Так то Волкер отработал заднюю и на том все закончилось.
Но свое недовольство высказала и ОБСЕ, и тут все вышло на уровень публичных заявлений. Украина, в лице представителей МИД и парламента, заявила о том, что она вообще давно обеспокоена присутствием россиян в структурах мониторинга за войной, вызванной агрессией РФ. Присутствие «контролеров» страны агрессора в контрольных структурах ОБСЕ стало причиной абсолютной бесполезности и безрезультатности этих наблюдательных миссий.
Мало того, Украина отметила изменение в результатах мониторинга ОБСЕ, после удаления большой части россиян из мониторинговых структур. ОБСЕ внезапно стало замечать присутствие российских войск на территории Украины, факты пересечения границы военными РФ, и так далее. Более того, Украина запросила ОБСЕ о пояснении степени обеспокоенности выборами, которые РФ провела в оккупированном Крыму и позиции этой организации, в связи с отказом размещения мониторинговой миссии в Керченском проливе.
За четыре года Украина отрастила зубы и когти, которые готова пустить в ход каждый раз, когда кто-то пытается вольно или невольно причинить ей ущерб и выбирает момент, чтобы задействовать их для вычищения своей территории от «заблудившихся в отпуску наблюдателей» из Московии. Украина изменилась, и что самое главное - она продолжает изменяться в том же направлении, которое прозевали упомянутые выше советчики и прочие деятели.
Не удивительно, что эта стремительная и жесткая перепалка закончилась следующим заявлением российского МИД:
«Отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий вкупе с лишением миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах Президента Украины ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления».
Говоря человеческим языком, Москва попыталась пропихнуть своих людей через ОБСЕ, та - попыталась надавить на Украину, Украина - пояснила ОБСЕ все, что должна была, и еще через нее передала Москве, куда та может совершить пешую эротическую прогулку. Похоже на то, что ОБСЕ передала российскому МИД, куда они могут идти со своими наблюдательницами и там ответили в стиле «да не очень-то и хотелось».
Но теперь всем понятно, что с Украиной уже не проходит старый фен-шуй, и больше не пройдет.
DL
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Когда летом 2014 грады с Ростовской области били по всу вы то же вяло сожалели. Пусть они по вам пару Искандеров запустят и наблюдателей пришлют
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місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ включила до свого складу двох росіян спостерігачами на українських виборах.
Українська сторона рішуче виступила проти їхньої присутності.

це вже не потрібно..
реагувати на різних Лайчаків..
є закон і прикордонники повинні його виконати )
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Нехай на донбас їдуть! Контролюють вивід рашистських військ
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За гроші московських орків ця організація готова на біле казати чорне. Хіба це ознака демократії? Як на мене особисто, це ознака корупції...
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Когда уже повыздыхают в Европе коммунистические пердуны во власти. Наверно понимание к таким лайчакам может придти только тогда, когда кацапы оккупируют восточную Словакию, организуют там КНР (Кошицкую народную республику), а потом из москвы пришлют им наблюдателей на их выборы 16-го марта.
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Міністр внутрішніх справ пан Арсен Аваков якось казав, що буде гарантом чесності виборів і унеможливить фальсифікацію їх результатівТо хотів би інформувати пана міністра, що масштабна фальсифікація виборів триває вже, за 2 місяці до їх проведення.
Мова не йде про фальсифікацію голосів, чи про фальсифікацію підрахунку, мова йде про фальсифікацію третьої не менш важливої складової виборів. Мова йде про масштабні спроби підірвати легітимність виборів.Сотні рекламних дописів в інтернеті про те, що Порошенко давав комусь 1500 грн. за голос, десятки "експертних" тверджень про те ж саме. Заяви пані Тимошенко про мільярди гривень витрачених Порошенком на підкуп 3 000 00 виборців. Заяви пана Гриценка про те, що Порошенко планує витратити 2 мільярди гривень на підкуп виборців, які були висловлені в студії, в якій знаходився сам пан міністр.Я сподіваюся, що ні в кого немає сумнівів, що всі ці рекламні повідомлення і заяви політиків, значна частина яких була висловлена ще до офіційного оголошення Порошенком про своє висунення в президенти, не кажучи вже про відсутність будь-яких умов чи причин для скупки голосів... що це все ніяким чином не відображає факти.
Всі ці повідомлення - це масштабна, керована, добре організована кампанія підривання легітимності виборів.Тому, я сподіваюся, що пан Аваков, як і обіцяв, припинить протизаконну, організовану і явно антидержавну кампанію, направлену на делегімітизацію виборів і дискредитацію України.АПД. Просив би друзів серйозно сприймати цю тему, скрінити, документувати випадки таких вкидів.
Бо це не просто хі-хі-ха-ха про 1500 грн.
Це спроби делегімітизувати виборний процес і результати виборів.
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