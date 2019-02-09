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 Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на взятке 10 тыс. грн за снятие ареста с имущества, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника одного из райотделов государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Кировоградский области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на взятке 10 тыс. грн за снятие ареста с имущества, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 10 тысяч гривен от местного жителя за содействие в положительном решении вопроса о снятии ареста с имущества. Для получения взятки злоумышленник привлек посредника.

Смотрите: Чиновница Государственной исполнительной службы задержана в Харькове на взятке 500 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители "взяли" посредника при получении всей суммы взятки у гипермаркета в областном центре. Чиновника задержали в служебном кабинете.

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на взятке 10 тыс. грн за снятие ареста с имущества, - СБУ 02
Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на взятке 10 тыс. грн за снятие ареста с имущества, - СБУ 03

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3110882
 
 
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БОШ на ФОЛЬКСВАГЕН счёт выставил -- на 1 арбуз денег! -- ...те их цацки покупали, но подключали не так, как положенно... Махинация с дизелями.

...а те им ответку выставили в том же объёме -- шо, мол: их продукция позволяла химичить...
Щас судиться будут -- кто кого больше *******? *)
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А за снятие ареста с активов легитивного, арбузова и др сбежавшей кодлы кого то посадили?
Знаю знаю.... У нас правовое государство а суд самый гуманный в мире. Особенно Печерський.
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А може вже хватить цирк про затримання хабарників? Хабарництво - це інструмент панівного класу шляхом грошей вирішувати свої питання, через те від панівного класу не дочекаєшся політичної волі про жорстке покарання хабарників. Як доказ цього - скажіть які покарання давали хабарникам, максимум - умовно, в гіршому випадку - поновляли на роботі та й ще компенсацію за вимушені прогули давали.....
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