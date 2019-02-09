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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Киевские новости
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Все про:задержание (5277) Киев (17122) Карась Евгений (14) С14 (36)

 Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле

Активисты С14 не штурмовали здание, а слезоточивый газ применили представители правоохранительные органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook лидер организации С14 Евгений Карась.

Он заявил, что события под управлением Нацполиции на Подоле стали реакцией задержания до акции "Хто замовив Катю Ганзюк?", при которых полицейские украли вещи активистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Известны фамилии 19 задержанных после акции "Хто замовив Катю Гандзюк?", - Маси Найем

"РУВД не штурмовали. Когда они открыли дверь, я туда подошел, и мы сто раз прокричали "Верните украденные вещи". Нас начали выталкивать. Никто из начальства не выходил и об украденных вещах объяснений не дал", - отметил Карась, подчеркнув, что выломанных дверей и штурма не было.

Он отметил, что видео подтверждает его слова.

После бойцы спецподразделения задержали всех активных участников с применением силы.

"Главное, что не проглотили молча. Мирные акции без причин не "паковали" уже давно, - отмечает Карась. - Так же и с Гандзюк. В целом все в порядке, есть побитые и украденные вещи".

Лидер С14 указал, что задержанных обещают отправить в СИЗО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержание людей возле Подольского РОВД. ВИДЕО

Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле 01

Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

Смотрите также: Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: "Кто заказал Гандзюк?": Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3110880
 
 
 Топ комментарии
 
2013-й . Назад в прошлое. Единственная соевая реФФорма накрылась окончательно
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На сегодняшнем митинге Тимошенко была замечена Алла Шлапак - бабушковод Черновецкого.
Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле - Цензор.НЕТ 215
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Эти "неадекваты" поадекватней таких писак будут.
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А ты иди лижи Свыну, не вякай, спамщик сраный!
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The Insider Ukraine‏ @insider_ukraine

.. Беркут б'є, виносить з відділку та затримує активістів, які вимагають повернути вкрадені у відділку речі раніше затриманим і щойно відпущеним активістам.

Всіх затримують по другому колу. Групу підтримки теж.

В попередніх твітах - більше................ Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле - Цензор.НЕТ 559
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Ага.... Требовали... "Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки."
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Вилучене майно, це мабуть ті ножі, що вони з собою на мирний мітинг взяли.
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это тот карась который мило давал интервью шарию? верим. вот карасю - верим
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С-14 это те же титушки от Авакова ,Ета власть так же как и Янукович корумпированая ,только вышыванки надела и патриотическими лозунгами прикрывается.
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Аваков все может устроить и свернуть на других. Жаль что молодые полицейские выполняют его не совсем чистые указы.
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Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле - Цензор.НЕТ 242Сергей Наумович‏ @sergonaumovich 34 мин.34 минуты назад
Я не знаю, что там произошло в райотделе полиции на Подоле, но вот "ЛОЖИСЬ, БАНДЕРА" ещё долго будет откашливаться. Неужели тот самый крымский Беркут?

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1094291833704906754



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"Гра починається і Чорні роблять крок" (с)
Цікаво, приведе пішак себе до Королеви чи до прокурора?
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С-14 какая то очень странная организация которая вызывает ну очень много вопросов по сравнению с Правым сектором полный ноль да еще и очень сомнительные мероприятия Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле - Цензор.НЕТ 9651
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Ну почему странная? Кто платит, тот и заказывает их "акции".
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Вкрадені речі

Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле - Цензор.НЕТ 7798

Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле - Цензор.НЕТ 5977
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Гыг с Вами - а что, на этом фото есть что то запретное?

Закон запрещает это носить?
Это что можно ментам забирать?
У меня вот почти такой же нож "Мора" всегда на кармане, а дочь и жена ходят с газовыми баллончиками...
Это личные вещи...
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и ты всем семейством каждый раз ходишь госучреждения штурмовать?
если бы пошел,даже с выломанной дубиной (или с глушаком от старого москвича)-ее бы забрали как вещественное доказательство
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Гыг с Вами - тебе же представили кучу видео ГДЕ ясно видно, что штурма не было - был протест....

Видно как беркута поганные бьют людей обзывая их бандеровцами ...
Уже с десяток видео как мусора бьют людей и ни одного где хотя бы один активист ударил мусора...
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а ты чо,эксперт по протестам?знаешь отличительные признаки штурма? .во всяком случае .неповиновение и сопротивление налицо

При неповиновении по статье 185 КоАП предусмотрен штраф в размере от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 40 до 60 часов. Альтернативный вариант: исправительные работы на 1-2 месяца и 20% изъятие зарплаты либо 15 суток административного ареста.

При сопротивлении по статье 342 УК Украины предусмотрен штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет. Также правонарушителю может грозить ограничение свободы до 3 лет. Правонарушения, предусмотренные частью 2 и частью 3 указанной статьи УК может повлечь лишение свободы на 5 лет.
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Отдадут на экспертизу, если не ХО обязаны отдать. А так дожились что народ с ножами и балончиками ходит
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kolxoz - это не ХО....- 100%....

Лень перечислять соответствия....
Можешь зайти на ту же Розетку и заказать себе таких хоть ящиками...
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Я знаю что это не ХО. Но изьяли без документов, откуда мент знает что этот нож не выдержит нагрузки на лезвие по гарде. Ну как то так, а ножи без доков всегда изымали, ну явно кухонные не трогали
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kolxoz - там кроме прочности металла еще примерно 5 соответствий должно быть..

И если хоть один параметр не вписывается, то это не ХО...
Любой гражданин прочитавший хоть раз определение ХО научится различать его с ходу...
наши мусора хоть и тупые.., но этому их учат с повторами...
Один взгляд на это фото - и понятно..., это не ХО... (ну может только Мора в чехле исключение)...
Но если ее вынуть с ножен, то сразу понятно будет - это хоз.быт....
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Кого учат? Каких ментов? Где учат? Опер даже зная что это не хо изымет и отправит на экспертизу. Зачем? Думаю сами догадаетесь.это то же самое если в чай уксуса налить, а потом в шприц, кто скажет что это не "химия"
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Так всегда было и будет. Носите с собой документы на нож и то не факт что не изымут. Да кстати Вы хорошо знаете личные гарантии безопасности полицейского которые записаны в ЗУ Про полицию, так вопрос чисто риторический
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А закон запрещает носить кислоту от ожогов которой скончалась Гандзюк?
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BeachShark - не запрещает..., так же как ездить на личных авто...

А что?
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Когда накачивается агрессия, то эти "законные вещи" становятся оружием...
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А вы сами всегда, когда идете на совершенно мирный митинг, берете с собой нож и газовый балончик? Если такие вещи с собой не брать, то и поножовщины не будет....
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Виктор Олегович - а я вот хочу брать, брал, носил и всегда буду это делать...

Это не противоречит закону...., хотя тройки приговаривали людей к расстрелам за ни за что тоже по закону...
Зачем заранее раздеваться перед государством и садится заранее на бутылку, если оно этого даже не просит?
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Думаю, что если человек идет на массовое мероприятие с ножом и газовым балончиком, то планирует какие-то агрессивные действия. Особенно, если будет противостояние с полицией. Особенно, если учесть, что "беркутов" за Майдан так и не наказали. Но остается вопрос: оно нам надо - массовые беспорядки устраивать и выборы срывать?
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Виктор Олегович - смотрите новость по ветке выше

Как оказалось менты все таки ******** и на них уже открыли уголовные дела за избиение мирно протестующих...
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Скажите... Вы видите разницу....?
1 Прийти в лес в ружьем на охоту....
2 Прийти в охраняемый объект госструктуры с ружьем.
Разница лишь в степени определения оружия - "огнестрельное" и "холодное"
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смотрите новость по ветке выше

Как оказалось менты все таки ******** и на них уже открыли уголовные дела за избиение мирно протестующих...
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Этими титушками можно доукомплектовать армию.
Дисциплина, правда, у них хромает, но лечебные пи**юли помогут.
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пилюли с криками ЛОЖИСЬ, БАНДЕРА являются лечебными?
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Орлы сракиаваки и крищенка в действии,опять провокации,воровство и демонстрация ненаказуемой силы...Это победа,правда шлюхи пальмомасловые???
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распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 3 ч.3 часа назад

Экспертиза Роспотребнадзора установила, что 130 сортов отечественного сыра не содержат ни грамма молочного жира
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гыга,а по мне,так пусть этот сыр для ************* глистов будет даже от якутского производителя! Виламаних дверей і штурму не було, сльозогінний газ застосувала поліція, - лідер С14 Карась виклав свою версію події під РВВС на Подолі - Цензор.НЕТ 7142А тебя видать это сильно волнует? С одного корыта с ними жрёшь?Или с рашенками ровняешь? Виламаних дверей і штурму не було, сльозогінний газ застосувала поліція, - лідер С14 Карась виклав свою версію події під РВВС на Подолі - Цензор.НЕТ 2896 Виламаних дверей і штурму не було, сльозогінний газ застосувала поліція, - лідер С14 Карась виклав свою версію події під РВВС на Подолі - Цензор.НЕТ 7184
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не,просто напоминаю тем,кому впадлу под украинским флагом выступать,где именно пальмомасловые Виламаних дверей і штурму не було, сльозогінний газ застосувала поліція, - лідер С14 Карась виклав свою версію події під РВВС на Подолі - Цензор.НЕТ 9366.я понимаю,что тебя дома эта продукция достала,но зачем же свои беды украинцам рассказывать?
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Странная ты проститутка,обитаешь в парашном говне **********,и пытаешься втереть какую то мульку ЛЮДЯМ....Это у тебя новая методичка фесебе? Или от трупанчука? Виламаних дверей і штурму не було, сльозогінний газ застосувала поліція, - лідер С14 Карась виклав свою версію події під РВВС на Подолі - Цензор.НЕТ 4592
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та у меня хоть флаг украинский... Виламаних дверей і штурму не було, сльозогінний газ застосувала поліція, - лідер С14 Карась виклав свою версію події під РВВС на Подолі - Цензор.НЕТ 4573а ты с кацапской ватой в голове под британским дефилируешь.
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Назовите мне хоть один протест или майдан непроплаченый ? В каком году и когда ?
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ты че тут забыл коздлмлрдый - иди домой - тут вводки нет!!!
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з 2016 по 2017 рік проходили непроплачені протести колишнім міліціонерів і військових по перерахунку їх пенсій. Хлопці за свої гроші до Києва їздили....
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Результат выборов нетрудно предсказать - порошенко домалюет себе процентов, и во втором туре "победит" Зеленского.
На майданы никто не пойдет.
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Майдан? Какой майдан, люди платят комуналку 8% от зарплаты, какой майдан, 21 млн. Семей получают помощь. А безвиз еще, томос есть. Какой нах майдан
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А с какого? Ну так ради прикола спрашиваю
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У моей матери 2000 гр пенсия. За газ она платит 800 гр.
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прекрасно - у твоєї матері залишається 1200 гривень в кишені, викинь ще на електрику, воду, санітарні предмети першої необхідності - лишиться десь 900 грн, це 30 грн на добу. За них твоя мати може купити собі 500 гр хліба за 11 грн, та близько 800 гр молока - і хай собі більше ні в чому не відказує.....а якщо, не дай Боже, захворіє, то біля церкви може назбирати на лікарства, пани у нас добрі....може милостиню і дадуть.....
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Я плачу, так как с такой пенсией только за комуналку заплатить можно.
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Вы что статистику не читаете государственную. Там написано 8% и все перемога
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А шо менты у нас теперь другие? Та точно так же лупить будут если прикажут
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Фото, как из РФ с автозаками! И это после майдана!
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Ну, молодцы! Расейские СМИ кипятком ссут от удовольствия. Им чем больше у нас бардака, тем лучше. Что касается имущества, то ножи отдавать ни в коем случае нельзя. А зеленку - просто необходимо - нехай лечатся.
Зачем НОРМАЛЬНОМУ человеку брать с собой на митинг нож и газ.балончик?
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Карась , бреше як окунь.
Провокатори ............
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а мент який кричав " ложись бандера "
якій державі те падло служить ? це ж сепаратюга в Київі !
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спитав би хто того мента-дибіла чи він хоть шось знає про того Бандеру? хоча толку з цього ніякого, на то він і дибіл.
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Из всего этого хочется спросить а нахрена Юлька устроила этот пиар?
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Вже все відомо. Юлька-декларація збирала своє збіговисько. На ньому був присутній її підлеглий, який, за словами батька Ганзюк, замовив її вбивство. Дев'ять активістів С-14 прийшли на це збіговисько і хотіли розгорнути плакат з написом "Хто замовив Катю Ганзюк". Юлька наказала карманним поліцейським хлопців затримати. Мусори злочинний наказ виконали, але ПО СВОЇМ ЗВИЧКАМ та традиційно, ВКРАЛИ особисті речі хлопців. Хлопці з підтримкою пішли свої речі повернути. Мусори нічого кращого не придумали, як викликати БЕРКУТІВ. Ті напали на хлопців і жорстоко їх побили, мусори же, для виправдання посадового злочину намагаються зфальсифікувати справи і виправдати беркутів. ВСЕ ЯК В МОСКОВІЇ - МУСОРСЬКИЙ БЕЗМЕЖ, ЗЛОЧИНИ І КОРУПЦІЯ. Плюс виконання замовлень сумнівних політиків. Це коротко, без подробиць. В подробицях ще більше мусорского свавілля і беззаконня...
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у Йульки є армія карманних поліцейських?))) ти порохобот?
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Карась, Ярош, які були на зїзді Порошена, Корчинський - одна шайка.
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смотрите новость по ветке выше

Как оказалось менты все таки ******** и на них уже открыли уголовные дела за избиение мирно протестующих...
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"Ложись. Бандера!" - остервенело орали киевские мусора, избивая ногами лежащих на земле патриотов

Виламаних дверей і штурму не було, сльозогінний газ застосувала поліція, - лідер С14 Карась виклав свою версію події під РВВС на Подолі - Цензор.НЕТ 4063
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Важливо .ПС розвалений сексотом ярош ... ВО"свобода" - перетворюються у помираючі...проекти.. Патріоти РОЗУМІЮТЬ спрямованість і ЗАЛЕЖНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА від спецслужб... політична оцінка НЕзагорами... НАНЕСЕНО значної руйнації націоналістичному Руху... Україна ПРОГРАЛА - тому що НЕрозгледіла своєчасно цей фсб - проект... і ДОРОГО заплатила -ПРОТИВСІХСТВО =свободи= що в кінцевому варіанті з іншими факторами привело Війну в Україну... і рядові Патріоти = НЕзалежно від назви = Віддали і віддають Життя і Здоров"я за Україну... а далі уже генерація "своєчасного" мовного закону... махніцкий швайка...
- станом на сьогодні... "ватажки" націоналістів - УСІ сексоти БЕЗ виключень фсб росії і її КЛОНУ в Україні - РОЗДРОБИЛИ МАРГІНІЗУВАЛИ завели в ТУПІКИ для знищення ЦВІТ Нації і водять рядових Патріотів як козу по-базарі ПРОТИ майбутнього Наших Дітей і Онуків.... Молодим Людям ВАРТО вибирати Лідерів САМИМ а не те що їм "підсовують" по дорозі ЗНИЩУЮЧИ реальних .. В.Чорновіл .. Лісник .. і ... ТРЕБА ставати Дорослими Свідомими Громадянами України ..
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.. карасі .. яроши .. корчинські ..це ВСЕ СЕКСОТИ спецслужб .. але ПІДСТАВЛЯЮТЬ вони реальних Патріотів України
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А вы думаете - где сейчас 17 тысяч донецких ментов, приветствовавших срюський мир и убивавшие патриотов в Донецке?
Да половина из них в киевской ментовке, не сомневайтесь
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Ну да,крищенко ****,своих перетащил из даунецка!
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Виправдання злочинних дій і правового безмежу мусорами і беркутнею - це вже ознака патріотизму, а, тролі без совісті і честі? Чи провладним ботам вже надано вказівку, як мусорів відмазувати?
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Карась , бреше як окунь.
Провокатори ............
А номерні боти гроші відпрацьовують.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВыломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле
 
 
 
 
 
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