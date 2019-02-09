 Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook лидер организации С14 Евгений Карась.
Он заявил, что события под управлением Нацполиции на Подоле стали реакцией задержания до акции "Хто замовив Катю Ганзюк?", при которых полицейские украли вещи активистов.
"РУВД не штурмовали. Когда они открыли дверь, я туда подошел, и мы сто раз прокричали "Верните украденные вещи". Нас начали выталкивать. Никто из начальства не выходил и об украденных вещах объяснений не дал", - отметил Карась, подчеркнув, что выломанных дверей и штурма не было.
Он отметил, что видео подтверждает его слова.
После бойцы спецподразделения задержали всех активных участников с применением силы.
"Главное, что не проглотили молча. Мирные акции без причин не "паковали" уже давно, - отмечает Карась. - Так же и с Гандзюк. В целом все в порядке, есть побитые и украденные вещи".
Лидер С14 указал, что задержанных обещают отправить в СИЗО.
Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
.. Беркут б'є, виносить з відділку та затримує активістів, які вимагають повернути вкрадені у відділку речі раніше затриманим і щойно відпущеним активістам.
Всіх затримують по другому колу. Групу підтримки теж.
В попередніх твітах - більше................
Я не знаю, что там произошло в райотделе полиции на Подоле, но вот "ЛОЖИСЬ, БАНДЕРА" ещё долго будет откашливаться. Неужели тот самый крымский Беркут?
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1094291833704906754
Цікаво, приведе пішак себе до Королеви чи до прокурора?
Закон запрещает это носить?
Это что можно ментам забирать?
У меня вот почти такой же нож "Мора" всегда на кармане, а дочь и жена ходят с газовыми баллончиками...
Это личные вещи...
если бы пошел,даже с выломанной дубиной (или с глушаком от старого москвича)-ее бы забрали как вещественное доказательство
Видно как беркута поганные бьют людей обзывая их бандеровцами ...
Уже с десяток видео как мусора бьют людей и ни одного где хотя бы один активист ударил мусора...
При неповиновении по статье 185 КоАП предусмотрен штраф в размере от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 40 до 60 часов. Альтернативный вариант: исправительные работы на 1-2 месяца и 20% изъятие зарплаты либо 15 суток административного ареста.
При сопротивлении по статье 342 УК Украины предусмотрен штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет. Также правонарушителю может грозить ограничение свободы до 3 лет. Правонарушения, предусмотренные частью 2 и частью 3 указанной статьи УК может повлечь лишение свободы на 5 лет.
Лень перечислять соответствия....
Можешь зайти на ту же Розетку и заказать себе таких хоть ящиками...
И если хоть один параметр не вписывается, то это не ХО...
Любой гражданин прочитавший хоть раз определение ХО научится различать его с ходу...
наши мусора хоть и тупые.., но этому их учат с повторами...
Один взгляд на это фото - и понятно..., это не ХО... (ну может только Мора в чехле исключение)...
Но если ее вынуть с ножен, то сразу понятно будет - это хоз.быт....
А что?
Это не противоречит закону...., хотя тройки приговаривали людей к расстрелам за ни за что тоже по закону...
Зачем заранее раздеваться перед государством и садится заранее на бутылку, если оно этого даже не просит?
Как оказалось менты все таки ******** и на них уже открыли уголовные дела за избиение мирно протестующих...
1 Прийти в лес в ружьем на охоту....
2 Прийти в охраняемый объект госструктуры с ружьем.
Разница лишь в степени определения оружия - "огнестрельное" и "холодное"
Как оказалось менты все таки ******** и на них уже открыли уголовные дела за избиение мирно протестующих...
Дисциплина, правда, у них хромает, но лечебные пи**юли помогут.
Беларусь требует запретить пальмовое масло в ЕАЭС, Лукашенко реальный русофоб http://by24.org/2019/02/07/no_palm_oil_in_eaeu/ …
Экспертиза Роспотребнадзора установила, что 130 сортов отечественного сыра не содержат ни грамма молочного жира
На майданы никто не пойдет.
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Зачем НОРМАЛЬНОМУ человеку брать с собой на митинг нож и газ.балончик?
Провокатори ............
якій державі те падло служить ? це ж сепаратюга в Київі !
Так они открыто сепаров набирают.
дрючком
Как оказалось менты все таки ******** и на них уже открыли уголовные дела за избиение мирно протестующих...
- станом на сьогодні... "ватажки" націоналістів - УСІ сексоти БЕЗ виключень фсб росії і її КЛОНУ в Україні - РОЗДРОБИЛИ МАРГІНІЗУВАЛИ завели в ТУПІКИ для знищення ЦВІТ Нації і водять рядових Патріотів як козу по-базарі ПРОТИ майбутнього Наших Дітей і Онуків.... Молодим Людям ВАРТО вибирати Лідерів САМИМ а не те що їм "підсовують" по дорозі ЗНИЩУЮЧИ реальних .. В.Чорновіл .. Лісник .. і ... ТРЕБА ставати Дорослими Свідомими Громадянами України ..
Да половина из них в киевской ментовке, не сомневайтесь
Провокатори ............
А номерні боти гроші відпрацьовують.