 Выломанных дверей и штурма не было, слезоточивый газ применила полиция, - лидер С14 Карась изложил свою версию произошедшего под РОВД на Подоле

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook лидер организации С14 Евгений Карась.

Он заявил, что события под управлением Нацполиции на Подоле стали реакцией задержания до акции "Хто замовив Катю Ганзюк?", при которых полицейские украли вещи активистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Известны фамилии 19 задержанных после акции "Хто замовив Катю Гандзюк?", - Маси Найем

"РУВД не штурмовали. Когда они открыли дверь, я туда подошел, и мы сто раз прокричали "Верните украденные вещи". Нас начали выталкивать. Никто из начальства не выходил и об украденных вещах объяснений не дал", - отметил Карась, подчеркнув, что выломанных дверей и штурма не было.

Он отметил, что видео подтверждает его слова.

После бойцы спецподразделения задержали всех активных участников с применением силы.

"Главное, что не проглотили молча. Мирные акции без причин не "паковали" уже давно, - отмечает Карась. - Так же и с Гандзюк. В целом все в порядке, есть побитые и украденные вещи".

Лидер С14 указал, что задержанных обещают отправить в СИЗО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержание людей возле Подольского РОВД. ВИДЕО

Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

Смотрите также: Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: "Кто заказал Гандзюк?": Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон. ФОТО